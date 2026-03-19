Американската армия не провежда учения за инвазия в Куба

Въоръжените сили на САЩ не провеждат учения за нахлуване в Куба и не се подготвят активно за превземане на острова, каза генерал Франсис Донован, главнокомандващ силите на САЩ в Латинска Америка, който е начело на Южното командване на въоръжените сили на САЩ (САУТКОМ), предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"САЩ са готови въпреки това да отстранят каквато и да било заплаха срещу американското посолство в Куба, да защитят нашата база в Гуантанамо Бей и да помогнат на правителството ни да се справи с миграционни потоци от острова при нужда", посочи Донован.
Изявлението на Донован бе направено по време на изслушване в Сената, на което беше обсъдено все по-агресивното използване на американската армия в Южна Америка, регион, който администрацията на президента Доналд Тръмп смята за част от зоната на влияние на САЩ.
Тръмп атакува предполагаеми лодки на наркотрафиканти и разширява съюзите си с проамерикански настроени правителства в Южна Америка за борба с трафика на наркотици, отбелязва Ройтерс.
Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия поддържа постоянен диалог с Куба и обсъжда възможности за предоставянето на помощ на острова, предаде ТАСС.
Коментарите на Песков са във връзка с вчерашната информация на в. "Файненшъл Таймс", според която два танкера с природен газ и петрол се очаква да пристигнат в Куба идния понеделник и в началото на април.с
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
Коментиран от #6
22:50 19.03.2026
2 Вансет призна , че статията за
22:51 19.03.2026
3 ПРОГНОЗАТА Е ,ЧЕ
22:54 19.03.2026
4 демократ
23:07 19.03.2026
5 Тя куба ляга сама
23:13 19.03.2026
6 Европеец
До коментар #1 от "Боруна Лом":Ще коментирам само заглавието........ Има ли за умен човек, който да вярва на краварите..... Взеха луди пари от арабските монархии да ги защитават, видя се колкото ги Защитиха.... Преговаряха с Иран, в същото време за втори път по време на преговорите са кроели планове за атака....от сега Дончо ще си говори само с домашните любимци -никой няма да иска да се среща с него след отвличането на Мадуро,след убийството на 165 ирански момиченца от началното училище, след убийството на иранския ръководител,след ударите по ядрените обекти в Иран,не си струва да пиша повече,просто един луд за връзване и пудел на евреите..
23:47 19.03.2026