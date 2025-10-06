Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп нареди разполагането на 400 войници от Националната гвардия на Тексас в Илинойс, Орегон и други региони на САЩ

Тръмп нареди разполагането на 400 войници от Националната гвардия на Тексас в Илинойс, Орегон и други региони на САЩ

6 Октомври, 2025 06:00, обновена 6 Октомври, 2025 06:08 599 4

  • сащ-
  • илинойс-
  • национална гвардия-
  • престъпност-
  • тръмп

Губернаторът на Илинойс видя в това "преднамерена и натрапчива показност"

Тръмп нареди разполагането на 400 войници от Националната гвардия на Тексас в Илинойс, Орегон и други региони на САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди разполагането на 400 войници от Националната гвардия на Тексас в Илинойс, Орегон и други щати на САЩ като част от политика за намаляване на престъпността, обяви губернаторът на Илинойс Дж. Б. Прицкер в социалните мрежи.

„Тази вечер президентът Тръмп нареди разполагането на 400 войници от Националната гвардия на Тексас в Илинойс, Орегон и други региони на САЩ“, написа Прицкер.

Според губернатора никой не е съгласувал това решение с него. Той нарече хода "натрапчиво показен" и призова губернатора на Тексас Грег Абът да не подкрепя разполагането на Националната гвардия и да откаже да сътрудничи с Белия дом.

Тръмп по-рано спомена Чикаго като един от градовете, където възнамерява да разположи Националната гвардия за намаляване на престъпността. Ден преди това той нареди да бъдат разположени 300 войници от Националната гвардия там. Силите на митническата и гранична защита на САЩ също бяха пристигнали по-рано.

На 27 септември Тръмп обяви, че е инструктирал секретаря на Пентагона Пийт Хегсет да осигури войски за защита на „опустошените от войната“ Портланд и съоръжения на ICE от движението „Антифа“, което той преди това определи като терористична организация. След това Тръмп и губернаторът на Орегон Тина Котек си размениха остри послания относно решението на Белия дом да разположи войски на Националната гвардия в града.

Смята се, че в Портланд се намират голям брой поддръжници на „Антифа“, както и леви и крайнолеви активисти.

Белият дом обяви планове за разполагане на войски в Ню Йорк и няколко други големи града.

В средата на август Тръмп обяви няколко мерки за борба с престъпността във Вашингтон, окръг Колумбия, като разположи войски от Националната гвардия и постави местната полиция под пряк федерален контрол.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВЧЕРА

    3 0 Отговор
    бяха 300 войника днес 400 . Тръмп започва да се оплита като пате в кълчища .

    06:24 06.10.2025

  • 2 Уса

    1 2 Отговор
    За това гласувахме да има ред и дисциплина,по-малко пдрси и лентяи

    06:28 06.10.2025

  • 3 Жоро

    0 0 Отговор
    Нямат полиция като нашата да ги пази! Военните пазят като полицай а вземат по малко!

    06:45 06.10.2025

  • 4 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Гражданската война е неизбежна.

    06:56 06.10.2025