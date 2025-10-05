Новини
58% от американците не одобряват работата на Тръмп, 80% са притеснени от спирането на работата на правителството

58% от американците не одобряват работата на Тръмп, 80% са притеснени от спирането на работата на правителството

5 Октомври, 2025 20:06, обновена 5 Октомври, 2025 20:11

Това сочат данните от анкета на YouGov и CBS

58% от американците не одобряват работата на Тръмп, 80% са притеснени от спирането на работата на правителството - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Според анкета на YouGov и CBS, повече от половината граждани на САЩ са недоволни от работата на президента Доналд Тръмп и са загрижени от спиране на работата на правителството.

Данните, публикувани от CBS, показват, че 80% от американците са загрижени за икономическото въздействие на спирането на работата на правителството в САЩ, като 49% от анкетираните заявяват, че са „много загрижени“. Само 20% от анкетираните не са изразили загриженост относно евентуално спиране на работата на министерствата.

58% от анкетираните са изразили неодобрение към работата на Тръмп, докато 42% са го оценили положително, според анкетата.

В анкетата са участвали над 2 400 възрастни американци. Допустимата грешка е приблизително 2,3 процентни пункта.

Според проучване на YouGov и Economist, проведено седмица по-рано, 54% от американците са оценили работата на Тръмп отрицателно.

По-рано САЩ прогнозираха загуби на БВП, ако спирането продължи.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Путин страхливия плх

    5 11 Отговор
    След 4 г многоходова излагация пред целия свят, Президентът Тръмп нарече пулсеровата армия - хартиен тигър

    Коментиран от #2, #4, #16

    20:14 05.10.2025

  • 2 Путин бакшиша

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Путин страхливия плх":

    Е поне сме тигър

    Коментиран от #6

    20:15 05.10.2025

  • 3 Сталин

    10 3 Отговор
    Миналата година дълга на краварите растеше с 1 трилион на 3 месеца ,сега дълга расте с 1 трилион на 2 месеца,като започна дълга да расте с 1 трилион на ден ,гейм овър

    Коментиран от #5

    20:15 05.10.2025

  • 4 Сталин

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Путин страхливия плх":

    И даже мишките от НАТО ги е страх от хартиения тигър

    Коментиран от #7

    20:16 05.10.2025

  • 5 Бай Кольо

    6 9 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Иди преточи зелето и днес не се занимавай с трилионите долари

    Коментиран от #8, #21

    20:16 05.10.2025

  • 6 Галя

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Путин бакшиша":

    Не се опитвай да ме заблудиш, не е позволено да си пишеш сам, ще ти призная само една публикация.

    Коментиран от #9

    20:16 05.10.2025

  • 7 СОФИЯ

    3 7 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Как ни е "страх" бе копейка?? Всеки ден сме в Киев всички европейски и американски лидери а вие тогава целите поляните от разсеяност

    Коментиран от #10, #19

    20:18 05.10.2025

  • 8 Сталин

    7 4 Отговор

    До коментар #5 от "Бай Кольо":

    Кво зеле бре,аз да не съм цървулин,да се занимавам със зеле

    20:18 05.10.2025

  • 9 Сорос

    3 7 Отговор

    До коментар #6 от "Галя":

    Купейка, не се прави на Сорос, защото ще ти резна 2 кг рубли от заплащането, което е към 50 цента

    Коментиран от #14

    20:19 05.10.2025

  • 10 Сталин

    12 1 Отговор

    До коментар #7 от "СОФИЯ":

    Аха ,вчера под Харков руските пратиха при Бандера към 500 укри и наемници от тренировъчния лагер

    20:20 05.10.2025

  • 11 Жоро

    9 1 Отговор
    Как си избирате само най-либералните и лъжливи допитвания бе? Защо не питахте веднъж най-точните прогнози за последните няколко избори-Расмусен?Щото не ви изнася май?Тръмп сега има най-голямото одобрение от двата си мандата,около 55%.Никой вече не вярва на пропагандата ви!

    20:20 05.10.2025

  • 12 Жоро

    10 0 Отговор
    49% от анкетираните заявяват, че са „много загрижени“. 49% от Американците незнаят,че правителството е спряло работа бе!Демонкрат сшътдаун.

    20:24 05.10.2025

  • 13 Бензъл

    6 1 Отговор
    Оборът върви към гражданска война

    20:26 05.10.2025

  • 14 Булава

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сорос":

    Соросче чичо ти Дончо здраво те е погнал.Ще ти се види светът тесен.И след това живот небесен .Капиш

    20:28 05.10.2025

  • 15 Рико Анаграмата

    4 2 Отговор
    Бай Дончо върви и той по стъпките на Дядо Самоходко ,явно ще зе окаже поредния балон от който нищо не зависи и въпреки ,че доста сериозни финансови анализатори като Алекс Крайнер го описват едва ли не като Месия с тайна мисия ,ще се сгромоляса със трясък .Поне получих от него обезщетение 1200$ за Коо Видя ,а хората на дядо Самоходко и втория и третия транш откраднаха .

    20:29 05.10.2025

  • 16 Толкова за копейките

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Путин страхливия плх":

    Лидерът на жалките копейки Карл Маркс е имал 7 деца, от които 4 умрели от глад, а други 2 се самоубили.

