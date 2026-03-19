"Румен Радев ще търси мнозинство за смяна на ВСС, обяви се за демонтаж на олигархичния модел"

"Прогресивна България" е отговор на очакванията на нашето общество за реална промяна, за справедливост и благоденствие. За общото желание на всички нас да живеем като европейци в собствения си дом. Ние вярваме в нашата хилядолетна култура и традиции. Ние вярваме в таланта и предприемчивостта на българина. Ние вярваме в огромния потенциал на нашата страна". Това заяви във встъпителната си реч лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев, който представи приоритетите на партията в зала 3 на НДК, цитиран от Novini.bg.
"Затова създадохме "Прогресивна България" като мощна политическа алтернатива, която да върне доверието на българите в собствената им държава и бъдеще. Нашата амбиция е да формираме управление, което да наложи ясни правила за всички. Управление, което да защити публичния ресурс и да създаде условия за ускорен растеж. Такова, което да гарантира сигурност, достойни доходи и перспектива за развитие на всеки български гражданин. Разработили сме комплекс от приоритети и мерки, като те са подробно разгърнати в нашата програма”, добави той.
"Прогресивна България" ще работи за:
Демонтаж на олигархичния модел и укрепване на държавността;
Съхраняване на мира и недопускането на въвличането във въоръжени конфликти;
Преодоляване на бедността и социалното изключване и дискриминация;
Ускорено и устойчиво икономическо развитие и финансова стабилност;
Високи технологии и изкуствен интелект във всички сфери;
Модерна инфраструктура и свързаност;
Социална справедливост и достойни доходи;
Бъдеще за младите в Родината;
Достъпно и качествено образование и здравеопазване;
Чиста околна среда и опазване на българската природа;
Гарантиране на сигурността на българските граждани;
Културата - стожер на идентичност и поле на духовно развитие на личността;
Спортът - здраве и национална гордост;
Достойна и активна България в Европа и пред света.
Румен Радев уточни, че поради ограниченото време ще се спре най-вече на два от основните приоритети: демонтажа на олигархичния модел и ускореното икономическо развитие на страната.
"Без демонтаж на завладелия България олигархичен модел, всякакви следващи управленски конфигурации и техните икономически и социални политики ще попадат отново и отново в плен на олигархията и ще бъдат обречени на провал. Без силна икономика, никой от останалите сектори не може да се развива", изтъкна той.
По думите на бившия президент демонтажът на олигархичния модел е огромно предизвикателство. “То е много по-сложно и всеобхватно от борбата с корупцията и усилията за установяване на върховенство на правото. То не може да се реши с отделни действия като корупционни разкрития, протести, манифести, кадрови промени и законови програми, защото българската олигархия е дълбоко вкоренена в обществения и икономически живот на страната, тя системно ограбва обществото и си гарантира безнаказаност чрез контрол над институции, партии, изборен процес, медии и бизнес. Конкретните фигури, политически имена, срещу които българите изляха гнева си на площадите в края на миналата година, са само върхът на тази пирамида, която е просмукана дълбоко във всички нива на държавните органи и на съдебната система”, посочи Радев.
“Само отстраняването от властта на този връх няма да даде необходимия резултат. Необходими са непреклонни политическа воля и решителност, които ние имаме. Необходима е всеобхватна програма с конкретни последователни мерки не само за демонтаж, но и за недопускане на повторно завладяване на институциите. Първата и най-важна стъпка е отстраняването на върха на тази пирамида от публичната власт. И това е наша основна цел на тези избори. Следващата стъпка, която ние като правителство ще предприемем е да отрежем олигархията от достъп до публичния ресурс. Това означава, че ще въведем строг финансов контрол на всички публични разходи и дори и при тяхното планиране. Това означава, че ще извършим ревизии на ключови обществени поръчки, ще въведем санкции за лошо качество и неизпълнени. Ще въведем публични регистри за неизрядни изпълнители, ще идентифицираме посредниците между върха на тази пирамида и институциите, които на практика определят решенията на тези институции и разпределят публичния ресурс. Ние знаем кои са и ще направим всичко възможно да осветлим техните схеми и връзки с администрацията”, обеща лидерът на “Прогресивна България”.
