Румен Радев ще търси мнозинство за смяна на ВСС, обяви се за демонтаж на олигархичния модел

19 Март, 2026 17:55 1 477 129

"Създадохме "Прогресивна България" като мощна политическа алтернатива, която да върне доверието на българите в собствената им държава и бъдеще. Нашата амбиция е да формираме управление, което да наложи ясни правила за всички. Управление, което да защити публичния ресурс и да създаде условия за ускорен растеж", коментира лидерът на формацията .

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Прогресивна България" е отговор на очакванията на нашето общество за реална промяна, за справедливост и благоденствие. За общото желание на всички нас да живеем като европейци в собствения си дом. Ние вярваме в нашата хилядолетна култура и традиции. Ние вярваме в таланта и предприемчивостта на българина. Ние вярваме в огромния потенциал на нашата страна". Това заяви във встъпителната си реч лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев, който представи приоритетите на партията в зала 3 на НДК, цитиран от Novini.bg.

"Затова създадохме "Прогресивна България" като мощна политическа алтернатива, която да върне доверието на българите в собствената им държава и бъдеще. Нашата амбиция е да формираме управление, което да наложи ясни правила за всички. Управление, което да защити публичния ресурс и да създаде условия за ускорен растеж. Такова, което да гарантира сигурност, достойни доходи и перспектива за развитие на всеки български гражданин. Разработили сме комплекс от приоритети и мерки, като те са подробно разгърнати в нашата програма”, добави той.

"Прогресивна България" ще работи за:

Демонтаж на олигархичния модел и укрепване на държавността;

Съхраняване на мира и недопускането на въвличането във въоръжени конфликти;

Преодоляване на бедността и социалното изключване и дискриминация;

Ускорено и устойчиво икономическо развитие и финансова стабилност;

Високи технологии и изкуствен интелект във всички сфери;

Модерна инфраструктура и свързаност;

Социална справедливост и достойни доходи;

Бъдеще за младите в Родината;

Достъпно и качествено образование и здравеопазване;

Чиста околна среда и опазване на българската природа;

Гарантиране на сигурността на българските граждани;

Културата - стожер на идентичност и поле на духовно развитие на личността;

Спортът - здраве и национална гордост;

Достойна и активна България в Европа и пред света.

Румен Радев уточни, че поради ограниченото време ще се спре най-вече на два от основните приоритети: демонтажа на олигархичния модел и ускореното икономическо развитие на страната.

"Без демонтаж на завладелия България олигархичен модел, всякакви следващи управленски конфигурации и техните икономически и социални политики ще попадат отново и отново в плен на олигархията и ще бъдат обречени на провал. Без силна икономика, никой от останалите сектори не може да се развива", изтъкна той.
По думите на бившия президент демонтажът на олигархичния модел е огромно предизвикателство. “То е много по-сложно и всеобхватно от борбата с корупцията и усилията за установяване на върховенство на правото. То не може да се реши с отделни действия като корупционни разкрития, протести, манифести, кадрови промени и законови програми, защото българската олигархия е дълбоко вкоренена в обществения и икономически живот на страната, тя системно ограбва обществото и си гарантира безнаказаност чрез контрол над институции, партии, изборен процес, медии и бизнес. Конкретните фигури, политически имена, срещу които българите изляха гнева си на площадите в края на миналата година, са само върхът на тази пирамида, която е просмукана дълбоко във всички нива на държавните органи и на съдебната система”, посочи Радев.

“Само отстраняването от властта на този връх няма да даде необходимия резултат. Необходими са непреклонни политическа воля и решителност, които ние имаме. Необходима е всеобхватна програма с конкретни последователни мерки не само за демонтаж, но и за недопускане на повторно завладяване на институциите. Първата и най-важна стъпка е отстраняването на върха на тази пирамида от публичната власт. И това е наша основна цел на тези избори. Следващата стъпка, която ние като правителство ще предприемем е да отрежем олигархията от достъп до публичния ресурс. Това означава, че ще въведем строг финансов контрол на всички публични разходи и дори и при тяхното планиране. Това означава, че ще извършим ревизии на ключови обществени поръчки, ще въведем санкции за лошо качество и неизпълнени. Ще въведем публични регистри за неизрядни изпълнители, ще идентифицираме посредниците между върха на тази пирамида и институциите, които на практика определят решенията на тези институции и разпределят публичния ресурс. Ние знаем кои са и ще направим всичко възможно да осветлим техните схеми и връзки с администрацията”, обеща лидерът на “Прогресивна България”.

“Ще положим не по-малко усилия да идентифицираме подставените лица в бизнеси, активи и имущество и да докажем несъответствие с техните доходи. Ще ограничаваме регулатори и монополи. Най-сетне ще въведем референтни стойности за обществени поръчки при строеж и ремонт на ВиК, транспортна и друга инфраструктура”, добави Радев, като изрази убеденост, че успешното изпълнение на тези мерки ще освободи огромен публичен ресурс.
Това, по думите му, обаче не е достатъчно.

“Ако искаме нашата икономика да се развива интензивно на базата на предприемчивост, инвестиция и свободна конкуренция, трябва да освободим бизнеса от рекета на олигархията”, изтъкна партийният лидер.
“Българският бизнес е подложен на невероятен натиск, заграбване на собственост, заграбване на активи чрез използване на завладените институции. Ние ще обърнем играта! Ще повишим доверието. Ще стимулираме бизнеса да подава сигнали и ще го защитим с нови, оздравен институции”, посочи още Румен Радев.

"Едно решително и активно правителство може да бъде двигателят на борбата с корупцията и олигархията, но не може да бъде неин завършек. Затова е критично важно да има ефективна оперативна и независима Прокуратура. Наша първостепенна задача е да работим така, че в следващото Народно събрание да има мнозинство от две трети, за да можем най-сетне да сменим ВСС и да се избере нов и легитимен главен прокурор", каза той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво.

