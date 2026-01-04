Новини
Стотици протестираха край Белия дом срещу операцията на САЩ във Венецуела ВИДЕО

4 Януари, 2026 07:37

Кметът на Ню Йорк Зоран Мамдани разкритикува администрацията и лично се обади на президента, за да изрази несъгласието си

Стотици протестираха край Белия дом срещу операцията на САЩ във Венецуела ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Протести срещу операцията на САЩ във Венецуела се проведоха близо до Белия дом, съобщава CBS News.

Стотици демонстранти се бяха събрали на главния площад на Ню Йорк, Таймс Скуеър. Те държаха знамена и плакати с лозунги като „Ръцете далеч от Венецуела!“, „Спрете да бомбардирате Венецуела!“ и „САЩ да се махнат от Карибите!“.

Организаторите, водещи протеста пред Белия дом, цитираха анкети от последните месеци, които показват, че мнозинството американци са против военните действия във Венецуела. Някои от организаторите защитиха венецуелския президент Николас Мадуро като легитимен лидер, докато други отбелязаха, че имат смесени чувства към него като лидер, но са фундаментално против намесата на САЩ, пише The ​​Washington Post.

По-рано кметът на Ню Йорк Зоран Мамдани разкритикува администрацията на Тръмп за операцията във Венецуела и лично се обади на президента, за да изрази протеста си.

„Обадих се на президента и говорих директно с него, за да изразя несъгласието си с този акт и да поясня, че това е опозиция, основана на противопоставяне на смяната на режима и нарушаването на федералното международно право“, каза Мамдани пред репортери.

Венецуелският президент Николас Мадуро беше заловен от американската армия в нощта на 3 януари по време на специална операция с участието на Делта Форс. Той и съпругата му бяха отведени на десантния кораб USS Iwo Jima в Карибите. Оттам венецуелският президент бе транспортиран до Ню Йорк, където ще се проведе съдебен процес.

САЩ обвиняват венецуелския лидер в „наркотероризъм“ и контрабанда на наркотици.


  • 1 Сега

    17 9 Отговор
    едва започва. Да се готви Канада.

    07:48 04.01.2026

  • 2 Госあ

    47 7 Отговор
    Всяка страна която мисли за някаква независимост трябва да се въоръжи с китайско, руско или европейско оръжие ! Отрежете оръжейната индустрия на краварника и той се връща моментално на позицията преди ВСВ като регионална северно американска сила от типа на Мексико. За съжаление, в Европа швабите са Троянски кон

    07:49 04.01.2026

  • 3 Много добре

    28 3 Отговор
    Правилно.
    Ако нямаше нищо тези хора нямаше да протестират.
    Всичко в този свят се случва поради някаква причина.

    07:50 04.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Двоен Стандарт

    35 5 Отговор
    Това си е война, каква операция ....

    Коментиран от #75

    07:52 04.01.2026

  • 6 Громико

    7 42 Отговор
    САЩ асвабаждават Венецуела от лапите на комунизма

    Коментиран от #63

    07:53 04.01.2026

  • 7 Пламен

    7 30 Отговор
    Да си протестират....това е тяхно право
    Радвам се че ще има ред. Време е за ред и в Европа. Мигранти, либерали, рашисти

    Коментиран от #29, #36, #55

    07:54 04.01.2026

  • 8 Започва да му пари

    29 7 Отговор
    под краката на оранжевия.
    Мелания може скоро да остане вдовица.

    Коментиран от #9

    07:54 04.01.2026

  • 9 Госあ

    11 5 Отговор

    До коментар #8 от "Започва да му пари":

    тая мелания е страшна селянка, между другото 😂

    07:55 04.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 механик

    34 5 Отговор
    Тръмп отвлича президента на Венецуела , а се среща с военнопрестъпници . Кавото и да си драскаме , това е напълно несъвместимо с международното право . Тръмп проваля САЩ и тласка света към войни .

    07:58 04.01.2026

  • 12 Последния Софиянец

    12 4 Отговор
    И в София имаше протест пред Козяк.

    08:00 04.01.2026

  • 13 Мнение

    24 1 Отговор
    Ситуацията във Венецуела е много сериозна и тревожна. От една страна, САЩ твърдят, че операцията е насочена срещу наркотрафика и корупцията, но от друга, много експерти и държави я определят като нарушение на международното право и намеса в суверенитета на Венецуела. Протестите и критиките на кметове като Зоран Мамдани показват, че дори вътре в САЩ има сериозно разделение по този въпрос. Това е сложна тема и е важно да се следят проверени новинарски източници, за да можем да разбираме какво всъщност се случва и какви са последствията за региона и света.

    08:01 04.01.2026

  • 14 Владимир Путин, президент

    4 13 Отговор
    Въпроса ми е - Где Путин, къде съм аз ? 🎅🎅🎅

    08:02 04.01.2026

  • 15 Тревожно

    24 3 Отговор
    Това е огромен международен скандал. Действията на САЩ може да са насочени срещу наркотрафика, но нарушават международното право и суверенитета на Венецуела. Ситуацията е много сериозна и ще има последствия за целия регион.

    Коментиран от #60

    08:03 04.01.2026

  • 16 Народът на Венецуела Ликува

    9 24 Отговор
    Цялата страна е на Улицата и Празнува свободата си
    Това ше е и Във Русия след залавянето на Тиранинът Путин

    Коментиран от #23, #27, #30, #38

    08:03 04.01.2026

  • 17 Ццц

    9 3 Отговор
    По този начин нагледно се илюстрира единствената разлика между продаваното като "демокрация" и пропагандираното като "диктатура" - при едното имаш право да протестираш, при спазването на някои условия - групичката протестиращи да е малобройна, кротичка и да не нарушава "обществения ред!" И от там вече в зависимост от индивидуалните възможности на всеки отделен индивид зависи много. Едни знаят, че разлика практически няма, други са готови да спорят денонощно, че едното е велик строй, а другото е за копейки. И целия демократизъм се излива под формата на обиди, ако не споделяш мнението на втория вид фауна.