“Ще положим не по-малко усилия да идентифицираме подставените лица в бизнеси, активи и имущество и да докажем несъответствие с техните доходи. Ще ограничаваме регулатори и монополи. Най-сетне ще въведем референтни стойности за обществени поръчки при строеж и ремонт на ВиК, транспортна и друга инфраструктура”, добави Радев, като изрази убеденост, че успешното изпълнение на тези мерки ще освободи огромен публичен ресурс.
Това, по думите му, обаче не е достатъчно.
“Ако искаме нашата икономика да се развива интензивно на базата на предприемчивост, инвестиция и свободна конкуренция, трябва да освободим бизнеса от рекета на олигархията”, изтъкна партийният лидер.
“Българският бизнес е подложен на невероятен натиск, заграбване на собственост, заграбване на активи чрез използване на завладените институции. Ние ще обърнем играта! Ще повишим доверието. Ще стимулираме бизнеса да подава сигнали и ще го защитим с нови, оздравен институции”, посочи още Румен Радев.
"Едно решително и активно правителство може да бъде двигателят на борбата с корупцията и олигархията, но не може да бъде неин завършек. Затова е критично важно да има ефективна оперативна и независима Прокуратура. Наша първостепенна задача е да работим така, че в следващото Народно събрание да има мнозинство от две трети, за да можем най-сетне да сменим ВСС и да се избере нов и легитимен главен прокурор", каза той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво.
18:09 19.03.2026
2 Американската
Коментиран от #64
18:09 19.03.2026
3 Безчестен антиционист
Коментиран от #72
18:10 19.03.2026
4 Само
18:10 19.03.2026
5 нано
18:10 19.03.2026
6 Ха ха ха
Коментиран от #118
18:11 19.03.2026
7 Абсурдистан
18:11 19.03.2026
8 радев
18:12 19.03.2026
9 Град Симитли
Ще видим на практика....
18:13 19.03.2026
10 Лакардии Радеви
Коментиран от #21
18:13 19.03.2026
11 Майора
Коментиран от #29, #38
18:14 19.03.2026
12 Промяна
Коментиран от #41
18:14 19.03.2026
13 Пак общи приказки
С топ-замърсителите на България ще прави чиста околна среда.
След като не впечатли естествените интелекти сега ще се пробва при изкуствените.
18:14 19.03.2026
14 Народът .
18:14 19.03.2026
15 Миро
18:14 19.03.2026
16 При Мунчо
кво точно ще борите бе?
Коментиран от #26
18:15 19.03.2026
17 Алиника
18:15 19.03.2026
18 Аз ще гласувам
18:16 19.03.2026
19 Емил Емилов
18:16 19.03.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 За да
До коментар #10 от "Лакардии Радеви":не личи, че под фуражката няма нищо!
18:16 19.03.2026
22 Нещо за сметки ток
Това са ми основните цели.
Добре че е "Пряка Демокрация" и "Движение на непартийни кандидати"
Само 2 и 10.
18:16 19.03.2026
23 Архимандрисандрит Бибиян
18:16 19.03.2026
24 Живко
Коментиран от #36
18:16 19.03.2026
25 Дориана
Коментиран от #43, #100
18:17 19.03.2026
26 Мухахаха
До коментар #16 от "При Мунчо":Ще борят продажни възрожденци
18:17 19.03.2026
27 Добре
18:17 19.03.2026
28 Валя
18:17 19.03.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Дрънка за парлама
18:18 19.03.2026
31 Данко Харсъзина
И кои са "олигархията"? Това не казва. И че ще платим на Боташ 6 милиарда евро също не казва. Пробутва на простия матриял дъвка за глупаци.
18:18 19.03.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Промяна
Коментиран от #48
18:19 19.03.2026
34 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КОИТО РАДЕВ ГИ ИМА
.......
