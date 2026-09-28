Geely инвестира 2 милиарда евро в конкурентен бранд

Geely реализира мащабна инвестиция в размер на около 2 милиарда евро (приблизително 16 милиарда юана) в специализираното подразделение за бърза смяна на батерии на своя конкурент Nio – Nio Power.

Според официално обявените параметри на сделката, Geely придобива 30% дял в Nio Power, като голяма част от транзакцията не се покрива с преки финансови средства, а чрез прехвърляне на собствени активи на Geely в сферата на търговските мрежи за смяна на батерии, съчетани с целеви паричен трансфер. В рамките на съвместното споразумение двете компании стартират и реципрочно крос-инвестиране, при което Nio влиза с 10% дял в зарядното подразделение на Geely – Haohan Energy.

Този ход има за цел да обедини усилията на двата гиганта в изграждането на мащабна споделена инфраструктура и стандартизирани технологии за зареждане и подмяна на енергийни блокове. Анализаторите отбелязват, че подобни партньорства са от жизнено важно значение за туширане на изтощителната ценова война в сектора и оптимизиране на колосалните разходи по поддръжката на стотици станции за бърз достъп до енергия в цял Китай.