    32 27 Отговор
    Да живее България.

    18:09 19.03.2026

  • 2 Американската

    35 22 Отговор
    Подмяна номер 2

    Коментиран от #64

    18:09 19.03.2026

  • 3 Безчестен антиционист

    29 29 Отговор
    Румбата ще бъде българският Зеленский.

    Коментиран от #72

    18:10 19.03.2026

  • 4 Само

    30 12 Отговор
    като чуя "ЧЕ" и ми е напълно ясно всичко , което следва след "ЩЕ" - точно нищо продуктивно , позитивно и полезно ! След десет години репетиция за сметка на българските граждани и България , какво може да се очаква ?

    18:10 19.03.2026

  • 5 нано

    25 12 Отговор
    Кампанията на Боко и ШиШи няма да бъде толкова остра спрямо доскорошния президент, тъй като това може да им донесе негативи и да повиши резултата на „Прогресивна България”.

    18:10 19.03.2026

  • 6 Ха ха ха

    30 17 Отговор
    Рибата в морето, а рублен приготвил тигана

    Коментиран от #118

    18:11 19.03.2026

  • 7 Абсурдистан

    9 10 Отговор
    Аз вервам на мамника!

    18:11 19.03.2026

  • 8 радев

    19 5 Отговор
    гласувайте за мен българи ще изкъртя сам с голи ръце олигархията и мафията и ще ви спася от лошите!!!!!!!

    18:12 19.03.2026

  • 9 Град Симитли

    12 13 Отговор
    Добре звучи на думи.
    Ще видим на практика....

    18:13 19.03.2026

  • 10 Лакардии Радеви

    29 5 Отговор
    Видяхме какъв борец е в студиото на Панорама, и сам войнът е войн.

    Коментиран от #21

    18:13 19.03.2026

  • 11 Майора

    39 10 Отговор
    Много ми е интересно каква борба с олигархията ще води , след като е подкрепен от подсъдимите олигарси начело с Черепа ,Бобокови , Прокопиев и останалите? И как ще върне парите от “Боташ” , ощетяващи всеки ден държавата с над 500 000€?

    Коментиран от #29, #38

    18:14 19.03.2026

  • 12 Промяна

    17 13 Отговор
    Програмата с нищо не се различава от това, което е в програмата на ПП-ДБ. Разликата е, че ПП-ДБ от няколко години се опитват да я приложат, а Радев като президен им пречеше по всякакъв начин. Та, сещайте се!

    Коментиран от #41

    18:14 19.03.2026

  • 13 Пак общи приказки

    21 4 Отговор
    От борба за мир камък върху камък не остана.
    С топ-замърсителите на България ще прави чиста околна среда.
    След като не впечатли естествените интелекти сега ще се пробва при изкуствените.

    18:14 19.03.2026

  • 14 Народът .

    26 6 Отговор
    Този се не наяде . 10 години Власт Безконтролна , Иска Още . Със стари ,,Труженички ,, - Нов Бардак не се прави - КАЗАХ !

    18:14 19.03.2026

  • 15 Миро

    13 5 Отговор
    Т,ва, че говори на английски по-добър ли го прави?

    18:14 19.03.2026

  • 16 При Мунчо

    24 7 Отговор
    Само мунчовци

    кво точно ще борите бе?

    Коментиран от #26

    18:15 19.03.2026

  • 17 Алиника

    9 26 Отговор
    С двете си ръце съм за вас успех да си върнем БЪЛГАРИЯ

    18:15 19.03.2026

  • 18 Аз ще гласувам

    6 19 Отговор
    За ВЕЛИЧИЕ

    18:16 19.03.2026

  • 19 Емил Емилов

    7 23 Отговор
    Последен шанс за свободните българи!

    18:16 19.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 За да

    22 7 Отговор

    До коментар #10 от "Лакардии Радеви":

    не личи, че под фуражката няма нищо!

    18:16 19.03.2026

  • 22 Нещо за сметки ток

    6 7 Отговор
    надписаните киловатчасове на половин Територия. Нещо за Референдумът Дойран. Нещо за правото на Кеш в Конституцията. Нещо за справяне с чудовищното инфлация, и чудовищно повишаване на цени ток, вода, лекарства, храни. Нещо за Белене.
    Това са ми основните цели.
    Добре че е "Пряка Демокрация" и "Движение на непартийни кандидати"
    Само 2 и 10.

    18:16 19.03.2026

  • 23 Архимандрисандрит Бибиян

    13 4 Отговор
    Пембен е сбрал екип да бранат дружно бостаните у Асково.

    18:16 19.03.2026

  • 24 Живко

    8 23 Отговор
    Заставам зад Румен Радев с респект

    Коментиран от #36

    18:16 19.03.2026

  • 25 Дориана

    6 20 Отговор
    Дау, над 120 депутати ще имат Румен Радев и неговата партия Прогресивна България. Няма да има нужда от коалиция. ГЕРБ/ СДС и ДПС Ново начало се сриват надолу за техен ужас. Унищожиха България по всевъзможни начини сега е време Народа да си върне Завладяната държава.

    Коментиран от #43, #100

    18:17 19.03.2026

  • 26 Мухахаха

    14 1 Отговор

    До коментар #16 от "При Мунчо":

    Ще борят продажни възрожденци

    18:17 19.03.2026

  • 27 Добре

    24 5 Отговор
    се е напомпал с лозунги. Празни мисли на един празен човек. Бягай корупция, че копринкаджията идва

    18:17 19.03.2026

  • 28 Валя

    21 7 Отговор
    Гледам колко заблудени хора има все още,че с Радев е “спасението”.Ще го разберат само няколко месеца след изборите,но жалко за изгубеното време!Явно искате да сме придатък на Русия.