ПОЖЕЛАВАМ МУ УСПЕХ :)
18:20 19.03.2026
18:20 19.03.2026
36 Дориана
До коментар #24 от "Живко":Да, той е на светлинни години на по- високо стъпало от Борисов, Пеевски и Слави Трифонов. От тук идва и тяхната злоба и безпомощност. Техен специалитет е - Атаката е най- добрата защита. Точно за това атакуват и Служебното правителство, което за техен ужас ще осигури честни и прозрачни избори.
Коментиран от #49, #50, #74
18:20 19.03.2026
37 ????
18:20 19.03.2026
38 ще подпише
До коментар #11 от "Майора":още няколоко такива и ще занули всичко тотално ако има лум пен и да го изберат
18:21 19.03.2026
39 кой мy дpeмe
значи няма да гласувам за никого !
18:21 19.03.2026
40 !!!?
Коментиран от #88
18:22 19.03.2026
41 Знаещ
До коментар #12 от "Промяна":ППДБ искаха да прекарат и гей бракове при изчезващ народ в България.
ППДБ искаха да прекарат и измислени джендъри.
ППДБ, щяха да, пуснат Македония (откровен неприятел на България) в ЕС.
ППДБ не са пробългарска партия.
18:22 19.03.2026
42 1488
само бьльците гласуват срещу обещания !
18:22 19.03.2026
43 Данко Харсъзина
До коментар #25 от "Дориана":Над 221 депутати ще има. Казаха по телевизията. Все отбор юнаци. Копринката, Бях точен с парите, Шкембе
Войвода и так далее.
Шишко ще ви скрие топката.
Коментиран от #63
18:22 19.03.2026
44 Старшина Боташ
Коментиран от #58
18:23 19.03.2026
45 Абе тоя Радев
18:23 19.03.2026
46 Ройтерс
18:23 19.03.2026
47 Промяна
18:24 19.03.2026
48 Дориана
До коментар #33 от "Промяна":Сега като си върнем Завладяната държава и Борисов и Пеевски ще бъдат поставени там където им е мястото в ъгъла. А, ти сигурно и до Психиатрията няма да можеш да стигнеш, вече си много зле с нервите.
Коментиран от #53, #61
18:24 19.03.2026
49 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #36 от "Дориана":ДАЛ СЪМ МУ МАТЕРИАЛИ ЗА 500 МИЛИОНА ЕВРО С
ИМЕНА И ДОКАЗАТЕЛСТВА ... СЛЕД 300 МИЛИОНА ЕВРО СПРЯХ ДА БРОЯ ЩЕТИТЕ - ТОЛКОВА Е СТРАШНО
....
НЕ МОГА ДА ГОВОРЯ ПОВЕЧЕ В МОМЕНТА:)
... ..
АКО ГИ ПОКАЖЕ СТАВА СТРАШНО
18:24 19.03.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Питар
Бобоков или Черепа му е наредил веднага да смени Висшият съдебен съвет.
Хора мислете.Изборите наближават.
18:25 19.03.2026
52 Евала Баце
18:25 19.03.2026
53 Промяна
До коментар #48 от "Дориана":ЗАЕДНО СТЕ С ПЕТРОХАНСКИТЕ ИЗВРАТЕНЯЦИ НАЗНАЧИХТЕ ГЮРЖВИТЕ СЛУЖЕБНИЦИ С НАШЕ МВР ИЗБОРИ АЛА БАЛАТА МАДУРОВКИТЕ ЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛПРОКОПИ ЧЕРЕП ГЕРГОВ БОБОЦИ ВСИЧКИ САТУК КОПРИНКИ
18:25 19.03.2026
54 Бай Араб
18:25 19.03.2026
55 Ахааа
Коментиран от #66
18:25 19.03.2026
56 Самуил
18:26 19.03.2026
57 Фори
18:27 19.03.2026
58 Серсемино,
До коментар #44 от "Старшина Боташ":Иди го набъхти!
Ще те върже на възел!
Коментиран от #76
18:27 19.03.2026
59 Костадинов
18:27 19.03.2026
60 ха, ха, ха...
Такива шмекери ги слушаме вече над 30 години... Един даже излезе с конкретен срок за 800 дни.
