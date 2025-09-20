Зеленски обяви създаването на щурмови войски с дронове

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви създаването на отделни щурмови войски с дронове, които бързо ще влязат в експлоатация. Той заяви това по време на разговор с журналисти на 19 септември, съобщава РБК-Украйна, цитирана от ФОКУС.
"Имаме щурмови батальони, полкове, които показват, разбира се, добри резултати през цялата 2025 г. И решихме, че трябва да влезем в правилната формула."Руснаците“ решиха да направят същото като нас. Сега ще създадем и отделни щурмови войски, това решение е взето. Сега всичко се подготвя и мисля, че след около седмица или десет дни всичко ще бъде оперативно. Модерни щурмови войски с компонент на дронове, с всичко останало“, отбелязва Зеленски.
Припомняме, че на 3 март заместник-началникът на Сухопътните войски на Министерството на отбраната Вадим Скибицки заяви в интервю за РБК-Украйна, че числеността на руската сухопътна армия, която се бие с украинските защитници, е около 620 хиляди души.
Той уточни, че сред тези 620 хиляди, над 200 хиляди са щурмови части, които участват в битки и са на фронтовата линия.
Наскоро руският президент Владимир Путин заяви, че към 18 септември на фронтовата линия в Украйна има над 700 хиляди руски войници.
Източник: www.focus-news.net
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дух
За мене вече нищо няма смисъл
Когато скоча от покрива на висока сграда 🏢🖤☠️ ще се почувствам напълно изцелен 🖤☠️☠️🖤
19:25 20.09.2025
2 БОЛШЕВИК
19:26 20.09.2025
3 Zеленски бут
19:26 20.09.2025
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
19:27 20.09.2025
5 Орешник
Много ги жали !
Коментиран от #6
19:27 20.09.2025
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #5 от "Орешник":време е Мутрофанова да те изгони
Коментиран от #8, #23
19:29 20.09.2025
7 К.О.т.а.р А.К 😁
яко напудрихме носовете
и на сутринта гледахме Кремъл
с бинокли.
19:30 20.09.2025
8 Zеленски бут
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Котараче, искаш ли прясно юнашко млекце? Ще ти станат мустачките в бяло.
Коментиран от #10
19:31 20.09.2025
9 Хм...
19:31 20.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 К.О.Т.а.р.А.К🐱
се от такива ноΦини 🥰
19:33 20.09.2025
12 бебето
Коментиран от #14, #19
19:33 20.09.2025
13 Бизнес инсайдър
19:35 20.09.2025
14 касата
До коментар #12 от "бебето":Ба щатти продължава ли още и като голям да те насилва ?
19:36 20.09.2025
15 Те ТОА Пич ду ПИ могучая и
АааааааХахахаха
Преди 12 години Монголо- Фашагите влезнаа у Луганск , Донецк и Крим а неска тия ПИН доси още са си ТАМ!
АааааааХахахаха
ЕДНА ОБЛАСТ още не са земале а пеДо-фила заг--- роби 2 Милиона монголяк москали
АааааааХахахаха
19:37 20.09.2025
16 Хм...
Коментиран от #21
19:37 20.09.2025
17 стоян георгиев
Коментиран от #24, #25
19:38 20.09.2025
18 Бай Ганьо
19:38 20.09.2025
19 Тва е оти ного цалива
До коментар #12 от "бебето":КУ..РАна рамАзан!
Хехехехехехе
19:39 20.09.2025
20 Госあ
Коментиран от #26
19:39 20.09.2025
21 стоян георгиев
До коментар #16 от "Хм...":Хах...при вас още от комунизма всичко хубаво предстои.лошото е че накрая се оказва друго.много ще се учудиш от съдбата ма зеленски и тази на путлер.
Коментиран от #29
19:40 20.09.2025
22 Пасивен Кремълски педофил с токчета
19:40 20.09.2025
23 Леонсио Парчето
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Писи ,колко пъти си обещавал да се появиш пред катедралата във Варна и все не идваш .Поне три пъти съм чакал да се появи застаряващ охранен чичко в началото на 50те, с тпоо изражение на лицето и счупени дебели уши на борец и все те няма .
19:40 20.09.2025
24 СТОЕНЧОООО
До коментар #17 от "стоян георгиев":ИМА НОВИ ВИ......БР@ТОРИ С ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ
КОГАТО СИ ПО ТЪП ОТ НЕГО НЕ ВИБРИРА
Коментиран от #31
19:41 20.09.2025
25 пони, ама розАво
До коментар #17 от "стоян георгиев":Колега, ти как се справяш с когнитивния дисонанс? На мен вече не ми помага ни водка, ни избелване на ануса. Засега леката синтетика ме държи, ама не знам до кога ще устискам.
Коментиран от #27, #37
19:41 20.09.2025
26 стоян георгиев
До коментар #20 от "Госあ":Какво е направил?ако някой трябва да бъде наказан това е путлер.него що си го пропуснал във вселенския план?
