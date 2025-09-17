Посещението на Тръмп във Великобритания: изпълнено с несигурност и политически риск

Американският президент Доналд Тръмп пристигна на безпрецедентно второ държавно посещение във Великобритания, посрещнат от вълна от критики от страна на кмета на Лондон Садик Хан, който обвини лидера на САЩ, че прави повече от всеки друг за укрепване на позициите на нетолерантната крайна десница по целия свят, пише британският вестник "Гардиън", пише БТА.

Изданието съобщава, че в последния момент преди противоречивата визита на Тръмп "планът да се обяви окончателно споразумение за премахване на митата върху британския алуминий и стомана в САЩ се е провалил". Вестникът добавя, че това става на фона на критики във Великобритания към политиката и реториката на Тръмп, като например от страна на организации като "Спрете Тръмп", която се събра на протест в Уиндзор и планира още една демонстрация в центъра на Лондон.

"Гардиън" изтъква, че въпреки плановете за демонстрации срещу президента на САЩ програмата за посещението му показва, че е малко вероятно той да види някоя от тях.

"Но както при всяко взаимодействие с Тръмп, посещението е изпълнено с несигурност и политически риск за британския премиер Киър Стармър, най-вече що се отнася до планираната съвместна пресконференция в резиденцията "Чекърс", добавя вестникът.

"Гардиън" коментира още, че американският президент, "чиято любов към помпозността и парадността е добре известна, ще се присъедини към крал Чарлз Трети за каретна процесия към замъка "Уиндзор", придружен от кавалерийския полк на кралския дом."

Друг британски вестник – "Файненшъл таймс", пише, че британските представители, които месеци наред внимателно са планирали събитието, се оплакват, че "сянката на Джефри Епстийн ще тегне над визитата след уволнението миналата седмица на британския посланик във Вашингтон Питър Манделсън заради поредните разкрития за връзките му с опозорения финансист."

Изданието обяснява, че визитата е била замислена като част от "внимателно подготвена офанзива за спечелване на Тръмп в момент, когато има голяма опасност САЩ да изоставят Украйна и да разрушат европейската архитектура за сигурност, оформила се след Втората световна война".

Вестникът цитира британски представители, според които усилията на Стармър да се сприятели с Тръмп са изиграли ключова роля в поддържането на ангажимента на американския лидер към Украйна, както и за постигането на по-благоприятни търговски условия в сравнение с ЕС. "Файненшъл таймс" допълва, че визитата остава изпълнена с потенциални капани, не на последно място връзката на самия Тръмп с Епстийн, "която е известна като деликатна тема за президента."

"Америка и Великобритания бяха стълбовете на световния ред. Светът се промени", пише в заглавие американският в. "Вашингтон пост".

От Близкия изток до улиците на Вашингтон, от степите на Украйна до равнините на Судан, посещението на Тръмп се развива на фона на глобално разделение, хаос и разруха, които нито една церемония не може да прикрие и нито един исторически съюз не е успял да разреши, пише изданието. Според вестника "институциите, които някога са осигурявали стабилност – международни съюзи, многостранни споразумения, споделени демократични ценности – сега са под натиск от същите лидери, които се събират, за да ги отпразнуват."

Изданието пише, че Тръмп е широко възприеман като дестабилизиращ фактор в трансатлантическите отношения, а не толкова като посредник. "Едно нещо, което американският и британският лидер имат общо, е, че са дълбоко непопулярни – и изглежда, че нямат голяма полза от това да бъдат виждани заедно", обобщава "Вашингтон пост".

Крал Чарлз разстила червения килим, за да ухажва Тръмп, пише в заглавие друг американски вестник – "Уолстрийт джърнъл". Изданието коментира, че "заради отслабващата си военна и икономическа мощ Великобритания разчита на монархията си, за да поддържа добри отношения с администрацията на Тръмп."

Вестникът добавя, че крал Чарлз, принц Уилям и повече от 1500 войници ще посрещнат президента Тръмп в замъка "Уиндзор" в опит "да угаждат на американския президент и да укрепят дипломатическите отношения с най-англофилския американски лидер от десетилетия насам".

От своя страна, европейското издание на сп. "Политико" пише, че съюзниците на Украйна правят всичко възможно, "за да задържат Доналд Тръмп на своя страна. Тази седмица това включва и ангажирането на краля".

Изданието отбелязва, че това ще бъде първият американски президент, който ще бъде официално посрещнат в "Уиндзор" – още един безпрецедентен елемент от втората държавна визита на Тръмп в страната.

Според списанието надеждата е, че "кралската офанзива ще помогне на Стармър да убеди Тръмп, че трябва да окаже по-голям натиск върху руския президент Владимир Путин в стремежа за мир в Украйна." Изданието добавя, че макар да не фигурира в програмата на визитата, политическите и кралските съветници очакват темата да бъде повдигната зад кулисите.

"Политико" коментира, че британският премиер има оръжие, с което много други европейски лидери не разполагат: "симпатичен монарх, който тихо, но последователно демонстрира подкрепата си за Киев и е готов да направи всичко възможно, за да отблъсне скептицизма на САЩ към каузата." Списанието обръща внимание, че американският президент изпитва дълбоко уважение и привързаност към кралското семейство и Лондон ще използва това.

Ако досега основната задача на Великобритания е била да се опита да задържи Тръмп в усилията за договаряне на мир в Украйна, "то кралят ще допринесе за тези усилия с по-грандиозни жестове от повечето страни", заключва "Политико".