Висш прокурор във Вирджиния подаде оставка, след като Тръмп призова за отстраняването му ВИДЕО

20 Септември, 2025 05:45, обновена 20 Септември, 2025 05:49 514 0

Ерик Сибърт информира своите служители за решението си малко след като Тръмп заяви, че е загубил доверие в него

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Висш прокурор във Вирджиния подаде оставка от поста си, след като президентът Доналд Тръмп призова за отстраняването му от длъжност, според вътрешен имейл, видяно от Ройтерс и лице, запознато с въпроса, предаде БТА.

Ерик Сибърт, прокурор на САЩ за Източния окръг на Вирджиния (EDVA), информира своите служители за оставката си малко след като Тръмп заяви пред репортери в Белия дом, че е загубил доверие в него.

"Тази вечер подадох оставката си като временен прокурор на САЩ за EDVA" пише той. "През последните осем месеца имах удоволствието да ръководя най-добрите и най-изключителни служители на Министерството на правосъдието, които се грижат дълбоко за нашата нация и нашата общност в Източния окръг на Вирджиния."

"Благодаря ви за уроците, които ми дадохте, за жертвите, които направихте, и за стремежа към справедливост, за който се борите всеки ден", добави той.

Сибърт не можа да бъде незабавно открит за коментар, посочва Ройтерс.

"Искам да си тръгне", заяви Тръмп пред репортери в петък.

Преди публичните коментари на Тръмп в петък вечерта, служители на администрацията са информирали Сибърт, че Белият дом може да го уволни, добавиха двамата източници.


САЩ
