В Кърджалийско: Кмет сигнализира за натиск заради промяната в политическите му възгледи

Икономическа полиция в Кърджали проверява сигнал от кмет на село за натиск от страна на общински кмет заради изборите, съобщават от bTV. Случаят е от Община Ардино, а по него предстои проверка и на прокуратурата.

Недко Узунов, който 33 години е избиран за кмет на село Еньовче от ДПС, заявява, че се отказва от партията, а по-късно открито започва да симпатизира на Румен Радев. Промяната в политическите му възгледи съвпада с разпоредена от общината проверка на няколко необитаеми сгради на бившия рудник, станали негова собственост месеци по-рано.

„По такъв начин ми се оказва натиск, фактически ме плашат, че ще бъдат съборени или ще бъда принуден по някакъв начин по ЗУТ някакъв ремонт ли, спешен да правя“, каза Недко.

Кметът на Ардино Изет Шабан отрича. По думите му, общината не за първи път праща предупредителни писма за тези имоти:

„Ние така не си решаваме проблемите. В случая, специално за проверката на тия имоти, какво да направим – на „Горубсо“ да пишем писма, а сега до Недко да не пишем никакви писма, за да предприеме някакви мерки? Трябва да се премахнат, защото са опасни“

Още – според кмета на Еньовче в община Ардино парите по капиталовата програма стигали до селата според броя на гласовете за ДПС. „Колкото гласове имам за ДПС – говоря примерно за три избора, местни, парламентарни и евроизбори, събират се гласовете и се делят на три и на база това число получавам финансиране“, допълва Недко Узунов.

Кметът на Ардино отрича и казва, че парите за ремонти се харчат според нуждите на селата:

„И това е някакво скалъпено нещо, с което опитват да ни вкарат в някаква тема. Аз категорично съм против това.“