Стотици протестираха край Белия дом срещу операцията на САЩ във Венецуела ВИДЕО

Протести срещу операцията на САЩ във Венецуела се проведоха близо до Белия дом, съобщава CBS News.
Стотици демонстранти се бяха събрали на главния площад на Ню Йорк, Таймс Скуеър. Те държаха знамена и плакати с лозунги като „Ръцете далеч от Венецуела!“, „Спрете да бомбардирате Венецуела!“ и „САЩ да се махнат от Карибите!“.
Организаторите, водещи протеста пред Белия дом, цитираха анкети от последните месеци, които показват, че мнозинството американци са против военните действия във Венецуела. Някои от организаторите защитиха венецуелския президент Николас Мадуро като легитимен лидер, докато други отбелязаха, че имат смесени чувства към него като лидер, но са фундаментално против намесата на САЩ, пише The Washington Post.
По-рано кметът на Ню Йорк Зоран Мамдани разкритикува администрацията на Тръмп за операцията във Венецуела и лично се обади на президента, за да изрази протеста си.
„Обадих се на президента и говорих директно с него, за да изразя несъгласието си с този акт и да поясня, че това е опозиция, основана на противопоставяне на смяната на режима и нарушаването на федералното международно право“, каза Мамдани пред репортери.
Венецуелският президент Николас Мадуро беше заловен от американската армия в нощта на 3 януари по време на специална операция с участието на Делта Форс. Той и съпругата му бяха отведени на десантния кораб USS Iwo Jima в Карибите. Оттам венецуелският президент бе транспортиран до Ню Йорк, където ще се проведе съдебен процес.
САЩ обвиняват венецуелския лидер в „наркотероризъм“ и контрабанда на наркотици.
1 Сега
07:48 04.01.2026
2 Госあ
07:49 04.01.2026
3 Много добре
Ако нямаше нищо тези хора нямаше да протестират.
Всичко в този свят се случва поради някаква причина.
07:50 04.01.2026
5 Двоен Стандарт
Коментиран от #75
07:52 04.01.2026
6 Громико
Коментиран от #63
07:53 04.01.2026
7 Пламен
Радвам се че ще има ред. Време е за ред и в Европа. Мигранти, либерали, рашисти
Коментиран от #29, #36, #55
07:54 04.01.2026
8 Започва да му пари
Мелания може скоро да остане вдовица.
Коментиран от #9
07:54 04.01.2026
9 Госあ
До коментар #8 от "Започва да му пари":тая мелания е страшна селянка, между другото 😂
07:55 04.01.2026
11 механик
07:58 04.01.2026
12 Последния Софиянец
08:00 04.01.2026
13 Мнение
08:01 04.01.2026
14 Владимир Путин, президент
08:02 04.01.2026
15 Тревожно
Коментиран от #60
08:03 04.01.2026
16 Народът на Венецуела Ликува
Това ше е и Във Русия след залавянето на Тиранинът Путин
Коментиран от #23, #27, #30, #38
08:03 04.01.2026
17 Ццц
08:04 04.01.2026
18 Разумен
08:04 04.01.2026
19 Мадуро е спорна фигура
Венецуела има тежка икономическа криза, хиперинфлация и масова емиграция.
Опозицията го обвинява в авторитаризъм и репресия на политическите противници.
Корупцията и проблемите с управлението на държавните ресурси остават сериозен проблем.
Коментиран от #28
08:08 04.01.2026
20 Гошо
08:08 04.01.2026
08:09 04.01.2026
22 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
08:10 04.01.2026
23 Ццц
До коментар #16 от "Народът на Венецуела Ликува":Особата, за която говориш беше посрещната с всички държавни почести. Карикатурата, която подкрепяш беше посрещната като пратка по Еконт - на адреса на домакина, който я разгледа 2 часа и върна стоката с рекламация. 🤣 Много по-вероятно е западните руснаци да си отдъхнат, отколкото източните да изпаднат в траур за държавника си.
