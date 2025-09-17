Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп събира Републиканската партия на извънреден конгрес

Тръмп събира Републиканската партия на извънреден конгрес

17 Септември, 2025 14:55 794 6

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • тръмп-
  • републиканска партия-
  • конгрес

Демократическата партия също обмисля голяма конференция в същия период

Тръмп събира Републиканската партия на извънреден конгрес - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Републиканската партия ще организира извънреден конгрес преди парламентарните избори през есента на 2026 г., съобщи Франс прес. Според американската преса Демократическата партия също обмисля голяма конференция в същия период, предаде БТА.

В най-новата американска история двете големи партии организират подобни конгреси само когато излъчват своите кандидати за президентските избори, които се провеждат на всеки четири години.

„Републиканците ще организират конгрес преди междинните избори, за да покажем всички велики неща, които сме постигнали“, заяви Тръмп в социалната мрежа "Трут Соушъл", обещавайки „вълнуващо“ събитие.

Няколко американски медии посочват, че опонентите му от Демократическата партия може да предприемат същия ход.

„За следващата година се обсъждат няколко варианта, включително организирането на голямо събрание“, заяви говорител на Демократическата партия пред изданието "Хил".

Републиканската партия в момента контролира и двете камари на Конгреса, но с крехко мнозинство. Изборите през ноември 2026 г., на които ще бъдат подменени всички места в Камарата на представителите и една трета от местата в Сената, ще се отразят върху втората половина от мандата на Тръмп, въпреки че той демонстрира управленски стил, който до голяма степен заобикаля законодателния орган, отбелязва АФП.

Междинните избори дават повод за ожесточени спорове в някои щати около разпределението на избирателните райони. Тексас, например, прие нова избирателна карта с цел да гарантира консервативния контрол над този голям южен щат, с подкрепата на Доналд Тръмп.

В своята крепост Калифорния демократите решиха да отговорят със същата стратегия. Демократичният губернатор Гавин Нюсъм начерта избирателна карта, която дава на левицата до пет допълнителни места, за да неутрализира предимството на републиканците в Тексас.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 11 Отговор
    И Баце пак ще привиква селските велможи у Армеец на конгрес-банкет-сверяване на часовниците. Ще гостува Цеца, вход само с партиен билет.

    Коментиран от #3

    14:59 17.09.2025

  • 2 Тръмп-на ред

    0 1 Отговор
    Дони,забрани демократите,защото са крайно леви!защото разпространяват безумия за много и различни полове.Защото са от най-опасните комунисти,последователи на Троцки.

    15:04 17.09.2025

  • 3 Северноатлантик

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Не може Цеца , щото баце е евроатлантик и протестира срещу Вучич !

    Коментиран от #6

    15:05 17.09.2025

  • 4 Лий Харви Осуалд

    2 0 Отговор
    Ще си приготвя снайперката

    15:06 17.09.2025

  • 5 Републиканците трябва

    1 1 Отговор
    да се появят под строй и въоръжени . Ще се провежда нощ на дългите ножове срещу демократи и мигранти.
    Бай Дони не се шегува като макрон и мерц а действа.

    15:06 17.09.2025

  • 6 Прав си трябва да покани

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Северноатлантик":

    Софка и Азис. Перфектно се връзват в обстановката.
    Казвам го уж на шега ама то си е баш така.

    15:08 17.09.2025