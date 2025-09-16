Израел започна мощна офанзива срещу град Газа, нанесе 37 удара за 20 минути; САЩ: Няма да им пречим, но да свършват бързо

Израел започна офанзива срещу палестинския град Газа с цел установяване на контрол над него, съобщи порталът Axios, позовавайки се на източник от израелското ръководство.

Според него „сухопътната офанзива“ на израелските сили „с цел окупация на Газа“ е започнала на 15 септември. Както подчертава Axios, администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп „няма да пречи на Израел и ще му позволи да взема свои собствени решения относно конфликта“.

Източници на портала отбелязаха, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио е казал на премиера на еврейската държава Бенямин Нетаняху, че Вашингтон „подкрепя сухопътната операция, но очаква тя да бъде проведена бързо и завършена възможно най-скоро“.

Израел е нанесъл 37 удара по град Газа за 20 минути, включително от хеликоптери, съобщи порталът Ynet.

По информация на медията израелската армия е използвала дронове и хеликоптери, а също така е открила артилерийски огън. Жителите на града се евакуират масово от атакуваните райони, се казва в публикацията.

На 8 септември Нетаняху заяви, че израелската армия скоро ще започне мащабна офанзива срещу палестинския град Газа, във връзка с което местните жители трябва незабавно да го напуснат. По-рано Израел обяви мащабна настъпателна операция в палестинския анклав с цел установяване на пълен контрол над град Газа и пълно разгромяване на радикалите от Хамас там. Офанзивните планове на армията бяха одобрени от Нетаняху в края на август.

Изтребители на израелските военновъздушни сили са извършили серия от удари по град Набатия в южен Ливан, ранявайки най-малко 12 души, според съобщение, публикувано от Министерството на здравеопазването на страната.

„Въздушният удар е бил насочен към района на Ксар Заатар, където са повредени няколко къщи. Ранени са дванадесет цивилни, включително жени и деца“, се казва в доклада. „Това са предварителни данни; броят на пострадалите може да се увеличи след спасителната операция.“

По-рано новинарският портал Lebanon 24 съобщи, че израелските военновъздушни сили са атакували предполагаеми военни цели на шиитската организация Хизбула в Набатия, който се намира на 75 км южно от Бейрут. Според израелското командване, щабът на шиитските формирования е бил унищожен по време на удара.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Израел вече няма да нанася удари по Катар.

„Нетаняху няма да нанесе удар по Катар“, заяви американският лидер по време на разговор с журналисти в Белия дом.

Тръмп също така отрече информация от портала Axios, че израелският премиер Бенямин Нетаняху го е информирал за плановете на еврейската държава да нанесе удар по резиденцията на ръководството на палестинското движение Хамас в Доха. „Не, той не е направил това“, каза Тръмп.

На 9 септември Израел нанесе удари по членове на ръководството на палестинското движение Хамас, които хо това време бяха в Доха. Палестинското движение съобщи за смъртта на шестима души, включително сина на един от лидерите на организацията в ивицата Газа, Халил ал-Хайи, и служител на катарските сили за сигурност. Съобщенията за смъртта на висши членове на Хамас все още не са потвърдени.