Новини
Свят »
Израел »
Арабските страни призовават за преговори за прехвърляне на властта в Газа

Арабските страни призовават за преговори за прехвърляне на властта в Газа

5 Октомври, 2025 14:05 684 3

  • ивица газа-
  • израел-
  • сащ-
  • министри-
  • преговори-
  • египет-
  • условия-
  • изпълнение-
  • хамас

Преговорите трябва да започнат незабавно, смятат външните министри на редица държави

Арабските страни призовават за преговори за прехвърляне на властта в Газа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Външните министри на арабските и ислямските страни призоваха за преговори за прехвърляне на властта в Газа от Хамас към преходен комитет, според изявление, получено от РИА Новости.

„Външните министри приветстват готовността на Хамас да предаде управлението на Газа на преходен комитет на Палестинската администрация, съставен от независими технократи. Те подчертаха необходимостта от незабавно започване на преговори за постигане на консенсус относно механизъм за прилагане на предложението и обсъждане на всички негови аспекти“, се казва в изявлението.

Външните министри на Турция, Йордания, ОАЕ, Индонезия, Пакистан, Саудитска Арабия, Катар и Египет приветстват призива на президента на САЩ към Израел да спре атаките срещу Газа и отбелязаха, че подобно развитие „представлява реална възможност за постигане на всеобхватно, устойчиво прекратяване на огъня и подобряване на критичните хуманитарни условия за жителите на Газа“, се казва в изявлението.

В събота източник от израелското правителство заяви, че Израел се готви да изпрати делегация от преговарящи, за да обсъди подробностите от първата фаза на мирния план на Тръмп за Газа, който се отнася до освобождаването на израелски заложници и палестински затворници.

Палестинското движение Хамас обяви в петък готовността си да освободи всички живи израелски заложници и да предаде телата на загиналите в съответствие с плана на Тръмп. По-рано президентът на САЩ заплаши с тежки последици, ако Хамас не отговори положително на неговото 20-точково предложение до неделя.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    Витошка от край до край е пълна с протестиращи срещу Израел.

    Коментиран от #2

    14:09 05.10.2025

  • 2 👊🏿🎃💸

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти да не си фен на джихадистите бе викни си ги във вас и ги храни.

    Коментиран от #3

    14:12 05.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "👊🏿🎃💸":

    Враг съм на Хазарите които унищожават България.

    14:13 05.10.2025