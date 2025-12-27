Кирил Буданов: Денис Капустин е жив!

Денис Капустин, основателят на Руския доброволчески корпус, е жив, заявиха от Главното разузнавателно управление на украинското Министерство на отбраната.
Според ведомството, срещу Капустин е бил планиран опит за покушение, за който е платена половин милион долара, но животът му е бил спасен по време на операция на украинското разузнаване, продължила повече от месец. Освен това бе публикуван видеоклип с участието на Капустин и ръководителя на украинското разузнаване Кирил Буданов. В него Буданов му казва: „Добре дошъл отново“. Лидерът на корпуса от своя страна казва на Буданов, че е готов да отиде на фронта.
Главното разузнавателно управление съобщи за смъртта на Капустин в края на декември и твърдеше, че той е починал в нощта на 27 декември в Запорожка област.
В Русия, роденият в Москва Денис Капустин, който използва и псевдонима Денис Никитин, беше признат за виновен по няколко обвинения, включително държавна измяна (член 275 от Наказателния кодекс), организиране на терористична група (част 1 от член 205.4 от Наказателния кодекс) и обучение за извършване на терористични актове (член 205.3 от Наказателния кодекс). Той беше осъден задочно на доживотен затвор за нахлуването в Брянска област през март 2023 г.
Федералната служба за сигурност смята, че Капустин е замесен в опита за покушение срещу Константин Малофеев, основател на телевизионния канал „Царград“, и в организирането на терористична атака „в нефтено-газово съоръжение“, която беше осуетена във Волгоградска област през август 2022 г.
Руският доброволчески корпус е националистическа паравоенна формация от руски граждани, базирана в Украйна. Създадена е през август 2022 г., по време на руската инвазия в Украйна, за да се бори срещу управлението на Владимир Путин.
1 Рамбо Силек
Коментиран от #12
09:20 27.12.2025
2 Ъххх
09:21 27.12.2025
3 Умрял с думи на устата
09:22 27.12.2025
4 ПО ТОЧНО
Коментиран от #17, #72
09:22 27.12.2025
5 Възмездие
09:23 27.12.2025
6 Браво
09:24 27.12.2025
8 Хи хи хи
09:24 27.12.2025
9 Каквото търсил,
09:26 27.12.2025
10 стоян георгиев
09:28 27.12.2025
11 Подлъгал се е заради парите
До коментар #7 от "Е да де":Толкова му е акъла - докато той е воювал, киевската хунта изнесоха милиарди в западни банки и накупиха имоти в цял свят.
Коментиран от #14
09:28 27.12.2025
12 Питам за една жена
До коментар #1 от "Рамбо Силек":Ленин бил ли е предател?
Коментиран от #69, #75, #76
09:28 27.12.2025
13 СтаМат МаГа
Коментиран от #20
09:29 27.12.2025
14 Ха ха
До коментар #11 от "Подлъгал се е заради парите":Знаелпли колко плащат? 400 долара. Кой ще излъжеш за такива пари? В Русия плашат по 2000 долара. Плюс 50000 при подписване на договор.
Много слаба опорка.
Коментиран от #95
09:31 27.12.2025
15 ами
09:31 27.12.2025
16 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
09:31 27.12.2025
17 Хи хи
До коментар #4 от "ПО ТОЧНО":Пригожин беше на правилната страна.
Коментиран от #60
09:32 27.12.2025
18 Статистика
До коментар #7 от "Е да де":Според изчисления на, над 200 000 военнослужещи са дезертирали или са се оттеглили от украинските въоръжени сили през 2025 г.
От януари до октомври украинските правоохранителни органи са регистрирали над 176 000 такива случая, след което са спрели да публикуват статистика. През октомври цифрата достигна рекордните 19 600, в сравнение със средно 17 000-18 000 месечно в началото на годината. Предвид тенденцията на нарастване, общият брой на дезертьорите за годината се оценява на най-малко 214 000.
09:32 27.12.2025
19 Някой
09:33 27.12.2025
20 Вече вовата
До коментар #13 от "СтаМат МаГа":4 години все удри и все завзема , но май само гробищата в Московия са тесни
Защо ли ?????
Коментиран от #38, #55
09:34 27.12.2025
21 Това е Руски патриот
Коментиран от #78
09:34 27.12.2025
22 Летописец
09:34 27.12.2025
23 За трети път
До коментар #7 от "Е да де":Ами това си е гражданска война между рускоезичните , а бандеровците паразитират , че било борба за Украйна. Точно затова не работа на ЕС и НАТО да се месят във вътрешни работи. В Русия Първата световна бойна прерастна в Гражданска. Във Втората световна също имаше елементи на гражданска война. Сега Западът за трети път се пробва да ръчка и пак ще се опари.
