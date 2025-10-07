Сенатът на САЩ отново отхвърли законопроектите за възстановяване на спряното финансиране на правителството

Сенатът на САЩ за пореден път отхвърли двата законопроекта, предложени от демократите и републиканците, за възстановяване на частично спряното финансиране на федералното правителство. Гласуването беше излъчено на 6 октомври по C-SPAN.

Законопроектът, изготвен от републиканци и предварително одобрен от Камарата на представителите, получи 52 гласа „за“ и 42 „против“. Законопроектът на демократите получи 45 гласа „за“ и 50 „против“. Одобрението в горната камара изисква поне 60 гласа.

По този начин сенаторите досега не успяха да приемат законопроект, който би сложил край на частичното спиране на федералното правителство в САЩ. То започна в полунощ на 1 октомври поради липса на финансиране. До него се стигна, след като представители на управляващата Републиканска и опозиционната Демократическа партии в Конгреса не можаха да се споразумеят по редица разходни пера, включително здравеопазване. Те се обвиняват взаимно, че са провокирали спирането и са го удължили с политически цели.

Според американското законодателство, ведомствата и агенциите, отговорни за националната сигурност и дейностите по външна политика, трябва да продължат да работят по време на спиране на финансирането от федералното правителство. Подобни изисквания важат и за държавните служители, чиято работа е насочена към „защита на живота и имуществото“. Държавните служители, принудени да работят при такива условия, не получават заплати, но обикновено възнагражденията им се изплащат след разрешаване на въпроса с финансирането.

От 1977 г. насам финансирането от федералното правителство е било прекъсвано повече от 20 пъти поради разногласия между администрацията и Конгреса. Най-дългият период е бил 35 дни – от 22 декември 2018 г. до 25 януари 2019 г. (по време на първия президентски мандат на Доналд Тръмп).

Бившият специален прокурор на САЩ Джак Смит, който е работил по щурма на сградата на Капитолия през 2021 г., е следил личните имейли и телефонни разговори на републиканските сенатори, съобщи Fox News, позовавайки се на документ на ФБР, с който е получил достъп.

„Срамувам се да стоя на Капитолийския хълм и да призная, че ФБР някога е имало капацитета и правомощията да следи частните комуникации на американски служители за политически цели“, каза заместник-директорът на ФБР Дан Бонгино в интервю за Fox News, заявявайки, че подобна дейност вече не се случва.

Според мрежата, Смит и неговите подчинени са имали достъп до телефонните записи на длъжностни лица през 2023 г., когато Джо Байдън е бил президент.

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че може да обяви извънредно положение, за да изпрати армията в американски градове, след като разположи военнослужещи в Чикаго и Портланд против волята на местните власти и пренебрегвайки съдебни решения, предаде Франс прес, цитирана от БТА.



"Има причина, поради която имаме Закона за въстанията (закон от 1807 г., позволяващ на американските президенти да мобилизират определени формирования от въоръжените сили при извънредни ситуации - бел. АФП). Ако трябваше да го приложа, щях да го направя. Ако хора биват убивани и съдилищата ни попречеха или губернатори или кметове ни попречеха, разбира се, че щях да го направя", каза Тръмп по време на разговор с журналисти в Овалния кабинет.



Законът за въстанията е бил използван за последен път през 1992 г. по време на бунтовете и грабежите, последвали оправдаването на полицаи, обвинени в побой над чернокожия американец Родни Кинг.



Белият дом често използва термина "бунт" както за да критикува някои съдии, така и за да осъди протестите срещу агентите на Службата за имиграционен и митнически контрол на САЩ, които прилагат политиката на масови депортации на нелегални имигранти, провеждана от Тръмп.



Американският президент каза също пред журналистите в Белия дом, че е отворен за сделка за субсидиите, предвидени от Закона за достъпно здравеопазване, каквато искат демократите, за да уредят бюджетните си спорове в Сената с републиканците, довели до спиране на работата на федералното правителство на САЩ.