    18:17 19.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Дрънка за парлама

    20 4 Отговор
    Тоя как ще защити публичния ресурс, като набута държавата с боташ.

    18:18 19.03.2026

  • 31 Данко Харсъзина

    19 6 Отговор
    И този ще демонтира. От 1989г. до сега, само слушам как ще се демонтира. Камък върху камък не остана в държавицата.
    И кои са "олигархията"? Това не казва. И че ще платим на Боташ 6 милиарда евро също не казва. Пробутва на простия матриял дъвка за глупаци.

    18:18 19.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Промяна

    12 5 Отговор
    ХАХАХАХАХАХФАХАХАХА АЗ АКО ЧАКАМ НА ТОЗИ ГОСПОДИН ХАХАХАХАХАХАХХАХАКОЛКО ЛИ МАЛОУМНИЦИ ЩЕ ВИ ГЛАСУВАТ ДИВАНИТЕ В ПАРЛАМЕНТА

    Коментиран от #48

    18:19 19.03.2026

  • 34 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 5 Отговор
    АЗ СИ СВЪРШИХ РАБОТАТА НА 584 СТРАНИЦИ
    КОИТО РАДЕВ ГИ ИМА
    .......
    ПОЖЕЛАВАМ МУ УСПЕХ :)

    18:20 19.03.2026

  • 35 Венсеремус ама у десну .....

    15 2 Отговор
    ( трябва да освободим бизнеса от рекета на олигархията ) хахахахаха........ всяко едно наративче е мааалоумно ....Социална справедливост и достойни доходи;
    Бъдеще за младите в Родината;
    Достъпно и качествено образование и здравеопазване;
    Чиста околна среда и опазване на българската природа;
    Гарантиране на сигурността на българските граждани;
    Културата - стожер на идентичност и поле на духовно развитие на личността;
    Спортът - здраве и национална гордост;
    Достойна и активна България в Европа и пред света. ....... хахахаха......

    18:20 19.03.2026

  • 36 Дориана

    7 15 Отговор

    До коментар #24 от "Живко":

    Да, той е на светлинни години на по- високо стъпало от Борисов, Пеевски и Слави Трифонов. От тук идва и тяхната злоба и безпомощност. Техен специалитет е - Атаката е най- добрата защита. Точно за това атакуват и Служебното правителство, което за техен ужас ще осигури честни и прозрачни избори.

    Коментиран от #49, #50, #74

    18:20 19.03.2026

  • 37 ????

    15 3 Отговор
    A, фигуранта да не е излязъл от нелегалност?

    18:20 19.03.2026

  • 38 ще подпише

    12 2 Отговор

    До коментар #11 от "Майора":

    още няколоко такива и ще занули всичко тотално ако има лум пен и да го изберат

    18:21 19.03.2026

  • 39 кой мy дpeмe

    5 3 Отговор
    нямам превод от нито една партия
    значи няма да гласувам за никого !

    18:21 19.03.2026

  • 40 !!!?

    12 3 Отговор
    Този "Гълъбарник" ли е "Прогресивна България"...!!!?

    Коментиран от #88

    18:22 19.03.2026

  • 41 Знаещ

    11 6 Отговор

    До коментар #12 от "Промяна":

    ППДБ искаха да прекарат и гей бракове при изчезващ народ в България.
    ППДБ искаха да прекарат и измислени джендъри.
    ППДБ, щяха да, пуснат Македония (откровен неприятел на България) в ЕС.
    ППДБ не са пробългарска партия.

    18:22 19.03.2026

  • 42 1488

    4 2 Отговор
    престъпление е да гласуваш за БЕЗ ПАРИ
    само бьльците гласуват срещу обещания !

    18:22 19.03.2026

  • 43 Данко Харсъзина

    8 5 Отговор

    До коментар #25 от "Дориана":

    Над 221 депутати ще има. Казаха по телевизията. Все отбор юнаци. Копринката, Бях точен с парите, Шкембе
    Войвода и так далее.
    Шишко ще ви скрие топката.

    Коментиран от #63

    18:22 19.03.2026

  • 44 Старшина Боташ

    12 3 Отговор
    Търси , но ще намери един дебел грездей накрая..това самовлюбени същество трябва да бъде б.хтано до припадък със здрав труд

    Коментиран от #58

    18:23 19.03.2026

  • 45 Абе тоя Радев

    15 3 Отговор
    Подиграва ли се с хората? Нещо на такова ми мяса да ви кажа.

    18:23 19.03.2026

  • 46 Ройтерс

    3 5 Отговор
    Форумен трол плюе Радев

    18:23 19.03.2026

  • 47 Промяна

    11 5 Отговор
    ЗАЕДНО СТЕ С ПЕТРОХАНСКИТЕ ИЗВРАТЕНЯЦИ НАЗНАЧИХТЕ ГЮРЖВИТЕ СЛУЖЕБНИЦИ С НАШЕ МВР ИЗБОРИ АЛА БАЛАТА МАДУРОВКИТЕ ЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛПРОКОПИ ЧЕРЕП ГЕРГОВ БОБОЦИ ВСИЧКИ САТУК КОПРИНКИ

    18:24 19.03.2026

  • 48 Дориана

    4 10 Отговор

    До коментар #33 от "Промяна":

    Сега като си върнем Завладяната държава и Борисов и Пеевски ще бъдат поставени там където им е мястото в ъгъла. А, ти сигурно и до Психиатрията няма да можеш да стигнеш, вече си много зле с нервите.