08:11 04.01.2026
24 По точно
08:11 04.01.2026
25 Трагедия
Венецуела е имала едни от най-богатите петролни ресурси в света, но икономиката се срина през последните години.
Цените на храната, лекарствата и основни стоки се увеличават ежедневно, а заплатите често не стигат.
Много хора нямат достъп до основни продукти или здравни услуги, особено извън големите градове.
Много жилища са в лошо състояние и има проблеми с електричество, вода и транспорт.
Липсата на хранителни продукти и лекарства е сериозен проблем.
Детското недохранване се е увеличило, а много болници нямат базови лекарства или оборудване.
Венецуела има едни от най-високите нива на насилствена престъпност в света, особено в големите градове.
Това създава усещане за несигурност и много хора мигрират в други страни.
Над 7 милиона венецуелци са напуснали страната през последните години, търсейки по-добър живот в съседни държави (Колумбия, Бразилия, Перу и др.) или в САЩ и Европа.
Коментиран от #33
08:12 04.01.2026
26 АНГЛОСАКСОНСКА ДЕМОКРАЦИЯ
Коментиран от #68
08:13 04.01.2026
28 Хмхмхмхмхм
До коментар #19 от "Мадуро е спорна фигура":Какъвто и да е . право и задължение единствено на венецуелските граждани е да го свалят от власт. Те НЕ СА поискали това от сащ, Това е същото, като в русия- уж мнооого, ама мнооого руснаци не одобрявали войната в Украйна, но НЕ свалят путлер от власт. Е, тогава ще си носят последиците= да си руснак вече значи да си гражданин на държава- военен агресор, а предвид факта, че нормалните хора в другите държави искат мир, а не война, значи е ясно какво ще е принципното отношение към тях....
08:13 04.01.2026
29 Левче - Кефче
До коментар #7 от "Пламен":И ако може да започне от възстановяване на икономиката и облагородяване на селските райони ще бъде супер.
08:14 04.01.2026
31 Мадуро
Коментиран от #35
08:17 04.01.2026
32 Доналд Тръмп, номер Едно
Аааа...никой няма да посяга и залавя верният ми товapищ Путин !!! Тоя фpeнд направи за Америка толкоз добрини, като никой друг. Унищожи Русия, постави на колене Европа, подари ни Югославия, България, Либия, Сирия, Ирак, Венецуела, Космоса. Направи С.А.Щ отново неоспорим Световен Хегемон ! Да е жив и здрав товapищ Путин и още дълги години ползотворно CВО.
Хах.....🎅🎅🎅
08:17 04.01.2026
33 ТОВА СИГУРНО Е ПИСАНО ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #25 от "Трагедия":Какво ли ще стане тук ако си поискаме златото и водата обратно.
08:25 04.01.2026
34 Хайо
Коментиран от #40
08:26 04.01.2026
35 Наблюдател
До коментар #31 от "Мадуро":Режимът на Николас Мадуро във Венецуела често се описва като Авторитарен от редица международни наблюдатели, организации за права на човека и медии.
Опозиционни лидери са били арестувани или дискредитирани.
Много пъти избори са критикувани за липса на прозрачност и справедливост, като контрол върху избирателната администрация и медии.
Правителството затваря или ограничава независими медии, цензурира съдържание и оказва натиск върху журналисти.
Съдебната система и други държавни органи често са обвинявани, че обслужват управляващата партия, а не закона.
Конституционни и законодателни органи са реформирани, за да увеличат властта на президента.
Протести срещу правителството са били разпръсквани с сила, с арести и насилие срещу демонстранти.
Коментиран от #42, #46
08:26 04.01.2026
36 Смотльо,
До коментар #7 от "Пламен":Какъв ред те гони ,видя ли кой ще е новия президент ? Самия Тръмп си призна и то няколко пъти го повтори вчера ,че причината в петрола .
