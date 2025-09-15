Нелегален кубински имигрант обезглави мъж в Далас пред очите на семейството му ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е бил информиран за кубински имигрант, който е обезглавил мъж в Далас, САЩ.
„Запознат съм с ужасяващите съобщения за убийството на Чандра Нагамалаях, уважаван човек от Далас, Тексас, който беше брутално обезглавен пред съпругата и сина си от нелегален имигрант от Куба, който никога не е трябвало да бъде в страната ни“, написа Тръмп на страницата си в Truth Social.
Той отбеляза, че заподозреният е бил преследван преди това за различни престъпления, включително сексуално насилие над деца, кражба на кола и незаконно задържане на други лица. „Той беше допуснат обратно в родината ни при некомпетентния Джо Байдън, когато Куба не искаше такъв злодей в страната си“, подчерта американският лидер.
Престъпникът е в ареста и ще бъде преследван с цялата строгост на закона. „Той ще бъде обвинен в убийство от първа степен“, заключи Тръмп.
1 ФАКТ
Коментиран от #3, #8, #16
06:38 15.09.2025
2 мьрсуль
06:38 15.09.2025
3 "демократите" са
До коментар #1 от "ФАКТ":и изменници
06:40 15.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 1488
06:40 15.09.2025
6 коли
06:41 15.09.2025
7 Върхът на "демокрацията"
06:42 15.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Aлфа Bълкът
До коментар #9 от "Aлфа Bълкът":А индиецът е баш циган
06:48 15.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Мога да предположа
06:59 15.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ха ха
07:01 15.09.2025
15 Кукловод
07:01 15.09.2025
16 Ох мамооооо
До коментар #1 от "ФАКТ":Затова и комундетата и дечицата им бягат към демократичните страни....
07:03 15.09.2025
17 Сорос
07:08 15.09.2025