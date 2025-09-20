Новини
Зеленски обяви създаването на щурмови войски с дронове
  Тема: Украйна

20 Септември, 2025 20:20

  • украйна-
  • дронове-
  • войски-
  • русия-
  • зеленски

Киев полага усилия те бързо да влязат в експлоатация

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви създаването на отделни щурмови войски с дронове, които бързо ще влязат в експлоатация. Той заяви това по време на разговор с журналисти на 19 септември, съобщава РБК-Украйна, цитирана от ФОКУС.

"Имаме щурмови батальони, полкове, които показват, разбира се, добри резултати през цялата 2025 г. И решихме, че трябва да влезем в правилната формула."Руснаците“ решиха да направят същото като нас. Сега ще създадем и отделни щурмови войски, това решение е взето. Сега всичко се подготвя и мисля, че след около седмица или десет дни всичко ще бъде оперативно. Модерни щурмови войски с компонент на дронове, с всичко останало“, отбелязва Зеленски.

Припомняме, че на 3 март заместник-началникът на Сухопътните войски на Министерството на отбраната Вадим Скибицки заяви в интервю за РБК-Украйна, че числеността на руската сухопътна армия, която се бие с украинските защитници, е около 620 хиляди души.

Той уточни, че сред тези 620 хиляди, над 200 хиляди са щурмови части, които участват в битки и са на фронтовата линия.

Наскоро руският президент Владимир Путин заяви, че към 18 септември на фронтовата линия в Украйна има над 700 хиляди руски войници.

Източник: www.focus-news.net


Украйна