Коментиран от #30, #39
09:36 27.12.2025
25 вапца офф
друг ще го смени
Коментиран от #32, #33
09:36 27.12.2025
26 Браво на руснаците
Коментиран от #31
09:36 27.12.2025
27 Малее
Коментиран от #42
09:37 27.12.2025
28 20-ти
09:37 27.12.2025
29 Последния софиянец
Коментиран от #34, #35
09:38 27.12.2025
30 Българин
До коментар #23 от "За трети път":Аз подкрепям руснаците, които воюват за свобода срещу еврейската клика на фашистчето-милиционер Путин.
09:38 27.12.2025
31 Браво
До коментар #26 от "Браво на руснаците":Големите русофили.
Кога ще отидат да видят новия ред в освободения Лисабон!
09:39 27.12.2025
32 Всъщност
До коментар #25 от "вапца офф":Да , ама няма нови желаещи да бъдат мобилизирани от киевската хунта !
Коментиран от #52
09:40 27.12.2025
33 Б.Джонсън
До коментар #25 от "вапца офф":викаш до последната бандера
09:40 27.12.2025
34 Ха хи
До коментар #29 от "Последния софиянец":Няма 10 часа и вече пиеш?? Верно си пропаднал алкаш. Затова харесваш руснаците - същите алкаши.
Коментиран от #41
09:41 27.12.2025
36 az СВО Победа 80
🤣
09:41 27.12.2025
37 Софиянец
Все хубави новини по празниците!
09:42 27.12.2025
38 Бизнес инсайдър
До коментар #20 от "Вече вовата":Във края на септември Зелен със Ски откри край Киев най големият структурен проект за годината ,военно гробище с капацитет от 150000 до 250000,да си го ползват с кеф по предназначение !
Коментиран от #43, #80
09:42 27.12.2025
41 Последния софиянец
До коментар #34 от "Ха хи":Който танцува ,пее и пие ,зло не мисли 🤣!
09:44 27.12.2025
42 Разбира се
До коментар #27 от "Малее":и все повече ще стават! Такава е тенденцията занапред. Това е резултат от смесването на розовата психология с кафавата същност на либералите, от което краен продукт е "правилната" лилава идеология!
Коментиран от #46
09:44 27.12.2025
44 И в Русия ли са родени тия, че
Коментиран от #51
09:45 27.12.2025
48 Поета
До коментар #40 от "Вечна слава на героя!":Вярно е ,както се казва в стихотворението ,един боккк луккк падна ,друг такъв ще го смени ....
09:47 27.12.2025
49 Там съмКретен,а
До коментар #45 от "Димитър Георгиев":ти къде си?
09:48 27.12.2025
51 То не всеки роден в Русия е изрод!
До коментар #44 от "И в Русия ли са родени тия, че":И в Русия ли са родени тия, че
40ОТГОВОР
се борят срещу управлението на Путин? Или са фейк "руски корпус" за медийна употреба, по идея на британските служби и техни агенти?
-;-
Не всеки роден в СССР-то си си надява на Победата на Комунизъма!
А сега ще видим и путлеризъма!
09:51 27.12.2025
54 стоян георгиев
10:03 27.12.2025
55 Тома
До коментар #20 от "Вече вовата":1000:26.
10:06 27.12.2025
56 Механик
Все пак мъртъв предател е по-добре от жив предател с доживотна присъда в Колима. (искам да кажа, че за предателят е по-добре)
10:15 27.12.2025
57 дядо поп
10:21 27.12.2025
58 Гориил
Коментиран от #62
10:22 27.12.2025
59 Капустин
10:28 27.12.2025
60 Хахахахаха
До коментар #17 от "Хи хи":Пригожин изби хиляди укри, благодарение на него сега има геноцид над Украйна
10:30 27.12.2025
61 Плитък гроб
10:30 27.12.2025
62 стоян георгиев
До коментар #58 от "Гориил":Това дето си писал отново не е верно.руския доброволчески корпус е отделно подразделение от граждани на русия.имат свое знаме и са напълно обособени като бойна единица.рускоезичните в украинската армия са съвсем друга бира.
Коментиран от #74
10:30 27.12.2025
63 Хем били руски националисти,
10:36 27.12.2025
65 Дано
10:42 27.12.2025
66 Анонимен
10:42 27.12.2025
68 Отървал затвора
10:55 27.12.2025
69 Сандо
До коментар #12 от "Питам за една жена":Питаш,защото ти е калпаво образованието.Иначе щеше да знаеш защо болшевиките са ги създавали тия републики,бивши части от Руската империя, в състава на СССР.
11:00 27.12.2025
70 Гориил
11:06 27.12.2025
71 ?????
Оттатък го чакат мирните жертви от набезите му в Брянските и Курските пригранични села. Ще има какво да изясняват.
