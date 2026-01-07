Новини
Хакан Фидан: Мирът между Русия и Украйна е възможно най-близо. Москва иска целия Донбас, а Киев не го дава
Хакан Фидан: Мирът между Русия и Украйна е възможно най-близо. Москва иска целия Донбас, а Киев не го дава

7 Януари, 2026 10:02, обновена 10 Януари, 2026 02:57 5 336 55

Израел опитва да се възползва от протестите в Иран, смята турският външен министър

Хакан Фидан: Мирът между Русия и Украйна е възможно най-близо. Москва иска целия Донбас, а Киев не го дава - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Турският министър на външните работи Хакан Фидан коментира преговорите между Русия и Украйна, протестите в Иран, както и антитерористичната операция в Алепо в специално интервю, което даде за турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“.

Според него преговорите в Париж са показали, че мирът между Русия и Украйна е възможно най-близо.

„В момента сме толкова близо, колкото никога досега. Но дали тази близост е онази, която трябва да бъде, ако търсим идеалния вариант?... Тук има един-два основни въпроса. Единият е свързан с териториални претенции. В момента 23 на сто от Донецка област не са под контрола на Русия. Руснаците казват, че тя им принадлежи чрез техни референдуми и декларации, докато украинците казват, че това са техни земи и не биха ги дали. Този въпрос трябва да бъде решен. Около това има и други въпроси, но споровете в Париж показват, че това е договор, който ще бъде подписан“, заяви Хакан Фидан.

Министърът на външните работи на Турция очерта детайлите около евентуалния мирен договор и задълженията, биха поели страните, участниците и гарантите по него.

„Това не е мирен договор, който ще бъде само между Русия и Украйна. В същото време той ще бъде и мирен договор между Европейския съюз и Русия. Има много членове, нормативни актове и допълнителни документи – как ще изглеждат европейската сигурност, гаранциите за сигурността на Украйна и какво би се случило, ако Русия отново я нападне. Европа има нужда от гаранциите на САЩ, за да постигне мир с Русия. САЩ казват, че по определени точки може да постигнат това, по други са по-сдържани, но в по-голямата си част отговарят на очаквания, стига да се стигне до прекратяване на огъня“, обясни Фидан.

Той подчерта, че има три основи въпроса по прекратяването на огъня. Сред тях са наблюдаването на спазването му, какви ще бъдат отбранителните способности на Украйна и ролята, която всяка страна ще заеме при подписването примирието.

„Турция, гледайки всички планове, вижда, че има теми, разделени по суша, въздух и море…Частта с морето е свързана с Черно море, защото Украйна има само този излаз на море. Черно море и неговата сигурност са изключително важни и за нас и като най-голямата страна-член на НАТО, която има излаз към Черно море, тук Турция трябваше да поеме основната отговорност, защото и нашият президент беше дал своите указания на въоръжените сили по този въпрос. Ние като Министерство продължихме преговорите от тази точка. Сега, когато погледнем плановете, при едно мирно споразумение въпросът със сигурността на Черно море е поверен на Турция. Въпросите, свързани със сушата и въздуха, са разпределени между Франция и Великобритания“, заяви Фидан.

Външният министър на Турция отново направи връзка между протестите в Иран и подстрекаването им от фактори извън страната. Според него Израел също се опитва да се възползва от тях.

„Това което се случва, изпраща много силно послание към режима. Вярвам, че то ще бъде възприето. Има и изявления по този въпрос на президента Масуд Пезешкян, но категорично виждам, че няма да се стигне до резултата, който иска Израел. Иранският народ знае много добре срещу кого и по коя тема да се противопостави“, каза Фидан.

Външният министър на Турция е на мнение, че Иран трябва да реши проблемите си със Запада чрез преговори и по този начин да елиминира преднината на Израел. Според него обаче при преговори Техеран често е поставян пред условия, на които няма как да се съгласи.

Той подчерта, че мирът в региона минава през мира в Иран, както и че Турция неведнъж е завявала, че е време в Техеран да бъдат реалисти, да предприемат политика на разбирателство с другите страни около тях. Хакан Фидан препоръча миналото да бъде загърбено и да се гледа напред.

По отношение на операцията на сирийското правителство в Алепо външният министър на Турция обвини сирийските кюрдски милиции в невъзможността да водят диалог без заплахи.

