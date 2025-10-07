Тръмп атакува Грета Тунберг след депортирането ѝ от Израел: „Тя има проблем с гнева“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува шведската климатична активистка Грета Тунберг, описвайки я като „ядосана“ и съветвайки я да потърси медицинска помощ, предава News.bg.

Той направи изказването си малко след като Израел депортира Тунберг и още 170 активисти, задържани по време на участието им във флотилия с хуманитарна помощ, насочена към Газа.

„Тя има проблем с управлението на гнева. Мисля, че трябва да се обърне към лекар. За млад човек е толкова ядосана. Толкова е луда, просто размирница“, заяви Тръмп.

Около 450 активисти, сред които и Грета Тунберг, бяха задържани миналата седмица на борда на флотилията „Глобал Сумуд“, която превозваше храна, вода и медицински консумативи за Газа.

Флотилията от 45 кораба имаше за цел да пробие израелската блокада и да достави помощ на региона, където ООН съобщава за условия на глад след две години конфликт. Израел започна да прехваща корабите в международни води в сряда, предотвратявайки достигането им до палестинска територия.

След задържането си миналата седмица Тунберг пристигна в Гърция вчера заедно с други 160 активисти от флотилията „Глобален Сумуд“ след депортирането им от Израел. При ареста ѝ тя е била държана в килия, пълна с дървеници, и е била принудена да целуне израелското знаме преди освобождаването си.

По-късно днес шведската активистка отговори на думите на американския президент.

„До Тръмп: Ще приема всякакви препоръки, които може да имате за справяне с тези т.нар. „проблеми с управлението на гнева“, тъй като - съдейки по впечатляващия ви опит - изглежда, че и вие страдате от тях“, написа саркастично Тунберг в Instagram.