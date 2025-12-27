Кирил Буданов: Денис Капустин е жив!

Денис Капустин, основателят на Руския доброволчески корпус, е жив, заявиха от Главното разузнавателно управление на украинското Министерство на отбраната.

Според ведомството, срещу Капустин е бил планиран опит за покушение, за който е платена половин милион долара, но животът му е бил спасен по време на операция на украинското разузнаване, продължила повече от месец. Освен това бе публикуван видеоклип с участието на Капустин и ръководителя на украинското разузнаване Кирил Буданов. В него Буданов му казва: „Добре дошъл отново“. Лидерът на корпуса от своя страна казва на Буданов, че е готов да отиде на фронта.

Главното разузнавателно управление съобщи за смъртта на Капустин в края на декември и твърдеше, че той е починал в нощта на 27 декември в Запорожка област.

В Русия, роденият в Москва Денис Капустин, който използва и псевдонима Денис Никитин, беше признат за виновен по няколко обвинения, включително държавна измяна (член 275 от Наказателния кодекс), организиране на терористична група (част 1 от член 205.4 от Наказателния кодекс) и обучение за извършване на терористични актове (член 205.3 от Наказателния кодекс). Той беше осъден задочно на доживотен затвор за нахлуването в Брянска област през март 2023 г.

Федералната служба за сигурност смята, че Капустин е замесен в опита за покушение срещу Константин Малофеев, основател на телевизионния канал „Царград“, и в организирането на терористична атака „в нефтено-газово съоръжение“, която беше осуетена във Волгоградска област през август 2022 г.

Руският доброволчески корпус е националистическа паравоенна формация от руски граждани, базирана в Украйна. Създадена е през август 2022 г., по време на руската инвазия в Украйна, за да се бори срещу управлението на Владимир Путин.