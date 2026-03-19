Новини
Свят »
Швеция »
Швеция ще задължи супермаркети и аптеки да приемат плащания в брой: най-лошият сценарий е война

19 Март, 2026 21:06 2 412 31

  • икономика-
  • швеция-
  • пари-
  • кеш-
  • плащане в брой-
  • банкноти-
  • супермаркети

Много шведски граждани не боравят с банкноти от години, тъй като повечето магазини и ресторанти не ги приемат

Швеция ще задължи супермаркети и аптеки да приемат плащания в брой: най-лошият сценарий е война - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова

Швеция, която досега бе водеща в Европа по намаляване на разплащанията в брой, прави завой в обратна посока. След като по-рано шведските власти убеждаваха гражданите да държат пари в брой за извънредни ситуации, сега предлагат супермаркетите и аптеките в страната да бъдат задължени да приемат кешови плащания, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Много шведски граждани не боравят с банкноти от години, тъй като повечето магазини и ресторанти не ги приемат, а плащанията се извършват основно с карти или чрез онлайн услуги. Повечето банкови клонове също не обработват внасяне или теглене на пари в брой, като клиентите са насочвани към онлайн банкиране.

Централната банка на Швеция „Риксбанк“ (Riksbank) обаче вече препоръча всеки пълнолетен гражданин да разполага с 1000 шведски крони в брой (приблизително 93 евро) за покриване на седмичните си разходи за основни покупки. Освен това банката препоръча на жителите на страната да имат възможност да се разплащат в брой „в случай на временни смущения, криза или, в най-лошия случай - война“.

Правителството на страната внесе в парламента законопроект, който ще задължи супермаркети и аптеки да приемат плащания в брой. Предложението предвижда също така банките да позволяват на клиентите да депозират пари в брой, а от магазините и бизнеса - да имат достъп до услуги за депозиране на дневния си оборот.

Преминаването към дигинални плащания в Швеция протече бързо и без сериозни затруднения въпреки частичната съпротива, главно от страна на възрастни хора, които не са запознати с онлайн услугите, посочва АФП. Според официални статистически данни кешовата наличност на парите в обращение в страната е намаляла почти наполовина от 2008 г.

„Дигитализацията на обществото се разви много бързо и създаде нови възможности, но донесе и рискове“, заяви министърът на държавната администрация Ерик Слотнер. „Един от ключовите рискове е, че някои граждани, особено възрастните, могат да останат извън дигиталната система на плащанията“, каза той, като уточни, че затова е „важно да засилим нашата отговорност“ като изискаме от супермаркетите и аптеките да приемат разплащания в брой.

Швеция засилва мерките за гражданска защита и „обща отбрана“ след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. - част от стратегията на Стокхолм за подготовка при кризи, гарантирайки, че жителите на страната могат да си осигурят основни стоки и услуги дори при спиране на електронните разплащателни системи или други извънредни ситуации.


Швеция
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 9 Интересно

    33 0 Отговор
    ,,препоръча всеки пълнолетен гражданин да разполага с 1000 шведски крони в брой (приблизително 93 евро) за покриване на седмичните си разходи"

    93 евро седмичен разход, евалата. Тук клони по-скоро към дневен това.

    21:17 19.03.2026

  • 17 назад към кеша

    8 0 Отговор
    И аз взех даси купувам бирата и чипса в брой.
    То да намериш точните хартии и монети, че да сметнеш, че да те попитат нямаш ли 20 цента... оказа се че се налага някаква форма на мислене. С пластмасата нулево усилие.

    21:27 19.03.2026

  • 21 хаосът бе резултат

    8 2 Отговор
    Ако спре интернет връзката, спират банките, магазините и дори да имаш кеш, те няма как да те обслужват, защото и касите не отчитат покупките.

    Коментиран от #29

    21:31 19.03.2026

  • 27 до някои по горе

    6 0 Отговор
    Много долнопробно спамче сте постнали. Не е ясн как не са го делнали.
    Тук трият по кодови думи дори най-безобидни неща. Дори цитати от собствените си статии са трили. Демек, мож в статията, ама за коментарната секця - не може.

    21:36 19.03.2026

  • 29 не точно

    7 1 Отговор

    До коментар #21 от "хаосът бе резултат":

    Ясно е, че сте неграмотни.
    Да опитаме простичко да ви го кажем:
    1. Банки има от 1000 години. И без нет и без калкулатори може. Трябва само хартия за разписки.
    2. Еекрониката ме да делне доста голяма част от някой парични агрегати. Но М0 и М1 ще си останат непокътнати.

    Иначе казано, ти си имай кеш, пък ще намериш мнгоо магазини, банчарници и пр. да ти го вземат.

    21:39 19.03.2026

  • 31 Ами сега?

    4 1 Отговор
    Ами когато се случи някакъв срив в системата "ко ши прайм"? Вярно е, че много по лесно и по бързо с една едиствена карта да се разплащаш, да се легитимираш вместо с лична карта, паспорти, да ползваш обществен транспорт и т. н. То не само в Швеция предпочитат да работят с банкови карти, а не да приемат кеш, но това не означава, че е недопустимо или нередно да работят с кеш, а ще те гледат като извънземен защото никой не ползва банкноти или монети и не разполагат с дребни за да ти върнат ресто. В Нидерландия и Естония например е същото, а може би и в други държави е за предпочитане.

    21:42 19.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания