The New York Times: Тръмп стопирал всички дипломатически усилия за потушаване на ескалиращото напрежение с Венецуела

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е наредил на администрацията си да прекрати всички усилия за постигане на дипломатическо решение на ескалиращото напрежение с Венецуела, съобщава The New York Times.

Според вестника, специалният пратеник на президента на САЩ Ричард Гренел води преговори с венецуелските власти, включително президента Николас Мадуро, от няколко месеца. Миналата седмица обаче Тръмп е наредил на Гренел да прекрати всички дипломатически контакти в този район. Секретарят на Държавния департамент Марко Рубио, от своя страна, според The ​​New York Times, е заключил, че усилията на Гренел са били напразни и причиняват объркване.

Вестникът отбелязва, че това развитие проправя пътя за по-нататъшна ескалация между двете страни. Администрацията на Тръмп, пише вестникът, вече е разработила няколко плана за военни действия в случай на засилено напрежение, които могат да включват и операции за сваляне на правителството на Мадуро.

Вашингтон обвинява венецуелските власти, че не се борят адекватно с контрабандата на наркотици. Американският флот вече е унищожил най-малко четири моторни лодки в международни води в Карибско море, превозващи хора, обвинени в транспортиране на наркотици от Венецуела.

В речта си на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН на 23 септември Тръмп заяви, че военните ще продължат да атакуват кораби, за които се твърди, че са свързани с венецуелски наркокартели, водени от Мадуро.

Американските медии съобщиха, че САЩ може да започнат да нанасят удари по цели на наркокартелите във Венецуела през следващите седмици.

Венецуелският президент Николас Мадуро обяви, че десни екстремисти планират провокация, включваща поставяне на взривно устройство в посолството на САЩ в Каракас.

„Група екстремисти и терористи планираха да поставят взривни вещества в посолството на САЩ, за да извършат типична провокативна операция, да обвинят правителство ни и да ескалират конфликта“, каза президентът в предаването „С Мадуро Плюс“ по телевизионния канал Venezolana de Television.

Мадуро припомни, че комисарят по диалог и мир, председателят на венецуелския парламент Хорхе Родригес, е уведомил американската администрация за плановете за атака срещу посолството на САЩ в Каракас. Той също така предостави информация „за лица, участващи в терористична дейност“, които се издирват.

Президентът обяви, че венецуелските власти са засилили мерките за сигурност около дипломатическата мисия на САЩ. „Въпреки различията между нашите страни, ние стриктно се придържаме към принципите на международното право и уважаваме дипломатическите институции“, заяви Мадуро.

Венецуела в момента не поддържа дипломатически отношения със Съединените щати, които Каракас прекъсна през януари 2019 г., след като администрацията на САЩ призна лидера на опозицията Хуан Гуайдо за временен президент на републиката.