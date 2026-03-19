Ерлинг Хoланд ще прави инвестиции в шахматна верига

Нападателят на Манчестър Сити Ерлинг Хoланд ще инвестира средства в новата шахматна верига Total Chess World Championship Tour.

"Шахматът е невероятна игра. Той изостря съзнанието ти и е сходен с футбола. Трябва да мислиш бързо, да вярваш на инстинктите си и да мислиш няколко хода напред. Стратегията и планирането са всичко", каза футболистът пред сайта на Международната федерация по шахмат fide.com.

"Инвестирам в Total Chess World Championship Tour, защото вярвам, че тази верига ще направи спорта по-атрактивен за феновете по целия свят. Екипът, който седи зад това начинание - Норвежката шахматна федерация, вече показа, че знае как да развива това начинание и аз нямаше как да пропусна да се присъединя", добави още Хoланд.

Шахматът е особено популярен в Норвегия през последните години, тъй като вече повече от десетилетие неизменният номер 1 в световната ранглиста е Магнус Карлсен.

Новата, която се подкрепя и от Международната федерация по шахмат, ще включва по четири турнира на година в четири различни места по света, като ще излъчва шампиони в три дисциплини - бърз класически шах, ускорен шах и блиц.

Новата верига трябва да стартира тази есен, като се очаква всеки турнир да има награден фонд от поне 2,7 милиона долара.