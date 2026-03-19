Израел: Иран вече не разполага с капацитета да произвежда балистични ракети

19 Март, 2026 22:52 1 319 64

Нетаняху заяви на пресконференция, че Иран вече не може да обогатява уран и да произвежда балистични ракети

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран вече не разполага с капацитета на обогатява уран или да произвежда балистични ракети, заяви на пресконференция израелският премиер Бенямин Нетаняху на 20-ия ден от началото на войната на Израел и САЩ срещу Ислямската република, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Ние печелим и Иран бива обезглавяван", каза Нетаняху, като добави, че иранските арсенали от ракети и дронове значително са намалели и ще бъдат напълно унищожени.

"Сега ние унищожаваме фабрики, в които се произвеждат компонентите за тези ракети и за ядрените оръжия, които се опитват да произвеждат", добави израелският лидер. Той не представи никакви доказателства за твърденията си, че Иран вече няма капацитета да обогатява уран, отбелязва Ройтерс.

Иранската ядрена програма бе централен въпрос в преговорите между САЩ и Иран, които се водеха чрез посредници. Преговорите обаче се провалиха заради внезапната атака, която САЩ и Израел предприеха срещу Ислямската република на 28 февруари. Впоследствие Иран започна да изстрелва ракети срещу Израел и страни от Персийския залив, като освен това блокира и Ормузкия проток, през който преминават около 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Въпреки че войната продължава вече почти три седмици, все още не е ясно дали иранците ще излязат по улиците, за да отстранят правителството си, каза Нетаняху. По думите му иранският народ сам трябва да "избере подходящия момент и да се възползва".

Нетаняху отбеляза, че трябва да има и сухопътна компонента във войната, която до този момент се води чрез въздушни удари. "Има много възможности за тази сухопътна компонента", добави израелският премиер, без да навлиза в подробности.

Той отрече Израел да е въвличал САЩ в конфликта. "Наистина ли някой си мисли, че човек като президента Тръмп може да постъпи така", запита Нетаняху.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че опитите на Иран да шантажира целия свят с блокирането на Ормузкия проток са обречени на провал, предаде Франс прес.

"Смъртоносната секта, която управлява Иран, се опитва да шантажира света със затварянето на ключов морски път, а именно - Ормузкия проток. Тази тактика обаче няма да проработи", подчерта Нетаняху на пресконференция, излъчена на живо по телевизията.

"Израел допринася, по свой собствен начин, чрез разузнаване и други средства, за американските усилия за отварянето на протока", допълни той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Перо

    42 9 Отговор
    Старата песен на нов глас! Ционистки уйдурми!

    Коментиран от #9

    22:55 19.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Имаше

    5 30 Отговор
    доста копеи, които питаха за Нетаняху, сега, макар и неудовлетворени, мирясаха ли

    Коментиран от #26, #62

    22:59 19.03.2026

  • 4 Джихади Йово

    21 4 Отговор
    С духа на Сатаняху ли говорите??? Спиритисти такива, ей!

    22:59 19.03.2026

  • 5 Е КОГАТО ТОВА ГО ТВЪРДИ

    25 4 Отговор
    КРЪВНИЯ ВРАГ,НЯМА КАК ДА ВЯРВАМЕ ЧЕ Е ИСТИНА. ИРАН ВЪВ ВСЕКИ АСПЕКТ Е СТОТИЦИ ГОДИНИ ПРЕД ИЗРАЕЛ.РАЗЛИГАВЕНИТЕ ЕВРЕИ ПРЕКОМЕРНО СА СИ ПОВЯРВАЛИ. ДА НО ИМА НЕМА 10 ГОДИНИ И ИЗРАЕЛ НЯМА ДА СЪЩЕСТВУВА,ДОКАТО ИРАН ЩЕ ВЕКУВА.

    Коментиран от #48

    22:59 19.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 А вие

    19 2 Отговор
    Какъв капацитет имате? Сетихме се... Имате си "капацитет" от "съюзник"... Дето, като го подръпнете за опашката, рИпва и заради вас. Що ли тъй?

