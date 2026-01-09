Новини
Володимир Зеленски: Руският удар беше демонстративно близо до границата на Украйна с ЕС
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Руският удар беше демонстративно близо до границата на Украйна с ЕС

9 Януари, 2026 21:28 864 49

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • ракети-
  • нато-
  • орешник

В обръщението си Зеленски посочи, че балистичната ракета със среден обсег представлява заплаха за страни като Полша, Румъния и Унгария

Володимир Зеленски: Руският удар беше демонстративно близо до границата на Украйна с ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският удар през изминалата нощ с ракета "Орешник" е бил "демонстративно" близо до границата на Украйна с Европейския съюз, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В обръщението си Зеленски посочи, че балистичната ракета със среден обсег представлява заплаха за страни като Полша, Румъния и Унгария.

По-рано днес Службата за сигурност на Украйна (ССУ) потвърди, че Русия е нанесла удар срещу Лвовска област в Западна Украйна с ракета "Орешник". ССУ подчерта в изявление, че е локализирала отломките в Лвовска област, граничеща с Полша, която е страна членка на Европейския съюз и НАТО.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) започна консултации за установяване на временна зона за прекратяване на огъня в близост до Запорожката АЕЦ, след като военни действия причиниха повреда в един от двата високоволтови електропровода, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси.

Гроси заяви, че МААЕ поддържа връзка както с руските, така и с украинските власти, за да се осигури безопасност при необходимост от ремонтни дейности и да се намали рискът от ядрена авария на фона на засилената военна активност в близост до обекта.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 пръццц

    15 17 Отговор
    Пуслер пусна газове . Заради танкерите

    Коментиран от #2, #43

    21:31 09.01.2026

  • 2 Направи едно милиционерско

    3 17 Отговор

    До коментар #1 от "пръццц":

    По-скоро фъсссссс

    Коментиран от #5, #14

    21:31 09.01.2026

  • 3 гост

    23 4 Отговор
    Прав е зеления: УДРЯМ ТЕ ДЪЩЕ, СЕЩАЙ СЕ СНАХО!

    21:32 09.01.2026

  • 4 Малей

    37 1 Отговор
    Голям удари е било. Големи щети е имало за СвинскиБандеристан. Днес голямо циврене от стара, беззъба Европа и от Наркомански.Мед ми капе на сърцето

    21:32 09.01.2026

  • 5 Путин

    2 17 Отговор

    До коментар #2 от "Направи едно милиционерско":

    Шубе ме е веееееее

    Коментиран от #19

    21:32 09.01.2026

  • 6 az СВО Победа 80

    15 1 Отговор
    Нещо ми се губи "Стоян Георгиев"≈ "Пъстър свят" по темата?!?!?

    🤣🤣🤣

    Коментиран от #13

    21:33 09.01.2026

  • 7 Дружина полска

    20 1 Отговор
    Ти нали се криеш у полша, кво те брига? Или си викаш мале, теа идват за мен!?

    21:33 09.01.2026

  • 8 Пич

    18 1 Отговор
    Путин:
    - Зелю , специално за тебе бях вързал и една зелена бира за Орешника! Върви я търси, и я пийнете с Урсула !!!

    21:33 09.01.2026

  • 9 18-годишният син на Кадиров от

    22 2 Отговор
    Чеченската република e казал, че ако получи заповед и разрешение от баща си или Путин, той „лично с компания ще доведе Зеленски в Грозни - не като президент, а като военен престъпник“. "Просто ще дойдем и ще те вземем ..., очаквай го. Въпрос на време е “ е казал Адам Кадиров, когото баща му назначава за секретар на Чеченския съвет за сигурност. В статията на източника се припомня, че Зеленски призова Съединените щати да кацнат в Чечения и да вземат Кадиров както Мадуро.