„На човек му се иска да каже с чиста съвест: "Да, не бях прав в анализите, които направих през изминалата година!..." Но като човек, който е следил години наред терористичните организации, борил се е с тях и ги е анализирал, а когато е било необходимо, е говорил с тях при предишни мои длъжности, съм научил своите уроци и има неща, които знам“, коментира Фидан.

Той призова терористичната организация да спре със своите действия в регион, където религията и ценностите на хората са били потъпквани с години, както и с политиката на разделение, зад която отново видя Израел.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 30 Отговор
    Турция иска да окупира Одеса

    Коментиран от #3, #20

    10:03 07.01.2026

  • 2 честен ционист

    13 34 Отговор
    Турците ще пазят Ганчо от Медведицата.

    10:05 07.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Йосиф Кобзон

    12 22 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    Аз си взимам своето.

    10:11 07.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 миче що мари

    29 7 Отговор
    тази смешна снимка си постнала

    иначе блажени са вярващите
    подписването на договор е „изключително близо“

    10:12 07.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Соня

    21 12 Отговор

    До коментар #3 от "ФАКТ":

    Чий Крим товариш? За колко време руснаците го взеха от ръцете на сащ? Не ми отговаряй, нямаш спусната опорка и само ще се изложиш.

    Коментиран от #13

    10:14 07.01.2026

  • 12 Владимир Путин, президент

    23 28 Отговор
    Фактически вместо да победи Украйна, капитулира Русия без да постигне нищо от заявените цели и оставайки с мъгливи обещания, разорена територия и народ. Молодци 🎅👍

    Коментиран от #16

    10:17 07.01.2026

  • 13 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    16 23 Отговор

    До коментар #11 от "Соня":

    Клепар, днес кой се пада от тридневната специална военна операция?

    10:19 07.01.2026

  • 14 Още запетайки

    2 3 Отговор
    Това, което виждаме, е, че ако двете страни

    10:21 07.01.2026

  • 15 Турция е Велика

    21 19 Отговор
    Турция не разрешава на Фашиста путин да вилнее в Черно море!

    10:22 07.01.2026

  • 16 Вашето мнение

    19 21 Отговор

    До коментар #12 от "Владимир Путин, президент":

    Фактически в резултат на СВО територията на Русия порастна с две Българии, бандерюгите бяха изтребени като хлебарки, ес и нато бяха разгромени и се превърнаха за посмешище, ес фалира, а българското жинжър получи дълготрайни психически травми.

    Коментиран от #22

    10:22 07.01.2026

  • 17 Проктолог

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "ФАКТ":

    Кой размер ти е вибратора?

    Коментиран от #45

    10:23 07.01.2026

  • 18 Ря3ана 6ургия

    9 11 Отговор
    ..."по мое мнение"...каза турският външен министър и тук,приключва темата.

    Коментиран от #50

    10:24 07.01.2026

  • 19 Ами да

    19 17 Отговор

    До коментар #9 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    Русия е никой.Провалът във Венецуела го потвърди.

    Коментиран от #32

    10:24 07.01.2026

  • 20 Турция не пуска Одеса на путин

    18 13 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Турция твърдо държи да командва в Черно море! путин е в безисходица!

    10:25 07.01.2026

  • 21 Копейка

    6 5 Отговор
    А на нас тук каква ни е далаверата?

    Коментиран от #24

    10:25 07.01.2026

  • 22 Владимир Путин, президент

    21 19 Отговор

    До коментар #16 от "Вашето мнение":

    Прав си !!!
    Пустеещата територия на Русия нарасна с още една пустеещата, напълно ненужна територия, а Русия обедня с 50 години напред. Това е крайния резултат засенчващ всяко природно бедствие. Честито ))

    Коментиран от #26

    10:26 07.01.2026

  • 23 Руски колхозник

    13 8 Отговор
    Ще е голям срам, (струва ми се невъзможно)ако Путин се съгласи сега на договорка, при положение, че целите по денацификация и демилитаризация все още не са постигнати.

    10:26 07.01.2026

  • 24 Келнера

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Копейка":

    Сметката

    10:27 07.01.2026

  • 25 От кога разправям

    13 13 Отговор
    на родните копейки да не чакат на Дунав мост с хляб и сол, че Турция няма да пусне Московията в България!