08:28 04.01.2026
37 Майк Алън Патън
08:30 04.01.2026
38 Смотльо,
До коментар #16 от "Народът на Венецуела Ликува":И в САЩ когато следващия летящ п... Удари този път рижавия където трябва .
08:30 04.01.2026
39 Тото 1 и Тото 2
Коментиран от #43, #56
08:32 04.01.2026
40 Мнение
До коментар #34 от "Хайо":Твърденията ти смесват мнение, конспирация и факти, което е важно да се разграничават. Проблемът с наркотиците във Венецуела е реален и сериозен, не просто извинение за външна намеса. Да обвиняваш САЩ единствено, че „искат да ограбят богатствата“ на страната, е опростяване на сложна ситуация – икономическата криза, корупцията и управлението на страната също играят огромна роля.
Сравнението с Русия и балтийските държави е несъстоятелно – международното право ясно забранява насилствена окупация на независими държави, и подобен ход би предизвикал сериозна реакция от НАТО и ООН. Това не е просто „размяна“, а потенциален международен конфликт с тежки последствия.
Политическите коментари са нормални, но е добре да се базират на проверими факти, а не само на емоции или хипотетични сценарии.
Коментиран от #44
08:32 04.01.2026
41 свиреп ОХЛЮВ
Коментиран от #80
08:33 04.01.2026
42 Хмхмхмхмхм
До коментар #35 от "Наблюдател":Това не значи, че чужда държава може да си присвои народният и държавният суверенитет на Венецуела, Като се използват политически понятията / народен и държавен суверенитет/, без да се знае какво е тяхното юридическио значение. е признак на лоша култура и незачитане на международното и вътрешното право на всяка държава.Или искате да кажете, че и путлер има право да изпрати руски войски да заловят напр. нашия президент, защото не му изнася нито политическата обстановка в България, нито факта, че сме вече в еврозоната и това слага край на руската хегемония тук... Възраждане да вземат да си прочетат какво значи държавен и народен суверенитет, защото тези два е понятия са в основата на всяка правна система и в Европа, и в Америките,и да не мерят с двоен аршин, само защото тръмп е благосклонен към путлер. Отвращавам се от нашите политици и от наглостта им да подменят юридическите определяения с политически, само заото това отговаря на предателството им към България...
Коментиран от #45
08:34 04.01.2026
43 Разумен
До коментар #39 от "Тото 1 и Тото 2":Европа има официални позиции, но те често са внимателно балансирани заради дипломацията и международните закони. ЕС обикновено реагира чрез декларации, санкции и призиви за мир, а не чрез военна намеса. Понякога това изглежда бавно или „неадекватно“, но зад тези решения стоят правила и процедури, които защитават държавите членки и международния ред. Политическата реторика понякога преувеличава „пасивността“ на ЕС, но фактите показват, че действията са повече в сферата на дипломацията и санкциите, отколкото на незабавната сила.
08:34 04.01.2026
44 сайко килър
До коментар #40 от "Мнение":Венецуела ли е най-големия вносител на наркотици ?
Колумбия и Мексико ще бъдат ли атакувани в скоро време , ако проблема е САМО В НАРКОТИЦИТЕ ?
Коментиран от #47
08:35 04.01.2026
45 Наблюдател
До коментар #42 от "Хмхмхмхмхм":Независимо от политическите симпатии, международното право е ясно: суверенитетът на една държава – както народният, така и държавният – не може да бъде нарушаван от чужди сили. Да се оправдава външна намеса с лични или геополитически интереси е опасно и показва двойни стандарти. Същото правило важи за всички държави – САЩ, Русия или друга държава. Политическите термини не могат да заменят юридическите им значения, защото именно те гарантират независимостта и сигурността на всяка нация.
