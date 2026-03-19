Новини
България »
Кърджали »
В Кърджалийско: Кмет сигнализира за натиск заради промяната в политическите му възгледи

19 Март, 2026 21:12 1 251 10

  • кърджали-
  • кмет-
  • натиск-
  • промяна-
  • политически възгледи

Недко Узунов, който 33 години е избиран за кмет на село Еньовче от ДПС, заявява, че се отказва от партията, а по-късно открито започва да симпатизира на Румен Радев

Снимка: bTV
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Икономическа полиция в Кърджали проверява сигнал от кмет на село за натиск от страна на общински кмет заради изборите, съобщават от bTV. Случаят е от Община Ардино, а по него предстои проверка и на прокуратурата.

Недко Узунов, който 33 години е избиран за кмет на село Еньовче от ДПС, заявява, че се отказва от партията, а по-късно открито започва да симпатизира на Румен Радев. Промяната в политическите му възгледи съвпада с разпоредена от общината проверка на няколко необитаеми сгради на бившия рудник, станали негова собственост месеци по-рано.

„По такъв начин ми се оказва натиск, фактически ме плашат, че ще бъдат съборени или ще бъда принуден по някакъв начин по ЗУТ някакъв ремонт ли, спешен да правя“, каза Недко.

Кметът на Ардино Изет Шабан отрича. По думите му, общината не за първи път праща предупредителни писма за тези имоти:

„Ние така не си решаваме проблемите. В случая, специално за проверката на тия имоти, какво да направим – на „Горубсо“ да пишем писма, а сега до Недко да не пишем никакви писма, за да предприеме някакви мерки? Трябва да се премахнат, защото са опасни“

Още – според кмета на Еньовче в община Ардино парите по капиталовата програма стигали до селата според броя на гласовете за ДПС. „Колкото гласове имам за ДПС – говоря примерно за три избора, местни, парламентарни и евроизбори, събират се гласовете и се делят на три и на база това число получавам финансиране“, допълва Недко Узунов.

Кметът на Ардино отрича и казва, че парите за ремонти се харчат според нуждите на селата:
„И това е някакво скалъпено нещо, с което опитват да ни вкарат в някаква тема. Аз категорично съм против това.“


Кърджали / България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    7 6 Отговор
    Не е добра идея да му се съдейства на тоя кмет ..турците са предатели по душа ,българите също ....явно от 500 тното съжителство е

    21:17 19.03.2026

  • 2 големдебил

    8 6 Отговор
    ненаял се дерибей

    21:20 19.03.2026

  • 3 дпс-то

    12 2 Отговор
    Да изчезват от българската политика.

    21:23 19.03.2026

  • 4 Българин

    2 3 Отговор
    На кмета да му обяснят, че трябва да служи на ДС. А ако има нещо против, ще ходи на Белене. Вие мислите ли, че някой кмет в Русия може да си избира, с кой ще съпбразява и с кой не?!?
    Щом е тръгнал срещу държавата си, ще плати най-високата цена!

    21:28 19.03.2026

  • 5 Гост

    4 1 Отговор
    33 години кмет? Играч? Мотика лопата? Кюфтета? Бюлетини? Софри?

    21:31 19.03.2026

  • 6 Гост

    2 0 Отговор
    Тоя български говори ли? Мое ли спелува слуга и кюфтета?

    21:39 19.03.2026

  • 7 мюсулманин

    6 0 Отговор
    Аз ви казах ,че в Кърджалийско и Хасоково и околноста вече всички са се разбрали да гласуват наказателно против ,заради открадването и разбиването на истинското ДПС .Големи изненади ще има !

    21:47 19.03.2026

  • 8 ТОЗ КМЕТА

    2 0 Отговор
    НА АРДИНО
    СИНЖИРА. СЕ ВЪРНА КОЗАТА Я НЯМА!!!
    БЪРКА ПАДЕЖИТЕ

    21:55 19.03.2026

  • 9 ВСИЧКИ ВИДЯХМЕ

    2 0 Отговор
    ЗА ХОРАТА ЗА ХОРАТА ЗА ХОРАТА
    ЧЕ НИЩО НЯМА ЗА ХОРАТА ЗА ХОРАТА
    И ЗА ТОВА СЕ ВРЪЩАМЕ ПРИ СОКОЛА

    21:57 19.03.2026

  • 10 мюсулманин

    0 0 Отговор
    Не разбрахте ли , че 6и6и ще е дълбока опозиция , ако изобщо влезе ,както вървят нещата . Как мислите ,че ще ви помогне , като самия той ще се спасява .Абсурдно е ! Мюсюлманите казват пред него ,че уж ще гласуват , а зад гърба му му се подиграват и се наговарят да глсуват наказателно .Няма авторитет пред общноста и не го припознават за лидер .Няма да дадат Хасково, Къджали , Джебел и останлите общини на 6и6и ! Ще видите .

    22:03 19.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове