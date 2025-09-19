Новини
Свят »
Израел »
Военното крило на "Хамас": Офанзивата в Газа гарантира, че нито един заложник няма да се върне в Израел"

19 Септември, 2025 07:05, обновена 19 Септември, 2025 06:09 345 0

Групировката разпределила израелските си пленници в няколко района на града

Военното крило на "Хамас": Офанзивата в Газа гарантира, че нито един заложник няма да се върне в Израел" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Палестинската екстремистка групировка "Хамас" съобщи, че е разпределила израелски заложници в няколко района на град Газа, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Военното крило на организацията - Бригадите "Ал Касам" - заяви, че израелската офанзива в града ще гарантира, че нито един от заложниците няма да се върне в Израел. "Хамас" няма да се грижи за живота на отвлечените, "при положение че (израелският премиер Бенямин) Нетаняху решава да ги убие", отбеляза групировката.

То заплаши също израелските военни, че е "подготвило хиляди засади и взривни устройства" и предупреди: "Газа ще бъде гробище за вашите войници".

Израел започна изключително спорно сухопътно настъпление в град Газа рано във вторник. Според правителството целта му е да унищожи "Хамас" и да осигури връщането на намиращите се все още в плен заложници.

Роднините на заложниците обаче обвиняват Нетаняху, че жертва близките им с предприетата сухопътна офанзива в Газа. Те се боят за живота на отвлечените и че Хамас може да ги използва като човешки щит.

Израелски медии съобщиха в последните дни, че "Хамас" е извела заложниците от тунелите и ги е преместила в къщи и палатки, за да попречи на израелската армия да действа в определени райони.

Около 48 заложници все още се намират в ивицата Газа. Според израелски съобщения 20 от тях са живи, включително германски граждани.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
