„Хамас“ поиска освобождаването на Маруан Баргути, както и гаранции от Тръмп, че войната ще спре завинаги ВИДЕО

Палестинската групировка „Хамас“ е поискала високопоставеният палестински затворник Маруан Баргути да бъде освободен от израелски затвор като част от продължаващите преговори за размяна на заложници и затворници, съобщиха египетски медии, цитирани от Франс Прес и БТА.



Телевизия „Ал Кахера Нюз“, която е близка до египетските разузнавателни служби, съобщи, че в египетския курортен град Шарм ел Шейх са започнали преговори относно списъците с палестински затворници, които да бъдат освободени от Израел в рамките на потенциално споразумение за прекратяване на огъня.



Баргути е високопоставен член на палестинската партия „Фатах“ и е в затвора от 2002 година. Той е един от няколкото високопоставени затворници, чието освобождаване се иска от „Хамас“. Други споменати затворници са Ахмад Садат, Хасан Саламех и Абас ас Сайед.

Ръководителят на делегацията на "Хамас" заяви, че палестинското движение иска американският президент Доналд Тръмп и посредниците да предоставят "гаранции", че войната в ивицата Газа "ще спре веднъж завинаги", предаде Франс прес.

"Не се доверяваме на окупатора", каза Халил ал Хая в интервю за египетската телевизия "Ал Кахера нюз". Той обвини Израел, че в хода на войната е нарушил две примирия. "Израелската окупация никога не си е спазвала обещанията. Ето защо искаме реални гаранции от президента Тръмп и от посредниците", добави Ал Хая.

"Готови сме да работим за споразумение, което да сложи край на войната, да доведе до изтеглянето" на израелските войски от Газа и до "размяна" на заложници и затворници, каза още главният преговарящ от "Хамас".

Непреките преговори в Шарм ел Шейх продължават от понеделник и са част от плана, предложен от американския президент Доналд Тръмп за постигане на примирие в Газа.



Планът включва освобождаването на заложниците, взети от „Хамас“ и други палестински бойци по време на атаките от 7 октомври 2023 г., които предизвикаха войната в Газа.



В замяна за заложниците се очаква Израел да освободи 250 палестински затворници, осъдени на доживотен затвор, и повече от 1700 палестинци, задържани в Газа по време на войната.



Планът включва и поетапно изтегляне на Израел от ивицата Газа и разоръжаване на „Хамас“.



В неделя палестинската групировка заяви, че е готова да сключи споразумение за прекратяване на войната в палестинските територии и да извърши незабавен обмен на заложници и затворници с Израел.

В послание по повод годишнината от атаката на „Хамас“ на 7 октомври израелският премиер Бенямин Нетаняху обеща да бъдат постигнати всички цели на войната в Газа, като се започне с освобождаването на заложниците, предаде Франс Прес.



„Намираме се в съдбовен, решаващ момент. Ще продължим да действаме за постигането на всички цели на войната - връщането на всички отвлечени, елиминирането на управлението на „Хамас“ и гарантирането, че Газа никога повече няма да представлява заплаха за Израел“, се казва в изявление на Нетаняху, публикувано от канцеларията му.



На фона на започналите вчера в Египет непреки преговори между израелското правителство и „Хамас“ за слагане на край на войната в Газа, изявлението на Нетаняху за „елиминирането на управлението на Хамас“ изглежда бележи промяна на позицията му в сравнение с неотдавнашни негови изявления, в които той поставяше за цел унищожаването на палестинското ислямистко движение, коментира АФП.

Шведската активистка Грета Тунберг заяви снощи, че тя и други задържани от флотилията за Газа са били подложени на изтезания в израелския затвор, в който са били държани, предаде Ройтерс.



Тунберг каза на пресконференция в Стокхолм, че тя и другите задържани са били „отвлечени и изтезавани“ от израелската армия.



Тя отказа да даде повече подробности, но добави, че не е имала достъп до чиста вода и че на другите задържани е бил отказан достъп до жизненоважни лекарства.



„Лично аз не искам да споделям какво съм преживяла, защото не искам това да стане заглавие в медиите и да пише: „Грета е била подложена на изтезания”, защото това не е същината на историята”, каза Тунберг и добави, че това, на което са били подложени задържаните от флотилията за Газа, бледнее в сравнение с това, което хората в Газа преживяват всеки ден.



Израелското министерство на външните работи многократно е отричало задържаните да са били малтретирани.



„Всички задържани... са имали достъп до вода, храна и тоалетни; не им е бил отказан достъп до адвокат и всичките им законни права са били напълно спазени“, заяви миналата седмица говорител на външното министерство.



Тунберг беше част от флотилия, която се опита да достигне до Газа, за да достави хуманитарна помощ и да привлече вниманието към тежкото положение в анклава, където по-голямата част от жителите са прогонени от домовете си и според ООН гладът е повсеместен.



Шведката беше задържана заедно с още 478 души от флотилията и изгонена от Израел в понеделник.



Израел твърди, че съобщенията за глад в Газа са преувеличени и нарече флотилията рекламен трик, от който се облагодетелства палестинската военна групировка „Хамас“. През юни Тунберг беше задържана при подобен опит да бъде пробита израелската морска блокада на Газа.

В Обединeното кралство се проведоха пропалестински протести в университети и в централен Лондон в деня на втората годишнина от терористичното нападение на "Хамас" в Израел, въпреки призивите на премиера, други политици и еврейски лидери, да не го правят точно в този ден в знак на респект към убитите тогава 1 200 души и взетите за заложници други 251, предаде БНР.

Главният изпълнителен директор на организацията, която обединява университетите във Великобритания, Вивиан Стърн, заяви в интервю за "Скай нюз", че пропалестинските протести "могат да бъдат интерпретирани като подкрепа за действията на "Хамас" на 7 октомври". Тя допълни, че макар демонстрациите срещу войната в Газа да са се превърнали в част от университетския живот по основателни причини, протестирането в този конкретен ден означава нещо различно и може да се приеме като нарушение на закона.

Въпреки това обаче студенти и други хора излязоха по улиците на Централен Лондон и в университетски кампуси в столицата, както и в университети в цялата страна, развявайки палестински знамена и скандирайки "Свободна Палестина".

Демонстрантите в Лондон, Шефийлд и Единбург не уважиха призивите да прекратят акцията си от уважение към еврейската общност, която беше в шок след нападението пред синагога в Манчестър в четвъртък, когато загинаха двама души. Те отхвърлиха твърдението на премиера, че провеждането на демонстрации толкова скоро е "небританско", като вместо това скандираха лозунги за солидарност с палестинците.