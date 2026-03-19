Руската армия е съсредоточила главните си усилия в Донецка област, съобщи Украйна

От тази сутрин до 16 ч. (и българско време) днес на украинска територия са били регистрирани 91 сражения с руската армия, каза Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна, цитиран от Укринформ, предаде БТА.
В редовната сводка, публикувана във "Фейсбук", пише, че руската армия е съсредоточила главните си усилия на три направления в Донецка област - Константиновското, Покровското и Лиманското.
Министерството на отбраната на Руската федерация, от своя страна, съобщи днес за две превзети села в този източен украински регион, предаде ТАСС.
Става въпрос за Павловка в Константиновски район и за Фьодоровка Вторая в Лиманската градска община в Краматорски район.
Твърденията и на двете страни в конфликта не са проверени по независим път.
Представители на руските въоръжени сили коментираха пред ТАСС, че превземането на Павловка засилва натиска върху украинските войски в град Дружковка и затяга обръча около Константиновка. Контролът върху Фьодоровка Вторая дава възможност за настъпление към Краматорск и Славянск - двата най-големи града в Донецка област, които остават под в ръцете на украинската армия, добавиха цитираните източници.
Според геолокационни карти, публикувани на сайта на американския мозъчен тръст Институт за изследване на войната, руските въоръжени сили са в южните покрайнини на Константиновка и се намират на по няколко километра от Дружковка, Краматорск и Славянск.
Русия твърди, че е превзела над 80% от Донецка област, която обяви още през септември 2022 г. за анексирана. Нейното искане Украйна да изтегли войските си от останалата част от региона е един от основните препъникамъни в мирните преговори, които двете страни водят с посредничеството на САЩ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 няма
До коментар #1 от "ЖикТак":Тръмп ги е викнал да охраняват Ормузкия проток, ся се броят да видят ще се съберат ли хора за двете надуваеми натовски лодни, или да ходят само с едната.
21:52 19.03.2026
5 Днес е национален празник във Русия
Путин го носят на ръце като новият Месия
Коментиран от #15
21:59 19.03.2026
7 Направо ми умръзна
Със каква лекота се се хвърлят във мелницаъчта
Явно фентанилът е задължителен във руските редици
22:00 19.03.2026
9 Тя сега Руската армия към Москва ли
Нещо в последно време цяла Русия квичи
22:01 19.03.2026
10 Значи 2030 ще е на 3 километра
До коментар #1 от "ЖикТак":Напред Братя на Нож на Щит
Урааааа
22:02 19.03.2026
14 И то се случва много Методично
До коментар #4 от "демократ":И професионално
22:04 19.03.2026
15 Нормално
До коментар #5 от "Днес е национален празник във Русия":Да се чисти Изметта
После Турци да ги плодят
И за мъжета да има Месо в Устата
22:06 19.03.2026
16 Фактолог
Ракетните ирански удари вместо да намалят се утроиха , а днес вече има два унищожени ф35.
Всичко в района гори - бази, рафинерии, оръжия, радари, складове, банки, дата центрове и прочие. Ционистите са в паника а Хусите още не са се включили и чакат на стенд бай.
Като разгромят евреите ционисти в близкия изток нито ще има оръжия за Украйна и Европа , нито горива за Европа, която щеше да воюва с Русия, а в Европа всички режими до месец ще се сгромолясат от бунтове и революции. Пуделите Япония, Корея и Тайван също вече са в кома и Китай ще си прибере каквото иска без бой.
Няма смисъл руснаците да се хабят в Донбас и в последните 2 седмици се вижда ясно, че не си дават изобщо зор, даже и атаки с ракети и дронове няма вече освен епизодични.
В Иран ще прекършат гръбнака на педофилите евроатлатници , които попаднаха в добре подготвения капан от Русия, Китай и Иран, но го разбраха късно.
Иран се направи на умряла лисица за известно време и сега вади съвсем нови и много на брой ракети, пво и самолети в действие. Шоуто тепърва предстои!
22:09 19.03.2026
17 Докато руснаците будалкат
Ако европейските партньори не бяха попречили пак на украинците да приемат още в началото последното предложение за окончателен мир от Путин и Тръмп, фронтовата линия в Запорожие бе назад и Русия щеше да им върне и територии невключени в конституцията им! А сега след като загубят целия Донецк, ще са загубили и почти цяло Запорожие без да им върнат нищо. И ще има ново предложение за мир.
22:09 19.03.2026
18 Еееее тази седмица само веднъж
До коментар #11 от "Пак ли ще превземат":Миналата седмица са го превзели 8 пъти
Но това не е проблем общо станаха около 86 превземания
22:10 19.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
22 много зле са,
До коментар #1 от "ЖикТак":5 години в Донецк.
22:14 19.03.2026