18:28 19.03.2026
61 Промяна
До коментар #48 от "Дориана":АМА ГЮРОВИТЕ СА ОВЛАДЕРИ ДЪРЖАВАТА С ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ БЕЗ ИЗБОРИ БЪЛГАРИЯ Е ЗАВЛАДЯНА ОТ ШАРЛАТАНИЯ САБОТЖНИЦИ ИЗВРАТЕНЯЦИ ВЕЧЕ 5 ГОДИНИ И СТЕ БЕЗНАКАЗАНИ ЗАЩО ЛИ ЯВНО ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ВИ ДЪРЖАТ НО БЪЛГАРИЯ Е ДЕМОКРАЦИЯ
18:28 19.03.2026
62 Слушай Радев, пишеш само тъпотии !
1.Незабавно и безусловно прекратяване на всички военни операции на САЩ и Израел срещу Иран. Нито една бомба, нито един дрон. Тази война трябва да приключи незабавно, както и огромната американско-израелска агресивна кампания в Близкия изток, включително продължаващия геноцид в Гааза и ескалиращите атаки, насочени към подчиняване на целия регион чрез терор, блокада и военна сила.
2.Изтеглянето на всички американски военни сили от Близкия изток и закриването на стотиците военни бази, които представляват инфраструктурата на империалистическото господство. Огромната мрежа от американски военни съоръжения в Персийския залив – в Катар, Бахрейн, Кувейт, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Йордания и Ирак – не е предназначена да защитава американския народ, а да проектира силата на американския финансов капитал върху световните енергийни ресурси.
3. Разрушаването на НАТО и ликвидирането на огромния военно-индустриален комплекс на американския империализъм. Над един трилион долара годишно се поглъщат от Пентагона и разузнавателните агенции – колосално отклоняване на социални ресурси към машина за убиване. Тези ресурси трябва да бъдат пренасочени, за да се посрещнат неотложните социални нужди на работническата класа: здравеопазване, образование, жилищно настаняване и възстановяване на разпадащата се инфраструктура.
4.Отхвърляне
Коментиран от #75
18:28 19.03.2026
63 Дориана
До коментар #43 от "Данко Харсъзина":ГЕРБ/СДС се сриват под 15 % , а ДПС Ново Начало падат надолу под 6 %. Те за това атакуваха Служебното правителство чрез ИТН , но не им се получи падат надолу.
18:28 19.03.2026
64 Европеец
До коментар #2 от "Американската":Въобще няма да си правя труда да чета какво говори Радев-не му вярвам..... Съжалявам тия , които ще гласуват за него още от сега...
18:30 19.03.2026
65 Има ли още заблудени
18:30 19.03.2026
66 Промяна
До коментар #55 от "Ахааа":РАДЕВ ХАХАХАХА ОТКЪДЕ НАКЪДЕ А ЗАД НЕГО ИЗВРАТЕНЯЦИ ОЛИГАРСИ ДЕРИБЕИ РАДЕВ С КАКВИ ПАРИ ПРАВИ ВСИЧКО ТОВА
Коментиран от #78
18:30 19.03.2026
67 Бай Араб
18:31 19.03.2026
68 прогресивна
18:32 19.03.2026
69 Тоя окака презедентството
18:32 19.03.2026
70 Да поясним
18:33 19.03.2026
71 Сделано в СССР
За да може после ГЕРБ Ново начало да ни пази от комунисти, русофили, рептили и ... Сорос разбира се.
А путинофилите, да получат малко по представителен водач, че такива изключително npocти продажници като вrъZpoдени копейки, величави фараони, посредствени сценаристчета ... съвсем изплискаха легена с npocтотията си.
Нищо, че единственият лидер на парламентарно представена партия в България, който е членувал в Българската комунистическа партия, е Бойко Борисов.
Нищо, че Пеевски е внук на ДС началник, отгледан и възпитан от мафията - ДС-КГБ, Мултигруп и руския агент Доган.
Нищо, че в политиката Борисов го вкара ДС, Кръга Монтерей и агент Цар, и от охранител, през главен секретар, та го направиха Премиер.
Нищо, че Гьорк ХандКиссинджър разтвори бyzки на Путлер, още преди да си е поискал, разбира се без Борисов да му е казал няма как да стане.