19:41 20.09.2025
27 стоян георгиев
До коментар #25 от "пони, ама розАво":Хах...ти си супер.няма за какво да се лекуваш.
Коментиран от #33
19:42 20.09.2025
28 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс
19:43 20.09.2025
29 Дрътия Софианец
До коментар #21 от "стоян георгиев":Шизи как го правиш,даже и когато няма вятър перката която СиСи боцнал от заад се върти и произвежда ток и зарежда батерии ?
Коментиран от #34
19:43 20.09.2025
30 604
19:43 20.09.2025
31 стоян георгиев
До коментар #24 от "СТОЕНЧОООО":Както казах ри си супер.самп супер готин тип може да стои 24/7 в този сайт о да пише проруски спам.хаха...
19:43 20.09.2025
32 Джудже с токчета и ботокс -педофил
19:44 20.09.2025
33 стоян георгиев -стоян -1944
До коментар #27 от "стоян георгиев":Адашче как е в момента попареният от сланата ланшен праз 🕡,от помош имаш ли нужда ?
Коментиран от #35
19:45 20.09.2025
34 стоян георгиев
До коментар #29 от "Дрътия Софианец":Как си бе панел? Ходи ли на църна маца а бо..ук.да ти е....б.а майката спарена.нали ти харесва как се държа с теб.точно като всички дето те познават нали мъ..ша?
19:45 20.09.2025
35 стоян георгиев
До коментар #33 от "стоян георгиев -стоян -1944":Не съм лекар нали съм ти казвал.
Коментиран от #46
19:46 20.09.2025
36 Бункерен плъх-Плешивия охлюв
19:46 20.09.2025
37 стоян георгиев
До коментар #25 от "пони, ама розАво":преключих с ибелването на мерника 🎯 с перхидрол,че предишния път се изгорих .сега търся безопасни методи .хахах...
19:47 20.09.2025
38 Време е тази дрога
Коментиран от #42
19:48 20.09.2025
39 Абе Зеленски
""Руснаците“ решиха да направят същото като нас."
Или, вие решихте да направите като тях? Ама за това хора си трябват. Преполви народа на украйна и скоро никой няма да остане за да "побеждаваш". И дори медиите няма да могат да ти помогнат.
19:49 20.09.2025
40 Величко
19:50 20.09.2025
41 Наритай Бг копейка
Коментиран от #47
19:51 20.09.2025
42 Хм...
До коментар #38 от "Време е тази дрога":Едва ли. Ако има и грам неизпържен от наркотиците мозък зеле ще е жив дървосекач в Сибир. Ако
ли не, ще е мъртъв герой в Киев. Това преди края на годината.
19:54 20.09.2025
43 пиночет
Коментиран от #45
19:57 20.09.2025
44 Урсулана има чеп
20:01 20.09.2025
45 Дон Корлеоне
До коментар #43 от "пиночет":Соkkkaй бибека и не се обяснявай ,винаги си го правил прекрасно,докато ти масажирам нежно ушенцатата .
20:03 20.09.2025
46 Грешния стоян с малките букви
До коментар #35 от "стоян георгиев":О , пандурин, гледам застъпил си нощната смяна.
Къде вардиш?
Коментиран от #48
20:03 20.09.2025
47 стоян георгиев
До коментар #41 от "Наритай Бг копейка":време е нариташ ба щасси .че още продължава да те насилва .хахах...
20:04 20.09.2025
48 стоян георгиев
До коментар #46 от "Грешния стоян с малките букви":имам соларен и ветропарк които сам охранявам .тъй като напоследък работниците ми взеха да изнасят тайно скъпи инвертори и да ги продават .
Коментиран от #49
20:07 20.09.2025
49 Грешния стоян с малките букви
До коментар #48 от "стоян георгиев":Е, всяка нощ ли охраняваш?Високи огради и камери нямаш ли? Инфрачервени бариери?
20:12 20.09.2025
50 Дон Корлеоне
20:16 20.09.2025
51 Софиянец
20:16 20.09.2025
52 Факт
Коментиран от #54, #58
20:17 20.09.2025
53 Факт
„Направих го сам, уморен съм да се боря с депресията от 5 години, става все по-зле, нямам сили“, пише Тюнин в бележка.
Коментиран от #57
20:19 20.09.2025
54 Механик
До коментар #52 от "Факт":Днес е ден 1305 от тридневната СВО.
20:19 20.09.2025
55 Истина
20:21 20.09.2025
56 Май малко
20:24 20.09.2025
57 Град Козлодуй
До коментар #53 от "Факт":Дано се оправи човека.
20:25 20.09.2025
58 стоян георгиев
До коментар #52 от "Факт":Боян чуков много прилича на останалите тролове пишещи тук.
20:27 20.09.2025
59 Ценко
20:28 20.09.2025
60 Джоко
20:28 20.09.2025
61 Баш Балък
20:36 20.09.2025
62 Зелю Хайдутин
20:42 20.09.2025