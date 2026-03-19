Израел: Иран вече не разполага с капацитета да произвежда балистични ракети

Иран вече не разполага с капацитета на обогатява уран или да произвежда балистични ракети, заяви на пресконференция израелският премиер Бенямин Нетаняху на 20-ия ден от началото на войната на Израел и САЩ срещу Ислямската република, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Ние печелим и Иран бива обезглавяван", каза Нетаняху, като добави, че иранските арсенали от ракети и дронове значително са намалели и ще бъдат напълно унищожени.
"Сега ние унищожаваме фабрики, в които се произвеждат компонентите за тези ракети и за ядрените оръжия, които се опитват да произвеждат", добави израелският лидер. Той не представи никакви доказателства за твърденията си, че Иран вече няма капацитета да обогатява уран, отбелязва Ройтерс.
Иранската ядрена програма бе централен въпрос в преговорите между САЩ и Иран, които се водеха чрез посредници. Преговорите обаче се провалиха заради внезапната атака, която САЩ и Израел предприеха срещу Ислямската република на 28 февруари. Впоследствие Иран започна да изстрелва ракети срещу Израел и страни от Персийския залив, като освен това блокира и Ормузкия проток, през който преминават около 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.
Въпреки че войната продължава вече почти три седмици, все още не е ясно дали иранците ще излязат по улиците, за да отстранят правителството си, каза Нетаняху. По думите му иранският народ сам трябва да "избере подходящия момент и да се възползва".
Нетаняху отбеляза, че трябва да има и сухопътна компонента във войната, която до този момент се води чрез въздушни удари. "Има много възможности за тази сухопътна компонента", добави израелският премиер, без да навлиза в подробности.
Той отрече Израел да е въвличал САЩ в конфликта. "Наистина ли някой си мисли, че човек като президента Тръмп може да постъпи така", запита Нетаняху.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че опитите на Иран да шантажира целия свят с блокирането на Ормузкия проток са обречени на провал, предаде Франс прес.
"Смъртоносната секта, която управлява Иран, се опитва да шантажира света със затварянето на ключов морски път, а именно - Ормузкия проток. Тази тактика обаче няма да проработи", подчерта Нетаняху на пресконференция, излъчена на живо по телевизията.
"Израел допринася, по свой собствен начин, чрез разузнаване и други средства, за американските усилия за отварянето на протока", допълни той.
1 Перо
Коментиран от #9
22:55 19.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Имаше
Коментиран от #26, #62
22:59 19.03.2026
4 Джихади Йово
22:59 19.03.2026
5 Е КОГАТО ТОВА ГО ТВЪРДИ
Коментиран от #48
22:59 19.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 А вие
23:01 19.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ще има и още
До коментар #1 от "Перо":Туй вече не можел И..н, онуй вече не можел, това вече го нямал , онова вече го нямал.........ама протока ЗАТВОРЕН!! Ама находищата горят, ама тук гръмне, ама там гръмне. Мамници явно някви марсиански ще да са.....
23:02 19.03.2026
10 Въздушен пионер
23:02 19.03.2026
11 Ха Ха
23:03 19.03.2026
12 Оня с коня
Коментиран от #23, #28
23:03 19.03.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Kaлпазанин
23:04 19.03.2026
15 Всъщност
23:06 19.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Нико
Нали Биби беше обещал на своя народ,че до 20-ти март Иран ще бъде приключен.Но май,май само той и куклата на конци си го мислят....
23:08 19.03.2026
18 Феникс
23:09 19.03.2026
19 Владимир потника
23:10 19.03.2026
20 Сатана Z
23:10 19.03.2026
21 Ами
са обяснявали на слушателите как немците печелят войната, въпреки че
взривовете от съветските оръдия са се чували в самия Берлин.
Ако берлинчани са им вярвали, защо да не повярваме и на Израел :)
23:11 19.03.2026
22 Улав
До коментар #13 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":Не те слуша главата
Коментиран от #29
23:12 19.03.2026
23 кух ,
До коментар #12 от "Оня с коня":Скоро ходил ли си при джипито , че явно имаш остра нужда от посещение при него (нея ) . Дефицитите са нелечими , да си го знаеш , за всеки случай ....