Нищо, че няма човек, който да обслужвал толкова интересите на Путлер, колкото Бойко Борисов.
А връзката между тримата е очевадна, представителя нa eнepгийнитe интepecи нa Пyтин-Bлaдимиp Мaлинoв глaвeн гepoй зa Тypckи пoтok, Бoтaш, саботажа на Чирен и некачествения ремонт на АЕЦ.
Между радев, борисов и пеевски няма никаква разлика - национални предатели и мафиоти !
18:33 19.03.2026
72 Мизерабъл
До коментар #3 от "Безчестен антиционист":Багажа му в главЪта много мъничък на наш мунчо.Зелю е къде,къде по-интересен.Не че го харесвам,ама в сравнение с нашичкия,Зелю си е атрактивен.
18:33 19.03.2026
73 Все едно
Коментиран от #80
18:34 19.03.2026
74 Промяна
До коментар #36 от "Дориана":АМА ГЮРОВИТЕ СА ОВЛАДЕРИ ДЪРЖАВАТА С ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ БЕЗ ИЗБОРИ БЪЛГАРИЯ Е ЗАВЛАДЯНА ОТ ШАРЛАТАНИЯ САБОТЖНИЦИ ИЗВРАТЕНЯЦИ ВЕЧЕ 5 ГОДИНИ И СТЕ БЕЗНАКАЗАНИ ЗАЩО ЛИ ЯВНО ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ВИ ДЪРЖАТ НО БЪЛГАРИЯ Е ДЕМОКРАЦИЯ
18:34 19.03.2026
75 Дориана
До коментар #62 от "Слушай Радев, пишеш само тъпотии !":Успокой се . Радев не ти е виновен за нищо Третата Световна война започна още с атаката на Русия срещу Украйна. Събитията започнаха да се развиват точно в тази посока и за това Ние помогнахме на Тръмп да спечели изборите Така, че всички събития , които се случват на Земята най- напред са подредени на Астрално ниво и Ние го знаем предварително. За това и предупреждавахме.
Коментиран от #98, #101, #104, #117
18:34 19.03.2026
76 До лапача на ядене без да се труди
До коментар #58 от "Серсемино,":Ти си като кРадев...само лапаш без да се трудиш и ти заслужаваш да бъдеш насилен да бъхтиш с китката да видиш как се изкарва за вечерята
18:34 19.03.2026
77 Трай коньо
18:34 19.03.2026
78 Бай Араб
До коментар #66 от "Промяна":С Руски пари и комисионните от Боташ. Кой подписва бесрочен договор без клаузи за прекратяване ?
Коментиран от #85, #93
18:35 19.03.2026
79 Чорапа
Коментиран от #82
18:37 19.03.2026
80 Същата
До коментар #73 от "Все едно":школа от миналия век !
18:37 19.03.2026
81 Няма Радев да изкараш зайчето
18:38 19.03.2026
82 От такова
До коментар #79 от "Чорапа":котило , какво може да очакваш ?
18:38 19.03.2026
83 На Дедо
18:38 19.03.2026
84 Отро Локо Масс !
Щизофреник !
18:39 19.03.2026
85 как кой
До коментар #78 от "Бай Араб":само истински МАЙЦЕПРОДАВЕЦ!!!
18:39 19.03.2026
86 Хейт
18:39 19.03.2026
87 !!!?
Защо не посочи конкретни имена...или друг път !!!?
18:39 19.03.2026
88 Бай Араб
До коментар #40 от "!!!?":Има и още -братята Бобокови и Васил Божков
18:40 19.03.2026
89 Язе па
18:40 19.03.2026
90 Е това ли беше
18:42 19.03.2026
91 Партия,БОгаТАШ
18:42 19.03.2026
92 Хилешеше се като ряпа
18:42 19.03.2026
93 Да не скромничим.
До коментар #78 от "Бай Араб":Тим, Бобокови и Черепа също са му ударили едно рамо на чорапа.