    23:01 19.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ще има и още

    20 2 Отговор

    До коментар #1 от "Перо":

    Туй вече не можел И..н, онуй вече не можел, това вече го нямал , онова вече го нямал.........ама протока ЗАТВОРЕН!! Ама находищата горят, ама тук гръмне, ама там гръмне. Мамници явно някви марсиански ще да са.....

    23:02 19.03.2026

  • 10 Въздушен пионер

    23 6 Отговор
    Хайде невидимия ф35 получи ракета от унищоженото иранско пво, ха ха

    23:02 19.03.2026

  • 11 Ха Ха

    17 4 Отговор
    Екстра щом Иран не може нищо вече. Хайде спирайте тогава и оставете Армагедона за следващото поколение, ако обичате. Нахалници безобразни

    23:03 19.03.2026

  • 12 Оня с коня

    9 25 Отговор
    Интересна е реакцията на родните Русофили- не че обичат Иранците но са готви със ЛИЧНО УШИТИ Чалми да се наредят до тях макар и само Духом,защото Иран е една от Най-важните Държави за Русия- от там тя се снабдява с Дронове,там реализира и непродаваема та си Продукция.Салем алейкум Русофилски Създания:)

    Коментиран от #23, #28

    23:03 19.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Kaлпазанин

    15 2 Отговор
    Дайте да го видим "на живо" този сатана

    23:04 19.03.2026

  • 15 Всъщност

    16 2 Отговор
    Обичтта на арабският свят към Израел е безгранична. След Газза и Иран, останалата част от човечеството също се "влюби" в евреите.

    23:06 19.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Нико

    18 2 Отговор
    Опитват се да ни кажат ,че Израел и Щатите са спечелили войната и утре официално ще го съобщят.
    Нали Биби беше обещал на своя народ,че до 20-ти март Иран ще бъде приключен.Но май,май само той и куклата на конци си го мислят....

    23:08 19.03.2026

  • 18 Феникс

    18 5 Отговор
    Иранците никакви ги няма, толкова са зле милите , че днес са свалили F35! Не знаят горките че това е стелт и според шишковците няма сваляне :)

    23:09 19.03.2026

  • 19 Владимир потника

    13 3 Отговор
    Не харесвам нито една от воюващите страни . Евреите и Щатите са алчни и подли , а персите са корави кратуни и боят скоро няма да приключи .

    23:10 19.03.2026

  • 20 Сатана Z

    19 2 Отговор
    След като Иран няма ракети,Защо тогава НПЗ в Хайфа днес е превърнато в руини заедно с една електростанция?

    23:10 19.03.2026

  • 21 Ами

    16 1 Отговор
    В средата на месец април 1945 година по берлинското радио
    са обяснявали на слушателите как немците печелят войната, въпреки че
    взривовете от съветските оръдия са се чували в самия Берлин.
    Ако берлинчани са им вярвали, защо да не повярваме и на Израел :)

    23:11 19.03.2026

  • 22 Улав

    15 0 Отговор

    До коментар #13 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Не те слуша главата

    Коментиран от #29

    23:12 19.03.2026

  • 23 кух ,

    11 0 Отговор

    До коментар #12 от "Оня с коня":

    Скоро ходил ли си при джипито , че явно имаш остра нужда от посещение при него (нея ) . Дефицитите са нелечими , да си го знаеш , за всеки случай ....

    23:13 19.03.2026

  • 24 Факт

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Маке":

    Препикано цвите

    23:14 19.03.2026

  • 25 Здравей

    12 1 Отговор
    Дайте видеото. От кафе говори. От ,,оня сват,,ли? Нито една медия не е дала видео на изказването му. Няма да издържат нервите на САЩ или на Израел. Губят всичко и ще пуснат атома .една от двете държави ще го направи. Иран ще е втората Япония. Купето си йод. Не е много скъп.

