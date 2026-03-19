Проф. Константинов: Не може да има лесно мнозинство в следващото НС, почти невъзможно е

Не може да се твърди, че процентите, които социологическите агенции изкарват, отговарят едно към едно към едно с евентуалните мандати на партиите. Това каза математикът проф. Михаил Константинов, директор на "Електорални анализи и прогнози“ в "Галъп Интернешънъл Болкан“, в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио ФОКУС.
"Към днешна дата парламентът се очертава по схемата пет плюс две, като пет партии влизат в парламента, а другите две евентуално. Това, което е важно от политическа гледна точка, е, че не може да има лесно мнозинство, бих казал, че е почти невъзможно. А за управление трябват две партии, а именно първата плюс третата, които са в момента - тази на Радев и ПП-ДБ. Според проучванията до момента те имат между 120 и 130 депутати. Но пак трябва да се търси конституционно мнозинство, например от ГЕРБ-СДС, което не знам как ще стане", каза още той.
Според проф. Константинов коалицията между Радев и ПП-ДБ е неустойчива, защото нямат единно становище по външнополитическите въпроси - относно Украйна например. "Едно евентуално управление между тях ще бъде нетрайно и можем да очакваме избори още септември месец. А не виждам каква друга коалиция може да има", категоричен бе математикът.
"Това, че ще има 120 плюс депутата от една единствена формация са мечти", добави той.
По думите му ГЕРБ-СДС и ДПС нямат да имат под 80 депутата, което би могло да даде конституционно мнозинство на останалите партии. "Ако някой иска да прави конституционни промени, трябва да покани и ГЕРБ и ДПС", заяви проф. Константинов.
Относно купения вот той каза: "Той не зависи от никого. Няма как му се попречи. Това в момента, което виждаме е едни напъни на МВР, както се каза, да профилактира и да респектира евентуалните продавачи и по-скоро купувачи на гласове, които доста често се оказват от криминалния контингент. И не напразно, като отидат да търсят такива хора намират забравени вещества и т.н.", каза гостът.
Той допълни, че това в момента няма пряка връзка с изборите, тъй като търговията се прави непосредствено преди вота и на друго ниво.
Математикът заяви, че констатираните нарушения не могат да обърнат изборния резултат. "Случаят, който беше от 27 октомври по-миналата година, е изключителен. Защото тогава една партия "Величие" висеше на бариерата. Те обърнаха една критична ситуация. Това е причината. И тогава, да бъдем точни, се промениха 16 мандата. Първо, защото една партия от 0, както беше "Величие", получи 10 мандата, а 6 други се разместиха", коментира проф. Константинов.
1 Боко праните гащи
22:34 19.03.2026
2 Айде бе
На всички им треперят гащите от бурята която се задава и която ще ги помете.
22:35 19.03.2026
3 койдазнай
ДПС официална политическа служба на ДС
ГЕРБ, на 90% подчинение на ДПС
ППДБ, които половината реално работятя за ДПС, а другата половина чакат подходща оферат, за да се продадат
Възраждане, които са 50+% служители на ДПС.
БСП, ИТН. МЕЧ, Величие са ясни.
БНА радев хората са поне 50% за ДПС.
Така че в следващоито НС ДС ще има над 85% служители.
22:38 19.03.2026
4 То ясно кво ще стане
Уж да спасят България от невижданата национална катастрофа
Хич и няма да си направя труда да гласувам всичко е тятър който се диктува извън страната.
Коментиран от #5, #6
22:39 19.03.2026
5 И аз така мисля
До коментар #4 от "То ясно кво ще стане":Ще се плюят преди изборите и ще се прегърнат след тях този модел на парламентарна република отдавна е изчерпан!!!
22:41 19.03.2026
6 оня с питон.я
До коментар #4 от "То ясно кво ще стане":Точно така. Желязна евроатлантическа сглобка радев герб ппдб. А итн и бсп ще се обединят в партия Има Такива Комунета, за да прескочат бариерата.
22:45 19.03.2026
