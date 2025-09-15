Южна Корея и САЩ в задънена улица заради митата и инвестиционния фонд

Висшият търговски пратеник на Южна Корея Йо Хан-ку замина за Съединените щати в понеделник за продължаващите преговори за митата, съобщи търговското министерство в Сеул. Разговорите целят да преодолеят разногласията около окончателното оформяне на търговското споразумение, договорено през юли, предава "Ройтерс", цитирана от News.bg.

Основните пречки са свързани с предложен инвестиционен фонд на стойност 350 млрд. долара и неговите потенциални последствия за валутния пазар. Президентският съветник Ким Йон-бом предупреди миналата седмица, че разговорите са "в задънена улица" заради рисковете за валутните резерви, ако пакетът бъде реализиран в сегашния си вид.

Министерството на финансите заяви в неделя, че се обсъждат различни механизми за ограничаване на ефекта върху вътрешния валутен пазар, но отказа да уточни дали сред тях е включена и валутна суап линия със САЩ.

„Работим усилено, за да постигнем резултат, който е разумен и отговаря на националните ни интереси“, каза Йо Хан-ку пред репортери на летището, като подчерта, че Южна Корея няма намерение да отваря допълнително земеделския си пазар.

Напрежението се задълбочава и от липсата на напредък при последното посещение на министъра на индустрията Ким Джун-куан във Вашингтон, където той разговаря с американския търговски секретар Хауърд Лутник.

Президентът Ли Дже Мьон заяви, че няма да подпише споразумение със САЩ, ако то застрашава националните интереси: „Ако не ни носи полза, няма смисъл да го подписваме.“

Преговорите се провеждат на фона на напрегнати двустранни отношения след имиграционната акция на американските власти в завод за батерии на Hyundai Motor в Джорджия, където стотици корейски работници бяха арестувани - случай, предизвикал шок в Южна Корея.

Американският президент Доналд Тръмп в публикация в социалната мрежа Truth Social увери, че иска чуждестранните компании да довеждат свои експерти в САЩ, за да обучават американски работници, и че няма намерение да възпрепятства чуждите инвестиции.