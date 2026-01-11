Белият дом ще праща терминали на Starlink в Иран след наложените интернет ограничения

Администрацията на Тръмп обмисля изпращането на терминали на Starlink в Иран след наложените от местните власти интернет ограничения, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на официални лица.

Това би позволило на антиправителствените протестиращи да заобиколят прекъсванията на интернет, отбелязва вестникът. NetBlocks съобщи за националното спиране на достъпа на 8 януари. Иранските власти редовно ограничават или напълно спират достъпа до интернет, когато очакват големи протести или други потенциално дестабилизиращи събития.

Starlink е глобална високоскоростна сателитна интернет система, създадена от SpaceX на американския предприемач Илон Мъск. Ключовата ѝ разлика от традиционните доставчици на сателити е използването на масивна констелация от хиляди малки спътници, разположени в ниска околоземна орбита, а не на отделни спътници във висока орбита. Това позволява широколентов достъп от всяка точка на планетата с ниска латентност, включително най-отдалечените и труднодостъпни региони, където липсва наземна инфраструктура.

Според американски представители, се обмислят и други мерки за отговор, които ще бъдат представени лично на Тръмп във вторник, 13 януари. В срещата при закрити врати ще участват и държавният секретар Марко Рубио, министърът на отбраната Пийт Хегсет и председателят на Обединения комитет на началник-щабовете Дан Кейн.

Длъжностни лица заявиха, че други мерки, които САЩ обмислят, включват засилване на антиправителствените онлайн източници, разполагане на „тайни кибероръжия срещу ирански военни и цивилни цели“, налагане на допълнителни санкции на Техеран и директни удари. Не се очаква Тръмп да вземе окончателно решение на срещата, тъй като дискусиите са в начален етап.

Протестите в Иран продължават от 28 декември. Те започнаха на главния пазар в Техеран. Първоначално собственици на магазини и студенти излязоха на улицата, недоволни от действията на правителството след рязкото понижение на валутата и рязкото покачване на цените.

На 2 януари Тръмп обяви готовността на Съединените щати да се намесят, ако протестите в Иран бъдат потушени със сила. „Ако Иран стреля и брутално се разправи с мирни протестиращи, Съединените американски щати ще им се притекат на помощ. Ние сме въоръжени и готови да се бием“, каза той. По-късно Тръмп заплаши Иран със „силен удар“, ако протестиращите бъдат убити.

Иранският президент Масуд Пезешкиан се обърна към нацията в телевизионно обръщение. Той призова гражданите да излязат на улицата, за да попречат на радикалите да изопачат исканията на протестиращите. Върховният лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, също заяви в обръщението си, че протестиращите се опитват да угодят на Тръмп, чиито ръце са „оцапани с кръвта на иранците“. Той подчерта, че всеки, който действа като агент на чужди сили, ще бъде незабавно отхвърлен както от народа, така и от иранските власти.

Иранските власти твърдят, че вълненията в страната са били организирани от Съединените щати и Израел. Иранският лидер Али Шамхани, съветник, увери, че Техеран е готов да отговори остро и незабавно на всяка агресия.