18:42 19.03.2026
94 Гласът
Българите плащат...да си обръсне дупето..и марш при Ердоган...ПРЕДАТЕЛ национален
Коментиран от #102, #103
18:43 19.03.2026
95 Тома
18:43 19.03.2026
96 Олигархия се рути
18:43 19.03.2026
97 Петрова
Коментиран от #99, #107
18:43 19.03.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Петрова, Петрова
До коментар #97 от "Петрова":Само с дигане на крака не става. Чети, образовай се.
18:45 19.03.2026
100 Другарки,
До коментар #25 от "Дориана":и ти си изкуфяла като националният предател Радев. Това е проект на Кремъл и всичките копейки и червени олигарси са там.
Коментиран от #124
18:45 19.03.2026
101 Аз съм спокоен колежке
До коментар #75 от "Дориана":Но виждам прекрасно че Радев дори смислени послания не може да изложи като нормален средностатистически разумен индивид и нивото му е на ученик пишеш есе на тема фани ми го, туури ми го .....че: ...аз бих... Разрушаването на НАТО ....Тези ресурси трябва да бъдат пренасочени, за да се посрещнат неотложните социални нужди на работническата класа: здравеопазване, образование, жилищно настаняване и възстановяване на разпадащата се инфраструктура.
Отхвърляне на всички форми на санкции и икономическа война срещу Иран и всяка друга държава. Режимът на санкции, който от десетилетия задушава иранската икономика, ограничавайки достъпа до лекарства и стоки от първа необходимост, е форма на колективно наказание, наложено на цялото население. Той трябва да бъде прекратен незабавно.
Отговорните за тази война и тези, които са я извършили, трябва да бъдат подведени под отговорност. Започването на агресивна война без разрешение от Конгреса, в нарушение на Конституцията на САЩ и Устава на ООН, е престъпно деяние. Отговорните – от президента до военните офицери и разузнавателните агенти, които са планирали и извършили убийството на държавен глава и бомбардирането на цивилни цели, включително начално училище – трябва да бъдат подведени под отговорност.
Защитата и разширяването на демократичните права. Борбата срещу войната е неразделна от борбата срещу фашистката трансформация на американската държава. Същото правителство, което бомбардира Иран без одобрението на Конгреса
Коментиран от #112
18:45 19.03.2026
102 Русия и турците вина нямат
До коментар #94 от "Гласът":Президентския юридически отдел е за е....е. Ако и за това стават.
18:45 19.03.2026
103 долу
До коментар #94 от "Гласът":руско турското робство и българските еничари!
18:45 19.03.2026
104 И на мен
До коментар #75 от "Дориана":звездите ми го говорят.
Злото тръгна от Русия през 2022 г. Сега се увеличава.
18:47 19.03.2026
18:47 19.03.2026
106 Бай Араб
18:47 19.03.2026
107 така е
До коментар #97 от "Петрова":но и боташа не е по умен типична червена утайка
18:47 19.03.2026
108 Урсула ке падне
Коментиран от #115
18:48 19.03.2026
109 Една
18:48 19.03.2026
110 Оке Един Факир !
Ще се Прави на Факир !
18:50 19.03.2026
111 Дали
18:51 19.03.2026
112 Поясни се, колега
До коментар #101 от "Аз съм спокоен колежке":Като нямат лекарства и стоки от първа необходимост, откъде намират средства за ядрената си програма?
Ако това са приоритетите им, заслужават си удара без никакви санкции от Конгрес и ООН.
Коментиран от #127
18:51 19.03.2026
113 Бай Араб
Коментиран от #116, #125
18:51 19.03.2026
114 НЯМАЛ ПАРИ ПАРТИЯ
18:53 19.03.2026
115 Не тъй общо
До коментар #108 от "Урсула ке падне":Кажи до колко дни. Че и световния капитализъм трябваше да падне, а то от СССР-то нищо не остана.
18:53 19.03.2026
116 И руснаците, байчо
До коментар #113 от "Бай Араб":И руснаците.
18:54 19.03.2026
117 смислени послания не може да изложи ....
