42-годишен уби брат си с брадва в новогодишната нощ в тетевенското село Глогово

42-годишен уби брат си с брадва в новогодишната нощ в тетевенското село Глогово

2 Януари, 2026 04:22, обновена 2 Януари, 2026 03:31 751 6

  • убийство-
  • глогово-
  • брадва-
  • арест

Пострадал е и племенникът на нападателя, който е настанен в болница за лечение

42-годишен уби брат си с брадва в новогодишната нощ в тетевенското село Глогово - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Жител на тетевенското село Глогово е задържан за убийството на брат си, потвърдиха за БТА от Областната дирекция на МВР – Ловеч. Инцидентът се е случил в първите часове на 2026 г.

По случая се води досъдебно производство под ръководството на Окръжна прокуратура – Ловеч.

Има лице, привлечено под наказателна отговорност, повдигнато му е обвинение по чл. 116, ал. 1 т. 6 от Наказателния кодекс за извършване на убийство с особена жестокост, каза за БТА Светла Иванова, говорител на Окръжна прокуратура – Ловеч. Убийството е извършено чрез нанасяне на удари с острата част на брадва в областта на главата.

Задържаният се разпитва към момента, предстои да бъде задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор и да бъде внесено искане за мярка задържане под стража.

Пострадал е и племенникът на задържания, който е настанен в болница за лечение.

По-късно от Окръжна прокуратура – Ловеч съобщиха, че на 1 януари извършителят с инициали К.М., на 42 години, е привлечен в качеството на обвиняем, за това, че в същия ден, около 02:35 часа в с. Глогово, умишлено е умъртвил мъж с инициали П.М., на 44 години, като е извършил деянието с особена жестокост - чрез нанасяне на удари с брадва в областта на главата.

Разпитани са свидетели, иззети са веществени доказателства и е назначена съдебно медицинска експертиза, която да определи причините за смъртта на мъжа. Предстои на извършителя на деянието да бъде назначена съдебна психолого-психиатрична експертиза.

Разследването продължава под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Ловеч.


Ловеч / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гръч

    4 5 Отговор
    Еврото работи

    03:58 02.01.2026

  • 2 Германец

    2 0 Отговор
    Балгаретата най обичат като седнат и се насвяткат с рикия да почнат да колят роднините си😅🤣😂🤣🤣🤣

    04:42 02.01.2026

  • 3 оня с коня

    0 1 Отговор
    е па няма басма да му цепи я?

    за какво я има тая брадва ако не да нацепи кратуната на брат си?

    04:45 02.01.2026

  • 4 оня с коня

    1 1 Отговор
    тъпотоБЪЛГАРАКО племе, Ще се оправи само и единственно!Като гръмнеAEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    Коментиран от #5

    04:46 02.01.2026

  • 5 град КОЗЛОДУЙ

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    много сте точен господине

    04:46 02.01.2026

  • 6 ХанкоБрат

    1 0 Отговор
    При помаците проблемите се решават със сечива , те много обичат брадви и ножове.

    04:47 02.01.2026