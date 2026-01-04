Стотици протестираха край Белия дом срещу операцията на САЩ във Венецуела ВИДЕО

Протести срещу операцията на САЩ във Венецуела се проведоха близо до Белия дом, съобщава CBS News.

Стотици демонстранти се бяха събрали на главния площад на Ню Йорк, Таймс Скуеър. Те държаха знамена и плакати с лозунги като „Ръцете далеч от Венецуела!“, „Спрете да бомбардирате Венецуела!“ и „САЩ да се махнат от Карибите!“.

Организаторите, водещи протеста пред Белия дом, цитираха анкети от последните месеци, които показват, че мнозинството американци са против военните действия във Венецуела. Някои от организаторите защитиха венецуелския президент Николас Мадуро като легитимен лидер, докато други отбелязаха, че имат смесени чувства към него като лидер, но са фундаментално против намесата на САЩ, пише The ​​Washington Post.

По-рано кметът на Ню Йорк Зоран Мамдани разкритикува администрацията на Тръмп за операцията във Венецуела и лично се обади на президента, за да изрази протеста си.

„Обадих се на президента и говорих директно с него, за да изразя несъгласието си с този акт и да поясня, че това е опозиция, основана на противопоставяне на смяната на режима и нарушаването на федералното международно право“, каза Мамдани пред репортери.

Венецуелският президент Николас Мадуро беше заловен от американската армия в нощта на 3 януари по време на специална операция с участието на Делта Форс. Той и съпругата му бяха отведени на десантния кораб USS Iwo Jima в Карибите. Оттам венецуелският президент бе транспортиран до Ню Йорк, където ще се проведе съдебен процес.

САЩ обвиняват венецуелския лидер в „наркотероризъм“ и контрабанда на наркотици.