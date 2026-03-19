Швеция ще задължи супермаркети и аптеки да приемат плащания в брой: най-лошият сценарий е война

Швеция, която досега бе водеща в Европа по намаляване на разплащанията в брой, прави завой в обратна посока. След като по-рано шведските власти убеждаваха гражданите да държат пари в брой за извънредни ситуации, сега предлагат супермаркетите и аптеките в страната да бъдат задължени да приемат кешови плащания, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Много шведски граждани не боравят с банкноти от години, тъй като повечето магазини и ресторанти не ги приемат, а плащанията се извършват основно с карти или чрез онлайн услуги. Повечето банкови клонове също не обработват внасяне или теглене на пари в брой, като клиентите са насочвани към онлайн банкиране.

Централната банка на Швеция „Риксбанк“ (Riksbank) обаче вече препоръча всеки пълнолетен гражданин да разполага с 1000 шведски крони в брой (приблизително 93 евро) за покриване на седмичните си разходи за основни покупки. Освен това банката препоръча на жителите на страната да имат възможност да се разплащат в брой „в случай на временни смущения, криза или, в най-лошия случай - война“.

Правителството на страната внесе в парламента законопроект, който ще задължи супермаркети и аптеки да приемат плащания в брой. Предложението предвижда също така банките да позволяват на клиентите да депозират пари в брой, а от магазините и бизнеса - да имат достъп до услуги за депозиране на дневния си оборот.

Преминаването към дигинални плащания в Швеция протече бързо и без сериозни затруднения въпреки частичната съпротива, главно от страна на възрастни хора, които не са запознати с онлайн услугите, посочва АФП. Според официални статистически данни кешовата наличност на парите в обращение в страната е намаляла почти наполовина от 2008 г.

„Дигитализацията на обществото се разви много бързо и създаде нови възможности, но донесе и рискове“, заяви министърът на държавната администрация Ерик Слотнер. „Един от ключовите рискове е, че някои граждани, особено възрастните, могат да останат извън дигиталната система на плащанията“, каза той, като уточни, че затова е „важно да засилим нашата отговорност“ като изискаме от супермаркетите и аптеките да приемат разплащания в брой.

Швеция засилва мерките за гражданска защита и „обща отбрана“ след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. - част от стратегията на Стокхолм за подготовка при кризи, гарантирайки, че жителите на страната могат да си осигурят основни стоки и услуги дори при спиране на електронните разплащателни системи или други извънредни ситуации.