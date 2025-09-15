Новини
Нелегален кубински имигрант обезглави мъж в Далас пред очите на семейството му ВИДЕО

Нелегален кубински имигрант обезглави мъж в Далас пред очите на семейството му ВИДЕО

15 Септември, 2025 06:31, обновена 15 Септември, 2025 06:35 1 066 17

Престъпникът е в ареста и ще бъде преследван с цялата строгост на закона, заяви Доналд Тръмп

Нелегален кубински имигрант обезглави мъж в Далас пред очите на семейството му ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е бил информиран за кубински имигрант, който е обезглавил мъж в Далас, САЩ.

„Запознат съм с ужасяващите съобщения за убийството на Чандра Нагамалаях, уважаван човек от Далас, Тексас, който беше брутално обезглавен пред съпругата и сина си от нелегален имигрант от Куба, който никога не е трябвало да бъде в страната ни“, написа Тръмп на страницата си в Truth Social.

Той отбеляза, че заподозреният е бил преследван преди това за различни престъпления, включително сексуално насилие над деца, кражба на кола и незаконно задържане на други лица. „Той беше допуснат обратно в родината ни при некомпетентния Джо Байдън, когато Куба не искаше такъв злодей в страната си“, подчерта американският лидер.

Престъпникът е в ареста и ще бъде преследван с цялата строгост на закона. „Той ще бъде обвинен в убийство от първа степен“, заключи Тръмп.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    7 1 Отговор
    няма по-гнусно нещо на света от "демокрацията" и крадиливите й изамници "демократи"

    Коментиран от #3, #8, #16

    06:38 15.09.2025

  • 2 мьрсуль

    4 0 Отговор
    ако беше легален щеше да е инженер

    06:38 15.09.2025

  • 3 "демократите" са

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    и изменници

    06:40 15.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 1488

    3 0 Отговор
    кръвта вода не става, мангалчерен си остава

    06:40 15.09.2025

  • 6 коли

    2 1 Отговор
    Яжте еврейската "демокрация" американци

    06:41 15.09.2025

  • 7 Върхът на "демокрацията"

    3 0 Отговор
    така е най-демократично

    06:42 15.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Aлфа Bълкът

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Aлфа Bълкът":

    А индиецът е баш циган

    06:48 15.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мога да предположа

    0 0 Отговор
    Кой е виновен, ПУТИН ВВ.

    06:59 15.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ха ха

    0 0 Отговор
    обезглавен робовладелец

    07:01 15.09.2025

  • 15 Кукловод

    0 0 Отговор
    Вервайте ни!

    07:01 15.09.2025

  • 16 Ох мамооооо

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Затова и комундетата и дечицата им бягат към демократичните страни....

    07:03 15.09.2025

  • 17 Сорос

    0 0 Отговор
    Ааа емигрантите са добри хора, не може да се пипат

    07:08 15.09.2025