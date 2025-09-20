Новини
Републиканската партия на САЩ готви конгрес за междинните избори през 2026 г.

20 Септември, 2025 08:25

Партията на Тръмп се стреми да запази контрола си над Конгреса

Републиканската партия на САЩ готви конгрес за междинните избори през 2026 г. - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че републиканците ще проведат конгрес за междинните избори през 2026 г., тъй като партията му се стреми да запази контрола си над Конгреса, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Националните партийни конгреси обикновено се провеждат само в години на президентски избори.

"Републиканската партия много иска конгрес за междинните избори през 2026 г. Ще имаме такъв на най-високо ниво. Той ще бъде както забавен, така и много продуктивен“, заяви Тръмп в "Трут соушъл".

Някои демократи също обмисляха провеждането на конгрес преди междинните избори, съобщи "Аксиос" в края на миналия месец.

Републиканците и демократите са въвлечени в разрастваща се война за преразпределението на избирателните райони в Конгреса, което може да определи коя партия ще спечели контрола над Камарата на представителите на САЩ, посочва Ройтерс.

Загубата на мнозинството в Конгреса би навредила на способността на Тръмп да изпълни законодателната си програма. Републиканците в момента имат 53 места в Сената в сравнение с 47-те места на демократите и имат мнозинство от 219-213 в Камарата на представителите.


  • 1 Тръмп е много добър

    1 0 Отговор
    Но сега ще падне и следващият няма да е толкова добър
    И Путин ще бъде Бомбандиран във най дълбокият си Бункер дори

    07:50 20.09.2025

  • 2 Стилян

    1 0 Отговор
    Решението за добри резултати е
    Масирана Бомбандировка над Москва
    И Тръмп ще стане любимец ба САЩ

    07:51 20.09.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Дано Бай Дончо остане на власт щото с този диктатор Русия е за никъде
    За три дена и са на китайската Граница

    07:53 20.09.2025

  • 4 Джуджи ботокса

    1 0 Отговор
    Страх не страх ще се правя на Мъж докъто Украйна не ме занули

    07:54 20.09.2025

  • 5 Българин

    0 0 Отговор
    Тези избори са излишни. Най-добре Тръмп да посочи необходимите представители и с това въпросът е изчерпан. Тия игрички на избори са някаква либерастия, която на всякъде по света се доказала, като много вредна!

    07:55 20.09.2025

  • 6 Искам си

    0 0 Отговор
    Чата какво се случва и от 03,00 ч до 07,30 ч има 13 статии само за САЩ и императора Тръмп? В сайта ФАКТИ, който не трие коментарите на гражданите на РБ? Нещо хубаво в България няма ли? Искам статии за лекотата! ББ и ДП, с инициали за да не ме трият.

    Коментиран от #7

    08:07 20.09.2025

  • 7 Искам си

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Искам си":

    ЛЕКЕТА - ББ и ДП

    08:14 20.09.2025