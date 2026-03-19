Арсенал спечели най-много пари от ШЛ, вижте колко спечелиха всички четвъртфиналисти

Вече са ясни осемте четвъртфиналиста в Шампионската лига. Освен спортните успехи, на финансово ниво нещата също са повече от сериозни за въпросните клубове, като вече е ясно до цент колко пари е изкарал всеки от четвърфиналистите.

Номер 1 до момента, и то с разлика пред втория, е Арсенал. Играчите на Микел Артета, които гонят и титлата във Висшата лига, са заработили над 72 милиона евро. Второто място е за Байерн - над 69 млн. евро, а третото - за Ливърпул (над 67 мл.н евро).

Най-малко пари влизат в касата на Атлетико Мадрид - 58,45 млн. евро.

КОЛКО ПАРИ ИЗКАРАХА ОСЕМТЕ ЧЕТВЪРТФИНАЛИСТИ В ШЛ

1. Арсенал – 72,24 милиона евро

2. Байерн Мюнхен 69,83 милиона евро

3. Ливърпул 67,42 милиона евро

4. Барселона – 65,39 милиона евро.

5. Спортинг CP 64.76 милиона евро

6. Реал Мадрид – 61,43 милиона евро

7. ПСЖ - 60,10 милиона евро

8. Атлетико Мадрид - 58,45 милиона евро