    Коментиран от #53, #61

    18:24 19.03.2026

  • 49 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 4 Отговор

    До коментар #36 от "Дориана":

    ДАЛ СЪМ МУ МАТЕРИАЛИ ЗА 500 МИЛИОНА ЕВРО С
    ИМЕНА И ДОКАЗАТЕЛСТВА ... СЛЕД 300 МИЛИОНА ЕВРО СПРЯХ ДА БРОЯ ЩЕТИТЕ - ТОЛКОВА Е СТРАШНО
    ....
    НЕ МОГА ДА ГОВОРЯ ПОВЕЧЕ В МОМЕНТА:)
    ... ..
    АКО ГИ ПОКАЖЕ СТАВА СТРАШНО

    18:24 19.03.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Питар

    11 4 Отговор
    Мунчо е послушно момче.
    Бобоков или Черепа му е наредил веднага да смени Висшият съдебен съвет.
    Хора мислете.Изборите наближават.

    18:25 19.03.2026

  • 52 Евала Баце

    10 1 Отговор
    Само едно пропускаш. Обществото ни е фрагментирано,дори е атомизирано. Как ще направиш единна нация,като сме орел рак и щука на квадрат. Къде са младите ентусиасти , които ще полагат безплатен или ниско платени труд- армия и трудови войски... Мечтите са хубаво нещо,но трябва и реализъм ,а не само популизъм.

    18:25 19.03.2026

  • 53 Промяна

    8 7 Отговор

    До коментар #48 от "Дориана":

    ЗАЕДНО СТЕ С ПЕТРОХАНСКИТЕ ИЗВРАТЕНЯЦИ НАЗНАЧИХТЕ ГЮРЖВИТЕ СЛУЖЕБНИЦИ С НАШЕ МВР ИЗБОРИ АЛА БАЛАТА МАДУРОВКИТЕ ЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛПРОКОПИ ЧЕРЕП ГЕРГОВ БОБОЦИ ВСИЧКИ САТУК КОПРИНКИ

    18:25 19.03.2026

  • 54 Бай Араб

    12 2 Отговор
    Пада другаря в смъртен бой . Гълъб Донев ще оправи България. Копринков -главен прокурор.

    18:25 19.03.2026

  • 55 Ахааа

    3 11 Отговор
    Всеки нормално мислещ човек знае, че пред България има само два единствени варианта- или начело с Радев, или начело с Пеевски ( както досега) Това си е безспорната истина, колкото и някои да ревът и плюят.......

    Коментиран от #66

    18:25 19.03.2026

  • 56 Самуил

    10 3 Отговор
    Браво! Изцяло ме спечели, като взе в партията си крадливата Живка от Русе и назначи за шеф на ЦИК най-корумпираната жена, която съм срещал Камелия Нейкова. От 5 години чаках да направиш партия и да гласувам за теб и като видях, кого слагаш в партията си, хич да не бях чакал! Същия си и ти Румене, същия! За къде ги събирате тез пари, за какво крадете толкова всички, и ти и Бойко и Корнелия и Пеевски, на дявола ли ще ги носте, не му трябват парите ви, той иска душите ви!

    18:26 19.03.2026

  • 57 Фори

    9 2 Отговор
    Ама той е агент на КГБ! Каква България ,че и прогресивна?

    18:27 19.03.2026

  • 58 Серсемино,

    1 2 Отговор

    До коментар #44 от "Старшина Боташ":

    Иди го набъхти!
    Ще те върже на възел!

    Коментиран от #76

    18:27 19.03.2026

  • 59 Костадинов

    9 2 Отговор
    Ясно е кой го напътства.Зад резидента стои Решетников.

    18:27 19.03.2026

  • 60 ха, ха, ха...

    9 1 Отговор
    "Румен Радев ще търси мнозинство за смяна на ВСС, обяви се за демонтаж на олигархичния модел"

    Такива шмекери ги слушаме вече над 30 години... Един даже излезе с конкретен срок за 800 дни.

    18:28 19.03.2026

  • 61 Промяна

    5 3 Отговор

    До коментар #48 от "Дориана":

    АМА ГЮРОВИТЕ СА ОВЛАДЕРИ ДЪРЖАВАТА С ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ БЕЗ ИЗБОРИ БЪЛГАРИЯ Е ЗАВЛАДЯНА ОТ ШАРЛАТАНИЯ САБОТЖНИЦИ ИЗВРАТЕНЯЦИ ВЕЧЕ 5 ГОДИНИ И СТЕ БЕЗНАКАЗАНИ ЗАЩО ЛИ ЯВНО ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ВИ ДЪРЖАТ НО БЪЛГАРИЯ Е ДЕМОКРАЦИЯ

    18:28 19.03.2026

  • 62 Слушай Радев, пишеш само тъпотии !

    5 2 Отговор
    Аз така бих го написал и то само по едната под-точка еййй : програма в борбата срещу престъпната война, водена срещу Иран:
    1.Незабавно и безусловно прекратяване на всички военни операции на САЩ и Израел срещу Иран. Нито една бомба, нито един дрон. Тази война трябва да приключи незабавно, както и огромната американско-израелска агресивна кампания в Близкия изток, включително продължаващия геноцид в Гааза и ескалиращите атаки, насочени към подчиняване на целия регион чрез терор, блокада и военна сила.
    2.Изтеглянето на всички американски военни сили от Близкия изток и закриването на стотиците военни бази, които представляват инфраструктурата на империалистическото господство. Огромната мрежа от американски военни съоръжения в Персийския залив – в Катар, Бахрейн, Кувейт, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Йордания и Ирак – не е предназначена да защитава американския народ, а да проектира силата на американския финансов капитал върху световните енергийни ресурси.
    3. Разрушаването на НАТО и ликвидирането на огромния военно-индустриален комплекс на американския империализъм. Над един трилион долара годишно се поглъщат от Пентагона и разузнавателните агенции – колосално отклоняване на социални ресурси към машина за убиване. Тези ресурси трябва да бъдат пренасочени, за да се посрещнат неотложните социални нужди на работническата класа: здравеопазване, образование, жилищно настаняване и възстановяване на разпадащата се инфраструктура.
    4.Отхвърляне

    Коментиран от #75

    18:28 19.03.2026

  • 63 Дориана

    5 3 Отговор

    До коментар #43 от "Данко Харсъзина":

    ГЕРБ/СДС се сриват под 15 % , а ДПС Ново Начало падат надолу под 6 %. Те за това атакуваха Служебното правителство чрез ИТН , но не им се получи падат надолу.

