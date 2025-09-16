Новини
Тръмп ще заведе дело срещу "Ню Йорк Таймс" за 15 милиарда долара

16 Септември, 2025 07:50 1 484 16

  • клевета-
  • ню йорк таймс-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • тръмп

Делото ще бъде заведено във Флорида, съобщи американският президент

Тръмп ще заведе дело срещу "Ню Йорк Таймс" за 15 милиарда долара - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще заведе дело за клевета и обида на стойност 15 милиарда долара срещу вестник „Ню Йорк Таймс“, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Днес имам голямата чест да заведа дело за клевета и обида на стойност 15 милиарда долара срещу вестник "Ню Йорк Таймс"", заяви Тръмп в публикация в социалната си медийна платформа "Трут соушъл".

Делото ще бъде заведено във Флорида, съобщи Тръмп, без да дава повече подробности по случая.

"Ню Йорк Таймс" не отговори веднага на искането за коментар, посочи Ройтерс. Тръмп обвини вестника, че лъже за него, семейството му и бизнеса му.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Факт

    3 2 Отговор
    Откога чакаме обвинение от самозвания "експерт по сигурността", масажирал топките на Георги Илиев!

    07:53 16.09.2025

  • 2 Нито за секунда

    9 7 Отговор
    Западните "медии" на терористичния западен режим НИКОГА не да спирали да лъжат и мамят неграмотния западен матрял.

    07:54 16.09.2025

  • 3 Кривоверен алкаш

    3 8 Отговор
    Клоуна, след още три години и малко царуване ,може и да измести Мъск,като най богат човек на Планетата...

    07:55 16.09.2025

  • 4 Факти

    3 16 Отговор
    Поредно дело на Тръмп срещу медия. Това е системна атака срещу свободата на словото и демокрацията. Много му се иска да е диктатор като Путин, но няма да го огрее. В САЩ хората са въоръжени и демокрацията е гарантирана.

    07:56 16.09.2025

  • 5 Анонимен

    2 2 Отговор
    Товарете портокалите в каци!

    07:57 16.09.2025

  • 6 китайски балон

    5 5 Отговор
    БайДончо го осъдиха да плаща, той ще съди да плащат е така се въртят едни пари, това е американската икономика😉

    08:07 16.09.2025

  • 7 Тръмп напред

    4 2 Отговор
    Ще забрани многополовите и разгони с националната гвардия либералобратните фашисти.

    08:09 16.09.2025

  • 8 Красимир Петров

    7 0 Отговор
    Медийте в България винаги са работели за политическата мафия.

    08:10 16.09.2025

  • 9 Руснаков

    1 4 Отговор
    Пак налази сайта проруската мрша...нямат почивен ден....една шепа Олита,вдигат врява като за милион...

    08:13 16.09.2025

  • 10 Таймс си пада

    3 0 Отговор
    По хора на изкуството .
    2022-ра обявяват клоуна 🤡
    за личност на годината,
    а 1938-ма художникът –ефрейтор !

    08:19 16.09.2025

  • 11 Мишел

    2 1 Отговор
    ЦРУ скриха много документи за клиентите на Епщайн в кръга на най-висшите във властта, но не всичките. Някои медии си позволяват да ги публикуват. Засегнатите стават нервни и реагират.

    08:27 16.09.2025

  • 12 Забелязал...

    2 1 Отговор
    Хлопа му дъската на Тръмпича...

    08:36 16.09.2025

  • 13 Перо

    4 0 Отговор
    Първо се гледа етноса и кои са собствениците на NYT, за да се разбере политиката на вестника!

    08:41 16.09.2025

  • 14 нют са написали матерял от свой източник

    0 0 Отговор
    засегнали са 3-4 скрити теми . епстиин , тръмпи и парите му за скъпи жени , прането на пари и укриването на доходи , оправдаването му по дела за секретни документи и бунта в капитолия . а за подобни клевети сега флорида ще гледат малко като за делото на пъф деди . имало нещо там . и чарли го оклеветиха . доста . всички теми от предизборната кампания срещу камила харис не са случайни . затова с техните подпартиини и псевдо партиини лобисти са на едно стъпало в американските влияния . ще се влачат 12 месеца .

    08:53 16.09.2025

  • 15 голямата скалъпка за руското влияние и

    2 0 Отговор
    подправянето на предишни избори също беше с нют . но се доказа как изборите не са били купени и манипулирани . а ЕС беше в позиция на повтарянето на неистини около 8 години . клеветни и лъжливи . но нищо не спечелиха .

    08:58 16.09.2025

  • 16 Ха ха

    0 0 Отговор
    Хвалипръцко, той и в крайна щеше да направи мир за един ден, ама му станаха много дините дето носи под мишница, та коя първа…

    09:34 16.09.2025