Само да не ядосат Тръмп: какво става с медиите в САЩ?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Със смъртта на Робърт Редфорд си отиде не само една кино легенда. Страницата от историята на Холивуд, в която той символизираше прогресивното мислене на Америка, изглежда затворeна. Редфорд, който изигра ролята на журналиста Боб Удуърд, разкрил аферата "Уотъргейт", се бореше за екологични каузи и правата на коренното население на САЩ. Той олицетворяваше една либерална индустрия, която извеждаше независимите гласове и социалната отговорност на преден план.

Свалят водещи от екрана. Един по един.

Днес развлекателната индустрия в САЩ все повече се отдалечава от хора като Редфорд и се доближава до визията на Доналд Тръмп за Америка. Всичко това стана видимо при медийните реакции на убийството на крайнодесния активист Чарли Кърк. В сряда телевизия ABC обяви, че сваля от ефир популярния водещ Джими Кимъл заради коментари, в които той предполага, че убиецът може да е свързан с републиканците и MAGA движението.

Този ход бе предприет, след като председателят на Федералната комисия по комуникациите Брендън Кар заплаши с последици за думите на Кимъл. Преди няколко седмици пък една от другите големи телевизии CBS обяви, че предаването на Стивън Колбер ще бъде свалено от ефир през 2026. Официално това беше оправдано с финансови причини. Но моментът, в който бе обявено решението, породи сериозни съмнения, че мотивацията всъщност е политическа. През юли CBS, който е собственост на "Парамаунт", плати 16 милиона долара на Тръмп, за да се споразумее с него по дело, което той водеше за интервю от 2024 година с Камала Харис в предаването "60 минути". Колбер нарече споразумението "голям дебел подкуп" в ефир, а малко след това стана ясно, че през май 2026 година той ще слезе от екран.

Холивуд и медиите в ерата на Тръмп

Тази седмица стана ясно, че Дейвид Елисън, синът на Лари Елисън, втория най-богат човек на света и съюзник на Тръмп, ще се опита да купи "Уорнър Брос", в чието портфолио са телевизионните канали CNN и HBO, както и редица хитови филмови заглавия. Преди това той придоби "Парамаунт" - за 8 милиарда долара.

В една друга ера подобна сделка би задействало антикартелни аларми. Но в ерата на Тръмп регулациите са далеч по-отслабени. Елисън вече демонстрира своята лоялност към Тръмп. Той назначи неговия съветник Кенет Вайнщайн за омбудсман на CBS News. И е провел разговори с Бари Вайс, основател на консервативния онлайн портал Free Press, за възможна роля в CBS.

И не само "Парамаунт" капитулира пред силните на деня. ABC News наскоро също плати 15 милиона долара, за да прекрати дело срещу журналиста си Джордж Стефанопулос заради коментари срещу Тръмп. Американският президент в същото време води дела за милиарди срещу "Уолстрийт Джърнъл" и "Ню Йорк Таймс".

Прави се всичко, за да не бъде ядосан Тръмп

В решението на ABC да спре предаването на Джими Кимъл има и бизнес логика. Nexstar, която притежава десетки филиали на ABC, в момента се стреми към мегасливане, което би я превърнало в най-големия собственик на телевизионни станции в САЩ. Тъй като предстоящото сливане се нуждае от одобрение от правителството, Nexstar преустанови излъчването на късното вечерно токшоу по своите канали. А преди няколко седмици главният изпълнителен директор на компанията похвали администрацията на Тръмп.

Критиците предупреждават, че ефектът от тези действия е обезкуражаващ, като телевизионните канали, студиата и стрийминг платформите стават все по-предпазливи по отношение на програми, които биха могли да предизвикат гнева на президента.

В същата линия на поведение се вписват и действията на медийни гиганти, които вече се противопоставят на т.нар. woke ценности. Съвсем наскоро генералният директор на "Уолт Дисни" обяви, че целта на компанията е да "забавлява", а не да разпространява идеологии, след като преди това промени изцяло своите културни инициативи. Компании като "Амазон" и "Парамаунт" пък прекратиха назначаването на служители по програмата за многообразие.

Не ти харесват тези ценности? Има и други.

Променят се и програмите. "Амазон" например инвестира 40 милиона долара в два документални филма, които разказват историята на Мелания Тръмп, в чието създаване участва и тя самата. В същото време редица големи компании създават все повече филми и сериали на християнска и консервативна тематика. Причините за това са и икономически - тези продукции често са по-евтини, тъй като в тях не участват големи звезди, но пък привличат аудитория. В същото време много рекламодатели избягват поляризиращите теми.

Основният риск е, че Холивуд напълно ще замени един вид конформизъм с друг, който не отразява толкова търсенето на публиката, колкото отчаянието на индустрията. Робърт Редфорд някога олицетворяваше идеята, че Холивуд може да се противопостави на държавната власт. Днес развлекателната индустрия изглежда по-малко фокусирана на противопоставянето, отколкото на оцеляването. А явно оцеляването засега зависи от напасването към идеологията на Тръмп.

Автор: Скот Роксбороу