    18:28 19.03.2026

  • 64 Европеец

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Американската":

    Въобще няма да си правя труда да чета какво говори Радев-не му вярвам..... Съжалявам тия , които ще гласуват за него още от сега...

    18:30 19.03.2026

  • 65 Има ли още заблудени

    10 1 Отговор
    Голяма излагация ,какъв олигархичен модел с олигарси под мишница които му плащат компанията и зависимости с капиталския кръг.Да разбираме че Бобокови Герговци ,Прокопиевци не са олигарси .Е много несериозно !И с водещи Копринков и Узунов .

    18:30 19.03.2026

  • 66 Промяна

    6 2 Отговор

    До коментар #55 от "Ахааа":

    РАДЕВ ХАХАХАХА ОТКЪДЕ НАКЪДЕ А ЗАД НЕГО ИЗВРАТЕНЯЦИ ОЛИГАРСИ ДЕРИБЕИ РАДЕВ С КАКВИ ПАРИ ПРАВИ ВСИЧКО ТОВА

    Коментиран от #78

    18:30 19.03.2026

  • 67 Бай Араб

    6 1 Отговор
    Само по някое време турската компания БОТАШ да обяви че е собственик на България, тогава Гълъб Донев ще остане безработен.Време е да се помисли и за този вариант,ще теглим външни заеми и ще даваме на Боташ или просто ще станем собственост.

    18:31 19.03.2026

  • 68 прогресивна

    6 1 Отговор
    тъпота

    18:32 19.03.2026

  • 69 Тоя окака презедентството

    8 1 Отговор
    и абдикира, сега е вдигнал мерника на държавата. Позорник

    18:32 19.03.2026

  • 70 Да поясним

    7 2 Отговор
    Ракетата носител на Румен Радев към властта ще бъде партията на ТИМ....

    18:33 19.03.2026

  • 71 Сделано в СССР

    4 3 Отговор
    Това им е играта - да си подават топката Резидента дезертьор румен кРадев с Шиши и Meчо.
    За да може после ГЕРБ Ново начало да ни пази от комунисти, русофили, рептили и ... Сорос разбира се.
    А путинофилите, да получат малко по представителен водач, че такива изключително npocти продажници като вrъZpoдени копейки, величави фараони, посредствени сценаристчета ... съвсем изплискаха легена с npocтотията си.
    Нищо, че единственият лидер на парламентарно представена партия в България, който е членувал в Българската комунистическа партия, е Бойко Борисов.
    Нищо, че Пеевски е внук на ДС началник, отгледан и възпитан от мафията - ДС-КГБ, Мултигруп и руския агент Доган.
    Нищо, че в политиката Борисов го вкара ДС, Кръга Монтерей и агент Цар, и от охранител, през главен секретар, та го направиха Премиер.
    Нищо, че Гьорк ХандКиссинджър разтвори бyzки на Путлер, още преди да си е поискал, разбира се без Борисов да му е казал няма как да стане.
    Нищо, че няма човек, който да обслужвал толкова интересите на Путлер, колкото Бойко Борисов.
    А връзката между тримата е очевадна, представителя нa eнepгийнитe интepecи нa Пyтин-Bлaдимиp Мaлинoв глaвeн гepoй зa Тypckи пoтok, Бoтaш, саботажа на Чирен и некачествения ремонт на АЕЦ.
    Между радев, борисов и пеевски няма никаква разлика - национални предатели и мафиоти !

    18:33 19.03.2026

  • 72 Мизерабъл

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Безчестен антиционист":

    Багажа му в главЪта много мъничък на наш мунчо.Зелю е къде,къде по-интересен.Не че го харесвам,ама в сравнение с нашичкия,Зелю си е атрактивен.

    18:33 19.03.2026

  • 73 Все едно

    11 2 Отговор
    слушам бай Тошо от конгрес на БКП и нескончаемите му тезиси за развитото соц общество. Радев съвсем е изперкал! Първо, да отговори откъде има пари за кампания, офиси и обиколки на България. И отвсякъде е видно, че кандидатите му са крайно неадекватни за определената роля. Не може армия от стари военни и спортисти да творят закони. Нужни са юристи!!! Желая да се срине на 4 процента на този национален предател, БОгаТАШ, зад който стоят другите олигарси - ТИМ, и масони, както и Кремъл.

    Коментиран от #80

    18:34 19.03.2026

  • 74 Промяна

    5 2 Отговор

    До коментар #36 от "Дориана":

    АМА ГЮРОВИТЕ СА ОВЛАДЕРИ ДЪРЖАВАТА С ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ БЕЗ ИЗБОРИ БЪЛГАРИЯ Е ЗАВЛАДЯНА ОТ ШАРЛАТАНИЯ САБОТЖНИЦИ ИЗВРАТЕНЯЦИ ВЕЧЕ 5 ГОДИНИ И СТЕ БЕЗНАКАЗАНИ ЗАЩО ЛИ ЯВНО ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ВИ ДЪРЖАТ НО БЪЛГАРИЯ Е ДЕМОКРАЦИЯ

    18:34 19.03.2026

  • 75 Дориана

    2 6 Отговор

    До коментар #62 от "Слушай Радев, пишеш само тъпотии !":

    Успокой се . Радев не ти е виновен за нищо Третата Световна война започна още с атаката на Русия срещу Украйна. Събитията започнаха да се развиват точно в тази посока и за това Ние помогнахме на Тръмп да спечели изборите Така, че всички събития , които се случват на Земята най- напред са подредени на Астрално ниво и Ние го знаем предварително. За това и предупреждавахме.