23:13 19.03.2026
24 Факт
До коментар #16 от "Маке":Препикано цвите
23:14 19.03.2026
25 Здравей
Коментиран от #33, #53
23:14 19.03.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Дудов
23:15 19.03.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
До коментар #22 от "Улав":И Улавия няма да го напише това ,а аз съм само огледалото на повечето от вас
23:16 19.03.2026
30 ИМА ИЗРАЕЛ
23:16 19.03.2026
31 Оня с КРА
23:18 19.03.2026
32 11 септември
Пак ще има 11 септември ми се струва,ама тоя път ще е подарък от персите ,а не от ЦРУ
23:19 19.03.2026
33 Нищо Подобно
До коментар #25 от "Здравей":Който пусне атома, ще получи такъв. Иран най-вероятно има атом за пускане, който поне ще причини силна радиация. Ако ли не ще гърми еврейската атомна централа
23:20 19.03.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Oня с коня
До коментар #28 от "Ай спри се":Така е,само остава да обясниш ЗАЩО Сульо и Пульо и всякаква русофилска ГМЕЖ търсеща Внимание пише с моя Ник,а такива като тебе с Готовност им пишете Плюсове за Русофилските им изцепки!
Коментиран от #38
23:21 19.03.2026
36 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
23:22 19.03.2026
37 az СВО Победа 80
Коментиран от #45
23:22 19.03.2026
38 Oня с коня
До коментар #35 от "Oня с коня":Аман от имитатори.Не се прави на аригинален
Коментиран от #39
23:23 19.03.2026
39 Oня с коня
До коментар #38 от "Oня с коня":Хаха, много си смешен
Коментиран от #44
23:23 19.03.2026
40 ...
23:24 19.03.2026
41 Да бе
Защо катарската промишленост за газ даде бая фира вчера ? "Защотата" могат да продължат до утре с изброяването...
23:25 19.03.2026
42 5632
23:26 19.03.2026
43 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
23:27 19.03.2026
44 Оня с коня
До коментар #39 от "Oня с коня":Байно,Оригиналът се познава по Минусите
23:28 19.03.2026
45 az СВО Победа 80
До коментар #37 от "az СВО Победа 80":Само две ирански ракети лишиха Катар от 17% от производствения му капацитет.
Катар е пред обявяване на форс мажор по доставките за Италия, Белгия, Южна Корея и Китай.
Коментиран от #56
23:29 19.03.2026
46 ама чакай малко
23:30 19.03.2026
47 Име
23:36 19.03.2026
48 Иран
До коментар #5 от "Е КОГАТО ТОВА ГО ТВЪРДИ":ще векува като освободена държава
23:37 19.03.2026
49 Отстрани
Щом така ви се иска, така да бъде, иранците точно това очакват от вас - да ги подцените , както се и случва.
Когато човек е самонадеян и високомерен най-силно плаче и страда после.
Укронацистката и израелонацистката пропаганда е една и съща и имат общ ционистки корен.
Болшевики, фашисти, евроатлантици, ционисти - все едни и същи еврейски боклуци.
23:37 19.03.2026
50 .....
23:37 19.03.2026
51 Саймън каза
23:40 19.03.2026
52 Калин
23:40 19.03.2026
53 Труман
До коментар #25 от "Здравей":Япония беше спасена с атом от съветско робство
23:41 19.03.2026
54 Факти
Освен да купуват петрол и газ от Русия нямат друг шанс.
23:44 19.03.2026
55 Доктор
23:46 19.03.2026
56 Саймън каза
До коментар #45 от "az СВО Победа 80":Иран приключи. Путин приключи.А вие 🤣🤣🤣дъртите русофили може ли да бягате 😜🥳
Коментиран от #64
23:47 19.03.2026
57 az СВО Победа 80
Днес 19.03.2026г. иранците са изстреляли 240 дрона и 65 ракети, повече за един ден са изстрелвали само в първите три дни след като бяха нападнати.
Информацията е към 19.40ч. от днес.
23:48 19.03.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Бах
Вече никой по света не съчуства на евреите.
Оказаха се по г.а.д.н.и. от нацистите.
23:51 19.03.2026
61 Следващ епизод
Скоро на екраните ни ...
23:52 19.03.2026
62 Цък
До коментар #3 от "Имаше":Дай да видим видеото .
23:52 19.03.2026
63 Ивелин Михайлов
23:54 19.03.2026
64 Бах
До коментар #56 от "Саймън каза":Запада отива към ада и това е естествено !
23:55 19.03.2026