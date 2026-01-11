„The Telegraph“: Тръмп е уморен от руснаците, задържането на танкера „Marinera“ е сигнал към Путин

Задържането на петролния танкер „Marinera“, плавал под руски флаг, е сигнал от президента на САЩ Доналд Тръмп към руския президент Владимир Путин, съобщи „The Telegraph“, позовавайки се на бивши и настоящи американски служители.

Решенията на президента на САЩ да задържа танкера под руски флаг и да подкрепи новия законопроект за санкции срещу Москва са сигнал към Путин, че Русия трябва да побърза да разреши конфликта в Украйна, според източници на вестника.

„Той използва подхода на моркова и тоягата. И мисля, че морковите му са свършили“, каза източник, близък до вътрешния кръг на Тръмп, пред вестника.

Друг източник добави, че стратегията, която според него Русия следва в преговорите, все повече „уморява“ Тръмп.

„Администрацията е уморена от руснаците, които използват стратегията „две крачки напред, една крачка назад“. Те изглеждат готови, но когато възникнат проблеми, при които си мислехме, че ще бъдат готови да отстъпят, те или ескалират офанзивата, или временно преустановяват преговорите“, обясни бившият американски служител.

Според източници на „The Telegraph“, републиканецът все повече се разочарова от Путин. Вашингтон е започнал да се приближава до мнението на европейските си съюзници, че руската страна бавно печели време, твърдят източниците.

Тръмп многократно е изразявал разочарование от Путин заради продължаващите боеве в Украйна. Въпреки това, президентът на САЩ остава уверен, че ще бъде постигнат мир между Русия и Украйна.

Танкерът „Marinera“ беше задържан от бреговата охрана на САЩ на 7 януари. Вашингтон оправда операцията с нарушение на санкциите и заподозря, че корабът използва фалшив флаг. Москва отрече тези обвинения, заявявайки, че на 24 декември 2025 г. танкерът е получил законно временно разрешение да плава под руски флаг, за което американската страна е била уведомена.

Руското външно министерство нарече задържането на кораба нарушение на международното морско право и свободата на корабоплаване и поиска екипажът да бъде третиран правилно и репатриран.

Тръмп подкрепи пореден кръг от санкции срещу Русия, включително вторични мита от 500% върху вноса от страни, купуващи руски петрол, уран и газ. Както обясни републиканският сенатор Линдзи Греъм, инициативата е предназначена да служи като лост срещу Китай, Индия и Бразилия. Разглеждането на законопроекта в Конгреса преди това бе многократно отлагано, а Тръмп заявяваше, че се въздържа от нови санкции, за да не попречи на мирното разрешаване на проблема.