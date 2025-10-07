Новини
Тръмп атакува Грета Тунберг след депортирането ѝ от Израел: „Тя има проблем с гнева“

7 Октомври, 2025 13:42 744 21

  • доналд тръмп-
  • израел-
  • депортиране-
  • грета тунберг

Американският президент нарече шведската активистка „размирница“, а Тунберг му отвърна саркастично в социалните мрежи

Тръмп атакува Грета Тунберг след депортирането ѝ от Израел: „Тя има проблем с гнева“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува шведската климатична активистка Грета Тунберг, описвайки я като „ядосана“ и съветвайки я да потърси медицинска помощ, предава News.bg.

Той направи изказването си малко след като Израел депортира Тунберг и още 170 активисти, задържани по време на участието им във флотилия с хуманитарна помощ, насочена към Газа.

„Тя има проблем с управлението на гнева. Мисля, че трябва да се обърне към лекар. За млад човек е толкова ядосана. Толкова е луда, просто размирница“, заяви Тръмп.

Около 450 активисти, сред които и Грета Тунберг, бяха задържани миналата седмица на борда на флотилията „Глобал Сумуд“, която превозваше храна, вода и медицински консумативи за Газа.

Флотилията от 45 кораба имаше за цел да пробие израелската блокада и да достави помощ на региона, където ООН съобщава за условия на глад след две години конфликт. Израел започна да прехваща корабите в международни води в сряда, предотвратявайки достигането им до палестинска територия.

След задържането си миналата седмица Тунберг пристигна в Гърция вчера заедно с други 160 активисти от флотилията „Глобален Сумуд“ след депортирането им от Израел. При ареста ѝ тя е била държана в килия, пълна с дървеници, и е била принудена да целуне израелското знаме преди освобождаването си.

По-късно днес шведската активистка отговори на думите на американския президент.

„До Тръмп: Ще приема всякакви препоръки, които може да имате за справяне с тези т.нар. „проблеми с управлението на гнева“, тъй като - съдейки по впечатляващия ви опит - изглежда, че и вие страдате от тях“, написа саркастично Тунберг в Instagram.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 6 Отговор
    В неделя 20 000 в София в защита на Палестина и нито дума от телевизиите на Хазарите.

    13:43 07.10.2025

  • 2 Делю Хайдутин

    11 5 Отговор
    И нас така са избивали след Априлското въстание.Европа излязла на протест и спрели.

    13:44 07.10.2025

  • 3 Гретиния

    6 5 Отговор
    Тя така и секс прави - гневно ! От проклетия и когато не и се гълта - смуче и плюе , но докато не ми разтрепери краката от изтощение не спира !

    Коментиран от #19

    13:45 07.10.2025

  • 4 „Тя има проблем с гнева“

    13 3 Отговор
    А Натаняху и Тръмп с кратуните

    13:48 07.10.2025

  • 5 Грета е напета

    12 3 Отговор
    Да, момичето не е с всичкия си според много хора, но определено не и липсва смелост, както на повечето луди. Истината е, че доста често лудите водят света и са в основата на кардиналните промени, защото виждат проблемите и решенията им от ъгъл, от който нормалните хора не могат. Тръмп не иска да му се месят в работите с Израел и Близкия изток, но ще трябва да свиква с лудите млади глави, колкото и да е трудно това на човек на неговата възраст.

    13:50 07.10.2025

  • 6 Света знае!

    9 5 Отговор
    Над 450 европейски граждани , сред които и Грета Тунберг, миналата седмица станаха жертва на отвличане, тероризъм и пиратство в международни води. Израелските терористи нападнаха флотилията „Глобал Сумуд“ и ги взеха за заложници.

    13:52 07.10.2025

  • 7 ха ха ха ...

    13 1 Отговор
    Чичо Дони е на един кантар с тая ...

    13:52 07.10.2025

  • 8 Света трябва и може

    8 2 Отговор
    Да пробие израелската блокада и да достави помощ на региона.... Окупатора извършващ геноцид трябва да бъде осъден !

    13:54 07.10.2025

  • 9 За Тръмп

    3 0 Отговор
    Единствено може да се пише саркастично..

    Коментиран от #12

    13:56 07.10.2025

  • 10 Гледай

    1 0 Отговор
    да не те набара,като предния път !

    14:00 07.10.2025

  • 11 Грета Тунберг

    5 2 Отговор
    Никога не е била "депортирана от Израел" ! Тя не е и стъпвала даже на територията на Израел! Признатите от ООН граници на нацисткият коптор категорично го доказват. Съждението "депортирана от Израел" е двоен фейк само в три думи ! ...световна медийна иновация

    14:02 07.10.2025

  • 12 Мене

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "За Тръмп":

    ме беше жал,кога се хвърли под масата !

    14:02 07.10.2025

  • 13 Потресаващо е

    4 1 Отговор
    (При ареста ѝ тя е била държана в килия, пълна с дървеници, и е била принудена да целуне израелското знаме преди освобождаването си.)....

    14:04 07.10.2025

  • 14 Костадинов

    4 1 Отговор
    може ли да поведе флотилия!Или Грета е по мъж !

    14:04 07.10.2025

  • 15 Предния мандат

    4 1 Отговор
    се бяха засекли на някакъв форум !Охранителите едва го отърваха !

    14:06 07.10.2025

  • 16 Ъхъъъъъ....

    5 0 Отговор
    Според анкета на New York Times/Siena обаче, 76% от американците също са съгласни, че „американската демокрация в момента е застрашена“. (Това включва 76% от демократите, 79% от републиканците и 74% от независимите) 

    14:11 07.10.2025

  • 17 Хаха

    1 1 Отговор
    Че то и аз паля от раз и оставям проблемите с гнева ми за другите. Аз им се наслаждавам. Напрао сцепвам скалата на Бъз Дюрки.

    14:13 07.10.2025

  • 18 Статията би трябвало да е нещо от типа

    4 0 Отговор
    Света знае! Над 450 европейски граждани , сред които и Грета Тунберг, миналата седмица станаха жертва на отвличане, тероризъм и пиратство в международни води. Израелските терористи нападнаха флотилията „Глобал Сумуд“ и ги взеха за заложници. Двете военни корвети на Италия и Франция изпратени да ги охраняват и ескортират изоставиха хората и избягаха позорно вместо да ги защитят както налагат законите в ЕС. Неадекватният съучастник на Натаняху Тръмп пък мощно се изцепи че Грета Тунберг била „ имала проблем с гнева“ с което единствено доказва че не е адекватен ...Статията би трябвало нещо такова да е нали? Ако обективна журналистика имахме обаче ...

    14:18 07.10.2025

  • 19 Бъз Дюрки

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гретиния":

    Ухх, как искам да ти шибна един...в тила...да се насмчуеш веднъж завинаги.

    14:18 07.10.2025

  • 20 От из

    0 0 Отговор
    отзад ли ?

    14:21 07.10.2025

  • 21 Израел напада кораби в международни води

    2 0 Отговор
    пирати.

    14:32 07.10.2025