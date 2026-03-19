"Румен Радев ще търси мнозинство за смяна на ВСС, обяви се за демонтаж на олигархичния модел"

"Прогресивна България" е отговор на очакванията на нашето общество за реална промяна, за справедливост и благоденствие. За общото желание на всички нас да живеем като европейци в собствения си дом. Ние вярваме в нашата хилядолетна култура и традиции. Ние вярваме в таланта и предприемчивостта на българина. Ние вярваме в огромния потенциал на нашата страна". Това заяви във встъпителната си реч лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев, който представи приоритетите на партията в зала 3 на НДК, цитиран от Novini.bg.

"Затова създадохме "Прогресивна България" като мощна политическа алтернатива, която да върне доверието на българите в собствената им държава и бъдеще. Нашата амбиция е да формираме управление, което да наложи ясни правила за всички. Управление, което да защити публичния ресурс и да създаде условия за ускорен растеж. Такова, което да гарантира сигурност, достойни доходи и перспектива за развитие на всеки български гражданин. Разработили сме комплекс от приоритети и мерки, като те са подробно разгърнати в нашата програма”, добави той.

"Прогресивна България" ще работи за:

Демонтаж на олигархичния модел и укрепване на държавността;

Съхраняване на мира и недопускането на въвличането във въоръжени конфликти;

Преодоляване на бедността и социалното изключване и дискриминация;

Ускорено и устойчиво икономическо развитие и финансова стабилност;

Високи технологии и изкуствен интелект във всички сфери;

Модерна инфраструктура и свързаност;

Социална справедливост и достойни доходи;

Бъдеще за младите в Родината;

Достъпно и качествено образование и здравеопазване;

Чиста околна среда и опазване на българската природа;

Гарантиране на сигурността на българските граждани;

Културата - стожер на идентичност и поле на духовно развитие на личността;

Спортът - здраве и национална гордост;

Достойна и активна България в Европа и пред света.

Румен Радев уточни, че поради ограниченото време ще се спре най-вече на два от основните приоритети: демонтажа на олигархичния модел и ускореното икономическо развитие на страната.

"Без демонтаж на завладелия България олигархичен модел, всякакви следващи управленски конфигурации и техните икономически и социални политики ще попадат отново и отново в плен на олигархията и ще бъдат обречени на провал. Без силна икономика, никой от останалите сектори не може да се развива", изтъкна той.

По думите на бившия президент демонтажът на олигархичния модел е огромно предизвикателство. “То е много по-сложно и всеобхватно от борбата с корупцията и усилията за установяване на върховенство на правото. То не може да се реши с отделни действия като корупционни разкрития, протести, манифести, кадрови промени и законови програми, защото българската олигархия е дълбоко вкоренена в обществения и икономически живот на страната, тя системно ограбва обществото и си гарантира безнаказаност чрез контрол над институции, партии, изборен процес, медии и бизнес. Конкретните фигури, политически имена, срещу които българите изляха гнева си на площадите в края на миналата година, са само върхът на тази пирамида, която е просмукана дълбоко във всички нива на държавните органи и на съдебната система”, посочи Радев.

“Само отстраняването от властта на този връх няма да даде необходимия резултат. Необходими са непреклонни политическа воля и решителност, които ние имаме. Необходима е всеобхватна програма с конкретни последователни мерки не само за демонтаж, но и за недопускане на повторно завладяване на институциите. Първата и най-важна стъпка е отстраняването на върха на тази пирамида от публичната власт. И това е наша основна цел на тези избори. Следващата стъпка, която ние като правителство ще предприемем е да отрежем олигархията от достъп до публичния ресурс. Това означава, че ще въведем строг финансов контрол на всички публични разходи и дори и при тяхното планиране. Това означава, че ще извършим ревизии на ключови обществени поръчки, ще въведем санкции за лошо качество и неизпълнени. Ще въведем публични регистри за неизрядни изпълнители, ще идентифицираме посредниците между върха на тази пирамида и институциите, които на практика определят решенията на тези институции и разпределят публичния ресурс. Ние знаем кои са и ще направим всичко възможно да осветлим техните схеми и връзки с администрацията”, обеща лидерът на “Прогресивна България”.

“Ще положим не по-малко усилия да идентифицираме подставените лица в бизнеси, активи и имущество и да докажем несъответствие с техните доходи. Ще ограничаваме регулатори и монополи. Най-сетне ще въведем референтни стойности за обществени поръчки при строеж и ремонт на ВиК, транспортна и друга инфраструктура”, добави Радев, като изрази убеденост, че успешното изпълнение на тези мерки ще освободи огромен публичен ресурс.

Това, по думите му, обаче не е достатъчно.

“Ако искаме нашата икономика да се развива интензивно на базата на предприемчивост, инвестиция и свободна конкуренция, трябва да освободим бизнеса от рекета на олигархията”, изтъкна партийният лидер.

“Българският бизнес е подложен на невероятен натиск, заграбване на собственост, заграбване на активи чрез използване на завладените институции. Ние ще обърнем играта! Ще повишим доверието. Ще стимулираме бизнеса да подава сигнали и ще го защитим с нови, оздравен институции”, посочи още Румен Радев.

"Едно решително и активно правителство може да бъде двигателят на борбата с корупцията и олигархията, но не може да бъде неин завършек. Затова е критично важно да има ефективна оперативна и независима Прокуратура. Наша първостепенна задача е да работим така, че в следващото Народно събрание да има мнозинство от две трети, за да можем най-сетне да сменим ВСС и да се избере нов и легитимен главен прокурор", каза той.