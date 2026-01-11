Новини
Казахстан амнистира над 2000 затворници
  Тема: Казахстан

Казахстан амнистира над 2000 затворници

11 Януари, 2026 21:07 407 0

На други 11 000 души са намалени присъдите

Казахстан амнистира над 2000 затворници - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Амнистията в Казахстан, обявена миналата година и насрочена за 30-годишнината от конституцията на страната, е завършена. Над 2000 осъдени от затворнически колонии са амнистирани, а на други 11 000 души са намалени присъдите, според Комитета по наказателно-изпълнителната система (КУИС) към Министерството на вътрешните работи на Казахстан.

Комисията по наказателно-изпълнителната система към Министерството на вътрешните работи съобщава за приключването на амнистията, насрочена за 30-годишнината от конституцията. В резултат на извършената работа съдилищата са разгледали 15 970 петиции. „Над 2000 души, включително жени и непълнолетни, са освободени от наказателните заведения“, каза Гулжан Абдугалиева, прессекретар на Комитета по наказателно-изпълнителната система, във видео коментар, публикуван от агенцията.

Тя отбеляза, че присъдите на 11 000 осъдени също са намалени. Комитетът по наказателно-изпълнителната система отбеляза, че амнистията не се прилага за осъдените за тероризъм, екстремизъм, корупция, сексуални престъпления... нападение, изтезания или рецидивисти. На всички освободени е била предоставена социална подкрепа за социалната им адаптация, добавиха от ведомството.

Законът за амнистията по случай 30-годишнината от Конституцията на Казахстан, приет през 1995 г., влезе в сила през 2025 г.


Казахстан
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
