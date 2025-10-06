Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди разполагането на 400 войници от Националната гвардия на Тексас в Илинойс, Орегон и други щати на САЩ като част от политика за намаляване на престъпността, обяви губернаторът на Илинойс Дж. Б. Прицкер в социалните мрежи.

„Тази вечер президентът Тръмп нареди разполагането на 400 войници от Националната гвардия на Тексас в Илинойс, Орегон и други региони на САЩ“, написа Прицкер.

Според губернатора никой не е съгласувал това решение с него. Той нарече хода "натрапчиво показен" и призова губернатора на Тексас Грег Абът да не подкрепя разполагането на Националната гвардия и да откаже да сътрудничи с Белия дом.

Тръмп по-рано спомена Чикаго като един от градовете, където възнамерява да разположи Националната гвардия за намаляване на престъпността. Ден преди това той нареди да бъдат разположени 300 войници от Националната гвардия там. Силите на митническата и гранична защита на САЩ също бяха пристигнали по-рано.

На 27 септември Тръмп обяви, че е инструктирал секретаря на Пентагона Пийт Хегсет да осигури войски за защита на „опустошените от войната“ Портланд и съоръжения на ICE от движението „Антифа“, което той преди това определи като терористична организация. След това Тръмп и губернаторът на Орегон Тина Котек си размениха остри послания относно решението на Белия дом да разположи войски на Националната гвардия в града.

Смята се, че в Портланд се намират голям брой поддръжници на „Антифа“, както и леви и крайнолеви активисти.

Белият дом обяви планове за разполагане на войски в Ню Йорк и няколко други големи града.

В средата на август Тръмп обяви няколко мерки за борба с престъпността във Вашингтон, окръг Колумбия, като разположи войски от Националната гвардия и постави местната полиция под пряк федерален контрол.