    Коментиран от #33, #53

    23:14 19.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Дудов

    14 0 Отговор
    Евреин или американец като ти каже "добър ден" , първо провери слънцето дали е изгряло

    23:15 19.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 8 Отговор

    До коментар #22 от "Улав":

    И Улавия няма да го напише това ,а аз съм само огледалото на повечето от вас

    23:16 19.03.2026

  • 30 ИМА ИЗРАЕЛ

    15 3 Отговор
    ИМА ТЕЖЪК ПРОБЛЕМ ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО.ЧИСТЕНЕ МУ Е МАЙКАТА ОТ КОРЕН

    23:16 19.03.2026

  • 31 Оня с КРА

    11 0 Отговор
    Тази песен за свършване на запасите на Руските ракети сме я слушали в изпълнение на Европейския райх ,а сега я запяха и роднините на Адолф Хитлер представящи се за Богоизбрания народ.

    23:18 19.03.2026

  • 32 11 септември

    10 2 Отговор
    Ами американците си сложиха таралеж в гащите
    Пак ще има 11 септември ми се струва,ама тоя път ще е подарък от персите ,а не от ЦРУ

    23:19 19.03.2026

  • 33 Нищо Подобно

    9 1 Отговор

    До коментар #25 от "Здравей":

    Който пусне атома, ще получи такъв. Иран най-вероятно има атом за пускане, който поне ще причини силна радиация. Ако ли не ще гърми еврейската атомна централа

    23:20 19.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Oня с коня

    5 6 Отговор

    До коментар #28 от "Ай спри се":

    Така е,само остава да обясниш ЗАЩО Сульо и Пульо и всякаква русофилска ГМЕЖ търсеща Внимание пише с моя Ник,а такива като тебе с Готовност им пишете Плюсове за Русофилските им изцепки!

    Коментиран от #38

    23:21 19.03.2026

  • 36 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 2 Отговор
    Докато има еври на света ще има и проблеми.Майката му е RAID докато изпукат всички хлебарки от тоя род

    23:22 19.03.2026

  • 37 az СВО Победа 80

    7 1 Отговор
    Бъдещето на Катар като глобален доставчик на природен газ е под въпрос..

    Коментиран от #45

    23:22 19.03.2026

  • 38 Oня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Oня с коня":

    Аман от имитатори.Не се прави на аригинален

    Коментиран от #39

    23:23 19.03.2026

  • 39 Oня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Oня с коня":

    Хаха, много си смешен

    Коментиран от #44

    23:23 19.03.2026

  • 40 ...

    7 3 Отговор
    Като Иран вече не разполага с капацитета на обогатява уран или да произвежда балистични ракети, тогава защо нападате Иран?...

    23:24 19.03.2026

  • 41 Да бе

    8 1 Отговор
    А защо ще има рев в сената за 200 милиарда долара ? Защо имаше вече рев за "съюзническо" подкрепление ?
    Защо катарската промишленост за газ даде бая фира вчера ? "Защотата" могат да продължат до утре с изброяването...

    23:25 19.03.2026

  • 42 5632

    2 2 Отговор
    сегае момента за пълно унищожение на врага, само яко къртене

    23:26 19.03.2026

  • 43 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    1 3 Отговор
    Сигурно ли е че младите българки комунистки толкова много искат да ме сготвят и изядат цял и гол изпечен в фурната мръвка по мръвка да ме изядат че направо им текат лигите от омраза в момента и ще ми насвяткат червени минуси защото ги дразня много и страшно много искат аз да умра като ме сготвят и изядат

    23:27 19.03.2026

  • 44 Оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Oня с коня":

    Байно,Оригиналът се познава по Минусите

    23:28 19.03.2026

  • 45 az СВО Победа 80

    6 2 Отговор

    До коментар #37 от "az СВО Победа 80":

    Само две ирански ракети лишиха Катар от 17% от производствения му капацитет.
    Катар е пред обявяване на форс мажор по доставките за Италия, Белгия, Южна Корея и Китай.

