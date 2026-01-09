Володимир Зеленски: Руският удар беше демонстративно близо до границата на Украйна с ЕС

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският удар през изминалата нощ с ракета "Орешник" е бил "демонстративно" близо до границата на Украйна с Европейския съюз, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
В обръщението си Зеленски посочи, че балистичната ракета със среден обсег представлява заплаха за страни като Полша, Румъния и Унгария.
По-рано днес Службата за сигурност на Украйна (ССУ) потвърди, че Русия е нанесла удар срещу Лвовска област в Западна Украйна с ракета "Орешник". ССУ подчерта в изявление, че е локализирала отломките в Лвовска област, граничеща с Полша, която е страна членка на Европейския съюз и НАТО.
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) започна консултации за установяване на временна зона за прекратяване на огъня в близост до Запорожката АЕЦ, след като военни действия причиниха повреда в един от двата високоволтови електропровода, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси.
Гроси заяви, че МААЕ поддържа връзка както с руските, така и с украинските власти, за да се осигури безопасност при необходимост от ремонтни дейности и да се намали рискът от ядрена авария на фона на засилената военна активност в близост до обекта.
1 пръццц
Коментиран от #2, #43
21:31 09.01.2026
2 Направи едно милиционерско
До коментар #1 от "пръццц":По-скоро фъсссссс
Коментиран от #5, #14
21:31 09.01.2026
3 гост
21:32 09.01.2026
4 Малей
21:32 09.01.2026
5 Путин
До коментар #2 от "Направи едно милиционерско":Шубе ме е веееееее
Коментиран от #19
21:32 09.01.2026
6 az СВО Победа 80
🤣🤣🤣
Коментиран от #13
21:33 09.01.2026
7 Дружина полска
21:33 09.01.2026
8 Пич
- Зелю , специално за тебе бях вързал и една зелена бира за Орешника! Върви я търси, и я пийнете с Урсула !!!
21:33 09.01.2026
9 18-годишният син на Кадиров от
Коментиран от #29, #32
21:33 09.01.2026
10 Дрът евроидиот
21:34 09.01.2026
11 Хипотетично
21:34 09.01.2026
12 не взимам
Коментиран от #22
21:34 09.01.2026
13 Сиса мухата
До коментар #6 от "az СВО Победа 80":Още варди Бахмут.
21:35 09.01.2026
14 Така
До коментар #2 от "Направи едно милиционерско":Ти се струва, защото такава здрава мъжка любов въртите на павета, че сте започнали да изпускате.
21:35 09.01.2026
15 Карго 200
Коментиран от #24
21:35 09.01.2026
16 горна баня
Коментиран от #42
21:35 09.01.2026
17 Сатана Z
21:36 09.01.2026
18 123
21:37 09.01.2026
19 Атила
До коментар #5 от "Путин":Господине отрежете сиПикалото и го дайте на Котките 👌👌👌
Коментиран от #34
21:37 09.01.2026
20 Сатана Z
- В кой са картите бе, Оранжев 🤡?
Коментиран от #27
21:38 09.01.2026
21 коко
21:38 09.01.2026
22 Донбас
До коментар #12 от "не взимам":А виждал ли си Алея на ангелите? Питай гугъл!
21:39 09.01.2026
23 Въпрос
21:39 09.01.2026
24 Цеца Боата
До коментар #15 от "Карго 200":Най много не уважавам мъжете като тебе, на които половин час съм опъвала ластика , да ми се правят и да коментират оклюмали работи!
21:39 09.01.2026
25 Киев очаква покана от Вашингтон
21:39 09.01.2026
26 Механик
Малко ви е! Малко ви жарят. Трябва да ви спукват от бой по каубойски. Бомбени килими, обеднен уран и прочее.
А сега може да си виете от злоба и безсилие колкото ви душица иска.
21:39 09.01.2026
27 Картите
До коментар #20 от "Сатана Z":Са във Танкерите.
Ще направи ли нещо по
Въпроса
Бункерния ПЕДОС ?
21:40 09.01.2026
28 Каква снимка на вкиснатото зеле само
21:41 09.01.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Юрдеци
21:42 09.01.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Да и всички
До коментар #9 от "18-годишният син на Кадиров от":Умряха от Смях
Кадиров Младши
И Интелект .
Две неща които никога няма да бъдат
На едно и също място .
Хахахаха хахахаха
Коментиран от #46
21:42 09.01.2026
33 Ватенка
Коментиран от #39, #41
21:43 09.01.2026
34 Трай , ма....
До коментар #19 от "Атила":К- Атила! Некой мъже имат здрави инструменти , но само за жени! А вие си ги режете защото искате да станете жени.
Коментиран от #45
21:43 09.01.2026
35 Невероятни т паци
21:43 09.01.2026
36 стоян георгиев
21:44 09.01.2026
37 Не споменал какво е ударено?
21:45 09.01.2026
38 604
21:46 09.01.2026
39 Тоя па
До коментар #33 от "Ватенка":От бандерите остана жив само Зелю, защото го е шубе крак да му стъпи в Украйна!
21:46 09.01.2026
40 Запознат
Коментиран от #44
21:46 09.01.2026
41 Механик
До коментар #33 от "Ватенка":Те все още твърдят, че Русия няма ракети, но атакува Бандерия с някакви украински перални.
Тия там бавно стоплят. Според укро-троловете, бандерия печели войната, но Русия макар с над 200 милиона убити все пак им съдира ауспуха.
Тия кривоглави укри, просто трябва да бъдат заличени. И ще бъдат.
21:47 09.01.2026
42 Сръбските
До коментар #16 от "горна баня":и българските радари са все съветско производство и американската ракета бе прехванала сигнала на радара в горна баня. Извиниха се за досадната грешка.
21:48 09.01.2026
43 Баце ЕООД
До коментар #1 от "пръццц":Не спряхте да циврите цял ден.. Съжаление ли искаш?
21:48 09.01.2026
44 Механик
До коментар #40 от "Запознат":И като не са ви ударили нищо съществено, що цял ден виете като горнооряховски мотриси бе?
Оревахте света че ви тричат, ама сега ми твърдиш, че нищо не са ви ударили.
Колко много сте празноглави и безпомощни, чак не е истина.
21:50 09.01.2026
45 Атила
До коментар #34 от "Трай , ма....":Трабвало е Повече да ви Пляскат като малък господине
21:50 09.01.2026
46 Човека може да няма интелект
До коментар #32 от "Да и всички":, ама момчето се обучава от първи клас по бойни изкуства и специализиран ръкопашен бой /СРБ/ във военни училища и школи.
21:51 09.01.2026
47 Баце ЕООД
21:52 09.01.2026
48 Корен як мaйнa
21:53 09.01.2026
49 1917
21:53 09.01.2026