Проф. Константинов: Не може да има лесно мнозинство в следващото НС, почти невъзможно е

19 Март, 2026 22:25 826 10

  • михаил константинов-
  • парламент-
  • лесно мнозинство

По думите на математика ГЕРБ-СДС и ДПС нямат да имат под 80 депутата, което би могло да даде конституционно мнозинство на останалите партии. "Ако някой иска да прави конституционни промени, трябва да покани и ГЕРБ и ДПС", заяви проф. Константинов.

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Не може да се твърди, че процентите, които социологическите агенции изкарват, отговарят едно към едно към едно с евентуалните мандати на партиите. Това каза математикът проф. Михаил Константинов, директор на "Електорални анализи и прогнози“ в "Галъп Интернешънъл Болкан“, в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио ФОКУС.

"Към днешна дата парламентът се очертава по схемата пет плюс две, като пет партии влизат в парламента, а другите две евентуално. Това, което е важно от политическа гледна точка, е, че не може да има лесно мнозинство, бих казал, че е почти невъзможно. А за управление трябват две партии, а именно първата плюс третата, които са в момента - тази на Радев и ПП-ДБ. Според проучванията до момента те имат между 120 и 130 депутати. Но пак трябва да се търси конституционно мнозинство, например от ГЕРБ-СДС, което не знам как ще стане", каза още той.

Според проф. Константинов коалицията между Радев и ПП-ДБ е неустойчива, защото нямат единно становище по външнополитическите въпроси - относно Украйна например. "Едно евентуално управление между тях ще бъде нетрайно и можем да очакваме избори още септември месец. А не виждам каква друга коалиция може да има", категоричен бе математикът.

"Това, че ще има 120 плюс депутата от една единствена формация са мечти", добави той.

По думите му ГЕРБ-СДС и ДПС нямат да имат под 80 депутата, което би могло да даде конституционно мнозинство на останалите партии. "Ако някой иска да прави конституционни промени, трябва да покани и ГЕРБ и ДПС", заяви проф. Константинов.

Относно купения вот той каза: "Той не зависи от никого. Няма как му се попречи. Това в момента, което виждаме е едни напъни на МВР, както се каза, да профилактира и да респектира евентуалните продавачи и по-скоро купувачи на гласове, които доста често се оказват от криминалния контингент. И не напразно, като отидат да търсят такива хора намират забравени вещества и т.н.", каза гостът.

Той допълни, че това в момента няма пряка връзка с изборите, тъй като търговията се прави непосредствено преди вота и на друго ниво.

Математикът заяви, че констатираните нарушения не могат да обърнат изборния резултат. "Случаят, който беше от 27 октомври по-миналата година, е изключителен. Защото тогава една партия "Величие" висеше на бариерата. Те обърнаха една критична ситуация. Това е причината. И тогава, да бъдем точни, се промениха 16 мандата. Първо, защото една партия от 0, както беше "Величие", получи 10 мандата, а 6 други се разместиха", коментира проф. Константинов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боко праните гащи

    7 1 Отговор
    Тоя ми е мата хари

    22:34 19.03.2026

  • 2 Айде бе

    10 2 Отговор
    Ти ще кажеш....изтънченият платен манипулатор отново ви сапунисва!
    На всички им треперят гащите от бурята която се задава и която ще ги помете.

    22:35 19.03.2026

  • 3 койдазнай

    0 5 Отговор
    В следващото НС ще влазат:
    ДПС официална политическа служба на ДС
    ГЕРБ, на 90% подчинение на ДПС
    ППДБ, които половината реално работятя за ДПС, а другата половина чакат подходща оферат, за да се продадат
    Възраждане, които са 50+% служители на ДПС.
    БСП, ИТН. МЕЧ, Величие са ясни.
    БНА радев хората са поне 50% за ДПС.

    Така че в следващоито НС ДС ще има над 85% служители.

    22:38 19.03.2026

  • 4 То ясно кво ще стане

    3 4 Отговор
    ГЕРБ+президента +ППдб

    Уж да спасят България от невижданата национална катастрофа

    Хич и няма да си направя труда да гласувам всичко е тятър който се диктува извън страната.

    Коментиран от #5, #6

    22:39 19.03.2026

  • 5 И аз така мисля

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "То ясно кво ще стане":

    Ще се плюят преди изборите и ще се прегърнат след тях този модел на парламентарна република отдавна е изчерпан!!!

    22:41 19.03.2026

  • 6 оня с питон.я

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "То ясно кво ще стане":

    Точно така. Желязна евроатлантическа сглобка радев герб ппдб. А итн и бсп ще се обединят в партия Има Такива Комунета, за да прескочат бариерата.

    22:45 19.03.2026

  • 7 ооо

    1 1 Отговор
    може и ще има,вече всичко се знае мвр ще се погрижат дпс да не влезе ,а да влезе апс

    22:56 19.03.2026

  • 8 да ве да

    2 2 Отговор
    Напротив Мишок, лесно просто трябва да не се гласува за тиkви, пpacета и лами😉

    23:07 19.03.2026

  • 9 таксиджия 🚖

    2 1 Отговор
    Важното е Ивелин да остане без имунитет и подведен под отговорност за измамите и киро селтака калтака от село Павел да бъде осъден за клевети и яко запори!

    23:08 19.03.2026

  • 10 Не ми пука за вашето мнозинство

    2 3 Отговор
    Подложена съм на системен тормоз от комшии , който винаги ескалира преди избори не знам защо. Обмислям да сложа край на живота си за да не им доставям удоволствие да ме убият те. Опитват се.

    23:20 19.03.2026

