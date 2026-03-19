Новини
Свят »
Украйна »
Руската армия е съсредоточила главните си усилия в Донецка област, съобщи Украйна
  Тема: Украйна

Руската армия е съсредоточила главните си усилия в Донецка област, съобщи Украйна

19 Март, 2026 21:46 755 29

  • украйна-
  • донецка област-
  • русия-
  • война

Русия твърди, че е превзела над 80% от Донецка област, която обяви още през септември 2022 г. за анексирана

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От тази сутрин до 16 ч. (и българско време) днес на украинска територия са били регистрирани 91 сражения с руската армия, каза Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна, цитиран от Укринформ, предаде БТА.

В редовната сводка, публикувана във "Фейсбук", пише, че руската армия е съсредоточила главните си усилия на три направления в Донецка област - Константиновското, Покровското и Лиманското.

Министерството на отбраната на Руската федерация, от своя страна, съобщи днес за две превзети села в този източен украински регион, предаде ТАСС.

Става въпрос за Павловка в Константиновски район и за Фьодоровка Вторая в Лиманската градска община в Краматорски район.

Твърденията и на двете страни в конфликта не са проверени по независим път.

Представители на руските въоръжени сили коментираха пред ТАСС, че превземането на Павловка засилва натиска върху украинските войски в град Дружковка и затяга обръча около Константиновка. Контролът върху Фьодоровка Вторая дава възможност за настъпление към Краматорск и Славянск - двата най-големи града в Донецка област, които остават под в ръцете на украинската армия, добавиха цитираните източници.

Според геолокационни карти, публикувани на сайта на американския мозъчен тръст Институт за изследване на войната, руските въоръжени сили са в южните покрайнини на Константиновка и се намират на по няколко километра от Дружковка, Краматорск и Славянск.

Русия твърди, че е превзела над 80% от Донецка област, която обяви още през септември 2022 г. за анексирана. Нейното искане Украйна да изтегли войските си от останалата част от региона е един от основните препъникамъни в мирните преговори, които двете страни водят с посредничеството на САЩ.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЖикТак

    12 4 Отговор
    Руската армия е на 5км от Славянск, а зелю чека кикитата да помагат в отбраната. Айде киките ставайте от дивана

    Коментиран от #2, #10, #22

    21:49 19.03.2026

  • 2 няма

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "ЖикТак":

    Тръмп ги е викнал да охраняват Ормузкия проток, ся се броят да видят ще се съберат ли хора за двете надуваеми натовски лодни, или да ходят само с едната.

    21:52 19.03.2026

  • 3 Дик диверсанта

    3 4 Отговор
    Донецк - Покровск са на разстояние 51 километра, което руската армия измина за 4 години и един месец.

    21:53 19.03.2026

  • 4 демократ

    3 6 Отговор
    Единственият начин русия да бъде спряна е просто да бъдат избивани руснаците.

    Коментиран от #14, #19

    21:55 19.03.2026

  • 5 Днес е национален празник във Русия

    5 2 Отговор
    Вчера са дали 2509 жертви за ден
    Путин го носят на ръце като новият Месия

    Коментиран от #15

    21:59 19.03.2026

  • 6 си дзън

    3 2 Отговор
    Ама вторая още ли е в Украйна бе. Аз си мислех, че от 4 года е в Лисабон.

    22:00 19.03.2026

  • 7 Направо ми умръзна

    3 2 Отговор
    Да гледам руснаци на парчета във телеграм
    Със каква лекота се се хвърлят във мелницаъчта
    Явно фентанилът е задължителен във руските редици

    22:00 19.03.2026

  • 8 Светът гледа към Иран

    3 2 Отговор
    и маскалите се възползват!

    22:00 19.03.2026

  • 9 Тя сега Руската армия към Москва ли

    4 2 Отговор
    Напредва???
    Нещо в последно време цяла Русия квичи

    22:01 19.03.2026

  • 10 Значи 2030 ще е на 3 километра

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "ЖикТак":

    Напред Братя на Нож на Щит
    Урааааа

    22:02 19.03.2026

  • 11 Пак ли ще превземат

    3 2 Отговор
    Покровск?

    Коментиран от #18

    22:03 19.03.2026

  • 12 За защо Руската армия е със Магарета

    2 1 Отговор
    И гумени Цървули?

