The Washington Post: Призивът на Тръмп към съюзниците от НАТО да спрат вноса на руски петрол може да е тактически ход

Неотдавнашният призив на президента на САЩ Доналд Тръмп към съюзниците от НАТО да спрат вноса на руски петрол може да е тактика на американския лидер за забавяне на нови западни санкции срещу Русия, съобщи The Washington Post.

„Критиците заявиха, че коментарите биха могли допълнително да забавят усилията на Тръмп да окаже натиск върху Путин да прекрати войната в Украйна“, отбелязва вестникът. „Неговото предложение, обявено в социалните медии, е малко вероятно да спечели подкрепа от няколко членове на 32-членния алианс“, подчертава изданието, тъй като има поне няколко членки на НАТО, които продължават да купуват руски енергийни ресурси.

„Турция е един от основните клиенти на Русия и се стреми да поддържа връзки с Кремъл въпреки войната. Унгария и Словакия, два други купувача на руски петрол сред съюзниците на Тръмп, работят за защита на икономиките си от смущения, докато търсят други доставчици на енергия“, отбелязва статията.

„Но някои антируски ястреби както във Вашингтон, така и в Европа заявиха в събота, че последното искане на Тръмп изглежда като тактически ход, за да се избегнат действия срещу Русия, въпреки че те също така се съгласиха, че Европа трябва трайно да спре да купува руска енергия“, подчертава изданието.

Тази сутрин Тръмп заяви, че е готов да наложи строги санкции на Русия, ако всички членове на Северноатлантическия алианс действат заедно и спрат да купуват руски петрол. Той отбеляза, че продължаващият внос на енергия от Русия от някои съюзници от НАТО „отслабва преговорната позиция на алианса“. Освен това той призова страните от НАТО да наложат вносни мита на Китай в размер на 50-100%. Той каза, че това ще помогне за прекратяване на украинската криза, но подобни мита могат да бъдат отменени след мирно уреждане.