Коментиран от #73
11:54 27.12.2025
72 ти па
До коментар #4 от "ПО ТОЧНО":как така сложи путин сталин и ленин от верната страна И като са от верната страна какво сътвориха тези тримцата освен да крадат грабят и да избиват народа си в безмислени войни, които самите те са предизвикали ЛЕНИН изби царското семейство и ограби банките на русия каТо предизвика гражданска война КРАДЕЗА ДЖУГАШВИЛИ си подели полша с хитлер и си изби офицерите генералите и маршалите за да не саму конкуренция и още 10 милиона руснаци ,за путин наблюдаваме в момента. Какво направиха за човечеството питам правилните
11:59 27.12.2025
74 Е да де...
До коментар #62 от "стоян георгиев":Ама те всичките и от едната и от другата страна на фронта са рускоезични...
Това просто е гражданска война между братя...
12:04 27.12.2025
75 007 лиценз ту кил
До коментар #12 от "Питам за една жена":Ленин определено е бил предател. И Троцки също.
12:05 27.12.2025
77 капуста е зелка в превод
12:47 27.12.2025
79 Иван
13:51 27.12.2025
80 Лука
До коментар #38 от "Бизнес инсайдър":Радвате се повече и от садисти,от другата страна има повече нужда от гробища радвайте се.
14:05 27.12.2025
81 фАНТОМасс
17:13 27.12.2025
82 Щирлиц Ото фон
Ето по тази причина и ВОДАЧИТЕ сега не казват - Напред , след мен ! , а само - Напред !
И си стоят на топло , добре охранени и презадоволени !
17:36 27.12.2025
83 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:45 27.12.2025
84 СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!
18:14 27.12.2025
85 Хм…
18:44 27.12.2025
86 Бай онзи
19:10 27.12.2025
90 Горски
Коментиран от #105, #106, #107
20:38 27.12.2025
91 Смърт
23:08 27.12.2025
92 Магелан
Коментиран от #93, #94
23:29 27.12.2025
94 АМИ ДАЛИ ВЯРВАШ
До коментар #92 от "Магелан":МИ Е СЕ ТАЯ
10:41 28.12.2025
96 Превод :
Коментиран от #99
18:23 28.12.2025
97 максим
чакам отговор?????
22:00 29.12.2025
98 максим
До коментар #95 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":аз не съм по- калкулирането.ама ми кажи ,как хладилник с горна камера lg от 1500лв става 2300лв.това е в лева! не говорим за долари или евра! що ти продават в българия телевизори от 2022год с надценка от 1000лв???и ти пишат,че са от 2025г??? май нещо,яко мирише????? копърката в българия,стана по- скъпа от скумрията!или тя била по-прясна от скумрията???......
Коментиран от #114
22:09 29.12.2025
99 максим
До коментар #96 от "Превод :":кажи му направо ,че капуста е зелка,на български и не го мъчи!!!
22:21 29.12.2025
100 стоян георгиев
20:26 01.01.2026
101 Няма край руският позор
20:29 01.01.2026
102 Спецназ
1 милион руснаци са се биели на страната на Хитлер!
ФАКТ!
Армията на Генерал Власов Е
БИЛА УНИЩОЖЕНА!
В ПЛЕН не са били вземани даже и ранените!
ФАКТ!
20:29 01.01.2026
103 ИЛИ ПОНЕ ....
20:30 01.01.2026
104 Кривоверен алкаш
20:30 01.01.2026
105 ФАШИСТКИ викаш
До коментар #90 от "Горски":Нощес с един дрон 24 руски фашисти по-малко.Светът стана с една идея по-добър.
20:32 01.01.2026
106 Смешник!
До коментар #90 от "Горски":Буданов те направи сам да си говориш.
20:33 01.01.2026
107 бАклук,
До коментар #90 от "Горски":Дръж се възпитано и спазвай за да не бъдеш изритан от форума!
20:35 01.01.2026
108 Спецназ
разстрела е бил на място. Акцията за прочистване е прекратена чак 1949- та година,
дотогава са издирвали и ликвидирали и преобулите се в "граждански" войници на Власов-
самия Власов е обесен на 2 февруари 146- та от руски трибунал,
СЛЕД КАТО се предал на американците,
но Сталин е казал- ДАЙТЕ НАМ! и
ония са се на.рали и са им го дали!
ФАКТ!
Коментиран от #111
20:36 01.01.2026
109 Цецко
20:38 01.01.2026
110 Дзверцов
20:39 01.01.2026
111 Историк
До коментар #108 от "Спецназ":Сталин изби 30 000 милиона руснаци.Повепе е трябвало!!
20:39 01.01.2026
113 Сляпназ
20:45 01.01.2026
114 миска м
До коментар #98 от "максим":Търговията (Пазарната икономика) е регламентирана спекула. Необходими са стока, реклама, баламурници с кинти и потребност или удовлетворение за последните в схемата.
20:54 01.01.2026
115 никой
20:56 01.01.2026
116 жонас
20:56 01.01.2026
117 стоян георгиев
20:57 01.01.2026
118 сяра
20:58 01.01.2026
119 Слуга на блатото
21:00 01.01.2026