58% от американците не одобряват работата на Тръмп, 80% са притеснени от спирането на работата на правителството

Според анкета на YouGov и CBS, повече от половината граждани на САЩ са недоволни от работата на президента Доналд Тръмп и са загрижени от спиране на работата на правителството.

Данните, публикувани от CBS, показват, че 80% от американците са загрижени за икономическото въздействие на спирането на работата на правителството в САЩ, като 49% от анкетираните заявяват, че са „много загрижени“. Само 20% от анкетираните не са изразили загриженост относно евентуално спиране на работата на министерствата.

58% от анкетираните са изразили неодобрение към работата на Тръмп, докато 42% са го оценили положително, според анкетата.

В анкетата са участвали над 2 400 възрастни американци. Допустимата грешка е приблизително 2,3 процентни пункта.

Според проучване на YouGov и Economist, проведено седмица по-рано, 54% от американците са оценили работата на Тръмп отрицателно.

По-рано САЩ прогнозираха загуби на БВП, ако спирането продължи.