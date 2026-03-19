Новини
България »
Всички градове »
Татяна Дончева: Опитват да ни обяснят, че "Прогресивна България" е нов "Отечествен фронт", борещ се срещу статуквото

19 Март, 2026 22:45 1 150 22

  • татяна дончева-
  • прогресивна българия-
  • отечествен фронт-
  • борба-
  • статукво

"Има риск от разрушаване на лявото политическо пространство, което ще бъде пагубно за държавата. Трябва да преосмислим организацията на левите, но е хубаво фундаментът да се запази. Без ляво не може", подчерта кандидатът за депутат от БСП-ОЛ.

Снимка: Bulgaria ON AIR
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Татяна Дончева е водач на листа на "БСП-Обединена левица" на предстоящите предсрочни избори на 19 април.

Рисковете пред БСП
Тя заяви в предаването "Денят ON AIR", че има риск левицата да остане без парламентарно представителство.
Има риск от разрушаване на лявото политическо пространство, което ще бъде пагубно за държавата. Трябва да преосмислим организацията на левите, но е хубаво фундаментът да се запази. Без ляво не може", подчерта Дончева пред Bulgaria ON AIR.

Лява или дясна е "Прогресивна България" на Радев
"Това, което изсмуква левия човек, изобщо не е ляво. Това е дясно. Владо Николов откровено каза, че е десен човек. Опитват да ни обяснят, че "Прогресивна България" е нов "Отечествен фронт", който се бори срещу статуквото. За всякакъв "Отечествен фронт" трябват съмишленици. Може да става дума само за ясни идейни позиции", коментира кандидатът за депутат от БСП-ОЛ.

Дончева обърна внимание, че политиката не е само изпълнителна власт, а законодателство, изпълнителна и съдебна система.

"Прогресивна България" влезе най-сериозно в БСП, защото Радев беше кандидат на БСП, там са му контактите и поддръжниците. Във всички листи има странен микс - има хора от ГЕРБ, ВМРО, Левицата, БСП... Те имат ли сходни възгледи за политиката и живота?", каза още тя за "Прогресивна България".

Дончева смята, че смяната на модела изисква промяна на правилата и контрол за спазването - "законодателни умения, възможности и действия, за които не се виждат специалисти".

Позицията на БСП-ОЛ към Радев
"Позицията е известна и е позитивна. Президентският съветник Иво Христов заяви, че БСП не е желан коалиционен партньор. Кой е желаният и възможният?", попита Дончева.

По думите ѝ е въпрос на политическо умение да можеш да управляваш с други хора.

"Когато не си зависим от задкулисни бизнес интереси, ти в крайна сметка успяваш", отбеляза тя.

Независима съдебна система
"Пътят е дълъг, сложен и иска познаване на системата. КПКОНПИ е пробита институция. Промяната на съдебната система иска широк консенсус върху какво да се състоят конституционните промени. Нужна е промяна в конструкцията на съдебната система и тепърва да дискутираме какъв модел да изберем", обясни Дончева.

Тя сподели, че е мотивирана от категоричната позиция на лидера Крум Зарков, че БСП активно ще участва в промените на съдебната система до краен успех.

"Съдебната система трябва да бъде селектирана от можещи, умни и със здрав гръбнак магистрати. Трябва да бъдат спокойни, те са най-голямата гаранция", категорична бе Дончева.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    15 4 Отговор
    А Тъпончева се мъчи да обяснява как досега плюваше по БСП-в-скоби-Орви пък сега изведнъж станаха супер готЕни щото я направиха "водач на листа". ХААХАХА

    Байганьо корупцията. Е все пак не е солунската митница.

    22:48 19.03.2026

  • 2 ПРОГРЕСИСТ

    4 11 Отговор
    Ура-ура-искаме си ЛЕВЧЕТО, И ЛЬОТЧИКЪТ ЩЕ ГО ВЪРНЕ!

    22:49 19.03.2026

  • 3 Хейт

    15 4 Отговор
    Жената го закъса. Звучи отчаяно.

    Коментиран от #7

    22:50 19.03.2026

  • 4 хаха

    7 1 Отговор
    Без "ляво" може Тъпончева и без "дясно" също.
    Особено след като всичките "леваци" са за раздаване на помощи на ромляните и бежанците.

    Ще сте съседи по онези двуетажните легла ...и отвън ще пише Арбайт мах фрай.

    22:51 19.03.2026

  • 5 Боруна Лом

    5 3 Отговор
    ТИ , МАЙ НЕ УСПЯ ДА НАМАЖЕШ КАТО ДРУГАТА ЛОЙ!?

    22:52 19.03.2026

  • 6 Възраждане

    9 7 Отговор
    Истината е, че Румен Радев с краденото лого са същите като Изправи се!БГ и тн

    Коментиран от #9, #10, #11

    22:53 19.03.2026

  • 7 Не вижда

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Хейт":

    А иска хранилка в БСП. Социалистите ще гласуват за Радев , що бе Дончева?

    22:54 19.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 хаха

    4 5 Отговор

    До коментар #6 от "Възраждане":

    Костадин Костадинов строи луксозна къща за 1 млн. лв. на първа линия в Тюленово
    Имотът включва инфинити басейн, 300 кв.м. жилищна площ и двор с морска панорама

    След като придобитите имоти на силно занижени цени от Копейкини станаха обществено достояние, Костадин Костадинов излъга, че покупката на имотите е станала възможна чрез 30-годишен ипотечен кредит, който ще бъде изплащан до 2049 година, с месечна вноска от 830 лева. В края на 2021 г. обаче се оказа, че за отрицателно време Костадин Костадинов е погасил предсрочно и двата ипотечни кредита, като освен това намира средства и за други покупки. На 23 декември 2022 г. Копейкин придоби парцел от 1089 кв. м., който граничи с имението му в село Константиново с гледка към Варненското езеро. Теренът е продаден на майката на Костадинов – Еленка, от Росица Карабожилова срещу абсурдно ниската цена от 4.20 лева на квадратен метър, или общо 4500 лева. Въпреки очеизваждащите данни за симулативна сделка обаче, нито прокуратурата, нито Антикорупционната комисия КПКОНПИ се заеха да разследват миришещите на корупция имотни сделки, чрез които Костя Копейкин узаконява богатството си.

    22:55 19.03.2026

  • 10 хаха

    3 5 Отговор

    До коментар #6 от "Възраждане":

    Костадин Костадинов дари вилата в Тюленово на баща си
    Така той си спестява главоболието да декларира пред властите колко пари му е струвало строителството на триетажната къща

    Лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов, популярен като Костя Копейкин, навръх Коледа е дарил на баща си Тодор скандалната вила в Тюленово, която започна да гради миналата година, пише „Уикенд”. Това е стандартен ход, с който Костадинов си спестява главоболието да декларира пред властите колко пари му е струвало строителството на триетажната къща, със застроена площ от 360 кв. м. И далеч по-важния въпрос – от къде са парите?

    22:56 19.03.2026

  • 11 хаха

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "Възраждане":

    вГЗраждан пълен полуидиот!

    22:56 19.03.2026

  • 12 Мрън мрън

    5 2 Отговор
    Тая мърморана е против всички и всичко.

    23:01 19.03.2026

  • 13 Копанарина

    4 3 Отговор
    Е подлога на винету, ама напоследък се дупи и на прасето, та те така за изграждане същите боклуци като меч, просто роми!

    23:01 19.03.2026

  • 14 Форумите и те много глупави

    7 1 Отговор
    Нямам желание нито да чета нито да пиша.

    23:05 19.03.2026

  • 15 таксиджия 🚖

    2 0 Отговор
    Важното е Ивелин да остане без имунитет и подведен под отговорност за измамите и киро селтака калтака от село Павел да бъде осъден за клевети и яко запори!

    23:08 19.03.2026

  • 16 Перо

    5 0 Отговор
    Т. Дончева заложи на куц кон! Партията на червената буржоазия БСП не е лява, тя е интересчийска и за това са безразборни наемници на партии от всякакво позициониране за коалиция! Важното в тази партия е присламчване и търговия за постове, но времената се промениха и сега ще са извън НС!

    23:13 19.03.2026

  • 17 ПБ ПП ДБ

    2 1 Отговор
    Това ще е новото статукво.

    23:18 19.03.2026

  • 18 ПРИПОМНЯНЕ

    0 2 Отговор
    Нормалният път е гражданите на богатата държава чрез данъците си да обезпечават социалната дейност на държавата и по този начин да създават условия за просперитет на цялото общество. При тоталитарните държави подходът е по-друг. Независимо дали тази държава се титулува социалистическа..., народно-демократична..., народна република... гражданите се обират от властта, като им се дават средства колкото да преживеят и контролирано възпроизвеждат. С окрадените пари тоталитарната държава финансира своята социална политика. За да реализира тази си дейност се разчита на огромен идеологически апарат за овладяване съзнанието на масите, а за по-коравите глави и на огромен репресивен апарат в началните етапи. След пречупването на населението, репресивният апарат се реорганизира. Премахва се системата на трудови лагери, като този акт се завоалира под някаква форма на борба с култа на личността или грижи на партията за ....... Възприемат се по-меки методи за контрол, като се набляга на скритите форми. Ограбването демотивира хората да работи за благото на обществото, а започват да търсят други алтернативи като част-пром , незаконна емиграция , черна борса, корупция и т.н., което води до тотално икономическо изоставане и крах на системата.
    След краха, в новите условия, този огромен репресивен апарат се сраства с идеологическия и заедно продължават да властват използвайки целият си богат арсенал от методи и прийоми. Опитите за създаване на заможна среда класа от необвър

    Коментиран от #19

    23:19 19.03.2026

  • 19 ПРИПОМНЯНЕ

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    ...Опитите за създаване на заможна среда класа от необвързани с тоталитарните структури части на обществото, са своевременно блокирани от същите структури. Всеки опит за начало на нормално развитие на държавата, чрез изграждане на инфраструктура, разумна и балансирана социална политика основаваща се на реалните възможности на държавата, се парира по добре познати и изпитани методи. Прочистването на държавните структури от зависими, корумпирани и некадърни чиновници често удря на камък поради взаимната им свързаност.
    За първи път ГЕРБ се опълчи на държавата мафия - политици, магистрати, бандити. Е, няма как засегнатите да протестират явно за това, в Европа сме, все пак. Но обърка много сметки. С няколко дребни скандала, хитро спретнати от „социалисти” въобще няма да се учудя, ако един ден се окаже ген. Б. Борсов в затвора. И то не, че би станало кой знае какво, а за назидание за всеки следващ, който дръзне да се опълчи срещу системата. Ако изпуснем момента сега, за дълги години напред бетонираме статуквото.

    23:22 19.03.2026

  • 20 Абе

    3 1 Отговор
    Бабо Танчи, ко стана ма, не тъ ли прие прецедента?

    23:23 19.03.2026

  • 21 SDEЧЕВ

    2 0 Отговор
    Има риск тази овча глава да остане извън парламента. И какво от това?

    23:25 19.03.2026

  • 22 Горски

    1 0 Отговор
    Дясното политическо пространство също има опасност да бъде разрушено ! Румен Христов от ГЕРБ само прибира заплатата и нищо не прави, превърнал се е в търтей. Всичките станахте алчни и търсите постове за това се стига до тук. Няма нищо лошо и без ляво всичко ще върви нормално.

    23:40 19.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол