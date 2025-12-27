Новини
Кирил Буданов: Денис Капустин е жив!
Кирил Буданов: Денис Капустин е жив!

27 Декември, 2025 09:06, обновена 1 Януари, 2026 20:24

По-рано бе съобщено, че дрон е убил край Запорожие лидера на руснаците, биещи се на страната на Украйна

Кирил Буданов: Денис Капустин е жив! - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Денис Капустин, основателят на Руския доброволчески корпус, е жив, заявиха от Главното разузнавателно управление на украинското Министерство на отбраната.

Според ведомството, срещу Капустин е бил планиран опит за покушение, за който е платена половин милион долара, но животът му е бил спасен по време на операция на украинското разузнаване, продължила повече от месец. Освен това бе публикуван видеоклип с участието на Капустин и ръководителя на украинското разузнаване Кирил Буданов. В него Буданов му казва: „Добре дошъл отново“. Лидерът на корпуса от своя страна казва на Буданов, че е готов да отиде на фронта.

Главното разузнавателно управление съобщи за смъртта на Капустин в края на декември и твърдеше, че той е починал в нощта на 27 декември в Запорожка област.

В Русия, роденият в Москва Денис Капустин, който използва и псевдонима Денис Никитин, беше признат за виновен по няколко обвинения, включително държавна измяна (член 275 от Наказателния кодекс), организиране на терористична група (част 1 от член 205.4 от Наказателния кодекс) и обучение за извършване на терористични актове (член 205.3 от Наказателния кодекс). Той беше осъден задочно на доживотен затвор за нахлуването в Брянска област през март 2023 г.

Федералната служба за сигурност смята, че Капустин е замесен в опита за покушение срещу Константин Малофеев, основател на телевизионния канал „Царград“, и в организирането на терористична атака „в нефтено-газово съоръжение“, която беше осуетена във Волгоградска област през август 2022 г.

Руският доброволчески корпус е националистическа паравоенна формация от руски граждани, базирана в Украйна. Създадена е през август 2022 г., по време на руската инвазия в Украйна, за да се бори срещу управлението на Владимир Путин.


  • 1 Рамбо Силек

    205 27 Отговор
    Така свършват предателите

    Коментиран от #12

    09:20 27.12.2025

  • 2 Ъххх

    110 14 Отговор
    Още може.

    09:21 27.12.2025

  • 3 Умрял с думи на устата

    156 18 Отговор
    Не воювай с рускими!

    09:22 27.12.2025

  • 4 ПО ТОЧНО

    146 20 Отговор
    АКО БЕШЕ ОТ ВЕРНАТА СТРАНА, НЕМАШЕ ДА Е ТАКА

    Коментиран от #17, #72

    09:22 27.12.2025

  • 5 Възмездие

    125 15 Отговор
    Добре се е получило, браво.

    09:23 27.12.2025

  • 6 Браво

    147 12 Отговор
    Кармата застига предателите. Факт.

    09:24 27.12.2025

  • 8 Хи хи хи

    120 12 Отговор
    Къде са троловете да го оплачат?

    09:24 27.12.2025

  • 9 Каквото търсил,

    109 12 Отговор
    намерил.

    09:26 27.12.2025

  • 10 стоян георгиев

    103 13 Отговор
    Една хлебарка по малко ...хахах .

    09:28 27.12.2025

  • 11 Подлъгал се е заради парите

    121 16 Отговор

    До коментар #7 от "Е да де":

    Толкова му е акъла - докато той е воювал, киевската хунта изнесоха милиарди в западни банки и накупиха имоти в цял свят.

    Коментиран от #14

    09:28 27.12.2025

  • 12 Питам за една жена

    19 50 Отговор

    До коментар #1 от "Рамбо Силек":

    Ленин бил ли е предател?

    Коментиран от #69, #75, #76

    09:28 27.12.2025

  • 13 СтаМат МаГа

    81 13 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    Коментиран от #20

    09:29 27.12.2025

  • 14 Ха ха

    37 20 Отговор

    До коментар #11 от "Подлъгал се е заради парите":

    Знаелпли колко плащат? 400 долара. Кой ще излъжеш за такива пари? В Русия плашат по 2000 долара. Плюс 50000 при подписване на договор.

    Много слаба опорка.

    Коментиран от #95

    09:31 27.12.2025

  • 15 ами

    66 7 Отговор
    руснаци воюват на страната на украина, украинци на страната на русия мазило как се разпознават, а европа като приеме украина как ще ги различава

    09:31 27.12.2025

  • 16 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    74 11 Отговор
    Браво, трябва всички предатели да отидат при Капустин да празнуват Нова година...

    09:31 27.12.2025

  • 17 Хи хи

    13 33 Отговор

    До коментар #4 от "ПО ТОЧНО":

    Пригожин беше на правилната страна.

    Коментиран от #60

    09:32 27.12.2025

  • 18 Статистика

    65 10 Отговор

    До коментар #7 от "Е да де":

    Според изчисления на, над 200 000 военнослужещи са дезертирали или са се оттеглили от украинските въоръжени сили през 2025 г.

    От януари до октомври украинските правоохранителни органи са регистрирали над 176 000 такива случая, след което са спрели да публикуват статистика. През октомври цифрата достигна рекордните 19 600, в сравнение със средно 17 000-18 000 месечно в началото на годината. Предвид тенденцията на нарастване, общият брой на дезертьорите за годината се оценява на най-малко 214 000.

    09:32 27.12.2025

  • 19 Някой

    68 10 Отговор
    Намерил е това, което заслужава. Предателите никой не ги обича. И никой не ги жали.

    09:33 27.12.2025

  • 20 Вече вовата

    9 62 Отговор

    До коментар #13 от "СтаМат МаГа":

    4 години все удри и все завзема , но май само гробищата в Московия са тесни
    Защо ли ?????

    Коментиран от #38, #55

    09:34 27.12.2025

  • 21 Това е Руски патриот

    13 65 Отговор
    Истински патриот. А децата на Медведев, Песков Шойгу са в Дубай.

    Коментиран от #78

    09:34 27.12.2025

  • 22 Летописец

    66 8 Отговор
    Възмездието винаги идва ! Украинската хунта сигурно е щастлива , че няма да му изплаща парите които е натрупал през терористичната си дейност .

    09:34 27.12.2025

  • 23 За трети път

    65 8 Отговор

    До коментар #7 от "Е да де":

    Ами това си е гражданска война между рускоезичните , а бандеровците паразитират , че било борба за Украйна. Точно затова не работа на ЕС и НАТО да се месят във вътрешни работи. В Русия Първата световна бойна прерастна в Гражданска. Във Втората световна също имаше елементи на гражданска война. Сега Западът за трети път се пробва да ръчка и пак ще се опари.

    Коментиран от #30, #39

    09:36 27.12.2025

  • 25 вапца офф

    7 43 Отговор
    един ще падне
    друг ще го смени

    Коментиран от #32, #33

    09:36 27.12.2025

  • 26 Браво на руснаците

    57 8 Отговор
    Един предател по- малко

    Коментиран от #31

    09:36 27.12.2025

  • 27 Малее

    8 39 Отговор
    Колко много патриоти за русофилията имало.

    Коментиран от #42

    09:37 27.12.2025

  • 28 20-ти

    49 7 Отговор
    В гробището край Киев вече има вътрешен транспорт. Вече е в първата петица по големина...

    09:37 27.12.2025

  • 29 Последния софиянец

    55 8 Отговор
    Вчера следобед около 3ч край Гуляйполе ФАБ 5000 посети таен украински подземен команден пункт намиращ се на 25м дълбочина и го телепортира заедно с намиращите се вътре украински ,полски и британски офицери.Телепорта продължава ,а аз танцувам 🕺,танцувам от кеф и не могаа сее запраа , от вчера падам, ставам, но не се предавам .Наздраве🍷 по случай благата вест ,тазгодишното мерло собствена продукция също е на ниво и си пасва прекрасно с мезетата и студеното време !

    Коментиран от #34, #35

    09:38 27.12.2025

  • 30 Българин

    13 54 Отговор

    До коментар #23 от "За трети път":

    Аз подкрепям руснаците, които воюват за свобода срещу еврейската клика на фашистчето-милиционер Путин.

    09:38 27.12.2025

  • 31 Браво

    10 33 Отговор

    До коментар #26 от "Браво на руснаците":

    Големите русофили.
    Кога ще отидат да видят новия ред в освободения Лисабон!

    09:39 27.12.2025

  • 32 Всъщност

    43 4 Отговор

    До коментар #25 от "вапца офф":

    Да , ама няма нови желаещи да бъдат мобилизирани от киевската хунта !

    Коментиран от #52

    09:40 27.12.2025

  • 33 Б.Джонсън

    38 3 Отговор

    До коментар #25 от "вапца офф":

    викаш до последната бандера

    09:40 27.12.2025

  • 34 Ха хи

    8 32 Отговор

    До коментар #29 от "Последния софиянец":

    Няма 10 часа и вече пиеш?? Верно си пропаднал алкаш. Затова харесваш руснаците - същите алкаши.

    Коментиран от #41

    09:41 27.12.2025

  • 36 az СВО Победа 80

    23 5 Отговор
    Вече гори в Ада!
    🤣

    09:41 27.12.2025

  • 37 Софиянец

    38 6 Отговор
    Идеалка! Един полезен дбил, продукт на бандеровската пропаганда, по-малко!
    Все хубави новини по празниците!

    09:42 27.12.2025

  • 38 Бизнес инсайдър

    36 5 Отговор

    До коментар #20 от "Вече вовата":

    Във края на септември Зелен със Ски откри край Киев най големият структурен проект за годината ,военно гробище с капацитет от 150000 до 250000,да си го ползват с кеф по предназначение !

    Коментиран от #43, #80

    09:42 27.12.2025

  • 41 Последния софиянец

    21 5 Отговор

    До коментар #34 от "Ха хи":

    Който танцува ,пее и пие ,зло не мисли 🤣!

    09:44 27.12.2025

  • 42 Разбира се

    25 2 Отговор

    До коментар #27 от "Малее":

    и все повече ще стават! Такава е тенденцията занапред. Това е резултат от смесването на розовата психология с кафавата същност на либералите, от което краен продукт е "правилната" лилава идеология!

    Коментиран от #46

    09:44 27.12.2025

  • 44 И в Русия ли са родени тия, че

    36 2 Отговор
    се борят срещу управлението на Путин? Или са фейк "руски корпус" за медийна употреба, по идея на британските служби и техни агенти?

    Коментиран от #51

    09:45 27.12.2025

  • 48 Поета

    7 9 Отговор

    До коментар #40 от "Вечна слава на героя!":

    Вярно е ,както се казва в стихотворението ,един боккк луккк падна ,друг такъв ще го смени ....

    09:47 27.12.2025

  • 49 Там съмКретен,а

    10 1 Отговор

    До коментар #45 от "Димитър Георгиев":

    ти къде си?

    09:48 27.12.2025

  • 51 То не всеки роден в Русия е изрод!

    3 22 Отговор

    До коментар #44 от "И в Русия ли са родени тия, че":

    И в Русия ли са родени тия, че
    40ОТГОВОР
    се борят срещу управлението на Путин? Или са фейк "руски корпус" за медийна употреба, по идея на британските служби и техни агенти?
    -;-
    Не всеки роден в СССР-то си си надява на Победата на Комунизъма!
    А сега ще видим и путлеризъма!

    09:51 27.12.2025

  • 54 стоян георгиев

    3 22 Отговор
    Това са истински достойните и смели русмаци.умират за родината си бореики се с нейния узурпатор.бг предателя няма как да го разбере.

    10:03 27.12.2025

  • 55 Тома

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Вече вовата":

    1000:26.

    10:06 27.12.2025

  • 56 Механик

    17 0 Отговор
    Ами, да му е честито на Денис. Да е живи и здрав и "дано се оправи, човекът!"
    Все пак мъртъв предател е по-добре от жив предател с доживотна присъда в Колима. (искам да кажа, че за предателят е по-добре)

    10:15 27.12.2025

  • 57 дядо поп

    13 1 Отговор
    Капустин станал кисело зеле.

    10:21 27.12.2025

  • 58 Гориил

    19 2 Отговор
    Официално в украинските въоръжени сили не съществува руски корпус. Сформиран е отряд от рускоезични украинци от Харков и Донбас. Тези мъже наистина не говорят украински и техните възгледи са подобни на тези, които нацистите в цяла Европа са имали към Хитлер през 30-те години на миналия век.

    Коментиран от #62

    10:22 27.12.2025

  • 59 Капустин

    2 8 Отговор
    и командвания от него Доброволчески корпус,са изпотрепали повече руснаци,отколкото всичките украински корпуси взети заедно.

    10:28 27.12.2025

  • 60 Хахахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Хи хи":

    Пригожин изби хиляди укри, благодарение на него сега има геноцид над Украйна

    10:30 27.12.2025

  • 61 Плитък гроб

    14 0 Отговор
    Каквото търсил, намерил!

    10:30 27.12.2025

  • 62 стоян георгиев

    2 10 Отговор

    До коментар #58 от "Гориил":

    Това дето си писал отново не е верно.руския доброволчески корпус е отделно подразделение от граждани на русия.имат свое знаме и са напълно обособени като бойна единица.рускоезичните в украинската армия са съвсем друга бира.

    Коментиран от #74

    10:30 27.12.2025

  • 63 Хем били руски националисти,

    20 1 Отговор
    хем се бият на страната на Украйна… Това се класифицира като колаборационизъм, не като национализъм.

    10:36 27.12.2025

  • 65 Дано

    17 1 Отговор
    Дано има повече такива добри новини!!! Този е получил точно това,което лично си е изпросил и заслужил!!! Да се готвят и другите му другарчета от предателската бандитска група!!!

    10:42 27.12.2025

  • 66 Анонимен

    17 1 Отговор
    Получил си го е предателя. Руски националист се бори срещу Русия и избива руснаци. Абсурдите на гражданската война.

    10:42 27.12.2025

  • 68 Отървал затвора

    12 1 Отговор
    Ще прави компания на Бандера.

    10:55 27.12.2025

  • 69 Сандо

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "Питам за една жена":

    Питаш,защото ти е калпаво образованието.Иначе щеше да знаеш защо болшевиките са ги създавали тия републики,бивши части от Руската империя, в състава на СССР.

    11:00 27.12.2025

  • 70 Гориил

    24 0 Отговор
    Той не е руски националист, тъй като никога не е чел нито една книга по теория на руския национализъм. В Русия е бил осъден на доживотен затвор за престъпления, несвързани с руския национализъм. Обвинен е в убийство и изнасилване на непълнолетно момиче.

    11:06 27.12.2025

  • 71 ?????

    13 2 Отговор
    А можеше да остане жив и да си кюта доживотно в затвора, но както се казва - собаке собачья смерть.
    Оттатък го чакат мирните жертви от набезите му в Брянските и Курските пригранични села. Ще има какво да изясняват.

    Коментиран от #73

    11:54 27.12.2025

  • 72 ти па

    5 6 Отговор

    До коментар #4 от "ПО ТОЧНО":

    как така сложи путин сталин и ленин от верната страна И като са от верната страна какво сътвориха тези тримцата освен да крадат грабят и да избиват народа си в безмислени войни, които самите те са предизвикали ЛЕНИН изби царското семейство и ограби банките на русия каТо предизвика гражданска война КРАДЕЗА ДЖУГАШВИЛИ си подели полша с хитлер и си изби офицерите генералите и маршалите за да не саму конкуренция и още 10 милиона руснаци ,за путин наблюдаваме в момента. Какво направиха за човечеството питам правилните

    11:59 27.12.2025

  • 74 Е да де...

    10 1 Отговор

    До коментар #62 от "стоян георгиев":

    Ама те всичките и от едната и от другата страна на фронта са рускоезични...
    Това просто е гражданска война между братя...

    12:04 27.12.2025

  • 75 007 лиценз ту кил

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Питам за една жена":

    Ленин определено е бил предател. И Троцки също.

    12:05 27.12.2025

  • 77 капуста е зелка в превод

    9 0 Отговор
    жив и здрав да е Капустин и Зеленски така !

