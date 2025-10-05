Арабските страни призовават за преговори за прехвърляне на властта в Газа

Външните министри на арабските и ислямските страни призоваха за преговори за прехвърляне на властта в Газа от Хамас към преходен комитет, според изявление, получено от РИА Новости.

„Външните министри приветстват готовността на Хамас да предаде управлението на Газа на преходен комитет на Палестинската администрация, съставен от независими технократи. Те подчертаха необходимостта от незабавно започване на преговори за постигане на консенсус относно механизъм за прилагане на предложението и обсъждане на всички негови аспекти“, се казва в изявлението.

Външните министри на Турция, Йордания, ОАЕ, Индонезия, Пакистан, Саудитска Арабия, Катар и Египет приветстват призива на президента на САЩ към Израел да спре атаките срещу Газа и отбелязаха, че подобно развитие „представлява реална възможност за постигане на всеобхватно, устойчиво прекратяване на огъня и подобряване на критичните хуманитарни условия за жителите на Газа“, се казва в изявлението.

В събота източник от израелското правителство заяви, че Израел се готви да изпрати делегация от преговарящи, за да обсъди подробностите от първата фаза на мирния план на Тръмп за Газа, който се отнася до освобождаването на израелски заложници и палестински затворници.

Палестинското движение Хамас обяви в петък готовността си да освободи всички живи израелски заложници и да предаде телата на загиналите в съответствие с плана на Тръмп. По-рано президентът на САЩ заплаши с тежки последици, ако Хамас не отговори положително на неговото 20-точково предложение до неделя.