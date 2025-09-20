Демократите искат среща с Тръмп за спасяване на работата на правителството

Лидерите на демократите в Конгреса на САЩ поискаха среща с президента на САЩ Доналд Тръмп, за да се договорят мерки за предотвратяване на спирането на работата на федералното правителство.

„Пишем Ви, за да поискаме среща относно вашето решение да спрете работата на правителството поради желанието на републиканците да продължат да лишават американците от финансиране“, гласи писмо до Тръмп, подписано от лидера на малцинството в Сената Чък Шумер (демократ от Ню Йорк) и лидера на малцинството в Камарата на представителите Хакийм Джефрис.

Законодателите от Демократическата партия обвиниха републиканците, че „отказват да участват в двупартийни консултации“ относно осигуряването на държавно финансиране. Те ги увериха в готовността си да обсъдят въпроса.

Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън (републиканец от Луизиана) заяви преди това, че демократите се опитват да „предизвикат спиране на правителството“. Той отбеляза, че „спиране от страна на демократите би било катастрофално за страната“. Според Джонсън, демократите отправят невъзможни искания за приемане на законопроекта за държавно финансиране, включително значително финансиране за здравеопазване.

На 19 септември Тръмп заплаши със спиране на федералното правителство, ако републиканците и демократите в Конгреса не постигнат консенсус по законопроекта до 1 октомври. Същия ден Сенатът отхвърли два законопроекта за продължаване на финансирането на федералното правителство.

Законопроектът, внесен от републиканците, приет в долната камара, получи подкрепата на 48 законодатели, докато законопроектът, внесен от демократите, получи подкрепата на 47. По този начин Сенатът не успя да приеме законопроекта, който би предотвратил евентуално закриване на правителството на 1 октомври. Според американските медии това драстично увеличава вероятността от преустановяване на работата на правителството, тъй като Конгресът е на почивка следващата седмица.

През март Тръмп подписа закон за продължаване на финансирането на федералното правителство до края на фискалната година, която приключва на 30 септември. Това предотврати замразяването на работата на правителството, което се очакваше да започне на 15 март, което би довело до закриването на няколко държавни агенции и програми и временно спиране на заплатите на стотици хиляди държавни служители, много от които щяха да бъдат освободени от работа.

От 1977 г. насам подобно финансиране е прекъсвано повече от 20 пъти поради разногласия между администрацията и Конгреса. Най-дългото спиране продължи 35 дни – от 22 декември 2018 г. до 25 януари 2019 г. – по време на първия мандат на Тръмп.