Татяна Дончева: Опитват да ни обяснят, че "Прогресивна България" е нов "Отечествен фронт", борещ се срещу статуквото

Татяна Дончева е водач на листа на "БСП-Обединена левица" на предстоящите предсрочни избори на 19 април.
Рисковете пред БСП
Тя заяви в предаването "Денят ON AIR", че има риск левицата да остане без парламентарно представителство.
Има риск от разрушаване на лявото политическо пространство, което ще бъде пагубно за държавата. Трябва да преосмислим организацията на левите, но е хубаво фундаментът да се запази. Без ляво не може", подчерта Дончева пред Bulgaria ON AIR.
Лява или дясна е "Прогресивна България" на Радев
"Това, което изсмуква левия човек, изобщо не е ляво. Това е дясно. Владо Николов откровено каза, че е десен човек. Опитват да ни обяснят, че "Прогресивна България" е нов "Отечествен фронт", който се бори срещу статуквото. За всякакъв "Отечествен фронт" трябват съмишленици. Може да става дума само за ясни идейни позиции", коментира кандидатът за депутат от БСП-ОЛ.
Дончева обърна внимание, че политиката не е само изпълнителна власт, а законодателство, изпълнителна и съдебна система.
"Прогресивна България" влезе най-сериозно в БСП, защото Радев беше кандидат на БСП, там са му контактите и поддръжниците. Във всички листи има странен микс - има хора от ГЕРБ, ВМРО, Левицата, БСП... Те имат ли сходни възгледи за политиката и живота?", каза още тя за "Прогресивна България".
Дончева смята, че смяната на модела изисква промяна на правилата и контрол за спазването - "законодателни умения, възможности и действия, за които не се виждат специалисти".
Позицията на БСП-ОЛ към Радев
"Позицията е известна и е позитивна. Президентският съветник Иво Христов заяви, че БСП не е желан коалиционен партньор. Кой е желаният и възможният?", попита Дончева.
По думите ѝ е въпрос на политическо умение да можеш да управляваш с други хора.
"Когато не си зависим от задкулисни бизнес интереси, ти в крайна сметка успяваш", отбеляза тя.
Независима съдебна система
"Пътят е дълъг, сложен и иска познаване на системата. КПКОНПИ е пробита институция. Промяната на съдебната система иска широк консенсус върху какво да се състоят конституционните промени. Нужна е промяна в конструкцията на съдебната система и тепърва да дискутираме какъв модел да изберем", обясни Дончева.
Тя сподели, че е мотивирана от категоричната позиция на лидера Крум Зарков, че БСП активно ще участва в промените на съдебната система до краен успех.
"Съдебната система трябва да бъде селектирана от можещи, умни и със здрав гръбнак магистрати. Трябва да бъдат спокойни, те са най-голямата гаранция", категорична бе Дончева.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
Байганьо корупцията. Е все пак не е солунската митница.
22:48 19.03.2026
2 ПРОГРЕСИСТ
22:49 19.03.2026
3 Хейт
Коментиран от #7
22:50 19.03.2026
4 хаха
Особено след като всичките "леваци" са за раздаване на помощи на ромляните и бежанците.
Ще сте съседи по онези двуетажните легла ...и отвън ще пише Арбайт мах фрай.
22:51 19.03.2026
5 Боруна Лом
22:52 19.03.2026
6 Възраждане
Коментиран от #9, #10, #11
22:53 19.03.2026
7 Не вижда
До коментар #3 от "Хейт":А иска хранилка в БСП. Социалистите ще гласуват за Радев , що бе Дончева?
22:54 19.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 хаха
До коментар #6 от "Възраждане":Костадин Костадинов строи луксозна къща за 1 млн. лв. на първа линия в Тюленово
Имотът включва инфинити басейн, 300 кв.м. жилищна площ и двор с морска панорама
След като придобитите имоти на силно занижени цени от Копейкини станаха обществено достояние, Костадин Костадинов излъга, че покупката на имотите е станала възможна чрез 30-годишен ипотечен кредит, който ще бъде изплащан до 2049 година, с месечна вноска от 830 лева. В края на 2021 г. обаче се оказа, че за отрицателно време Костадин Костадинов е погасил предсрочно и двата ипотечни кредита, като освен това намира средства и за други покупки. На 23 декември 2022 г. Копейкин придоби парцел от 1089 кв. м., който граничи с имението му в село Константиново с гледка към Варненското езеро. Теренът е продаден на майката на Костадинов – Еленка, от Росица Карабожилова срещу абсурдно ниската цена от 4.20 лева на квадратен метър, или общо 4500 лева. Въпреки очеизваждащите данни за симулативна сделка обаче, нито прокуратурата, нито Антикорупционната комисия КПКОНПИ се заеха да разследват миришещите на корупция имотни сделки, чрез които Костя Копейкин узаконява богатството си.
22:55 19.03.2026
10 хаха
До коментар #6 от "Възраждане":Костадин Костадинов дари вилата в Тюленово на баща си
Така той си спестява главоболието да декларира пред властите колко пари му е струвало строителството на триетажната къща
Лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов, популярен като Костя Копейкин, навръх Коледа е дарил на баща си Тодор скандалната вила в Тюленово, която започна да гради миналата година, пише „Уикенд”. Това е стандартен ход, с който Костадинов си спестява главоболието да декларира пред властите колко пари му е струвало строителството на триетажната къща, със застроена площ от 360 кв. м. И далеч по-важния въпрос – от къде са парите?
22:56 19.03.2026
11 хаха
До коментар #6 от "Възраждане":вГЗраждан пълен полуидиот!
22:56 19.03.2026
12 Мрън мрън
23:01 19.03.2026
13 Копанарина
23:01 19.03.2026
14 Форумите и те много глупави
23:05 19.03.2026
15 таксиджия 🚖
23:08 19.03.2026
16 Перо
23:13 19.03.2026
17 ПБ ПП ДБ
23:18 19.03.2026
18 ПРИПОМНЯНЕ
След краха, в новите условия, този огромен репресивен апарат се сраства с идеологическия и заедно продължават да властват използвайки целият си богат арсенал от методи и прийоми. Опитите за създаване на заможна среда класа от необвър
Коментиран от #19
23:19 19.03.2026
19 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #18 от "ПРИПОМНЯНЕ":...Опитите за създаване на заможна среда класа от необвързани с тоталитарните структури части на обществото, са своевременно блокирани от същите структури. Всеки опит за начало на нормално развитие на държавата, чрез изграждане на инфраструктура, разумна и балансирана социална политика основаваща се на реалните възможности на държавата, се парира по добре познати и изпитани методи. Прочистването на държавните структури от зависими, корумпирани и некадърни чиновници често удря на камък поради взаимната им свързаност.
За първи път ГЕРБ се опълчи на държавата мафия - политици, магистрати, бандити. Е, няма как засегнатите да протестират явно за това, в Европа сме, все пак. Но обърка много сметки. С няколко дребни скандала, хитро спретнати от „социалисти” въобще няма да се учудя, ако един ден се окаже ген. Б. Борсов в затвора. И то не, че би станало кой знае какво, а за назидание за всеки следващ, който дръзне да се опълчи срещу системата. Ако изпуснем момента сега, за дълги години напред бетонираме статуквото.
23:22 19.03.2026
20 Абе
23:23 19.03.2026
21 SDEЧЕВ
23:25 19.03.2026
22 Горски
23:40 19.03.2026