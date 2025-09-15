Нелегален кубински имигрант обезглави мъж в Далас пред очите на семейството му ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е бил информиран за кубински имигрант, който е обезглавил мъж в Далас, САЩ.

„Запознат съм с ужасяващите съобщения за убийството на Чандра Нагамалаях, уважаван човек от Далас, Тексас, който беше брутално обезглавен пред съпругата и сина си от нелегален имигрант от Куба, който никога не е трябвало да бъде в страната ни“, написа Тръмп на страницата си в Truth Social.

Той отбеляза, че заподозреният е бил преследван преди това за различни престъпления, включително сексуално насилие над деца, кражба на кола и незаконно задържане на други лица. „Той беше допуснат обратно в родината ни при некомпетентния Джо Байдън, когато Куба не искаше такъв злодей в страната си“, подчерта американският лидер.

Престъпникът е в ареста и ще бъде преследван с цялата строгост на закона. „Той ще бъде обвинен в убийство от първа степен“, заключи Тръмп.