Коментиран от #50
08:36 04.01.2026
46 Ъъъъъъъъ
До коментар #35 от "Наблюдател":Няма да те цитирам, но същите неща се случват и в САЩ. Тръмп орева орталъка, че Байдън му е откраднал победа, че резултатите били манипулирани и т.н. Дори се разследваше руска намеса в изборите....В колко града изпрати националната гвардия заради протести? Колко човека уволни Тръмп, дори заради това, че не му харесват цифрите, които се предоставят? Атаки срещу медии, срещу съдии, срещу прокурори... Кое е различното между Тръмп и Мадуро? 🤣
Коментиран от #49
08:38 04.01.2026
47 Мнение
До коментар #44 от "сайко килър":Не, Венецуела не е най-големият вносител на наркотици в света – водещи са Колумбия и Мексико.
Има и други фактори:
Политическите интереси, икономическите ресурси и международните отношения играят огромна роля в решенията за външна намеса.
08:39 04.01.2026
48 Майна
Пак скачате срещу него като емоционална" тълпа"
Пак не сте наясно
Защо скочиха демократите?
Те отдавна искаха смяна на Мадуро и преврат
Изкараха тяхната марионетка " нобелиска", която гласяха..
Тръмп не допусна това?
Златото на Венецуела беше и е блокирано в лондонсити
Е, сега ще трябва да го освободят, защото Тръмп каза, че ще ..управлява..
Нещата са много по- различни..
И е в полза на гражданите на Венецуела..
Тръмп не допусна доразграбването на Венецуела
Коментиран от #51
08:40 04.01.2026
49 Наблюдател
До коментар #46 от "Ъъъъъъъъ":Да, в САЩ има проблеми и кризи – Тръмп оспорваше изборите и имаше конфликти с медии и съдилища. Но има една голяма разлика: институциите там остават независими и работят – изборите продължават да се провеждат, медиите продължават да критикуват, а съдебната система функционира. При Мадуро напротив – изборите са силно манипулирани, опозицията е потискана, медиите са цензурирани, а съдебната система обслужва управляващите. Тоест, кризата в САЩ е въпрос на политическа поляризация в рамките на демокрация, докато във Венецуела става въпрос за авторитарен контрол върху цялата държава.
Коментиран от #54, #64
08:40 04.01.2026
50 Хмхмхмхмхм
До коментар #45 от "Наблюдател":/...Да се оправдава външна намеса с лични или геополитически интереси е опасно и показва двойни стандарти.../ Изразявам пълно съгласие и стоя на 100 процента зад това твърдение. Ха сега, го кажете ясно и на членовете на проруските партии в България и на последователите им. които искат и са готови руската армия да дойде в България, да отнеме на България международно признатият държавен суверенитет, и да станем от независима държава, руски федерален субект. т.е официално руска държавна провинция, част от русия... А лидерът на възраждане твърди, че има диплома за правоспособен юрист, но незнайно защо не обяснява тези елементарни юридически неща на електората, който го подкрепя, защо ли...
Коментиран от #53
08:42 04.01.2026
51 Авторитарният Мадуро
До коментар #48 от "Майна":Истинската помощ за хората във Венецуела идва чрез стабилни институции, демократични реформи и уважение към суверенитета на страната.
08:42 04.01.2026
52 Свинар
08:43 04.01.2026
53 Наблюдател
До коментар #50 от "Хмхмхмхмхм":Съгласен съм – никаква държава няма право да нарушава суверенитета на друга държава. Това е основен принцип на международното право и гарантира независимостта на всички държави, включително България. Важно е политиците и партиите да обясняват ясно на избирателите какво означава държавен и народен суверенитет, вместо да се оправдават с геополитически аргументи или лични интереси. Това е ключът към отговорно гражданско мислене и защита на националната ни независимост.
Коментиран от #58, #61
08:44 04.01.2026
54 Ъъъъъъъ
До коментар #49 от "Наблюдател":"При Мадуро напротив – изборите са силно манипулирани, опозицията е потискана, медиите са цензурирани, а съдебната система обслужва управляващите.