До коментар #75 от "Дориана":Детска наивистика и разказвателност..." Прогресивна България" ще работи за:
Демонтаж на олигархичния модел и укрепване на държавността;
Съхраняване на мира и недопускането на въвличането във въоръжени конфликти;
Преодоляване на бедността и социалното изключване и дискриминация;
Ускорено и устойчиво икономическо развитие и финансова стабилност;
Високи технологии и изкуствен интелект във всички сфери;
Модерна инфраструктура и свързаност;........и блабла тъпотии и точно, ама точно обратното на всяко едно редче ще се получи защото го няма най важното. КАК? А иначе всичко това е универсалната риторика на всяка една несъстоятелна политическа формация без визия и ......
18:54 19.03.2026
118 Хаха
До коментар #6 от "Ха ха ха":Както тръгнало ще пазаруваме с рубли скоро, не че го искаме
18:56 19.03.2026
119 коко
18:56 19.03.2026
120 ЗЛОБНИ НЕ АДЕКВАТНИ
19:00 19.03.2026
121 Бо.ташев е
19:00 19.03.2026
122 среднощен
От Жан Виденов насам - все едни и същи предизборни обещания...
Само един въпрос:
Политическият ни елит за колко месеца управление се превръща в "олигархия"?
Коментиран от #128
19:01 19.03.2026
123 Фелпс
19:02 19.03.2026
124 Безспорни факти
До коментар #100 от "Другарки,":Трябва да е ясно, че Борисов и ГЕРБ са направили много повече за интересите на Русия и Путин у нас, отколкото Копейкин, Радев, комунистите и всички русофили, взети заедно.
Докато едните въртят основно руска пропаганда, за да държат баламурниците, Борисов и ГЕРБ реално обслужват геополитическите интереси на Путин: изградиха в експресни срокове "Турски поток" за наша сметка, за да може Путин, когато нападне Украйна, да продължи да продава газ и да финансира войната си;
12 години на власт Борисов плющеше белот с Вальо Златев и позволяваше на "Лукойл" да не плащат данъци;
докато беше на власт, Борисов саботираше диверсификацията, за да остане България зависима от руски енергоизточници;
Борисов се обяви против база на НАТО в Черно море, за да бъдем уязвими от руска агресия;
самият КГБ-генерал Решетников призна, че ГЕРБ са им много по-близки от БСП.
Неслучайно, когато бяха пробити имейлите на кремълските съветници, се оказа, че ГЕРБ са карали Кремъл да натискат БСП, за да ги подкрепят за проекта на Путин "Турски поток".
Борисов също така като орлица пазеше паметниците на руските окупатори, неслучайно получи и орден "Ломоносов" за това.
Добре, че ППДБ взеха властта за няколко месеца, за да демонтират паметника на съветските окупатори.
Това го припомням, защото тези дни пак са активирали троловете на ГЕРБ да се правят на "европейци", "атлантици" и "антикомунисти".
Всеки може да има собствена позиция, но не и собствени факти!
19:02 19.03.2026
125 Май
До коментар #113 от "Бай Араб":За Бойко Борисов и ГЕРБ ли имаш предвид
19:03 19.03.2026
126 питам
Колко от кандидатите му могат да го прочетат без да се запънат
19:04 19.03.2026
127 Какво има за поясняване?
До коментар #112 от "Поясни се, колега":Написано си е: (Режимът на санкции, който от десетилетия задушава иранската икономика, ограничавайки достъпа до лекарства и стоки от първа необходимост, и това е форма на колективно наказание, наложено на цялото население.) Над 15 години санкции и ембарго от страна на Запада без никаква логична и законова аргументация .....злато за 11,8 милиарда долара примерно блокирани незаконно само във Лондон още от 2012 г. по цени от 2010 г .... няма съд , няма закон ....Същото е със Либия в Белгия, същото е с Ирак във САЩ, Афганистан във САЩ .....Русия .....и т.н
19:05 19.03.2026
128 политическия ни елит
До коментар #122 от "среднощен":е просто шайка клакьорки на мафията
19:05 19.03.2026
129 !!!?
А Васил Левски го казал толкова ясно: Да бъдем наравно с другите европейски народи !
19:08 19.03.2026