    22:03 19.03.2026

  • 13 Козлодуй

    1 0 Отговор
    Ами,след като знаете къде руската армия е съсредочила силите си,защо не я посрещнете и ликвидирате,а само отчитате дейност.Толкова пари и оръжие ви наринаха,че можете да избиете не само армията им,а и 50-60% от населението.

    22:04 19.03.2026

  • 14 И то се случва много Методично

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "демократ":

    И професионално

    22:04 19.03.2026

  • 15 Нормално

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Днес е национален празник във Русия":

    Да се чисти Изметта
    После Турци да ги плодят
    И за мъжета да има Месо в Устата

    22:06 19.03.2026

  • 16 Фактолог

    5 0 Отговор
    Руската армия в момента е насочила главните си усилия към защитата на Иран и резултатът вече е налице.
    Ракетните ирански удари вместо да намалят се утроиха , а днес вече има два унищожени ф35.
    Всичко в района гори - бази, рафинерии, оръжия, радари, складове, банки, дата центрове и прочие. Ционистите са в паника а Хусите още не са се включили и чакат на стенд бай.

    Като разгромят евреите ционисти в близкия изток нито ще има оръжия за Украйна и Европа , нито горива за Европа, която щеше да воюва с Русия, а в Европа всички режими до месец ще се сгромолясат от бунтове и революции. Пуделите Япония, Корея и Тайван също вече са в кома и Китай ще си прибере каквото иска без бой.

    Няма смисъл руснаците да се хабят в Донбас и в последните 2 седмици се вижда ясно, че не си дават изобщо зор, даже и атаки с ракети и дронове няма вече освен епизодични.

    В Иран ще прекършат гръбнака на педофилите евроатлатници , които попаднаха в добре подготвения капан от Русия, Китай и Иран, но го разбраха късно.

    Иран се направи на умряла лисица за известно време и сега вади съвсем нови и много на брой ракети, пво и самолети в действие. Шоуто тепърва предстои!

    22:09 19.03.2026

  • 17 Докато руснаците будалкат

    4 0 Отговор
    украинците с тия останали 15% от Донецк, а те се опъват да напуснат, руснаците печелят време, за да напредват във Запорожие.
    Ако европейските партньори не бяха попречили пак на украинците да приемат още в началото последното предложение за окончателен мир от Путин и Тръмп, фронтовата линия в Запорожие бе назад и Русия щеше да им върне и територии невключени в конституцията им! А сега след като загубят целия Донецк, ще са загубили и почти цяло Запорожие без да им върнат нищо. И ще има ново предложение за мир.

    22:09 19.03.2026

  • 18 Еееее тази седмица само веднъж

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "Пак ли ще превземат":

    Миналата седмица са го превзели 8 пъти
    Но това не е проблем общо станаха около 86 превземания

    22:10 19.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Зеленски ще си прави селфи от Покровск легнал в ковчег за да има повече лайкове

    22:12 19.03.2026

  • 21 Нямат край

    0 4 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    22:13 19.03.2026

  • 22 много зле са,

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "ЖикТак":

    5 години в Донецк.

    22:14 19.03.2026

  • 23 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Къде се изгуби днес миришещият на гробищна тор БГ министър Запрянов?Да не са го запряли в Малашевските паркове са спокойствие и чакат Укро делегацията да го опее как си трябва?

    22:15 19.03.2026

  • 24 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Колко села си върна след контранаступа Украинската нацистка организация "Слуга на народа"?

    22:17 19.03.2026

  • 25 Разлики

    0 1 Отговор
    Ако Русия беше получила тежката атака, на която Иран е подложен от 3 седмици, нямаше как да си позволи лукса да се опитва 4 години да превземе Донецк.

    22:18 19.03.2026

  • 26 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Доналд Тръмп е обещал на Володемир Зе Ленски да го направи мъченик като аятолах Али Хаменей.

    22:19 19.03.2026

  • 27 ВВП

    0 0 Отговор
    Днес окрсийна е 500К км..Със 30 млн население ..С единия крак са в гроба ..Само че ги лъжат че са герои ..и прочие..Зловещо, по американски..

    22:19 19.03.2026

  • 28 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Украинският еврейски палач Зеленски изби над 2 000 000 източноправославни украинци.

    22:21 19.03.2026

  • 29 Сатана Z

    0 0 Отговор
    На Русия не са и нужни прокълнантите укро територии,те са там да избият кън 40 милиона укро нацисти за да има мир в следващите 1000 години както е предрекла Вангелия

    22:23 19.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания