Тръмп ще заведе дело срещу "Ню Йорк Таймс" за 15 милиарда долара

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще заведе дело за клевета и обида на стойност 15 милиарда долара срещу вестник „Ню Йорк Таймс“, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Днес имам голямата чест да заведа дело за клевета и обида на стойност 15 милиарда долара срещу вестник "Ню Йорк Таймс"", заяви Тръмп в публикация в социалната си медийна платформа "Трут соушъл".
Делото ще бъде заведено във Флорида, съобщи Тръмп, без да дава повече подробности по случая.
"Ню Йорк Таймс" не отговори веднага на искането за коментар, посочи Ройтерс. Тръмп обвини вестника, че лъже за него, семейството му и бизнеса му.
