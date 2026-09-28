Министерството на финансите изпусна инфлацията не само за 2026 година, но и за 2027 година

Министерството на финансите ревизира във възходяща посока прогнозата за икономически растеж през настоящата година, но в същото време влоши очакванията си за размера на инфлацията. Това става известно от Есенната макроикономическа прогноза, публикувана днес на интернет страницата на финансовото ведомство.
Очаква се брутният вътрешен продукт (БВП) на страната да нарасне с 3 на сто през тази година. Това представлява повишение на прогнозирания ръст спрямо Пролетната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите, която предвиждаше реален ръст на БВП за тази година от 2,6 на сто.
През 2027 г., 2028 г. и 2029 г. финансовото ведомство сега предвижда ръст на БВП на България от съответно 2,5 на сто, 2,4 на сто и 2,4 на сто. За сравнение, в пролетната прогноза бе заложен ръст на икономиката с 2,5 на сто догодина, 2,5 на сто през 2028 г. и 2,6 на сто през 2029 година.
Министерството на финансите предвижда средногодишната инфлация у нас през 2026 г. да достигне 4,8 на сто, след което да спадне до 4 на сто през 2027 година. Това представлява ревизия във възходяща посока спрямо пролетното издание на прогнозата, в което се очакваше средногодишната инфлация за двете години да бъде 4,3 на сто и 3,8 на сто. Възходящата ревизия на оценката основно се дължи на повишението на цените на горивата, се посочва в документа.
За 2028 г. и 2029 г. финансовото ведомство очаква средногодишна инфлация от 2,6 на сто и 2,4 на сто. За сравнение, в пролетното издание на прогнозата се очакваше инфлация от по 2,5 на сто.
Очаква се през 2026 г. заетите да се увеличат с 0,5 на сто, а през 2027 г. – с 0,2 на сто. Очакванията за коефициента на безработица в прогнозния период са той да се колебае около достигнатото ниво от 3,4 на сто.
Номиналният растеж на компенсацията на един нает достигна 7,1 на сто през първото полугодие на 2026 г., като се очаква темпът на повишение на показателя да достигне 8,5 на сто средно за 2026 г., а през 2027 г. да се забави до 6,2 на сто.
От Министерството на финансите посочват, че конфликтът в Близкия изток продължава да бъде водещ фактор за развитието на външната среда. Първоначалните очаквания бяха, че военните действия и блокирането на Ормузкия проток ще продължат до средата на 2026 г., след което ще има плавно нормализиране на средата. След временно успокояване в края на юни и началото на юли обаче, конфликтът отново се изостри, пораждайки допълнителен ценови натиск.
В настоящата прогноза, постепенно нормализиране на международните цени на петрола и природния газ се очаква през 2027 г. Достигнатите високи ценови нива и по-рестриктивната парична политика ще имат ограничаващо въздействие върху икономическата активност, основно в Европа, посочват от финансовото министерство, цитирани от БТА.
Кризата в Близкия изток остава основен рисков фактор за прогнозата, като допълнителна ескалация на геополитическото напрежение би могла да задържи цените на енергоносителите на високи нива за по-дълъг период. Във връзка с това е разгледан алтернативен сценарий с по-високи международни цени на енергийните продукти и влошено външно търсене в сравнение с допусканията за развитие на външната среда, които са използвани в базовия сценарий. Резултатите показват, че при по-неблагоприятния развой през 2026 г. инфлацията в България би била по-висока с 0,6 процентни пункта (пр.п.) тази година, а през 2027 и 2028 г. – с по 0,3 пр.п. за всяка от годините. Несигурната външна среда и по-скъпите суровини ще ограничат инвестиционната активност в страната, а ефектът ще е с известно забавяне спрямо останалите компоненти на крайното търсене. Реалният растеж на БВП ще бъде по-нисък с по 0,1 пр.п. спрямо базовия сценарий през 2027 и 2028 година, сочи още алтернативният сценарий.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #27
21:58 28.09.2026
2 Министерството
22:01 28.09.2026
3 ...???
