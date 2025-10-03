По искане на Вашингтон: Apple спря приложение, което следи къде са агентите на Службата за имиграция

По искане на Министерството на правосъдието на САЩ, Apple премахна от App Store ICEBlock, приложение, което проследява местоположението на агентите на Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ (ICE), съобщи Fox Business.

Потребителите на ICEBlock анонимно са въвеждали информация в приложението за това къде и кога са виждали агенти на ICE. Това е позволявало на нелегални имигранти да избягват правоприлагането и също така е застрашавало живота на агентите на ICE, според Министерството на правосъдието на САЩ.

„Помолихме Apple да премахне ICEBlock от App Store. И Apple го направи“, каза главният прокурор на САЩ Пам Бонди пред Fox Business.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно се е застъпвал за по-строга имиграционна политика. Той вече заяви намерението си да проведе най-голямата операция по депортиране на нелегални имигранти в историята на САЩ.