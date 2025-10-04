The New York Times: Тръмп планира да пуска в САЩ едва до 7 500 бежанци годишно

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп планира да определи рекордно нисък лимит за приема на нови бежанци през следващата година. Той може да достигне едва 7 500, съобщи The New York Times.

Според документи, получени от вестника, „значителна част от местата ще бъдат запазени“ за бели южноафриканци и други групи, които са обект на „несправедлива дискриминация“. Този лимит от 7 500 не само ще бъде значително по-нисък от лимита за 2024 г., определен от администрацията на бившия американски президент Джо Байдън (125 000 бежанци), но и наполовина от лимита, определен от самия Тръмп в края на първия му мандат (15 000 бежанци).

Неназован служител от Белия дом заяви пред вестника, че окончателно решение за лимита ще бъде взето само след консултации между администрацията и Конгреса. Подобни дискусии в момента са невъзможни поради частичното спиране на работата на федералното правителство. Според източник на The New York Times, САЩ няма да приемат никакви бежанци през новата фискална година, която започна на 1 октомври, докато законодателите не се споразумеят за по-нататъшно държавно финансиране.

В средата на август Ройтерс съобщи, че администрацията на САЩ обмисля да ограничи приема на нови бежанци до 40 000 души годишно, считано от 2026 г. В меморандум до държавни служители, Анджи Салазар, главен специалист по подпомагане на бежанците в Министерството на здравеопазването и социалните услуги на САЩ, пише, че освен бели южноафриканци, администрацията на Тръмп се надява да приеме и някои групи афганистанци, а също така се обмисля и възможността за приемане на украинци. Ако приоритетните бежански групи не запълнят всички разпределени места, граждани на други държави ще имат право на прием.