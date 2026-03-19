Американската армия не провежда учения за инвазия в Куба

19 Март, 2026 22:48 633 6

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въоръжените сили на САЩ не провеждат учения за нахлуване в Куба и не се подготвят активно за превземане на острова, каза генерал Франсис Донован, главнокомандващ силите на САЩ в Латинска Америка, който е начело на Южното командване на въоръжените сили на САЩ (САУТКОМ), предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"САЩ са готови въпреки това да отстранят каквато и да било заплаха срещу американското посолство в Куба, да защитят нашата база в Гуантанамо Бей и да помогнат на правителството ни да се справи с миграционни потоци от острова при нужда", посочи Донован.

Изявлението на Донован бе направено по време на изслушване в Сената, на което беше обсъдено все по-агресивното използване на американската армия в Южна Америка, регион, който администрацията на президента Доналд Тръмп смята за част от зоната на влияние на САЩ.

Тръмп атакува предполагаеми лодки на наркотрафиканти и разширява съюзите си с проамерикански настроени правителства в Южна Америка за борба с трафика на наркотици, отбелязва Ройтерс.

Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия поддържа постоянен диалог с Куба и обсъжда възможности за предоставянето на помощ на острова, предаде ТАСС.

Коментарите на Песков са във връзка с вчерашната информация на в. "Файненшъл Таймс", според която два танкера с природен газ и петрол се очаква да пристигнат в Куба идния понеделник и в началото на април.с


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Боруна Лом

    12 2 Отговор
    ОБОР ГНУСЕН!

    Коментиран от #6

    22:50 19.03.2026

  • 2 Вансет призна , че статията за

    9 3 Отговор
    завладяване на Куба е фалшива

    22:51 19.03.2026

  • 3 ПРОГНОЗАТА Е ,ЧЕ

    16 2 Отговор
    ДО 2 ГОДИНИ АМЕРИКАНСКАТА БАЗА НА ГУАНТАНАМО ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ.АМЕРИКАНЦИТЕ СА ТЪПУНГЕРИ И ЗА РАЗЛИКА ОТ НОРМАЛНИЯ СВЯТ ТЕ ОБИЧАТ ДА ЯДАТ ОРЕХИТЕ С ЧЕРУПКИТЕ.

    22:54 19.03.2026

  • 4 демократ

    3 6 Отговор
    колко са рия кубински май муни. Изритайте ги от острова тия въшкарници

    23:07 19.03.2026

  • 5 Тя куба ляга сама

    1 1 Отговор
    Няма нужда

    23:13 19.03.2026

  • 6 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Ще коментирам само заглавието........ Има ли за умен човек, който да вярва на краварите..... Взеха луди пари от арабските монархии да ги защитават, видя се колкото ги Защитиха.... Преговаряха с Иран, в същото време за втори път по време на преговорите са кроели планове за атака....от сега Дончо ще си говори само с домашните любимци -никой няма да иска да се среща с него след отвличането на Мадуро,след убийството на 165 ирански момиченца от началното училище, след убийството на иранския ръководител,след ударите по ядрените обекти в Иран,не си струва да пиша повече,просто един луд за връзване и пудел на евреите..

    23:47 19.03.2026