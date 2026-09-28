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Министерството на финансите изпусна инфлацията не само за 2026 година, но и за 2027 година

Министерството на финансите изпусна инфлацията не само за 2026 година, но и за 2027 година

28 Септември, 2026 21:54 1 357 32

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Конфликтът в Близкия изток продължава да бъде водещ фактор

Министерството на финансите изпусна инфлацията не само за 2026 година, но и за 2027 година - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на финансите ревизира във възходяща посока прогнозата за икономически растеж през настоящата година, но в същото време влоши очакванията си за размера на инфлацията. Това става известно от Есенната макроикономическа прогноза, публикувана днес на интернет страницата на финансовото ведомство.

Очаква се брутният вътрешен продукт (БВП) на страната да нарасне с 3 на сто през тази година. Това представлява повишение на прогнозирания ръст спрямо Пролетната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите, която предвиждаше реален ръст на БВП за тази година от 2,6 на сто.

През 2027 г., 2028 г. и 2029 г. финансовото ведомство сега предвижда ръст на БВП на България от съответно 2,5 на сто, 2,4 на сто и 2,4 на сто. За сравнение, в пролетната прогноза бе заложен ръст на икономиката с 2,5 на сто догодина, 2,5 на сто през 2028 г. и 2,6 на сто през 2029 година.

Министерството на финансите предвижда средногодишната инфлация у нас през 2026 г. да достигне 4,8 на сто, след което да спадне до 4 на сто през 2027 година. Това представлява ревизия във възходяща посока спрямо пролетното издание на прогнозата, в което се очакваше средногодишната инфлация за двете години да бъде 4,3 на сто и 3,8 на сто. Възходящата ревизия на оценката основно се дължи на повишението на цените на горивата, се посочва в документа.

За 2028 г. и 2029 г. финансовото ведомство очаква средногодишна инфлация от 2,6 на сто и 2,4 на сто. За сравнение, в пролетното издание на прогнозата се очакваше инфлация от по 2,5 на сто.

Очаква се през 2026 г. заетите да се увеличат с 0,5 на сто, а през 2027 г. – с 0,2 на сто. Очакванията за коефициента на безработица в прогнозния период са той да се колебае около достигнатото ниво от 3,4 на сто.

Номиналният растеж на компенсацията на един нает достигна 7,1 на сто през първото полугодие на 2026 г., като се очаква темпът на повишение на показателя да достигне 8,5 на сто средно за 2026 г., а през 2027 г. да се забави до 6,2 на сто.

От Министерството на финансите посочват, че конфликтът в Близкия изток продължава да бъде водещ фактор за развитието на външната среда. Първоначалните очаквания бяха, че военните действия и блокирането на Ормузкия проток ще продължат до средата на 2026 г., след което ще има плавно нормализиране на средата. След временно успокояване в края на юни и началото на юли обаче, конфликтът отново се изостри, пораждайки допълнителен ценови натиск.

В настоящата прогноза, постепенно нормализиране на международните цени на петрола и природния газ се очаква през 2027 г. Достигнатите високи ценови нива и по-рестриктивната парична политика ще имат ограничаващо въздействие върху икономическата активност, основно в Европа, посочват от финансовото министерство, цитирани от БТА.

Кризата в Близкия изток остава основен рисков фактор за прогнозата, като допълнителна ескалация на геополитическото напрежение би могла да задържи цените на енергоносителите на високи нива за по-дълъг период. Във връзка с това е разгледан алтернативен сценарий с по-високи международни цени на енергийните продукти и влошено външно търсене в сравнение с допусканията за развитие на външната среда, които са използвани в базовия сценарий. Резултатите показват, че при по-неблагоприятния развой през 2026 г. инфлацията в България би била по-висока с 0,6 процентни пункта (пр.п.) тази година, а през 2027 и 2028 г. – с по 0,3 пр.п. за всяка от годините. Несигурната външна среда и по-скъпите суровини ще ограничат инвестиционната активност в страната, а ефектът ще е с известно забавяне спрямо останалите компоненти на крайното търсене. Реалният растеж на БВП ще бъде по-нисък с по 0,1 пр.п. спрямо базовия сценарий през 2027 и 2028 година, сочи още алтернативният сценарий.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 8 Отговор
    Инфлацията не може да се спре.Трябва да се изравнят заплатите с другите страни от еврозоната.

    Коментиран от #5, #27

    21:58 28.09.2026

  • 2 Министерството

    10 0 Отговор
    на финансите е един огромен тумор , който трябва да се отстрани !

    22:01 28.09.2026

  • 3 ...???

    10 1 Отговор
    Циклите на капитализма - ред от стегнация, ред от инфлация, ред от безработица, мизерия, мизерия...

    Коментиран от #10

    22:02 28.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Европеец

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А В грешка си, инфлацията може да се овладее за да стане поносима..... А изравняването на заплатите с старите европейски държави би било добре, но не виждам как може да стане, въпреки че и това ще вдига инфлацията ако стане.... Вижда се, че летчика е некомпетентен и не няма как да извади бг територията отресалището на тиквата и петрохУанците... Какво да говорим като взе отново заеми за да плаща пенсии бюджетни заплати.... И за съжаление така ще продължава в бг територията докато някога не дойде някой луд да се гради държава и държавност..... Дали си съгласен, че льотчика излезе по-голяма лъжец и не храни майко от тиквата... Злати я 5-6 месеца е видно ,че моето твърдение е вярно.....

