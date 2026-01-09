Володимир Зеленски: Руският удар беше демонстративно близо до границата на Украйна с ЕС

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският удар през изминалата нощ с ракета "Орешник" е бил "демонстративно" близо до границата на Украйна с Европейския съюз, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В обръщението си Зеленски посочи, че балистичната ракета със среден обсег представлява заплаха за страни като Полша, Румъния и Унгария.

По-рано днес Службата за сигурност на Украйна (ССУ) потвърди, че Русия е нанесла удар срещу Лвовска област в Западна Украйна с ракета "Орешник". ССУ подчерта в изявление, че е локализирала отломките в Лвовска област, граничеща с Полша, която е страна членка на Европейския съюз и НАТО.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) започна консултации за установяване на временна зона за прекратяване на огъня в близост до Запорожката АЕЦ, след като военни действия причиниха повреда в един от двата високоволтови електропровода, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси.

Гроси заяви, че МААЕ поддържа връзка както с руските, така и с украинските власти, за да се осигури безопасност при необходимост от ремонтни дейности и да се намали рискът от ядрена авария на фона на засилената военна активност в близост до обекта.