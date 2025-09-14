Новини
Свят »
САЩ »
The Washington Post: Призивът на Тръмп към съюзниците от НАТО да спрат вноса на руски петрол може да е тактически ход

The Washington Post: Призивът на Тръмп към съюзниците от НАТО да спрат вноса на руски петрол може да е тактически ход

14 Септември, 2025 06:43, обновена 14 Септември, 2025 06:48 931 3

  • тръмп-
  • петрол-
  • санкции-
  • европа-
  • русия

Целта му вероятно е забавяне на нови западни санкции срещу Русия, смята изданието

The Washington Post: Призивът на Тръмп към съюзниците от НАТО да спрат вноса на руски петрол може да е тактически ход - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Неотдавнашният призив на президента на САЩ Доналд Тръмп към съюзниците от НАТО да спрат вноса на руски петрол може да е тактика на американския лидер за забавяне на нови западни санкции срещу Русия, съобщи The Washington Post.

„Критиците заявиха, че коментарите биха могли допълнително да забавят усилията на Тръмп да окаже натиск върху Путин да прекрати войната в Украйна“, отбелязва вестникът. „Неговото предложение, обявено в социалните медии, е малко вероятно да спечели подкрепа от няколко членове на 32-членния алианс“, подчертава изданието, тъй като има поне няколко членки на НАТО, които продължават да купуват руски енергийни ресурси.

„Турция е един от основните клиенти на Русия и се стреми да поддържа връзки с Кремъл въпреки войната. Унгария и Словакия, два други купувача на руски петрол сред съюзниците на Тръмп, работят за защита на икономиките си от смущения, докато търсят други доставчици на енергия“, отбелязва статията.

„Но някои антируски ястреби както във Вашингтон, така и в Европа заявиха в събота, че последното искане на Тръмп изглежда като тактически ход, за да се избегнат действия срещу Русия, въпреки че те също така се съгласиха, че Европа трябва трайно да спре да купува руска енергия“, подчертава изданието.

Тази сутрин Тръмп заяви, че е готов да наложи строги санкции на Русия, ако всички членове на Северноатлантическия алианс действат заедно и спрат да купуват руски петрол. Той отбеляза, че продължаващият внос на енергия от Русия от някои съюзници от НАТО „отслабва преговорната позиция на алианса“. Освен това той призова страните от НАТО да наложат вносни мита на Китай в размер на 50-100%. Той каза, че това ще помогне за прекратяване на украинската криза, но подобни мита могат да бъдат отменени след мирно уреждане.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Еми

    3 1 Отговор
    Те така или иначе нали го бяха отказали

    06:53 14.09.2025

  • 2 хихи

    5 0 Отговор
    Е.вавасе с партньорите от НАТО...
    това е за втори път след като каза че САЩ ще продават оръжия на ЕС за Украйна...
    хи хи хи

    07:10 14.09.2025

  • 3 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    мдааа купувайте нашия американски скъпи петрол и слугите от брюксела тичат народите им мизерстват треее пари за бандеругите

    07:45 14.09.2025