    12:47 27.12.2025

  • 79 Иван

    10 1 Отговор
    Денис Капустин!Руско германски неонацист ,бивш футболен хулиган и боец! Има забрана за влизане в Шенгенската зона от 2019г.

    13:51 27.12.2025

  • 80 Лука

    1 4 Отговор

    До коментар #38 от "Бизнес инсайдър":

    Радвате се повече и от садисти,от другата страна има повече нужда от гробища радвайте се.

    14:05 27.12.2025

  • 81 фАНТОМасс

    1 0 Отговор
    Войната носи смърт !

    17:13 27.12.2025

  • 82 Щирлиц Ото фон

    4 0 Отговор
    Когато се на война , винаги има опасност да умреш !
    Ето по тази причина и ВОДАЧИТЕ сега не казват - Напред , след мен ! , а само - Напред !
    И си стоят на топло , добре охранени и презадоволени !

    17:36 27.12.2025

  • 83 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор
    Който копае гроб другиму, сам пада в него! Если хочешь, получиш!

    17:45 27.12.2025

  • 84 СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!

    1 10 Отговор
    Един почтен руснак, от малкото.

    18:14 27.12.2025

  • 85 Хм…

    5 2 Отговор
    Капустин, на български Зелков, нацист от еврейски произход, да не повярва човек, руснак, дошъл от Германия, за да се бие за Украйна. Подкрепил бунта на руската патриотична армия Wagner, състояща се от помилвани затворници. Що ли не ми е жал?

    18:44 27.12.2025

  • 86 Бай онзи

    5 0 Отговор
    На зло куче,зъл прът!!

    19:10 27.12.2025

  • 90 Горски

    5 3 Отговор
    Щом има забрана от ЕС за влизане в Европа, значи е престъпник. Чудно е, че се отделя толкова голямо внимание и детайли за живота на един престъпник - по определението на ЕС. Поредният откачен лумпен каквото е търсел това е намерил. Жалко, щяха да го превъзпитат в някоя наказателна колония в Сибир. Денцификацията е процес, които Русия не спира и не трябва да спре докато не прочисти Европа от фашизма. Един предател по- малко. Онзи ден си замина Боян Радев, двукратен олимпийски шампион по борба. За него статията нямаше и една трета от героизирането на тоя родоотстъпник. Зеленски официално признава нациската му организация за част оу украинската армия и нека сега евроатлантиците да твърдят, че режима в Украйна не е ФАШИСТКИ.

    Коментиран от #105, #106, #107

    20:38 27.12.2025

  • 91 Смърт

    2 0 Отговор
    За предателите

    23:08 27.12.2025

  • 92 Магелан

    2 5 Отговор
    Шок и ужас.Чета и не мога да повярвам на очите си !Колко много много зомбирани от пропагандата на Кремълската хунта български русофилчета штракат плюсове в полза на Путлер!!

    Коментиран от #93, #94

    23:29 27.12.2025

  • 94 АМИ ДАЛИ ВЯРВАШ

    1 0 Отговор

    До коментар #92 от "Магелан":

    МИ Е СЕ ТАЯ

    10:41 28.12.2025

  • 96 Превод :

    2 2 Отговор
    На руски Капустин е Зеленски на български...

    Коментиран от #99

    18:23 28.12.2025

  • 97 максим

    0 0 Отговор
    какво контролират тези,не стана ясно. г-н ганев.що не изясните,по-обстойно??????? вие с колко украинци ,говорихте от запорожска област????? кой ,какво ви каза??????????? как са с тока,водата???? кой и какво контролира????
    чакам отговор?????

    22:00 29.12.2025

  • 98 максим

    2 0 Отговор

    До коментар #95 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    аз не съм по- калкулирането.ама ми кажи ,как хладилник с горна камера lg от 1500лв става 2300лв.това е в лева! не говорим за долари или евра! що ти продават в българия телевизори от 2022год с надценка от 1000лв???и ти пишат,че са от 2025г??? май нещо,яко мирише????? копърката в българия,стана по- скъпа от скумрията!или тя била по-прясна от скумрията???......

    Коментиран от #114

    22:09 29.12.2025

  • 99 максим

    5 1 Отговор

    До коментар #96 от "Превод :":

    кажи му направо ,че капуста е зелка,на български и не го мъчи!!!