    Коментиран от #29, #32

    21:33 09.01.2026

  • 10 Дрът евроидиот

    18 0 Отговор
    Бий самара да се сеща магарето

    21:34 09.01.2026

  • 11 Хипотетично

    4 2 Отговор
    Демонстративното изстрелване, каква значима или незначителна цел порази , за да демонстрира управляемост по-точна от далекобоен снаряд с висока хиперзвукова скорост така никой не обяви (ни Зеленски, нито Медведев)

    21:34 09.01.2026

  • 12 не взимам

    2 8 Отговор
    страна , но не оправдавам безумното избиване на хора и разрушаването на инфраструктура

    Коментиран от #22

    21:34 09.01.2026

  • 13 Сиса мухата

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "az СВО Победа 80":

    Още варди Бахмут.

    21:35 09.01.2026

  • 14 Така

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Направи едно милиционерско":

    Ти се струва, защото такава здрава мъжка любов въртите на павета, че сте започнали да изпускате.

    21:35 09.01.2026

  • 15 Карго 200

    1 15 Отговор
    Ватенките, щото станаха за смях на света, как безучастно наблюдават американците, които им превземат танкера, решиха да пуснат един "орешник" по Украйна, че много оклюмали носовете

    Коментиран от #24

    21:35 09.01.2026

  • 16 горна баня

    17 0 Отговор
    По времето на войната в Югославия ракети паднаха в София и България.Тогава Петър Стоянов не рева

    Коментиран от #42

    21:35 09.01.2026

  • 17 Сатана Z

    15 1 Отговор
    Няма по-жалка мижитурка от Зеленият нацист.Всеки го работи в която дупка пожелае.

    21:36 09.01.2026

  • 18 123

    6 0 Отговор
    Тоя това иска

    21:37 09.01.2026

  • 19 Атила

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Путин":

    Господине отрежете сиПикалото и го дайте на Котките 👌👌👌

    Коментиран от #34

    21:37 09.01.2026

  • 20 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Дядя Вова пита бай Дончо едноухия:
    - В кой са картите бе, Оранжев 🤡?

    Коментиран от #27

    21:38 09.01.2026

  • 21 коко

    8 0 Отговор
    напълнил гащите горкия, чак на трамп звънил

    21:38 09.01.2026

  • 22 Донбас

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "не взимам":

    А виждал ли си Алея на ангелите? Питай гугъл!

    21:39 09.01.2026

  • 23 Въпрос

    9 0 Отговор
    Защо ни заливате ежедневно с мнения или с информация от/за украйна? Нали им даваме ток, газ и пр? Нали герб нн ще им даде СЕГА милиард евро в плана на ЕС за "помощ" към вече капитулиралата украйна?

    21:39 09.01.2026

  • 24 Цеца Боата

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Карго 200":

    Най много не уважавам мъжете като тебе, на които половин час съм опъвала ластика , да ми се правят и да коментират оклюмали работи!

    21:39 09.01.2026

  • 25 Киев очаква покана от Вашингтон

    3 0 Отговор
    за нов етап от мирните преговори. Украинският външен министър Андрей Сибиха е потвърдил, че Украинската делегация е готова да замине за Съединените щати веднага щом получи сигнал за отговор от американските партньори. Проблем е, че още няма покана и потвърждение от САЩ за исканото посещение от Украйна. Според министъра основната цел на предстоящото пътуване е да се договорят по-нататъшни стъпки за прекратяване на войната. Министърът е казал това на пресконференция с чешкия си колега в Киев на 9 януари.

    21:39 09.01.2026

  • 26 Механик

    11 0 Отговор
    "Демонстративно близко" ли ? А не е демонстративно близко разполагането на натовски бойци, инструктори, наовско оръжие и лаборатории така близко до границата с Русия??
    Малко ви е! Малко ви жарят. Трябва да ви спукват от бой по каубойски. Бомбени килими, обеднен уран и прочее.
    А сега може да си виете от злоба и безсилие колкото ви душица иска.

    21:39 09.01.2026

  • 27 Картите

    1 6 Отговор

    До коментар #20 от "Сатана Z":

    Са във Танкерите.

    Ще направи ли нещо по
    Въпроса
    Бункерния ПЕДОС ?

    21:40 09.01.2026

  • 28 Каква снимка на вкиснатото зеле само

    6 1 Отговор
    AI генериране. Купувай памперси и зареждай бункаера, чичо ти Путин ще пусне и Авангард.