Чудя се, дали ако Мадуро нямаше петрол, на някой щеше да му дреме какво се случва там? Щото и в Северна Корея е същото, ако не и по-зле, но не съм видял Тръмп да се трогне от това или да тръгне да арестува Ким.... Що така? 🤔
Коментиран от #57
08:44 04.01.2026
55 Ддд
До коментар #7 от "Пламен":Ами,да ги поканим да приберат Бочко и "Д"-то. Няма да протестираме, даже всенародни тържества ще организираме.
08:47 04.01.2026
56 Европа
До коментар #39 от "Тото 1 и Тото 2":Мерц призова Европа да защитава СВОЯ мир и просперитет, особено пред нарастващите заплахи от Русия и сложните отношения със САЩ, като постави акцент върху Европейска автономия и сигурност
Коментиран от #73
08:48 04.01.2026
57 И ГЕОПОЛИТИКА...
До коментар #54 от "Ъъъъъъъ":Причината е проста: Венецуела има огромни петролни ресурси и стратегическо значение. Северна Корея няма лесен достъп за външни интереси, затова реакцията е различна. Политическите решения за намеса почти никога не са само за „хората“, винаги са смесица от сигурност, икономика и ГЕОПОЛИТИКА..
08:50 04.01.2026
58 Хмхмхмхмхм
До коментар #53 от "Наблюдател":Колега, много ми е интересно какво ще отговори Общия съд на ЕС относно исковата молба на възраждане и като как така България може да се позове на нищожен правен акт- конституцията на ЕС, с цел законно позоваване на дерогация от задължението ни за приемане на еврото за национална валута... Или се чака прогласяването на нищожността на нконституцията на ЕС от Общия съд .За мен такава юридическа излагация говори много за нивото на нашата общност в България, но да не се забравя, че все пак въпросният иск е с вносител политическа партия, а не ФЛ...
08:51 04.01.2026
59 пробити центаджии
те обачеса много принципни хора и си траят.
08:51 04.01.2026
60 Едно време за
До коментар #15 от "Тревожно":войната във Виетнам претекст беше разрастването на комунизма. Всъщност си беше полигон за тестване на нови оръжия и бойни отровни веюества. И за контрола на едни безкрайни макови полета около Виетнам, източник на едни голеееми пари. После овършаха проспериращи "недемократични" арабски държави - Либия, Сирия и ги "запролетиха" заради петрола. Сринаха Европа отвътре след ВСВ - бавно, почти незабележимо и методично, за да няма кой да им се противопостави. Сега е ред на Венецуела - там има и мнооого петрол, и мноого наркотици. А умнокрасивите в цял свят блеят ли, блеят...
08:51 04.01.2026
61 факт е
До коментар #53 от "Наблюдател":че международното право е взривено много отдавна. От десетилетия САЩ ходят по света и бомбят където им падне без никакви последици от страна на международната общност. Някой да е чул на САЩ да са наложени санкции за нарушаване на основния принцип на международното право за ненамеса във вътрешните работи на суверенни държави? Обратно - Венецуела реши да защити интересите си и вече две десетилетия търпи строги икономически санкции от САЩ и ЕС. А Венецуела не е нападнала никого и не се е намесила в работите на нито една държава. Очевидно е, че ООН стана ненужна организация при положение, че с право на вето в СС като постоянен член е световният хищник САЩ. Досегашният световен ред, доколкото изобщо го е имало, се разпада. В света отново ще има два полюса и е доказано, че само така може да има някакъв поне относителен мир. С доминация на една държава и нейните проксита светът се тресе от войни.
08:54 04.01.2026
62 Има зло
08:54 04.01.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Има и руги фактори
До коментар #49 от "Наблюдател":Държавите действат според сигурността си, ресурсите и позицията си на международната сцена.
Пример: Венецуела има огромни петролни залежи, Украйна е на ключов транзитен път за Европа. Това обяснява защо някои конфликти привличат повече внимание и намеса.
Често „геополитика“ и икономика са свързани – контролирането на ресурси, търговията и пазари влияе на решенията за намеса.
