58% от американците не одобряват работата на Тръмп, 80% са притеснени от спирането на работата на правителството

Според анкета на YouGov и CBS, повече от половината граждани на САЩ са недоволни от работата на президента Доналд Тръмп и са загрижени от спиране на работата на правителството.
Данните, публикувани от CBS, показват, че 80% от американците са загрижени за икономическото въздействие на спирането на работата на правителството в САЩ, като 49% от анкетираните заявяват, че са „много загрижени“. Само 20% от анкетираните не са изразили загриженост относно евентуално спиране на работата на министерствата.
58% от анкетираните са изразили неодобрение към работата на Тръмп, докато 42% са го оценили положително, според анкетата.
В анкетата са участвали над 2 400 възрастни американци. Допустимата грешка е приблизително 2,3 процентни пункта.
Според проучване на YouGov и Economist, проведено седмица по-рано, 54% от американците са оценили работата на Тръмп отрицателно.
По-рано САЩ прогнозираха загуби на БВП, ако спирането продължи.
1 Путин страхливия плх
Коментиран от #2, #4, #16
20:14 05.10.2025
2 Путин бакшиша
До коментар #1 от "Путин страхливия плх":Е поне сме тигър
Коментиран от #6
20:15 05.10.2025
3 Сталин
Коментиран от #5
20:15 05.10.2025
4 Сталин
До коментар #1 от "Путин страхливия плх":И даже мишките от НАТО ги е страх от хартиения тигър
Коментиран от #7
20:16 05.10.2025
5 Бай Кольо
До коментар #3 от "Сталин":Иди преточи зелето и днес не се занимавай с трилионите долари
Коментиран от #8, #21
20:16 05.10.2025
6 Галя
До коментар #2 от "Путин бакшиша":Не се опитвай да ме заблудиш, не е позволено да си пишеш сам, ще ти призная само една публикация.
Коментиран от #9
20:16 05.10.2025
7 СОФИЯ
До коментар #4 от "Сталин":Как ни е "страх" бе копейка?? Всеки ден сме в Киев всички европейски и американски лидери а вие тогава целите поляните от разсеяност
Коментиран от #10, #19
20:18 05.10.2025
8 Сталин
До коментар #5 от "Бай Кольо":Кво зеле бре,аз да не съм цървулин,да се занимавам със зеле
20:18 05.10.2025
9 Сорос
До коментар #6 от "Галя":Купейка, не се прави на Сорос, защото ще ти резна 2 кг рубли от заплащането, което е към 50 цента
Коментиран от #14
20:19 05.10.2025
10 Сталин
До коментар #7 от "СОФИЯ":Аха ,вчера под Харков руските пратиха при Бандера към 500 укри и наемници от тренировъчния лагер
20:20 05.10.2025
11 Жоро
20:20 05.10.2025
12 Жоро
20:24 05.10.2025
13 Бензъл
20:26 05.10.2025
14 Булава
До коментар #9 от "Сорос":Соросче чичо ти Дончо здраво те е погнал.Ще ти се види светът тесен.И след това живот небесен .Капиш
20:28 05.10.2025
15 Рико Анаграмата
20:29 05.10.2025
16 Толкова за копейките
До коментар #1 от "Путин страхливия плх":Лидерът на жалките копейки Карл Маркс е имал 7 деца, от които 4 умрели от глад, а други 2 се самоубили.
Коментиран от #20
20:29 05.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Майна
Пречи им Тръмп на бан,керс,ка кабала, ха..
Информация насочена към умствена кастрация..
Стискам му палци
20:30 05.10.2025
19 Меги от Тервел
До коментар #7 от "СОФИЯ":Кво стана с Гъби Гъбев ,от известно време не се чува изобщо ?
20:31 05.10.2025
20 Лидера на путинофилите
До коментар #16 от "Толкова за копейките":Прерз целия си живот Карл Маркс е бил издържан от... жена си
Коментиран от #22
20:32 05.10.2025
21 Селянин
До коментар #5 от "Бай Кольо":Дедоо ,явно си дженн дър дедо,дрттт травертин,зеле се слага началото до средата на ноември .Коментирай поне Прайдовете ,там ти е силата
20:34 05.10.2025
22 Шибашвили
До коментар #20 от "Лидера на путинофилите":Че кво да не е лошо ?В Грузия при жива жена мъж не работи 😂 !
20:35 05.10.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Сатана Z
20:37 05.10.2025
25 А според
20:37 05.10.2025
26 Майна
Лари Елисън купува Тикток... сделката е за милиарди..
Лари е един от давоските" мъдреци " , дано сте ме разбрали..
Защо Те ( дълбоките) се опитват да купят това " оръжие"
Защото е от май- поразяващо то ..младежта..
Надявам се Тръмп да осуети сделката..
Тръмп е против ..дълбоките..
Играта е много, много..трудна
Стискам му палци
20:40 05.10.2025
27 Майна
Относно от най- важната- информационната война..
Как банкерската к, Аб,ала действа..
Лари Елисън купува Тикток..
,,Подозрението за участието на Израел в убийството на Кърк хвърли светлина върху група влиятелни ционистки милиардери, близки до израелския премиер Нетаняху и упражняващи непропорционално влияние в американската политика. Сред тях е съоснователят на Oracle и един от най-богатите хора в света, Лари Елисън , когото Доналд Тръмп нарече „главен изпълнителен директор на всичко“. Елисън е и архиционист, основен дарител на произраелски каузи и силен защитник на силни връзки между САЩ и Израел."
Тръмп срещу..Тях.
20:46 05.10.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Логик
21:01 05.10.2025
30 Горски
Коментиран от #34
21:02 05.10.2025
31 СТИГА БЕ
21:08 05.10.2025
32 горски
21:10 05.10.2025
33 Симо
21:12 05.10.2025
34 Станислав
До коментар #30 от "Горски":Защото съдържат обективната истина :)
21:14 05.10.2025
35 Въпреки че е президент на САЩ е смешен
21:28 05.10.2025
36 Гошо
21:37 05.10.2025
37 Професор
21:38 05.10.2025