    Коментиран от #98, #101, #104, #117

    18:34 19.03.2026

  • 76 До лапача на ядене без да се труди

    3 1 Отговор

    До коментар #58 от "Серсемино,":

    Ти си като кРадев...само лапаш без да се трудиш и ти заслужаваш да бъдеш насилен да бъхтиш с китката да видиш как се изкарва за вечерята

    18:34 19.03.2026

  • 77 Трай коньо

    6 1 Отговор
    Трай коньо за зелена трева. Сега остана да се намерят и мераклии за ленински съботници и ще построим живота нов с труд и песен и почти без пари.

    18:34 19.03.2026

  • 78 Бай Араб

    11 1 Отговор

    До коментар #66 от "Промяна":

    С Руски пари и комисионните от Боташ. Кой подписва бесрочен договор без клаузи за прекратяване ?

    Коментиран от #85, #93

    18:35 19.03.2026

  • 79 Чорапа

    9 1 Отговор
    Тоя иска да възстанови народния съд да ви е честито българи.

    Коментиран от #82

    18:37 19.03.2026

  • 80 Същата

    7 1 Отговор

    До коментар #73 от "Все едно":

    школа от миналия век !

    18:37 19.03.2026

  • 81 Няма Радев да изкараш зайчето

    7 1 Отговор
    Атлантизма ти, ционизма ти и милитаризма ти, ти топи избирателите като майски сняг жалки лъжецо ....Хората вече го усещат с кожата си дори ....

    18:38 19.03.2026

  • 82 От такова

    5 1 Отговор

    До коментар #79 от "Чорапа":

    котило , какво може да очакваш ?

    18:38 19.03.2026

  • 83 На Дедо

    7 0 Отговор
    Гладен Фатмак!? Боташ сънува! Ще прави демонтаж, че да започне от Копринката, Бобокови, аз съм точен с парите и т-н. Накрая ще останат само спортистите.

    18:38 19.03.2026

  • 84 Отро Локо Масс !

    7 0 Отговор
    Още Един !

    Щизофреник !

    18:39 19.03.2026

  • 85 как кой

    3 0 Отговор

    До коментар #78 от "Бай Араб":

    само истински МАЙЦЕПРОДАВЕЦ!!!

    18:39 19.03.2026

  • 86 Хейт

    2 7 Отговор
    Оооо, какъв вой на койоти е тука. Всички паленца на статуквото квичат като за последно.

    18:39 19.03.2026

  • 87 !!!?

    9 1 Отговор
    Ама какво е това "олигархичен модел"...прилича на "дървено железо" на което Мистър Кеш не дава дефиниция, но го развява като някакво плашило !
    Защо не посочи конкретни имена...или друг път !!!?

    18:39 19.03.2026

  • 88 Бай Араб

    8 0 Отговор

    До коментар #40 от "!!!?":

    Има и още -братята Бобокови и Васил Божков

    18:40 19.03.2026

  • 89 Язе па

    2 1 Отговор
    се басирам, че ще я свършите точно както всички преди Вас, по отношение на обществото- като кучето на нивата. Точно никаква! Моделът Кой е окопан в преторианската прегръдка на съдебно-силовите структури. Те държат, направляват и обслужват всичко. Ама всичко. Ще демонтирате точно толкова, колкото Решат, че следва, за да се "заоблачи" временно (тридневното чудо) народното Око. И това, ако въобще видите власт, еле пък самостоятелна...

    18:40 19.03.2026

  • 90 Е това ли беше

    7 0 Отговор
    Радев ,ама ти с общи приказки ли си решил да събираш балъци.Човек издигнат от олигарси от два кръга ,че да не се сърдят, толкова примитивно поведение ,сякаш рекламира стока без съдържание.Дрън дрън ,смята че всички са в 10 - ти клас на комсомолско събрание.

    18:42 19.03.2026

  • 91 Партия,БОгаТАШ

    7 0 Отговор
    Вдигнаха новата популистка вълна,ама не било вълна , а шляпаница

    18:42 19.03.2026

  • 92 Хилешеше се като ряпа

    7 0 Отговор
    на купон с Гергов. Държавата не е масонската му ложа. Безсрамник

    18:42 19.03.2026

  • 93 Да не скромничим.

    5 0 Отговор

    До коментар #78 от "Бай Араб":

    Тим, Бобокови и Черепа също са му ударили едно рамо на чорапа.

    18:42 19.03.2026

  • 94 Гласът

    7 0 Отговор
    ....Боташ..доказа какъв е капацитетът му... Руснаците печелят... Турците печелят..
    Българите плащат...да си обръсне дупето..и марш при Ердоган...ПРЕДАТЕЛ национален

    Коментиран от #102, #103

    18:43 19.03.2026

  • 95 Тома

    0 5 Отговор
    И как да се управи България след като феновете на тиквата и мамута обичат да ги крадат доят и щавят

    18:43 19.03.2026

  • 96 Олигархия се рути

    4 1 Отговор
    С висш пилотаж и лицеви опори.

    18:43 19.03.2026

  • 97 Петрова

    7 0 Отговор
    Единственото хубаво, че зеления чорап и национален предател румен кРадев ще се явява на избори е, че такива илитерати и откровени npocтаци, каквито са в ИТН, Величие, Възраждане ... няма да присъстват в Народното събрание . Такова дъно на интелектуалната немощ не е имало никога . Оnpocтачването започна от Борисов и вече е на непоносимо ниво.