    Коментиран от #29, #38

    10:28 07.01.2026

  • 26 Соня

    7 14 Отговор

    До коментар #22 от "Владимир Путин, президент":

    Пустееща, но руска нали така жинжър?

    Коментиран от #28

    10:28 07.01.2026

  • 27 Мишел

    3 1 Отговор
    В близката далечина, нещо черно се белее,....

    Коментиран от #30

    10:29 07.01.2026

  • 28 Пумияр,

    7 4 Отговор

    До коментар #26 от "Соня":

    Спечели ли за една баничка?

    10:30 07.01.2026

  • 29 Вашето мнение

    4 9 Отговор

    До коментар #25 от "От кога разправям":

    Дедо ти е казвал същото на баба ти, докато се е крил под полата и от османлиите.

    10:30 07.01.2026

  • 30 Ами

    6 2 Отговор

    До коментар #27 от "Мишел":

    Спирай наркотиците.

    10:30 07.01.2026

  • 31 Ако Путлер

    15 10 Отговор
    спре сега войната, когато нищо не постигна за 4 години, почва петата, значи си признава поражението.

    Ако я продължи, рискува да фалира Матушката и той го знае.

    Ни в клин, ни в ръкав.
    Насади се на пачи яйца!

    Трябваше първо да премери кокосовия орех на изхода си, тогава да го глътне!

    Коментиран от #41

    10:31 07.01.2026

  • 32 Путин

    9 8 Отговор

    До коментар #19 от "Ами да":

    Не познавам никакъв Мадуро!

    10:32 07.01.2026

  • 33 Оракула от Делфи

    13 9 Отговор
    Русия искала да има такъв мир , че " за в бъдеше да възпира Украйна",
    та нали Русия нападна Улкрайна ,
    Русия води войната в Украйна на чужда територия
    или бъркам???

    10:34 07.01.2026

  • 34 !!!?

    10 11 Отговор
    Путлер се обгради с няколко диктаторчета - някой дезертирали, а други изтекъл модел...ако настъпи мир в Украйна ще има още Мадуровци...!!!?

    10:36 07.01.2026

  • 35 Историк

    12 4 Отговор
    Настъпили са много тежки времена. Даже закона на джунглата не действа,защото там силните животни спират да нападат по-слабите като се наядат, а тези двамата злодеи Путин и Тръмп нямат наяждане. Ако цивилизования свят не се опълчи адекватно, варварството ще съсипе всичко цивилизовано.

    10:37 07.01.2026

  • 36 султана от капалъчарши

    11 8 Отговор
    пак пуска кьорфишеци

    10:39 07.01.2026

  • 37 Баш си взе

    5 12 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    Бай Дончо туря ръчичка на над 50% от световните залежи на нефт!!! От тук насетне нема Раша, нема ОПЕК... Т.е. и Раша е при арабите, а Бай Дончо ша дуе свирката пара/добив!

    10:42 07.01.2026

  • 38 ИЗВРАТЕНЯК

    9 6 Отговор

    До коментар #25 от "От кога разправям":

    Точно така пич,слагай чалмата и на турската граница да посрещаш султан Ердоган. Ама си вземи и възелина.

    Коментиран от #40

    10:57 07.01.2026

  • 39 дядото

    9 3 Отговор
    много е близо,но има много ако, кой знае,русия още я няма в играта а и отреждат ролята на победения.

    11:08 07.01.2026

  • 40 Бай Араб

    9 7 Отговор

    До коментар #38 от "ИЗВРАТЕНЯК":

    Путин да слага ли вазелина ?

    11:13 07.01.2026

  • 41 Бай Араб

    8 10 Отговор

    До коментар #31 от "Ако Путлер":

    Ами той си мислеше ,че Украйна е като Грузия ,влиза с танковете ,чупи ,руши два три дни ,плаши и заминава .

    11:18 07.01.2026

  • 42 Аас

    6 6 Отговор
    Аха и коалицията на не можещите войски ще пращат бази ще правят ама руснаците забравили да питат и много бързо ще се наакат

    11:21 07.01.2026

  • 43 ДА да

    12 5 Отговор
    Всички говорят за подписване...коалициии глупости, а още никой не е питал Русия. След последните обстоятелства нещата са ясни......