    Коментиран от #56

    23:29 19.03.2026

  • 46 ама чакай малко

    4 2 Отговор
    този не беше ли умрял с 6 пръста? Що говори в ефир?

    23:30 19.03.2026

  • 47 Име

    1 3 Отговор
    Браво, подкрепям го него и Тръмп, защото това е едно добро дело, което ме трябваше да се отлага. Всички гледат отстрани, но накрая и те ще се възползват от свалянето на един античовешко режим.

    23:36 19.03.2026

  • 48 Иран

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Е КОГАТО ТОВА ГО ТВЪРДИ":

    ще векува като освободена държава

    23:37 19.03.2026

  • 49 Отстрани

    3 2 Отговор
    Иран има останали ракети за 2-3 дни....колко познато!? Вероятно затова по статистика ракетните удари са се увеличили трикратно и днес окупирана Палестина гори цялата, а в Хайфа няма дори ток.
    Щом така ви се иска, така да бъде, иранците точно това очакват от вас - да ги подцените , както се и случва.

    Когато човек е самонадеян и високомерен най-силно плаче и страда после.

    Укронацистката и израелонацистката пропаганда е една и съща и имат общ ционистки корен.

    Болшевики, фашисти, евроатлантици, ционисти - все едни и същи еврейски боклуци.

    23:37 19.03.2026

  • 50 .....

    1 2 Отговор
    на Иран вече не му трябват ракети, а пари за възстановяване след войната.

    23:37 19.03.2026

  • 51 Саймън каза

    2 6 Отговор
    Иран приключи. Путин приключи.

    23:40 19.03.2026

  • 52 Калин

    6 1 Отговор
    На евреин не вярвайте никога по никакъв повод, това е всеобщ закон!!!

    23:40 19.03.2026

  • 53 Труман

    1 3 Отговор

    До коментар #25 от "Здравей":

    Япония беше спасена с атом от съветско робство

    23:41 19.03.2026

  • 54 Факти

    3 0 Отговор
    ЕС загази с зеленска марионетка !
    Освен да купуват петрол и газ от Русия нямат друг шанс.

    23:44 19.03.2026

  • 55 Доктор

    2 0 Отговор
    Израел е карцином.

    23:46 19.03.2026

  • 56 Саймън каза

    1 5 Отговор

    До коментар #45 от "az СВО Победа 80":

    Иран приключи. Путин приключи.А вие 🤣🤣🤣дъртите русофили може ли да бягате 😜🥳

    Коментиран от #64

    23:47 19.03.2026

  • 57 az СВО Победа 80

    1 0 Отговор
    Статистиката обаче сочи увеличение на използваните дронове и ракети от страна на Техеран.

    Днес 19.03.2026г. иранците са изстреляли 240 дрона и 65 ракети, повече за един ден са изстрелвали само в първите три дни след като бяха нападнати.

    Информацията е към 19.40ч. от днес.

    23:48 19.03.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Бах

    1 0 Отговор
    И как ч.и.ф.у.т.и.т.е. разбраха , че Иран не може да продължи да .произвежда ракети.
    Вече никой по света не съчуства на евреите.
    Оказаха се по г.а.д.н.и. от нацистите.

    23:51 19.03.2026

  • 61 Следващ епизод

    0 0 Отговор
    „Ние печелим и Турция бива обезглавена“.
    Скоро на екраните ни ...

    23:52 19.03.2026

  • 62 Цък

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Имаше":

    Дай да видим видеото .

    23:52 19.03.2026

  • 63 Ивелин Михайлов

    2 0 Отговор
    Затова ли Иран изстрелва повече ракети отколкото преди 2 седмици 😆😅🤣😂😂

    23:54 19.03.2026

  • 64 Бах

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Саймън каза":

    Запада отива към ада и това е естествено !

    23:55 19.03.2026