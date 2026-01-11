Новини
Белият дом ще праща терминали на Starlink в Иран след наложените интернет ограничения

11 Януари, 2026 12:33, обновена 11 Януари, 2026 20:55

Това би позволило на антиправителствените протестиращи да заобиколят прекъсванията на интернет, пише The Wall Street Journal

Белият дом ще праща терминали на Starlink в Иран след наложените интернет ограничения - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Администрацията на Тръмп обмисля изпращането на терминали на Starlink в Иран след наложените от местните власти интернет ограничения, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на официални лица.

Това би позволило на антиправителствените протестиращи да заобиколят прекъсванията на интернет, отбелязва вестникът. NetBlocks съобщи за националното спиране на достъпа на 8 януари. Иранските власти редовно ограничават или напълно спират достъпа до интернет, когато очакват големи протести или други потенциално дестабилизиращи събития.

Starlink е глобална високоскоростна сателитна интернет система, създадена от SpaceX на американския предприемач Илон Мъск. Ключовата ѝ разлика от традиционните доставчици на сателити е използването на масивна констелация от хиляди малки спътници, разположени в ниска околоземна орбита, а не на отделни спътници във висока орбита. Това позволява широколентов достъп от всяка точка на планетата с ниска латентност, включително най-отдалечените и труднодостъпни региони, където липсва наземна инфраструктура.

Според американски представители, се обмислят и други мерки за отговор, които ще бъдат представени лично на Тръмп във вторник, 13 януари. В срещата при закрити врати ще участват и държавният секретар Марко Рубио, министърът на отбраната Пийт Хегсет и председателят на Обединения комитет на началник-щабовете Дан Кейн.

Длъжностни лица заявиха, че други мерки, които САЩ обмислят, включват засилване на антиправителствените онлайн източници, разполагане на „тайни кибероръжия срещу ирански военни и цивилни цели“, налагане на допълнителни санкции на Техеран и директни удари. Не се очаква Тръмп да вземе окончателно решение на срещата, тъй като дискусиите са в начален етап.

Протестите в Иран продължават от 28 декември. Те започнаха на главния пазар в Техеран. Първоначално собственици на магазини и студенти излязоха на улицата, недоволни от действията на правителството след рязкото понижение на валутата и рязкото покачване на цените.

На 2 януари Тръмп обяви готовността на Съединените щати да се намесят, ако протестите в Иран бъдат потушени със сила. „Ако Иран стреля и брутално се разправи с мирни протестиращи, Съединените американски щати ще им се притекат на помощ. Ние сме въоръжени и готови да се бием“, каза той. По-късно Тръмп заплаши Иран със „силен удар“, ако протестиращите бъдат убити.

Иранският президент Масуд Пезешкиан се обърна към нацията в телевизионно обръщение. Той призова гражданите да излязат на улицата, за да попречат на радикалите да изопачат исканията на протестиращите. Върховният лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, също заяви в обръщението си, че протестиращите се опитват да угодят на Тръмп, чиито ръце са „оцапани с кръвта на иранците“. Той подчерта, че всеки, който действа като агент на чужди сили, ще бъде незабавно отхвърлен както от народа, така и от иранските власти.

Иранските власти твърдят, че вълненията в страната са били организирани от Съединените щати и Израел. Иранският лидер Али Шамхани, съветник, увери, че Техеран е готов да отговори остро и незабавно на всяка агресия.


Иран (Ислямска Република)
Напиши коментар:


  • 1 Ами да, те така

    19 4 Отговор
    правят властите за да ограничат събиранията на хората...

    Коментиран от #24, #46

    12:35 11.01.2026

  • 2 Оня с рикията

    19 2 Отговор
    Да им дадат по едно шише ракия и няма да имат нужда от интернет.

    12:35 11.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хасковски каунь

    34 6 Отговор
    Преди 2 дена пишеше над 200
    вчера - над 100
    днес - около 60
    Европреса - внушения и лъжи

    Коментиран от #34

    12:36 11.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 си дзън

    12 23 Отговор
    Рекордът по липса на интернет се държи от русията

    Коментиран от #11, #15, #21

    12:39 11.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 мда

    24 4 Отговор
    И без интернет се живее.