    11:27 07.01.2026

  • 44 падналия ангел

    4 2 Отговор
    Явно Хаканката е много далече от тези работи! Или е шашарма на Султана, както е предположено в един от предишните постове. След споразумението за натюфски войници в Покрайнината, мир няма да има? Или Зельо ще се сдава, или трябва да се постави Русия на колене!

    11:51 07.01.2026

  • 45 Всъщност

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Проктолог":

    нямат размери . Това не са обувки . Образовай се малко , преди да пишеш глупoтевинu .

    12:03 07.01.2026

  • 46 Напомняне

    6 2 Отговор
    Винаги ми е странно, когато се съберат представители на Украйна и/или САЩ и/или Западна Европа и почнат да съчиняват разни мирни споразумения, а после възторжено обявяват, че те едва ли не на момента ще влязат в сила. И парадоксално премълчават или недоглеждат очевадния факт, че в тези споразумения нито участва, нито ги приема една от двете воюващи страни - Русия. Класически пример за сметка без кръчмаря! Как ще наложиш мир по такова споразумение, което се отхвърля от страна в конфликта и тя продължава да воюва?! Пълно безумие! Става като в оня виц, дето се срещнали двама приятели и единият пита другия: "Какво стана с онова момиче, дето щеше да се жениш за нея?" И оня му отговаря: "Нещата са почти уредени - аз я искам, моите родители я искат, нейните родители ме искат, остава само тя да ме поиска". Та и тук същото малоумие.

    13:46 07.01.2026

  • 47 Бате Ердо

    1 4 Отговор
    Пучин пак ще целува КУРАнът.

    Точно и ясно .

    14:05 07.01.2026

  • 48 След удара

    2 4 Отговор
    По Мъдуро

    Положението за Бункерата Движуха
    Доста се промени.

    Кремълските Сабаки
    Една по една окапват.
    И изобщо не е светло бъдещето
    За Цар Плъх .

    14:09 07.01.2026

  • 49 Свети Марко Тотев

    2 0 Отговор
    Мирът ще бъде подписан всеки момент
    в който една от воюващите страни вдигне белия байрак.

    20:01 07.01.2026

  • 50 Шшшшшш

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Ря3ана 6ургия":

    Откъде ги имате тези мечти все за рязани бургии мечтаете уж ги мразите но постоянно сунувате за рязани

    20:46 07.01.2026

  • 51 БЛЯ , БЛЯ, И БЛЯ!

    1 1 Отговор
    АХА, ВСИЧКО Е ОРЕДЕНО , НО БЕЗ РУСИЯ , И КАК ЩЕ СТАНЕ ТАЯ РАБОТА ???

    19:22 08.01.2026

  • 52 Шопо

    4 0 Отговор
    Плана за мир има само една точка, капитулация.

    03:02 10.01.2026

  • 53 Фактъ

    3 0 Отговор
    Турците традиционно имат добра дипломация. Руснаците също. САЩ се управлява от психопати ционисти. Шансът за мир е в преговори без участие на САЩ, Великобритания и ЕС.

    03:09 10.01.2026

  • 54 Т.КОЛЕВ

    0 2 Отговор
    АЗ ИСКЪМ ИНСТАМБУЛ И АНКАРА.
    РУСНАЦИТЕ ТРЯБВА САМО ДА БЪДАТ ИЗГОНЕНИ ОТ ЧУЖДА ТЕРИТОРИЯ И ЧРЕЗ НАМЕСА НА ДРУГА ВОЙСКА И РЯЗПОЛАГАНЕ В УКРЯЙНА НА МИРОУПАЗВАЩИ АИЛИ СЛЕД ТОЕА ЯСНО И ПРОСТО ДРУГ НАЧИН НОРМАЛЕН ПРИЕМВЛИВ НЯМА ДА ИМА.
    ОСВЕН УКРАЙНЦИТЕ СА СИ ПРЕДАДЪТ ОТКАЖАТ ОТ ЧАСТ ОТ СОБСТВЕНАТА СИ ТЕРИТОРИЯ. ТИЯ ПОЛИТИЦИ СА ИНТЕРЕСЧИЙ БОЛНИ МОЗЪЦИ.

    03:13 10.01.2026

  • 55 Доналд Трамп, президент

    2 0 Отговор
    Зеля хотел томагавки. Получил орешко!

    03:18 10.01.2026

