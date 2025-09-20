Новини
Демократите искат среща с Тръмп за спасяване на работата на правителството

20 Септември, 2025 20:14, обновена 20 Септември, 2025 20:26 449 6

Те обвиниха републиканците, че отказват да участват в двупартийни консултации по осигуряването на държавно финансиране

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерите на демократите в Конгреса на САЩ поискаха среща с президента на САЩ Доналд Тръмп, за да се договорят мерки за предотвратяване на спирането на работата на федералното правителство.

„Пишем Ви, за да поискаме среща относно вашето решение да спрете работата на правителството поради желанието на републиканците да продължат да лишават американците от финансиране“, гласи писмо до Тръмп, подписано от лидера на малцинството в Сената Чък Шумер (демократ от Ню Йорк) и лидера на малцинството в Камарата на представителите Хакийм Джефрис.

Законодателите от Демократическата партия обвиниха републиканците, че „отказват да участват в двупартийни консултации“ относно осигуряването на държавно финансиране. Те ги увериха в готовността си да обсъдят въпроса.

Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън (републиканец от Луизиана) заяви преди това, че демократите се опитват да „предизвикат спиране на правителството“. Той отбеляза, че „спиране от страна на демократите би било катастрофално за страната“. Според Джонсън, демократите отправят невъзможни искания за приемане на законопроекта за държавно финансиране, включително значително финансиране за здравеопазване.

На 19 септември Тръмп заплаши със спиране на федералното правителство, ако републиканците и демократите в Конгреса не постигнат консенсус по законопроекта до 1 октомври. Същия ден Сенатът отхвърли два законопроекта за продължаване на финансирането на федералното правителство.

Законопроектът, внесен от републиканците, приет в долната камара, получи подкрепата на 48 законодатели, докато законопроектът, внесен от демократите, получи подкрепата на 47. По този начин Сенатът не успя да приеме законопроекта, който би предотвратил евентуално закриване на правителството на 1 октомври. Според американските медии това драстично увеличава вероятността от преустановяване на работата на правителството, тъй като Конгресът е на почивка следващата седмица.

През март Тръмп подписа закон за продължаване на финансирането на федералното правителство до края на фискалната година, която приключва на 30 септември. Това предотврати замразяването на работата на правителството, което се очакваше да започне на 15 март, което би довело до закриването на няколко държавни агенции и програми и временно спиране на заплатите на стотици хиляди държавни служители, много от които щяха да бъдат освободени от работа.

От 1977 г. насам подобно финансиране е прекъсвано повече от 20 пъти поради разногласия между администрацията и Конгреса. Най-дългото спиране продължи 35 дни – от 22 декември 2018 г. до 25 януари 2019 г. – по време на първия мандат на Тръмп.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дух

    2 0 Отговор
    По скоро бих избрал да се хвърля от някоя висока сграда 🏢🖤☠️ отколкото някакви си там псевдо либерални комплексари да ми определят скучното и сиво ежедневие 🖤☠️

    20:28 20.09.2025

  • 2 Психо

    2 0 Отговор
    А кой ще спаси тръмп от него си

    20:30 20.09.2025

  • 3 Цицерон

    0 0 Отговор
    Колкото е по-близо краят на империята, толкова са по—безумни законите И.

    20:33 20.09.2025

  • 4 Хипотетично

    0 0 Отговор
    Борбата за харченето на парата е под пара.

    20:38 20.09.2025

  • 5 АМИ ЗАЕТ Е

    1 0 Отговор
    ИГРАЕ ГОЛФ
    А И КАМИЛАТА Е ВЕЧЕ ДЪРТА

    20:39 20.09.2025

  • 6 Прочетено някъде

    0 0 Отговор
    "Тази вечер, в едно тв. предаване по ТВ България 24, известният финансист - Кольо Парамов, каза нещо много интересно. Около 3 хиляди българи имат , общо 4600 сметки в офшорни зони, на обща стойност, от над 55 милиарда долара. И тъй като днес , САЩ се намират пред финансов колапс, с около 34 трилиона дълг и страната е пред фактически фалит, правителството на Тръмп е решило да посегне на парите , в тези офшорни зони, които за всички държави са 12 трилиона долара. Те знаят, чрез ЦРУ, подробности , за всеки човек, за всеки долар, знаят, за престъпният начин по който са придобити тези пари и съвсем спокойно, от позицията на силата, ще ги приберат никой няма да може да им каже - копче. Но, аз подозирам и нещо друго, което ни спести Парамов. А, то е: САЩ, умишлено и нарочно си затваряха очите за тези престъпления. Като много стриктно, чрез всезнаещите и всемогъщи паяжини на ЦРУ, ги следяха и сега , просто идва момента да приберат тези трилиони и така да си спасят постъпващата империя. Ако е вярно, а най вероятно- е, това е просто гениално. Сега са ми интересни ,всички онези "тарикати",които се вързаха, като последни балъци, на играта на едни гениални мошеници и сега ще трябва да пият по един варел ледено студена вода. А и нещо друго, Много е вероятно, да бъдат огласени и тогава може, освен парите си, да изгубят и свободата си. Вярна се оказа тази приказка, че за да си престъпник, обезателно трябва да си и много умен и прозорлив. Чистата лакомия, без умстве

    20:42 20.09.2025