Проблемите с човешките права, гладът или насилието не винаги са основният мотив за действие, но могат да се използват като аргумент за дипломатическа, хуманитарна или военна намеса.
Политиците понякога използват международни конфликти, за да засилят популярността си вътре в страната.
08:54 04.01.2026
66 Ъъъъъъъ
08:56 04.01.2026
67 както казах
Този ход на Тръмп ще покаже кой кой е в САЩ.
08:58 04.01.2026
68 Реалист
До коментар #26 от "АНГЛОСАКСОНСКА ДЕМОКРАЦИЯ":Венецуела притежава най-големите доказани запаси на суров петрол в света – над 300 милиарда барела.
Основните находища са тежък нефт (bitumen), който е много вискозен и труден за преработка.
Много от рафинериите във Венецуела са старо оборудване и лошо поддържани.
Има недостиг на модерна технология и химикали, нужни за обработката на тежкия нефт.
Корупция, лошо управление и санкции срещу държавната петролна компания PDVSA също ограничават продукцията.
Венецуела произвежда значително по-малко нефт, отколкото би могла.
Тежкият нефт трябва да се смесва или преработва специално, за да стане годен за световните пазари.
Коментиран от #78
08:58 04.01.2026
69 Фактите говорят:
08:59 04.01.2026
70 Последния Софиянец
09:00 04.01.2026
71 Истината
Венецуела има огромни залежи на петрол, газ, минерали и злато.
Но лошото управление, корупцията и политическата нестабилност блокират ефективното използване на тези ресурси.
Хиперинфлация, дефицит на стоки и колапс на услугите.
Огромен брой хора живее в бедност, въпреки богатството на страната.
Коментиран от #79
09:01 04.01.2026
72 Питам само?!
7 милиона и отгоре венецуелци...
09:03 04.01.2026
73 И така
До коментар #56 от "Европа":Сащ и русофобска Европа превърна ха Международни я валутен фонд и Световната банка във финансови терористични организации, заробващи суверенни народи и превръщайки ги във васали на Големия бандит между двата океана.
Коментиран от #77
09:04 04.01.2026
74 Приини и следствия
Ето точните факти:
Венецуела: около 300+ милиарда барела доказани запаси.
Саудитска Арабия: около 260 милиарда барела.
Кувейт: около 100 милиарда барела.
Причината, поради която Венецуела все още не е най-голям износител, е, че голяма част от петрола ѝ е тежък (viscous oil), труден за преработка, а инфраструктурата е стара и санкционирана.
09:04 04.01.2026
75 Ердоган
До коментар #5 от "Двоен Стандарт":Това е СВО, а не като на Путлер
09:05 04.01.2026
76 Само
09:06 04.01.2026
77 Напротив!
До коментар #73 от "И така":МВФ и Световната банка са Международни институции, създадени да подпомагат икономическата стабилност и развитие на страните. Да, понякога условията за кредити могат да бъдат строги и да изискват Реформи, но това е част от опита за финансово управление и устойчивост, а не за „заробване“. Истинският проблем идва, когато вътрешната Корупция или лошото Управление правят страните зависими – тогава критиката трябва да е към Националните Управленци, а не към Международните институции
09:07 04.01.2026
78 не е въпросът
До коментар #68 от "Реалист":до производството. Проблемът е, че Венецуела изная много по-малко петрол отколкото би могла. Ето там е ключът от палатката. Сега износът им ще бъде каптиран и канализиран. Ще видим как ще се отази на цената още тази вечер.
09:08 04.01.2026
79 Не лъжи
До коментар #71 от "Истината":и не оправдавай тероризма на американските бандити. От 20 години сащ задушават страната с безкрайни санкции и блокади. Само защото отказваше да подари ресурсите си на Мобил Шеврон Ексон... Наглостта на дежурния идиот стигна дотам, че да счита петрола и земята на Венецуела за американска собственост. Кражбата няма да спаси бившата империя!
09:13 04.01.2026