    21:41 09.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Юрдеци

    6 0 Отговор
    Абе нали Отешника го не бивал? Ама ша стигне Лондьон за 20 мин

    21:42 09.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Да и всички

    1 5 Отговор

    До коментар #9 от "18-годишният син на Кадиров от":

    Умряха от Смях


    Кадиров Младши

    И Интелект .

    Две неща които никога няма да бъдат
    На едно и също място .

    Хахахаха хахахаха

    Коментиран от #46

    21:42 09.01.2026

  • 33 Ватенка

    5 9 Отговор
    Кво става.....бандерите свалиха ли анимационната ракета?

    Коментиран от #39, #41

    21:43 09.01.2026

  • 34 Трай , ма....

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Атила":

    К- Атила! Некой мъже имат здрави инструменти , но само за жени! А вие си ги режете защото искате да станете жени.

    Коментиран от #45

    21:43 09.01.2026

  • 35 Невероятни т паци

    8 4 Отговор
    Редакцията на този сайт сте пълни олигoфpени.

    21:43 09.01.2026

  • 36 стоян георгиев

    4 1 Отговор
    Туск е сменил кафявото бельо

    21:44 09.01.2026

  • 37 Не споменал какво е ударено?

    1 0 Отговор
    А щом не е споменал, медиите също нямат право да кажат! Освен за някой ранен и счупени прозорци на детска градина

    21:45 09.01.2026

  • 38 604

    4 1 Отговор
    да се радва, че можеше да го прицелят лично по крътунатъ

    21:46 09.01.2026

  • 39 Тоя па

    5 9 Отговор

    До коментар #33 от "Ватенка":

    От бандерите остана жив само Зелю, защото го е шубе крак да му стъпи в Украйна!

    21:46 09.01.2026

  • 40 Запознат

    9 5 Отговор
    Реално,ypoдите на Кремъл не са ударили нищо съществено,а са тествали ракетата дали ще долети до Лвов.

    Коментиран от #44

    21:46 09.01.2026

  • 41 Механик

    3 7 Отговор

    До коментар #33 от "Ватенка":

    Те все още твърдят, че Русия няма ракети, но атакува Бандерия с някакви украински перални.
    Тия там бавно стоплят. Според укро-троловете, бандерия печели войната, но Русия макар с над 200 милиона убити все пак им съдира ауспуха.
    Тия кривоглави укри, просто трябва да бъдат заличени. И ще бъдат.

    21:47 09.01.2026

  • 42 Сръбските

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "горна баня":

    и българските радари са все съветско производство и американската ракета бе прехванала сигнала на радара в горна баня. Извиниха се за досадната грешка.

    21:48 09.01.2026

  • 43 Баце ЕООД

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "пръццц":

    Не спряхте да циврите цял ден.. Съжаление ли искаш?

    21:48 09.01.2026

  • 44 Механик

    4 2 Отговор

    До коментар #40 от "Запознат":

    И като не са ви ударили нищо съществено, що цял ден виете като горнооряховски мотриси бе?
    Оревахте света че ви тричат, ама сега ми твърдиш, че нищо не са ви ударили.
    Колко много сте празноглави и безпомощни, чак не е истина.

    21:50 09.01.2026

  • 45 Атила

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Трай , ма....":

    Трабвало е Повече да ви Пляскат като малък господине

    21:50 09.01.2026

  • 46 Човека може да няма интелект

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Да и всички":

    , ама момчето се обучава от първи клас по бойни изкуства и специализиран ръкопашен бой /СРБ/ във военни училища и школи.

    21:51 09.01.2026

  • 47 Баце ЕООД

    3 0 Отговор
    Той Зелю не случайно по Коледа бега в чужбина..

    21:52 09.01.2026

  • 48 Корен як мaйнa

    0 1 Отговор
    19 руски генерали на парчета от началото на СВО! Те са добри момчета, ще обещаят повече да не правят лошо!

    21:53 09.01.2026

  • 49 1917

    1 0 Отговор
    Тази снимка е такъв монтаж, та даже е смешна. Зеленото е по фланелка, а онзи робокоп отзад - в пълно бойно снаряжение и всичко в това в окоп. Прилича ми на снимка в киноцентъра

    21:53 09.01.2026

Новини по държави:
