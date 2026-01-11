Белият дом ще праща терминали на Starlink в Иран след наложените интернет ограничения

Администрацията на Тръмп обмисля изпращането на терминали на Starlink в Иран след наложените от местните власти интернет ограничения, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на официални лица.
Това би позволило на антиправителствените протестиращи да заобиколят прекъсванията на интернет, отбелязва вестникът. NetBlocks съобщи за националното спиране на достъпа на 8 януари. Иранските власти редовно ограничават или напълно спират достъпа до интернет, когато очакват големи протести или други потенциално дестабилизиращи събития.
Starlink е глобална високоскоростна сателитна интернет система, създадена от SpaceX на американския предприемач Илон Мъск. Ключовата ѝ разлика от традиционните доставчици на сателити е използването на масивна констелация от хиляди малки спътници, разположени в ниска околоземна орбита, а не на отделни спътници във висока орбита. Това позволява широколентов достъп от всяка точка на планетата с ниска латентност, включително най-отдалечените и труднодостъпни региони, където липсва наземна инфраструктура.
Според американски представители, се обмислят и други мерки за отговор, които ще бъдат представени лично на Тръмп във вторник, 13 януари. В срещата при закрити врати ще участват и държавният секретар Марко Рубио, министърът на отбраната Пийт Хегсет и председателят на Обединения комитет на началник-щабовете Дан Кейн.
Длъжностни лица заявиха, че други мерки, които САЩ обмислят, включват засилване на антиправителствените онлайн източници, разполагане на „тайни кибероръжия срещу ирански военни и цивилни цели“, налагане на допълнителни санкции на Техеран и директни удари. Не се очаква Тръмп да вземе окончателно решение на срещата, тъй като дискусиите са в начален етап.
Протестите в Иран продължават от 28 декември. Те започнаха на главния пазар в Техеран. Първоначално собственици на магазини и студенти излязоха на улицата, недоволни от действията на правителството след рязкото понижение на валутата и рязкото покачване на цените.
На 2 януари Тръмп обяви готовността на Съединените щати да се намесят, ако протестите в Иран бъдат потушени със сила. „Ако Иран стреля и брутално се разправи с мирни протестиращи, Съединените американски щати ще им се притекат на помощ. Ние сме въоръжени и готови да се бием“, каза той. По-късно Тръмп заплаши Иран със „силен удар“, ако протестиращите бъдат убити.
Иранският президент Масуд Пезешкиан се обърна към нацията в телевизионно обръщение. Той призова гражданите да излязат на улицата, за да попречат на радикалите да изопачат исканията на протестиращите. Върховният лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, също заяви в обръщението си, че протестиращите се опитват да угодят на Тръмп, чиито ръце са „оцапани с кръвта на иранците“. Той подчерта, че всеки, който действа като агент на чужди сили, ще бъде незабавно отхвърлен както от народа, така и от иранските власти.
Иранските власти твърдят, че вълненията в страната са били организирани от Съединените щати и Израел. Иранският лидер Али Шамхани, съветник, увери, че Техеран е готов да отговори остро и незабавно на всяка агресия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами да, те така
Коментиран от #24, #46
12:35 11.01.2026
2 Оня с рикията
12:35 11.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Хасковски каунь
вчера - над 100
днес - около 60
Европреса - внушения и лъжи
Коментиран от #34
12:36 11.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 си дзън
Коментиран от #11, #15, #21
12:39 11.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 мда
12:42 11.01.2026
10 Възрастен
Коментиран от #61
12:43 11.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 мда е
До коментар #7 от "си дзън":В кийфф нема дори ток баце .. то и нема държава Украйна, има руска територия
12:44 11.01.2026
16 Браво
12:44 11.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Лъжат
12:46 11.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ахахаха
12:48 11.01.2026
23 Прав си, мълчи
До коментар #14 от "Факти":Урксула, Мерц и Баце тоже
12:49 11.01.2026
24 Когато има Ковид пландемия
До коментар #1 от "Ами да, те така":нали ?
12:50 11.01.2026
25 Швейк
Аллах ?
12:50 11.01.2026
26 руzко = боклук
12:51 11.01.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Владимир Путин, президент
До коментар #14 от "Факти":"...Путин мълчи..."
Мъртъвците не приказват !!!
Истината че генералите ме ликвидираха още на Коледа.
Просто изчакват удобния момент, да съобщят.
Коментиран от #36
12:53 11.01.2026
29 Сенто
12:53 11.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Хайо
12:56 11.01.2026
33 Факти
До коментар #19 от "Последния Софиянец":По времето на Асад по-добре ли беше? Над 600 хиляди жертви... Не може за една година да се оправят поразии, трупани 24 години. И при нас 90-те беше погром, но после нещата се оправиха.
12:58 11.01.2026
34 Хайо
До коментар #4 от "Хасковски каунь":Журналист от западната преса (първото му име е Нима) е от 2 седмици в Иран и казва ,че в столицата е напълно спокойно и протестите са само в 2 по малки населени места и се говори за 6 някъде за 8 жертви .Така ,че всичко в нашата преса е лъжи .
Коментиран от #53
12:58 11.01.2026
35 Не е сигурно
12:58 11.01.2026
36 Тити
До коментар #28 от "Владимир Путин, президент":Сусссбре Гомм Нььоо ,вие ромммитте много обичате да крадвате без значение какво е !
12:59 11.01.2026
37 Смотльо,
До коментар #14 от "Факти":И тази която е виновна да те има,пада всяка вечер но шум няма ,нали ?
13:00 11.01.2026
38 стоян георгиев
13:03 11.01.2026
39 Няма случайности
Коментиран от #54
13:04 11.01.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Аятолаха
13:23 11.01.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Виновен
13:25 11.01.2026
46 Европеец
До коментар #1 от "Ами да, те така":Трябва си, така правят всички правителства, включително и това в бг територията...... Иранските власти добре са направили, що висенето на телефона е вредно за подрастващите и нашето здраве..... Колко хубаво би било да няма интернет И да не чета пропагандата по сайтовете..... И правилно разбрах от заглавието вношението, което прави автора на статията,ама що не писаха за спрени я те телефони по време на протестите в бг територията..... Спирането бг територията демократично, А в Иран недемократично...
13:42 11.01.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Асен
14:31 11.01.2026
49 123456
15:41 11.01.2026
50 СМЕХОРИИ
15:50 11.01.2026
51 Йеронимус БОШ
15:51 11.01.2026
52 От чужбина
15:53 11.01.2026
53 ТАКА Е
До коментар #34 от "Хайо":Не ни интересува, нооо....но им е казано да ни манипулират
15:56 11.01.2026
54 ОЧЕВИДЕЦ
До коментар #39 от "Няма случайности":Ами има съобщение , че и тя е блокирана и застрашавало националната сигурност..;;
16:01 11.01.2026
55 От чужбина
Коментиран от #63
16:08 11.01.2026
56 Интернета
Коментиран от #57, #62
17:32 11.01.2026
57 От чужбина
До коментар #56 от "Интернета":Добре, ама къде точно го пише?
Книга, ред...???
18:37 11.01.2026
58 си дзън
20:56 11.01.2026
59 Смешник
21:07 11.01.2026
60 Оксиморон
21:09 11.01.2026
61 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
До коментар #10 от "Възрастен":Абе баш не е така...
Колко се радвахме на някой
Български филм с трийсе сек.голи сцени
А сега филми за възрастни...365/7/24 ..велико изображение....
21:10 11.01.2026
62 Вярно
До коментар #56 от "Интернета":До теб е стигнал.
21:10 11.01.2026
63 Смешник
До коментар #55 от "От чужбина":Те и това правят Има кадри от видеокамери в които се вижда как както на Майдана провокатори стрелят срещу протестиращи и полиция
21:12 11.01.2026