    22:06 28.09.2026

  • 6 я да видим

    11 1 Отговор
    Кой крепеше правителството на жулезко водопада при 5-6 вота на недоверие? Кой ни лъжеше, че инфлацията била под 3.5%? Кой изтегли заем за да вдигне заплатите на полицаите август 2023г? Кой продължи да тегли заеми за да вдига заплати на военни, учители и длуги държавни чиновници и служители за да си купи гласовете им? Кой ни лъжеше за дефицита? Кой си папаше депутатската заплатата и си клатеше краката повече от година, вместо да приеме бюджет за 2026г и мерки против спекулата и инфлацията?

    Коментиран от #28

    22:06 28.09.2026

  • 7 министер

    5 0 Отговор
    дреме ми ганя ша плаща

    22:10 28.09.2026

  • 8 Европеец

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Какво":

    Тия не са комунисти бе... Ти я бяха червени партийци, после се направиха социалисти, сега станаха прогресисти.... Но откъде и да ги погледнеш са си чисти регресисти, ако пък човек се вгледа по-внимателно ще види че са червени петрохУанци(не в смисъла на калушев).....

    22:10 28.09.2026

  • 9 нннн

    8 2 Отговор
    За инфлацията има обективни причини - евро, войни, цена на горива и др. Явно, малко трябва да стегнем коланите. Но защо започнаха да стягат коланите на мършавите, а не на оядените?! Борят ли олигархията и мафията?

    Коментиран от #14, #20

    22:11 28.09.2026

  • 10 Европеец

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "...???":

    Да допълня, че мизерията след време води до революция..... За бг територията може и да не стане, защото е валидно стихотворението на П. Р. Славейков-Не народ а мърша ( казано през 1875 година, по друг повод и друго време, но актуално И в наши дни)....

    Коментиран от #29

    22:14 28.09.2026

  • 11 Абсурдистан

    11 0 Отговор
    Да се вземат нови заеми и да се харчи повече от приходите - това всяка маймуна го може!

    22:16 28.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Борисов и Пеевски съсипаха всичко

    5 4 Отговор
    Инфлацията е изпусната от януари 2023г. А от май 2025г е ужас.

    Коментиран от #17, #18

    22:18 28.09.2026

  • 14 Европеец

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "нннн":

    Кооланите няма къде да се стенат вече.... В сметни от 90-та година колко пъти ни казват да стягаме коланите.... А стига вече... По-добре да дойде 9 юни или девети септември, но с тия лъжци и национални предатели вече не става....

    22:20 28.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Работите ще се оправят

    8 1 Отговор
    Като дойде нов 9- ти септември и всички тия изедници смукали народна кръв от 89- та г. насам виснат по стълбовете.

    22:23 28.09.2026

  • 17 Европеец

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Борисов и Пеевски съсипаха всичко":

    Така е ама си изпуснал умното Киро и кокорчето... А льопчика (червено петрохУанче) уверено продължава по тяхния път...

    22:24 28.09.2026

  • 18 Не пич

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Борисов и Пеевски съсипаха всичко":

    Всичко е изтървано от 1989г.

    22:25 28.09.2026

  • 19 Отстрани

    5 0 Отговор
    В клуба на богатите кредитни милионери е така.
    Няма газ и петрол, няма суровини, няма промишленост, няма енергетика,....но пък има инфлация....защото има пари бол, на кредит разбира се.....но не вършат работа, щото вече и с пари не можеш да си купиш това което ти трябва,....а да паразитираш на гърба на другите вече не ти позволяват.... тоя филм свърши!

    Типични тежки заболявания на капитализма, който се провали с гръм и трясък и отива към своя неизбежен край и търси глобална война , за да оцелее....но има един нюанс!

    22:25 28.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Гълъба е

    7 2 Отговор
    най-слабия финансов министър имала някога България. ЕК му препоръча да премахне плоския данък но той е обвързан с мутренски кръгове чрез Копринков. Оставка

    22:32 28.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Гост

    3 1 Отговор
    Тя инфлацията дойде 1990г и от тогава е испусната

    22:50 28.09.2026

  • 26 стоян георгиев

    4 0 Отговор
    МФ е виновно че Бойко ни натика в Еврозоната на здрача и рижия реши да бомби Иран.

    22:54 28.09.2026

  • 27 Не изпусна , а предизвиква инфлация

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    чрез безотговорно наливане на милиарди за потребление и трупане на дългове.

    22:55 28.09.2026

  • 28 Жан Бойко

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "я да видим":

    Дано ви преседне на всички

    22:56 28.09.2026

  • 29 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Европеец":

    Европейски сиGанин си ти

    Коментиран от #32

    22:58 28.09.2026

  • 30 истината

    1 0 Отговор
    Що за тенденциозно заглавие?
    В материала няма нищо подобно на това, което се твърди в заглавието!
    И кой е автора, едва ли е М.Атанасова?

    23:17 28.09.2026

  • 31 Правителството е жертва на телефонна

    0 0 Отговор
    Измама с бързи кредити
    Като теглят по милярд на месец за да подържат раздутата администрация, как да намалее. Проблемът е като скочат и лихвите , заемите ще отиват само за покриването им.
    Да му мислят тези дето ще ги връщат.

    23:26 28.09.2026

  • 32 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Българин":

    Като гледам казаното от големия поет П.Р. Славейков с пълно право се отнася за теб "българино"....

    23:27 28.09.2026

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