    Коментиран от #20

    20:29 05.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Майна

    7 1 Отговор
    Информация- бул,шит..
    Пречи им Тръмп на бан,керс,ка кабала, ха..
    Информация насочена към умствена кастрация..
    Стискам му палци

    20:30 05.10.2025

  • 19 Меги от Тервел

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "СОФИЯ":

    Кво стана с Гъби Гъбев ,от известно време не се чува изобщо ?

    20:31 05.10.2025

  • 20 Лидера на путинофилите

    1 5 Отговор

    До коментар #16 от "Толкова за копейките":

    Прерз целия си живот Карл Маркс е бил издържан от... жена си

    Коментиран от #22

    20:32 05.10.2025

  • 21 Селянин

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бай Кольо":

    Дедоо ,явно си дженн дър дедо,дрттт травертин,зеле се слага началото до средата на ноември .Коментирай поне Прайдовете ,там ти е силата

    20:34 05.10.2025

  • 22 Шибашвили

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Лидера на путинофилите":

    Че кво да не е лошо ?В Грузия при жива жена мъж не работи 😂 !

    20:35 05.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Ганев,Ганев,и твоята не е лесна.Бай Динчо ще се оправи.Не го мисли.

    20:37 05.10.2025

  • 25 А според

    5 0 Отговор
    Отровено общество в тяхната анкета кой е най-големият проблем в България, 80% от българите са отличили ограниченията пред сексуалната флуидност на редовия селянин във Врачанско... Догодина има избори, ще се види колко недоволни са американците от него.

    20:37 05.10.2025

  • 26 Майна

    5 0 Отговор
    Ще се срещат Си и Тръмп..
    Лари Елисън купува Тикток... сделката е за милиарди..
    Лари е един от давоските" мъдреци " , дано сте ме разбрали..
    Защо Те ( дълбоките) се опитват да купят това " оръжие"
    Защото е от май- поразяващо то ..младежта..
    Надявам се Тръмп да осуети сделката..
    Тръмп е против ..дълбоките..
    Играта е много, много..трудна
    Стискам му палци

    20:40 05.10.2025

  • 27 Майна

    3 0 Отговор
    Малко да ви " светна"..
    Относно от най- важната- информационната война..
    Как банкерската к, Аб,ала действа..
    Лари Елисън купува Тикток..
    ,,Подозрението за участието на Израел в убийството на Кърк хвърли светлина върху група влиятелни ционистки милиардери, близки до израелския премиер Нетаняху и упражняващи непропорционално влияние в американската политика. Сред тях е съоснователят на Oracle и един от най-богатите хора в света, Лари Елисън , когото Доналд Тръмп нарече „главен изпълнителен директор на всичко“. Елисън е и архиционист, основен дарител на произраелски каузи и силен защитник на силни връзки между САЩ и Израел."
    Тръмп срещу..Тях.

    20:46 05.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Логик

    2 0 Отговор
    И този процент ще расте прогресивно. Това е логиката.

    21:01 05.10.2025

  • 30 Горски

    4 1 Отговор
    Факти.бг , защо някои мнения съдържащи обидни коментари не ги цензурирате, а мнения, които съдържат обективната истина ги триете?

    Коментиран от #34

    21:02 05.10.2025

  • 31 СТИГА БЕ

    0 0 Отговор
    Дреме им на американците,... нали бизнесът им върви

    21:08 05.10.2025

  • 32 горски

    3 1 Отговор
    Я каква евро-атлантическа тишина под това инфо....???? Ако беше за Русия-щеше да има над сто коментара за Путин и тук тотална тишина, колко жалки атлантици. Да не ги мислим американците ще се оправят докато има будали и страхливци, които им лазят в краката и слугуват на долара. Това означава официален фалит на САЩ не е на добре работата, ако стане ще доведе до ефекта на доминото и в други страни. А дали не искат да превземат Венецуела че им свършва на сметките петрола и не могат да продават на Европа и света скъп демократичен петрол. След това следва фалит на САЩ и ЕС, а Володимир Зеленски ще ревне.

    21:10 05.10.2025

  • 33 Симо

    1 0 Отговор
    Това че изобщо разбират въпроса си е голям напредък! :)

    21:12 05.10.2025

  • 34 Станислав

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Горски":

    Защото съдържат обективната истина :)

    21:14 05.10.2025

  • 35 Въпреки че е президент на САЩ е смешен

    0 0 Отговор
    Патока Доналд, клоун с власт.

    21:28 05.10.2025

  • 36 Гошо

    0 0 Отговор
    Да.. Не одобряват!...Искат си памперса Байдън и оная, дето се смееше като вАренА глАва Харис!

    21:37 05.10.2025

  • 37 Професор

    0 0 Отговор
    Ганев, всички агeнции, които цитираш, са с доказано грешни резултати на всички избори в САЩ в последните 15 години. Защо избираш именно тях да плакнеш мозъците на българските читатели? Един съвет. Ползвай Расмусен или Трафалгар. Данните им верно показват спад, но одобрението за Тръмп е 46-48%. Остава исторически висока цифра. Защо не посочиш одобрението за Байдън след първите 9 месеца управление?

    21:38 05.10.2025