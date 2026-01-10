Тръмп: Можем да продаваме венецуелски петрол на Русия и Китай, но ясно им заявихме, че не ги искаме там

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати са отворени за продажба на петрол на Русия и Китай.
„Китай може да купува от нас толкова петрол, колкото иска, или там (във Венецуела), или в Съединените щати. Русия може да получи целия необходим петрол от нас. И да, те харесват петрола, въпреки че сами произвеждат много от него. Но Китай, Русия и всички останали могат да дойдат при нас и ние ще бъдем отворени за бизнес почти веднага“, каза Тръмп по време на среща с ръководителите на водещи американски петролни и газови компании.
Той добави, че Китай се нуждае от много петрол и САЩ са готови да го доставят.
"Ако САЩ не бяха поели контрола над петролния сектор на Венецуела, Китай и Русия щяха да имат тази възможност", заяви президентът. Срещата бе излъчена в YouTube канала на Белия дом.
Той каза, че американската позиция по отношение на Венецуела е била съобщена на двете страни и че САЩ са отворени за сътрудничество в енергийния сектор. Тръмп добави, че е казал на Китай и Русия, че САЩ „се разбират много добре“ с тях, но не ги искат във Венецуела.
Financial Times по-рано съобщи, че американските петролни компании изискват правни и финансови гаранции от правителството на САЩ, преди да инвестират във Венецуела.
На фона на преговорите на САЩ с Каракас за доставката на до 50 милиона барела венецуелски петрол, Тръмп настоява за участието на американски компании в енергийния сектор на Венецуела и контрол върху приходите от петрол, отбелязва изданието.
Тръмп също така заяви, че временните венецуелски власти ще прехвърлят от 30 до 50 милиона барела петрол на САЩ по пазарна цена, като средствата ще бъдат контролирани лично от него.
Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт смята, че производството на петрол във Венецуела може да се увеличи до 3 милиона барела на ден за 8-12 години.
„Мисля, че можем да достигнем 3 милиона барела на ден във Венецуела през следващите 8-12 години“, каза той пред репортери в Белия дом.
Райт добави, че е в контакт „с венецуелското правителство, включително с министъра на петрола“. Той обаче не уточни дали има предвид изпълняващия длъжността президент на Венецуела Делси Родригес, която е и министър на въглеводородите на страната. Министърът на енергетиката на САЩ похвали това взаимодействие. „То е фантастично. Мисля, че временното правителство във Венецуела разбира, че правилата на играта са се променили“, каза той. Райт каза, че администрацията на САЩ ще вземе решения „през следващите седмици и месеци“, които ще „променят траекторията на производството на петрол във Венецуела“.
Министърът на енергетиката на САЩ по-рано заяви, че пикът на производството на петрол във Венецуела (приблизително 3,5 милиона барела на ден) е бил преди няколко десетилетия и че достигането на тези нива може да отнеме много години.
Венецуела притежава най-големите петролни запаси в света – приблизително 17% – но произвежда по-малко от 1% от общите световни запаси поради национализация, санкции и проблеми с управлението на PDVSA.
От началото на 90-те години на миналия век ExxonMobil, ConocoPhillips, Chevron и други компании са инвестирали приблизително 17 милиарда долара в производство на тежък петрол в пояса на Ориноко. През 2006–2007 г. венецуелското правителство поиска прехвърляне на контролен пакет акции на PDVSA (Petróleos de Venezuela, Sociedad Anonima – държавната петролна и газова компания на Венецуела), което доведе до оттеглянето на Exxon и ConocoPhillips от страната и арбитражни производства за милиарди долари. Chevron остана в страната като миноритарен партньор на PDVSA. Европейските компании също запазиха по-малки дялове в съвместни предприятия, контролирани от държавата.
Тръмп заяви също, че е предупредил Москва и Пекин за желанието си за ексклузивно сътрудничество на САЩ с Венецуела. Той също така заяви, че обича народа на Русия и Китай.
„Обичам народа на Китай. Обичам народа на Русия.“
1 ...
02:46 10.01.2026
2 Хеми значи бензин
02:51 10.01.2026
3 Шопо
ЕС не е в играта.
Купихме си фабрика на девети септември.
Коментиран от #7
02:55 10.01.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
03:02 10.01.2026
5 Никой
То - няма да спрат нарко-трафика - просто ще ги организират наново.
03:04 10.01.2026
6 Този ненормалния ционист
Коментиран от #13
03:04 10.01.2026
7 Хаха Шпек
До коментар #3 от "Шопо":А Русия и Китай са много в играта.
03:05 10.01.2026
8 Кой си ти бе?
Коментиран от #12
03:05 10.01.2026
9 Смърфиета
03:08 10.01.2026
10 "Те щяха да
Значи едни крадци, крадат от други крадци?
03:08 10.01.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
В САЩ Е КИТАЙСКА
.......
ДА НЕ СТАНЕ САНДВИЧ АМЕРИКАНСКО ТЕЛЕ МЕЖДУ ДРАКОН И МЕЧКА :)
Коментиран от #20
03:09 10.01.2026
12 бай Ставри
До коментар #8 от "Кой си ти бе?":Имаш банани, ядеш банани.
Имаш макърони, ядеш макърони.
Имаш консерва скумрия, пущищ цегари.
03:11 10.01.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Този ненормалния ционист":Дони успя да фалира казино❗Колко му е да фалира страна с дълг от 40 ООО ООО ООО ООО $$$
🧐🧐ЧЕТИРИ С ТРИНАДЕСЕТ НУЛИ🧐🧐 ❗
03:17 10.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
БАЙ ДОНЬО ЩЕ ТРЯБВА ДА ВКАРА ПЕХОТАТА
......
И СТАВА ВИЕТНАМ :)
03:18 10.01.2026
16 Доналд Трамп, президент
03:24 10.01.2026
17 Да да
03:28 10.01.2026
18 Жител на Евротериторията “България”
03:29 10.01.2026
19 Обществена тайна
света владеят с тройна власт."
Гьоте
Пак го пиша, защото е вечно и актуално.
03:30 10.01.2026
20 Алтернатива на алтернативата
До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Много ви се иска , от години чувам как залязва Америка и как долара се срива , но Съединените Щати си остават най-великата държава в света
Коментиран от #22, #23
03:46 10.01.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Зам.-председателят на френския парламент внесе резолюция за излизане на Франция от НАТО
🗼🗼🗼
03:54 10.01.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #20 от "Алтернатива на алтернативата":И Римската империя не се е разпаднала за ЕДИН ДЕН‼️
03:55 10.01.2026
23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #20 от "Алтернатива на алтернативата":А чувал ли си , че делът на доларовите резерви в световен мащаб спада и от НАД 70% преди.няколко години вече е ПОД 60%🤔❓
А знаеш ли колко е спаднал делът на 7-те длъжници в световната икономика🤔❓
03:59 10.01.2026