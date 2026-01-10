Новини
Зеленски пред Bloomberg: Никога няма да признаем териториите, окупирани от Москва, за руски. Искам нова среща с Тръмп
Зеленски пред Bloomberg: Никога няма да признаем териториите, окупирани от Москва, за руски. Искам нова среща с Тръмп

10 Януари, 2026 03:03, обновена 10 Януари, 2026 03:36

Надяваме се да възстановим суверенитета на цялата ни територия, заяви украинският президент

Зеленски пред Bloomberg: Никога няма да признаем териториите, окупирани от Москва, за руски. Искам нова среща с Тръмп - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за Bloomberg, че няма да възразява срещу ангажирането на Европа с Русия, ако руският лидер Владимир Путин разбере сериозността на тези преговори.

В отговор на въпрос относно скорошни изявления на европейски лидери, призоваващи за възобновяване на диалога с Москва, той каза:

„Не съм против Европа да преговаря с Русия, особено сега, когато натискът от САЩ се засилва и Европа започна да говори за гаранции за сигурност. Придвижваме се към последния етап, дори и все още да не знаем как ще изглежда той.“

Зеленски подчерта, че действията на Русия показват нежеланието ѝ да се ангажира с истинска дипломация. Той добави, че Украйна никога няма да признае териториите, окупирани от Русия, въпреки че се надява да възстанови суверенитета си над цялата си територия в бъдеще.

Президентът също така призова САЩ да реагират по-систематично на руската агресия, отбелязвайки, че Украйна все още не е получила всички обещани от тях противоракетни системи „Пейтриът“ и боеприпаси.

Зеленски заяви, че Украйна е представила своите коментари по териториалните предложения на американския екип, който след това ще ги препрати на руските си колеги за коментари, които от своя страна могат да бъдат предадени на Киев.

Украинският лидер заяви, че се надява да получи отговора на Русия на 20-точковото рамково споразумение, докато финализира гаранциите за сигурност и плана за възстановяване с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Той каза, че това може да се случи още в края на този месец. Той добави, че очаква да се срещне с Тръмп или в САЩ, или в Давос, Швейцария, където и двамата лидери планират да присъстват на Световния икономически форум.

Зеленски също така заяви, че иска лично да обсъди с Тръмп конкретни ангажименти на САЩ в случай на подновяване на руската агресия. Президентът добави:

„Не искам всичко да се свежда до просто обещание за отговор. Наистина искам нещо по-конкретно.“

Отбелязва се, че въпреки че преговорите на Киев със съюзниците му за гаранциите за сигурност постигнаха значителен напредък през последните седмици, териториалните въпроси остават основната препъни камък в преговорите за прекратяване на руската инвазия.

Зеленски обяви, че обсъжда споразумение за свободна търговия със Съединените щати като част от по-широк пакет за следвоенното възстановяване и икономическата сигурност на Украйна.

Според него, евентуалното споразумение би предвиждало нулеви тарифи върху търговията със Съединените щати и би се прилагало за определени индустриално развити региони на Украйна. Той обясни, че това би дало на страната „много значителни предимства“ пред съседните държави и би могло да привлече инвестиции и бизнес.

Държавният глава отбеляза, че детайлите на това предложение изискват директно обсъждане с президента на САЩ Доналд Тръмп, добавяйки, че подобно споразумение би могло да осигури допълнителна икономическа гаранция за сигурност за Украйна.

Както UNIAN съобщи по-рано, вчера беше обявено, че Зеленски ще проведе още една среща с Тръмп в близко бъдеще, за да финализира споразумението за сигурност. Axios, позовавайки се на украински официални лица, съобщи, че един от вариантите за срещата може да бъде директно посещение на Зеленски в Съединените щати, докато друг вариант е украинският и американският лидер да се срещнат в кулоарите на Световния икономически форум в Давос, насрочен за 19-23 януари.

По-рано Тръмп заяви, че „не е във възторг“ от руския президент Владимир Путин, но не се ангажира публично да предприеме нови мерки в подкрепа на Украйна.

„Телеграф“ съобщи, че той е все по-разочарован от руския лидер Путин и го смята за по-голяма пречка за мира в Украйна от Зеленски.

Според източници на изданието, изземването на петролния танкер под руски флаг и подкрепата за новия законопроект за санкции са сигнали към Путин, че времето за прекратяване на войната изтича.

Италианският премиер Джорджия Мелони заяви, че на фона на международните усилия за прекратяване на войната в Украйна е дошло времето за преговори между ЕС и Русия.

Германия заема различна позиция по този въпрос. Волфганг Ишингер, изпълняващият длъжността председател на Мюнхенската конференция по сигурност през 2026 г., заяви, че преките преговори между европейците и руското правителство в момента са безсмислени. Той заяви, че Москва най-вероятно се интересува от преговори само с Вашингтон.

Украйна е възложила проекта за разработване на голямото находище за леене „Добра“ на американски инвеститори. Сред тях са милиардерът и приятел на американския президент Доналд Тръмп Роналд С. Лаундър, както и енергийната инвестиционна фирма TechMet, която е частично собственост на правителството на САЩ, съобщава The New York Times, позовавайки се на членове на правителствена комисия в Киев.

Решението на комисията за прехвърляне на проекта трябва да бъде одобрено от украинския кабинет на министрите. Източници на изданието обаче твърдят, че сделката вече е сключена.

Находището ще бъде разработено по споразумение за споделяне на производството; инвеститорите ще трябва да представят отчети за производството на украинското правителство.

Литиевото находище „Добрянско“ е едно от най-големите находища на литий в Украйна, минерал, решаващ за производството на батерии.

През май 2025 г. Съединените щати и Украйна подписаха споразумение за добив. Според условията на сделката половината от приходите на Киев от добива на литий ще бъдат насочени към този фонд за реинвестиране в украинската икономика. Съединените щати също ще имат претенции за част от тези средства.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
  • 1 Доналд Трамп, президент

    6 1 Отговор
    Зеля хотел томагавки. Получил орешко!

    03:18 10.01.2026

  • 2 оня с коня

    6 0 Отговор
    Украйна все още съществува, защото Путин жали етническите руснаци в Украйна, които са болшинството от населението. Ракетни и бомбови удари се извършват само по обекти извън работно време, за да се намалят жертвите. Не се употребява ядрено оръжие и не се предвижда употребата му.
    Великодушието и търпението на Владимир Владимирович са много големи. Над три години го дразнят. Скачат му по нервите. Сипят обиди. А той търпи и щади мирното население на Киев и градовете, където няма сражения.

    03:41 10.01.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 0 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ е разгащен и наведен:
    - Моля ви се бе, господин Тръмп, дайте нещо и ще видите, че съм тесняк!

    03:42 10.01.2026

  • 4 ДО КОГА ЩЕ ГО ГЛЕДАМ ТОЯнаркоман?

    8 0 Отговор
    4 години го гледам всеки ден тоя зеленБОКЛУК

    ОМРЪЗНА МИ БЕ

    Коментиран от #7

    03:43 10.01.2026

  • 5 Знаещ

    6 0 Отговор
    Който много иска много дри..ка

    03:43 10.01.2026

  • 6 Никой

    6 0 Отговор
    Те му взели вече територии - той не ги признава.

    03:45 10.01.2026

  • 7 Тоя зеления

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "ДО КОГА ЩЕ ГО ГЛЕДАМ ТОЯнаркоман?":

    Знае само думата искам, досега не съм го чул да каже давам

    Коментиран от #9

    03:46 10.01.2026

  • 8 Георги

    1 0 Отговор
    те не го щат в селото, той за къщата на попа пита. Зелю мисли, че рижият се е обърнал срещу бункерния. Не, мамин златен, тоя сценарий върви вече 1 година - една седмица така, една наобратно. Това са последиците от Аляска, остава да видим кой още е бил на "салфетката"и към кого е разпределен.

    03:56 10.01.2026

  • 9 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тоя зеления":

    не си защото не е удобно. Точните му думи са "искам $200,000,000,000 давам 400,000 украинци"!

    03:58 10.01.2026