    Коментиран от #99, #107

    18:43 19.03.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Петрова, Петрова

    2 1 Отговор

    До коментар #97 от "Петрова":

    Само с дигане на крака не става. Чети, образовай се.

    18:45 19.03.2026

  • 100 Другарки,

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Дориана":

    и ти си изкуфяла като националният предател Радев. Това е проект на Кремъл и всичките копейки и червени олигарси са там.

    Коментиран от #124

    18:45 19.03.2026

  • 101 Аз съм спокоен колежке

    5 0 Отговор

    До коментар #75 от "Дориана":

    Но виждам прекрасно че Радев дори смислени послания не може да изложи като нормален средностатистически разумен индивид и нивото му е на ученик пишеш есе на тема фани ми го, туури ми го .....че: ...аз бих... Разрушаването на НАТО ....Тези ресурси трябва да бъдат пренасочени, за да се посрещнат неотложните социални нужди на работническата класа: здравеопазване, образование, жилищно настаняване и възстановяване на разпадащата се инфраструктура.
    Отхвърляне на всички форми на санкции и икономическа война срещу Иран и всяка друга държава. Режимът на санкции, който от десетилетия задушава иранската икономика, ограничавайки достъпа до лекарства и стоки от първа необходимост, е форма на колективно наказание, наложено на цялото население. Той трябва да бъде прекратен незабавно.
    Отговорните за тази война и тези, които са я извършили, трябва да бъдат подведени под отговорност. Започването на агресивна война без разрешение от Конгреса, в нарушение на Конституцията на САЩ и Устава на ООН, е престъпно деяние. Отговорните – от президента до военните офицери и разузнавателните агенти, които са планирали и извършили убийството на държавен глава и бомбардирането на цивилни цели, включително начално училище – трябва да бъдат подведени под отговорност.
    Защитата и разширяването на демократичните права. Борбата срещу войната е неразделна от борбата срещу фашистката трансформация на американската държава. Същото правителство, което бомбардира Иран без одобрението на Конгреса

    Коментиран от #112

    18:45 19.03.2026

  • 102 Русия и турците вина нямат

    4 0 Отговор

    До коментар #94 от "Гласът":

    Президентския юридически отдел е за е....е. Ако и за това стават.

    18:45 19.03.2026

  • 103 долу

    3 0 Отговор

    До коментар #94 от "Гласът":

    руско турското робство и българските еничари!

    18:45 19.03.2026

  • 104 И на мен

    7 0 Отговор

    До коментар #75 от "Дориана":

    звездите ми го говорят.
    Злото тръгна от Русия през 2022 г. Сега се увеличава.

    18:47 19.03.2026

  • 105 Глий Да не се Подредят !

    2 0 Отговор
    Да не се Подредят На !



    Ан !

    --.

    ал - !

    --

    но !

    Ниво !

    Ама То !май Това е Станало !

    Ан !

    --.

    ал - !

    --

    но ! - Астрално !

    Звучи Горе долу !

    Еднакво !

    На Калпав Х --!

    Вълната Му Пречи !

    18:47 19.03.2026

  • 106 Бай Араб

    6 0 Отговор
    Лоша карма да застигне всеки един член на семейството на този ,който подкрепя националния предател .

    18:47 19.03.2026

  • 107 така е

    4 0 Отговор

    До коментар #97 от "Петрова":

    но и боташа не е по умен типична червена утайка

    18:47 19.03.2026

  • 108 Урсула ке падне

    2 2 Отговор
    до дни !

    Коментиран от #115

    18:48 19.03.2026

  • 109 Една

    5 0 Отговор
    Менте президент-шарлатанин..никакъв шанс няма

    18:48 19.03.2026

  • 110 Оке Един Факир !

    3 0 Отговор
    Оке Един Факир !

    Ще се Прави на Факир !

    18:50 19.03.2026

  • 111 Дали

    4 0 Отговор
    Със спонсори ТИМ, хора на Гергов от БСП и на Пеевски, ти вярваме.

    18:51 19.03.2026

  • 112 Поясни се, колега

    0 1 Отговор

    До коментар #101 от "Аз съм спокоен колежке":

    Като нямат лекарства и стоки от първа необходимост, откъде намират средства за ядрената си програма?
    Ако това са приоритетите им, заслужават си удара без никакви санкции от Конгрес и ООН.

    Коментиран от #127

    18:51 19.03.2026

  • 113 Бай Араб

    7 2 Отговор
    От 681 година ,никой не е навредил на България както е навредил Румен Радев .

    Коментиран от #116, #125

    18:51 19.03.2026

  • 114 НЯМАЛ ПАРИ ПАРТИЯ

    2 4 Отговор
    БОТАШ. БИЛ РУСКИ ШПИОНИН ГОВОРИ КАТО ЖИВКОВ ИИИИ ОЩЕ КУП ГЛУПОСТИ. А ТОВА ВСИЧКО СЕ ПИШЕ ЗАЩОТО У ЗАЙЧАРНИКА И КПЧИНАТА ЗДРАВО СЕ ДРУСАТ ОТ ШУБЕ. И ОЩЕ НЕЩО. НЕ ГОВОРИ САМО СМЯНА НА ОЛИГАРХИЯТА И ДО ТАМ. А ЗАКОНА ПРИЛОЖИ И РАЗСЛЕДВАНЕ СЪД И СЪС ЗАТВОР ГИ НАКАЖИ.

    18:53 19.03.2026

  • 115 Не тъй общо

    5 0 Отговор

    До коментар #108 от "Урсула ке падне":

    Кажи до колко дни. Че и световния капитализъм трябваше да падне, а то от СССР-то нищо не остана.