    12:42 11.01.2026

  • 10 Възрастен

    33 3 Отговор
    Аз съм живял 30 години без интернет, много хубаво беше

    Коментиран от #61

    12:43 11.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 мда е

    18 7 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    В кийфф нема дори ток баце .. то и нема държава Украйна, има руска територия

    12:44 11.01.2026

  • 16 Браво

    11 1 Отговор
    Безкешово върви ли търговията?

    12:44 11.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Лъжат

    14 3 Отговор
    Нали Илонка Мъксова пуснала безплатен от небето за ЦРУ агентити, защо да няма?

    12:46 11.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ахахаха

    19 3 Отговор
    А ние 11 дни без евро караме, Аятолаха Бориссов го задигнал

    12:48 11.01.2026

  • 23 Прав си, мълчи

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "Факти":

    Урксула, Мерц и Баце тоже

    12:49 11.01.2026

  • 24 Когато има Ковид пландемия

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ами да, те така":

    нали ?

    12:50 11.01.2026

  • 25 Швейк

    10 1 Отговор
    Като нямат интернет нали имат
    Аллах ?

    12:50 11.01.2026

  • 26 руzко = боклук

    3 6 Отговор
    и в московия скоро, муахахахх

    12:51 11.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Владимир Путин, президент

    6 8 Отговор

    До коментар #14 от "Факти":

    "...Путин мълчи..."

    Мъртъвците не приказват !!!
    Истината че генералите ме ликвидираха още на Коледа.
    Просто изчакват удобния момент, да съобщят.

    Коментиран от #36

    12:53 11.01.2026

  • 29 Сенто

    14 3 Отговор
    В Берлин нямяше ток за 50-60 хиляди жители повече от 4 дни - защо не пишете? Хората нямаха, ток, вода, парно...?

    12:53 11.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Хайо

    11 1 Отговор
    И в България трябва да се случи ,но не 60 ,а 6000 и децата да имат реално детство .

    12:56 11.01.2026

  • 33 Факти

    4 9 Отговор

    До коментар #19 от "Последния Софиянец":

    По времето на Асад по-добре ли беше? Над 600 хиляди жертви... Не може за една година да се оправят поразии, трупани 24 години. И при нас 90-те беше погром, но после нещата се оправиха.

    12:58 11.01.2026

  • 34 Хайо

    11 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хасковски каунь":

    Журналист от западната преса (първото му име е Нима) е от 2 седмици в Иран и казва ,че в столицата е напълно спокойно и протестите са само в 2 по малки населени места и се говори за 6 някъде за 8 жертви .Така ,че всичко в нашата преса е лъжи .

    Коментиран от #53

    12:58 11.01.2026

  • 35 Не е сигурно

    11 1 Отговор
    кой точно е спрял интернета ... много е удобно да е "режима" ... където има петрол вонаги има "режим" и "диктатор", който не иска да дава петрол на американците или англичаните ...

    12:58 11.01.2026

  • 36 Тити

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Владимир Путин, президент":

    Сусссбре Гомм Нььоо ,вие ромммитте много обичате да крадвате без значение какво е !

    12:59 11.01.2026

  • 37 Смотльо,

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Факти":

    И тази която е виновна да те има,пада всяка вечер но шум няма ,нали ?

    13:00 11.01.2026

  • 38 стоян георгиев

    0 8 Отговор
    Днес сина на бившия шейх призова за нови още по големи протести като обеща да се върне в иран.битките между специалните сили и народа продължават непрекъснато.псобенонса жестоки в кюрдските и туркменските области на иран.

    13:03 11.01.2026

  • 39 Няма случайности

    10 2 Отговор
    Иран е без Интернет, но подстрекателите и агентите ползват "Старлинк", с който "случайно" са се сдобили навреме.

    Коментиран от #54

    13:04 11.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Аятолаха

    6 0 Отговор
    обвини Тръмп за убитите!

    13:23 11.01.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Виновен

    2 2 Отговор
    е Пеевски !

    13:25 11.01.2026

  • 46 Европеец

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ами да, те така":

    Трябва си, така правят всички правителства, включително и това в бг територията...... Иранските власти добре са направили, що висенето на телефона е вредно за подрастващите и нашето здраве..... Колко хубаво би било да няма интернет И да не чета пропагандата по сайтовете..... И правилно разбрах от заглавието вношението, което прави автора на статията,ама що не писаха за спрени я те телефони по време на протестите в бг територията..... Спирането бг територията демократично, А в Иран недемократично...