Коментиран от #10
22:02 28.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Европеец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А В грешка си, инфлацията може да се овладее за да стане поносима..... А изравняването на заплатите с старите европейски държави би било добре, но не виждам как може да стане, въпреки че и това ще вдига инфлацията ако стане.... Вижда се, че летчика е некомпетентен и не няма как да извади бг територията отресалището на тиквата и петрохУанците... Какво да говорим като взе отново заеми за да плаща пенсии бюджетни заплати.... И за съжаление така ще продължава в бг територията докато някога не дойде някой луд да се гради държава и държавност..... Дали си съгласен, че льотчика излезе по-голяма лъжец и не храни майко от тиквата... Злати я 5-6 месеца е видно ,че моето твърдение е вярно.....
22:06 28.09.2026
6 я да видим
Коментиран от #28
22:06 28.09.2026
7 министер
22:10 28.09.2026
8 Европеец
До коментар #4 от "Какво":Тия не са комунисти бе... Ти я бяха червени партийци, после се направиха социалисти, сега станаха прогресисти.... Но откъде и да ги погледнеш са си чисти регресисти, ако пък човек се вгледа по-внимателно ще види че са червени петрохУанци(не в смисъла на калушев).....
22:10 28.09.2026
9 нннн
Коментиран от #14, #20
22:11 28.09.2026
10 Европеец
До коментар #3 от "...???":Да допълня, че мизерията след време води до революция..... За бг територията може и да не стане, защото е валидно стихотворението на П. Р. Славейков-Не народ а мърша ( казано през 1875 година, по друг повод и друго време, но актуално И в наши дни)....
Коментиран от #29
22:14 28.09.2026
11 Абсурдистан
22:16 28.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Борисов и Пеевски съсипаха всичко
Коментиран от #17, #18
22:18 28.09.2026
14 Европеец
До коментар #9 от "нннн":Кооланите няма къде да се стенат вече.... В сметни от 90-та година колко пъти ни казват да стягаме коланите.... А стига вече... По-добре да дойде 9 юни или девети септември, но с тия лъжци и национални предатели вече не става....
22:20 28.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Работите ще се оправят
22:23 28.09.2026
17 Европеец
До коментар #13 от "Борисов и Пеевски съсипаха всичко":Така е ама си изпуснал умното Киро и кокорчето... А льопчика (червено петрохУанче) уверено продължава по тяхния път...
22:24 28.09.2026
18 Не пич
До коментар #13 от "Борисов и Пеевски съсипаха всичко":Всичко е изтървано от 1989г.
22:25 28.09.2026
19 Отстрани
Няма газ и петрол, няма суровини, няма промишленост, няма енергетика,....но пък има инфлация....защото има пари бол, на кредит разбира се.....но не вършат работа, щото вече и с пари не можеш да си купиш това което ти трябва,....а да паразитираш на гърба на другите вече не ти позволяват.... тоя филм свърши!
Типични тежки заболявания на капитализма, който се провали с гръм и трясък и отива към своя неизбежен край и търси глобална война , за да оцелее....но има един нюанс!
22:25 28.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Гълъба е
22:32 28.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Гост
22:50 28.09.2026
26 стоян георгиев
22:54 28.09.2026
27 Не изпусна , а предизвиква инфлация
До коментар #1 от "Последния Софиянец":чрез безотговорно наливане на милиарди за потребление и трупане на дългове.
22:55 28.09.2026
28 Жан Бойко
До коментар #6 от "я да видим":Дано ви преседне на всички
22:56 28.09.2026
29 Българин
До коментар #10 от "Европеец":Европейски сиGанин си ти
Коментиран от #32
22:58 28.09.2026
30 истината
В материала няма нищо подобно на това, което се твърди в заглавието!
И кой е автора, едва ли е М.Атанасова?
23:17 28.09.2026
31 Правителството е жертва на телефонна
Като теглят по милярд на месец за да подържат раздутата администрация, как да намалее. Проблемът е като скочат и лихвите , заемите ще отиват само за покриването им.
Да му мислят тези дето ще ги връщат.
23:26 28.09.2026
32 Европеец
До коментар #29 от "Българин":Като гледам казаното от големия поет П.Р. Славейков с пълно право се отнася за теб "българино"....
23:27 28.09.2026