    18:53 19.03.2026

  • 116 И руснаците, байчо

    3 0 Отговор

    До коментар #113 от "Бай Араб":

    И руснаците.

    18:54 19.03.2026

  • 117 смислени послания не може да изложи ....

    7 0 Отговор

    До коментар #75 от "Дориана":

    Детска наивистика и разказвателност..." Прогресивна България" ще работи за:
    Демонтаж на олигархичния модел и укрепване на държавността;
    Съхраняване на мира и недопускането на въвличането във въоръжени конфликти;
    Преодоляване на бедността и социалното изключване и дискриминация;
    Ускорено и устойчиво икономическо развитие и финансова стабилност;
    Високи технологии и изкуствен интелект във всички сфери;
    Модерна инфраструктура и свързаност;........и блабла тъпотии и точно, ама точно обратното на всяко едно редче ще се получи защото го няма най важното. КАК? А иначе всичко това е универсалната риторика на всяка една несъстоятелна политическа формация без визия и ......

    18:54 19.03.2026

  • 118 Хаха

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ха ха ха":

    Както тръгнало ще пазаруваме с рубли скоро, не че го искаме

    18:56 19.03.2026

  • 119 коко

    5 0 Отговор
    Много ми харесва това че "ще живеем като европейци"!Но по московски! А и може да си направим българско евро вързано към рублата и да сключим договор "Боташ 2".Радев е новият месия на българския небосклон! Спасител на България но не зная кой по ред, станаха много!

    18:56 19.03.2026

  • 120 ЗЛОБНИ НЕ АДЕКВАТНИ

    1 3 Отговор
    Със глупави ОПОРКИ квалификации. Не казвайте хоп преди да скочите. Изчакайте няколко месеца и тогава пишете говорете обиждайте. И какво и да стане пак ще е по точен честен и добър ръководител от ТУУУПАКА шиша станиша Доган царя Костов.

    19:00 19.03.2026

  • 121 Бо.ташев е

    4 0 Отговор
    Гащнииииик ..,

    19:00 19.03.2026

  • 122 среднощен

    3 0 Отговор
    "...демонтажа на олигархичния модел и ускореното икономическо развитие на страната...";

    От Жан Виденов насам - все едни и същи предизборни обещания...
    Само един въпрос:
    Политическият ни елит за колко месеца управление се превръща в "олигархия"?

    Коментиран от #128

    19:01 19.03.2026

  • 123 Фелпс

    3 0 Отговор
    Ще демонтира олигархията с Бобокови, Гергов и компания!

    19:02 19.03.2026

  • 124 Безспорни факти

    1 0 Отговор

    До коментар #100 от "Другарки,":

    Трябва да е ясно, че Борисов и ГЕРБ са направили много повече за интересите на Русия и Путин у нас, отколкото Копейкин, Радев, комунистите и всички русофили, взети заедно.
    Докато едните въртят основно руска пропаганда, за да държат баламурниците, Борисов и ГЕРБ реално обслужват геополитическите интереси на Путин: изградиха в експресни срокове "Турски поток" за наша сметка, за да може Путин, когато нападне Украйна, да продължи да продава газ и да финансира войната си;
    12 години на власт Борисов плющеше белот с Вальо Златев и позволяваше на "Лукойл" да не плащат данъци;
    докато беше на власт, Борисов саботираше диверсификацията, за да остане България зависима от руски енергоизточници;
    Борисов се обяви против база на НАТО в Черно море, за да бъдем уязвими от руска агресия;
    самият КГБ-генерал Решетников призна, че ГЕРБ са им много по-близки от БСП.
    Неслучайно, когато бяха пробити имейлите на кремълските съветници, се оказа, че ГЕРБ са карали Кремъл да натискат БСП, за да ги подкрепят за проекта на Путин "Турски поток".
    Борисов също така като орлица пазеше паметниците на руските окупатори, неслучайно получи и орден "Ломоносов" за това.
    Добре, че ППДБ взеха властта за няколко месеца, за да демонтират паметника на съветските окупатори.
    Това го припомням, защото тези дни пак са активирали троловете на ГЕРБ да се правят на "европейци", "атлантици" и "антикомунисти".
    Всеки може да има собствена позиция, но не и собствени факти!

    19:02 19.03.2026

  • 125 Май

    1 0 Отговор

    До коментар #113 от "Бай Араб":

    За Бойко Борисов и ГЕРБ ли имаш предвид

    19:03 19.03.2026

  • 126 питам

    0 0 Отговор
    Това написаното по горе

    Колко от кандидатите му могат да го прочетат без да се запънат

    19:04 19.03.2026

  • 127 Какво има за поясняване?

    0 0 Отговор

    До коментар #112 от "Поясни се, колега":

    Написано си е: (Режимът на санкции, който от десетилетия задушава иранската икономика, ограничавайки достъпа до лекарства и стоки от първа необходимост, и това е форма на колективно наказание, наложено на цялото население.) Над 15 години санкции и ембарго от страна на Запада без никаква логична и законова аргументация .....злато за 11,8 милиарда долара примерно блокирани незаконно само във Лондон още от 2012 г. по цени от 2010 г .... няма съд , няма закон ....Същото е със Либия в Белгия, същото е с Ирак във САЩ, Афганистан във САЩ .....Русия .....и т.н

    19:05 19.03.2026

  • 128 политическия ни елит

    0 0 Отговор

    До коментар #122 от "среднощен":

    е просто шайка клакьорки на мафията

    19:05 19.03.2026

  • 129 !!!?

    1 0 Отговор
    Мистър Кеш бая се е измъчил да измисли, като последна точка, нищо незначещото "Достойна и активна България в Европа и пред света" !

    А Васил Левски го казал толкова ясно: Да бъдем наравно с другите европейски народи !

    19:08 19.03.2026