    22:21 29.12.2025

  • 100 стоян георгиев

    5 3 Отговор
    Няма ядове.половин милион долара отидоха в ръцете на буданов и си направи малко шеги с руснаците...

    20:26 01.01.2026

  • 101 Няма край руският позор

    2 6 Отговор
    Няма.

    20:29 01.01.2026

  • 102 Спецназ

    4 3 Отговор
    По време на Втората Световна,
    1 милион руснаци са се биели на страната на Хитлер!

    ФАКТ!

    Армията на Генерал Власов Е

    БИЛА УНИЩОЖЕНА!

    В ПЛЕН не са били вземани даже и ранените!
    ФАКТ!

    20:29 01.01.2026

  • 103 ИЛИ ПОНЕ ....

    3 3 Отговор
    .....КАТО ЖИВ ,.....ВЪВ ФРИЗЕРА

    20:30 01.01.2026

  • 104 Кривоверен алкаш

    3 4 Отговор
    Когато цяла Русия последва примера на тези хора,тогава има шанс Русия да влезне в правият път...

    20:30 01.01.2026

  • 105 ФАШИСТКИ викаш

    3 4 Отговор

    До коментар #90 от "Горски":

    Нощес с един дрон 24 руски фашисти по-малко.Светът стана с една идея по-добър.

    20:32 01.01.2026

  • 106 Смешник!

    2 3 Отговор

    До коментар #90 от "Горски":

    Буданов те направи сам да си говориш.

    20:33 01.01.2026

  • 107 бАклук,

    1 2 Отговор

    До коментар #90 от "Горски":

    Дръж се възпитано и спазвай за да не бъдеш изритан от форума!

    20:35 01.01.2026

  • 108 Спецназ

    4 5 Отговор
    По Заповед на Сталин- власовци руснаци в плен не са вземани-

    разстрела е бил на място. Акцията за прочистване е прекратена чак 1949- та година,

    дотогава са издирвали и ликвидирали и преобулите се в "граждански" войници на Власов-

    самия Власов е обесен на 2 февруари 146- та от руски трибунал,


    СЛЕД КАТО се предал на американците,

    но Сталин е казал- ДАЙТЕ НАМ! и
    ония са се на.рали и са им го дали!
    ФАКТ!

    Коментиран от #111

    20:36 01.01.2026

  • 109 Цецко

    1 6 Отговор
    Генерал-лейтенат Кирило Буданов е уникален военен

    20:38 01.01.2026

  • 110 Дзверцов

    3 1 Отговор
    Зелката (Капуста) си е на мястото. Не е отделена от тялото. А, доказателства?

    20:39 01.01.2026

  • 111 Историк

    4 4 Отговор

    До коментар #108 от "Спецназ":

    Сталин изби 30 000 милиона руснаци.Повепе е трябвало!!

    20:39 01.01.2026

  • 113 Сляпназ

    1 0 Отговор
    На всякъде има заблудени овце.

    20:45 01.01.2026

  • 114 миска м

    0 0 Отговор

    До коментар #98 от "максим":

    Търговията (Пазарната икономика) е регламентирана спекула. Необходими са стока, реклама, баламурници с кинти и потребност или удовлетворение за последните в схемата.

    20:54 01.01.2026

  • 115 никой

    1 1 Отговор
    предателят не е нищо повече от боклук който трябва да захвърлиш и унищожиш

    20:56 01.01.2026

  • 116 жонас

    1 1 Отговор
    Капустин-зелев е мармалад.Ще му върнат черволаците в торбичка от кауфлана

    20:56 01.01.2026

  • 117 стоян георгиев

    1 1 Отговор
    Дядо Коледа също е жив.

    20:57 01.01.2026

  • 118 сяра

    0 1 Отговор
    А зъбите и китките му са завряни в гъ..за.Устата му е широко отворена са поема дебелияяяя х.й.

    20:58 01.01.2026

  • 119 Слуга на блатото

    0 0 Отговор
    Ееее язък,тукашни подлоги на калното государство просия така неумно се радваха ,че препълниха ветеринарните лечебници.......😂😂😂😂

    21:00 01.01.2026

