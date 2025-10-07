Тръмп атакува Грета Тунберг след депортирането ѝ от Израел: „Тя има проблем с гнева“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува шведската климатична активистка Грета Тунберг, описвайки я като „ядосана“ и съветвайки я да потърси медицинска помощ, предава News.bg.
Той направи изказването си малко след като Израел депортира Тунберг и още 170 активисти, задържани по време на участието им във флотилия с хуманитарна помощ, насочена към Газа.
„Тя има проблем с управлението на гнева. Мисля, че трябва да се обърне към лекар. За млад човек е толкова ядосана. Толкова е луда, просто размирница“, заяви Тръмп.
Около 450 активисти, сред които и Грета Тунберг, бяха задържани миналата седмица на борда на флотилията „Глобал Сумуд“, която превозваше храна, вода и медицински консумативи за Газа.
Флотилията от 45 кораба имаше за цел да пробие израелската блокада и да достави помощ на региона, където ООН съобщава за условия на глад след две години конфликт. Израел започна да прехваща корабите в международни води в сряда, предотвратявайки достигането им до палестинска територия.
След задържането си миналата седмица Тунберг пристигна в Гърция вчера заедно с други 160 активисти от флотилията „Глобален Сумуд“ след депортирането им от Израел. При ареста ѝ тя е била държана в килия, пълна с дървеници, и е била принудена да целуне израелското знаме преди освобождаването си.
По-късно днес шведската активистка отговори на думите на американския президент.
„До Тръмп: Ще приема всякакви препоръки, които може да имате за справяне с тези т.нар. „проблеми с управлението на гнева“, тъй като - съдейки по впечатляващия ви опит - изглежда, че и вие страдате от тях“, написа саркастично Тунберг в Instagram.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:43 07.10.2025
2 Делю Хайдутин
13:44 07.10.2025
3 Гретиния
Коментиран от #19
13:45 07.10.2025
4 „Тя има проблем с гнева“
13:48 07.10.2025
5 Грета е напета
13:50 07.10.2025
6 Света знае!
13:52 07.10.2025
7 ха ха ха ...
13:52 07.10.2025
8 Света трябва и може
13:54 07.10.2025
9 За Тръмп
Коментиран от #12
13:56 07.10.2025
10 Гледай
14:00 07.10.2025
11 Грета Тунберг
14:02 07.10.2025
12 Мене
До коментар #9 от "За Тръмп":ме беше жал,кога се хвърли под масата !
14:02 07.10.2025
13 Потресаващо е
14:04 07.10.2025
14 Костадинов
14:04 07.10.2025
15 Предния мандат
14:06 07.10.2025
16 Ъхъъъъъ....
14:11 07.10.2025
17 Хаха
14:13 07.10.2025
18 Статията би трябвало да е нещо от типа
14:18 07.10.2025
19 Бъз Дюрки
До коментар #3 от "Гретиния":Ухх, как искам да ти шибна един...в тила...да се насмчуеш веднъж завинаги.
14:18 07.10.2025
20 От из
14:21 07.10.2025
21 Израел напада кораби в международни води
14:32 07.10.2025