    13:42 11.01.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Асен

    1 3 Отговор
    Нормално за страни при които има диктатурно управление каквото и да изключат този режим е обречен.

    14:31 11.01.2026

  • 49 123456

    4 0 Отговор
    еййййй, нема фейс и тик так - голяма опасност , голямо чудо !

    15:41 11.01.2026

  • 50 СМЕХОРИИ

    2 0 Отговор
    И сега как ще ги напътстват, нямането на интернет влиза ли в правата на човека, а

    15:50 11.01.2026

  • 51 Йеронимус БОШ

    1 0 Отговор
    Не е ли добре да се завърнеш към времето , когато нямаше интернет ?

    15:51 11.01.2026

  • 52 От чужбина

    5 0 Отговор
    Нормално е! Интернета се ползва за комуникация и организиране на бунтове. В същност интернета в достъпния му вид за хората съществува едва от около 30 год. Човечеството, нашата цивилизация съществува от поне 5-6хиляди години без интернет. Т.е интернета съвсем не е жизненоважен.

    15:53 11.01.2026

  • 53 ТАКА Е

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Хайо":

    Не ни интересува, нооо....но им е казано да ни манипулират

    15:56 11.01.2026

  • 54 ОЧЕВИДЕЦ

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Няма случайности":

    Ами има съобщение , че и тя е блокирана и застрашавало националната сигурност..;;

    16:01 11.01.2026

  • 55 От чужбина

    1 1 Отговор
    В Иран са им внесли цветна революция. Играта е една и съща от много години. Когато някое управление или правителство не се харесва на тези дето управляват света, те му пращат, вкарват му революция. Изпълнители винаги се намират. Само се представете, че на власт е дошъл човек или партия, някаква организация която раздава пари. Тогава пак ще има недоволни. Ще рекат- Ама защо на мен само толкова, аз заслужавам повече? В случая сегашното иранско управление, ако подходи с насилие е обречено. Те, революционерите само това чакат. Даже може сами да направят провокации, да застрелят тук там някого. Ако сегашното управление направи отстъпки, то има шанс да оцелее поне временно.

    Коментиран от #63

    16:08 11.01.2026

  • 56 Интернета

    0 2 Отговор
    В Старият завет пише, И ще дойде ден, когато Сатаната ще покрие цялата Земя с невидима мрежа, която ще стигне до сърцето на всеки човек

    Коментиран от #57, #62

    17:32 11.01.2026

  • 57 От чужбина

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "Интернета":

    Добре, ама къде точно го пише?
    Книга, ред...???

    18:37 11.01.2026

  • 58 си дзън

    3 0 Отговор
    Терминалите ще служат и за насочване на ударите отвън. Така правят руснаците в Украйна.

    20:56 11.01.2026

  • 59 Смешник

    2 2 Отговор
    Авно си личи вече че протестите са организирани и подклаждани от краварите с цел сваляне на правителството на аятоласите Това както във Венецуела си е жив държавен тероризъм

    21:07 11.01.2026

  • 60 Оксиморон

    1 0 Отговор
    Ислям и Република ?!

    21:09 11.01.2026

  • 61 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Възрастен":

    Абе баш не е така...
    Колко се радвахме на някой
    Български филм с трийсе сек.голи сцени
    А сега филми за възрастни...365/7/24 ..велико изображение....

    21:10 11.01.2026

  • 62 Вярно

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Интернета":

    До теб е стигнал.

    21:10 11.01.2026

  • 63 Смешник

    3 0 Отговор

    До коментар #55 от "От чужбина":

    Те и това правят Има кадри от видеокамери в които се вижда как както на Майдана провокатори стрелят срещу протестиращи и полиция

    21:12 11.01.2026

  • 64 един съвет от мен

    0 0 Отговор
    тази тема е важна но все пак в момента е много важно като излизате навън в леда и нямате как по друг начин да се предпазите правете следното
    движете се с леко разтворени крака
    правете малки крачки
    опитайте се да ги правите сравнително бързо
    при възможност ръцете леко встрани
    този метод съм го изпитвал много пъти и помага защото дори да се подхлъзнете при малките крачки другия крак почти веднага стъпва още повече че се движите относително бързо и той веднага може да опре тялото
    ръцете встрани помагат за баланса
    приятно ходене

    21:14 11.01.2026