    08:04 04.01.2026

  • 18 Разумен

    19 1 Отговор
    Протести, критики и международно осъждане – ясно е, че тази операция не е просто „борба с наркотиците“. САЩ рискуват да нарушат международните правила и да създадат опасен прецедент.

    08:04 04.01.2026

  • 19 Мадуро е спорна фигура

    5 13 Отговор
    Много международни наблюдатели смятат изборите му за несвободни и спорни.
    Венецуела има тежка икономическа криза, хиперинфлация и масова емиграция.
    Опозицията го обвинява в авторитаризъм и репресия на политическите противници.
    Корупцията и проблемите с управлението на държавните ресурси остават сериозен проблем.

    Коментиран от #28

    08:08 04.01.2026

  • 20 Гошо

    12 3 Отговор
    Кмета на Ню- Йорк ...В САЩ назрява веселба и то сериозна А от Калифорния няма ли някой възмутен демократ да се е обадил

    08:08 04.01.2026

  • 21 Хмхмхмхмхм

    11 6 Отговор
    тръмп най- сетне си показа рогата и че е абсолютно същия агресор, като путлер.Неслучайно и двамата се разбират перфектно. Какъвто и да е мадуро, Венецуела не е американски щат и притежава държавен суверенитет. Единствено венецуелските граждани имат правомощията да го свалят от власт. Всичко останало е незаконно и осъдително и може юридически да се приравни на военна агресия. и то - съгласно международното право.Всеки русофил, който го защитава, е просто смешен, защото не изнася на руската му пропаганда да напише тази простичка истина....Няма ли как да се сложат в един чувал тръмп и путлер, и чувала да се хвуърли в най- дълбокото в Атлантика, за да се кротне света,,,,

    08:09 04.01.2026

  • 22 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    4 18 Отговор
    Верно "стотици",300 комунистически лумпена излезнали да врякат от държава с 360 милиона население.......😂😂😂😂

    08:10 04.01.2026

  • 23 Ццц

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "Народът на Венецуела Ликува":

    Особата, за която говориш беше посрещната с всички държавни почести. Карикатурата, която подкрепяш беше посрещната като пратка по Еконт - на адреса на домакина, който я разгледа 2 часа и върна стоката с рекламация. 🤣 Много по-вероятно е западните руснаци да си отдъхнат, отколкото източните да изпаднат в траур за държавника си.

    08:11 04.01.2026

  • 24 По точно

    1 4 Отговор
    стотина !

    08:11 04.01.2026

  • 25 Трагедия

    5 5 Отговор
    Повечето венецуелци днес живеят трудно.
    Венецуела е имала едни от най-богатите петролни ресурси в света, но икономиката се срина през последните години.
    Цените на храната, лекарствата и основни стоки се увеличават ежедневно, а заплатите често не стигат.
    Много хора нямат достъп до основни продукти или здравни услуги, особено извън големите градове.
    Много жилища са в лошо състояние и има проблеми с електричество, вода и транспорт.
    Липсата на хранителни продукти и лекарства е сериозен проблем.
    Детското недохранване се е увеличило, а много болници нямат базови лекарства или оборудване.
    Венецуела има едни от най-високите нива на насилствена престъпност в света, особено в големите градове.
    Това създава усещане за несигурност и много хора мигрират в други страни.
    Над 7 милиона венецуелци са напуснали страната през последните години, търсейки по-добър живот в съседни държави (Колумбия, Бразилия, Перу и др.) или в САЩ и Европа.

    Коментиран от #33

    08:12 04.01.2026

  • 26 АНГЛОСАКСОНСКА ДЕМОКРАЦИЯ

    20 1 Отговор
    МАДУРО е нелегитимен, защото каза, че венецуелският нефт е на Венецуела, а не на САЩ.

    Коментиран от #68

    08:13 04.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Хмхмхмхмхм

    7 9 Отговор

    До коментар #19 от "Мадуро е спорна фигура":

    Какъвто и да е . право и задължение единствено на венецуелските граждани е да го свалят от власт. Те НЕ СА поискали това от сащ, Това е същото, като в русия- уж мнооого, ама мнооого руснаци не одобрявали войната в Украйна, но НЕ свалят путлер от власт. Е, тогава ще си носят последиците= да си руснак вече значи да си гражданин на държава- военен агресор, а предвид факта, че нормалните хора в другите държави искат мир, а не война, значи е ясно какво ще е принципното отношение към тях....

    08:13 04.01.2026

  • 29 Левче - Кефче

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пламен":

    И ако може да започне от възстановяване на икономиката и облагородяване на селските райони ще бъде супер.

    08:14 04.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Мадуро

    13 0 Отговор
    Е тоя Тръмп е терорист..!

    Коментиран от #35

    08:17 04.01.2026

  • 32 Доналд Тръмп, номер Едно

    1 7 Отговор
    "...сега да залови Путшн..."

    Аааа...никой няма да посяга и залавя верният ми товapищ Путин !!! Тоя фpeнд направи за Америка толкоз добрини, като никой друг. Унищожи Русия, постави на колене Европа, подари ни Югославия, България, Либия, Сирия, Ирак, Венецуела, Космоса. Направи С.А.Щ отново неоспорим Световен Хегемон ! Да е жив и здрав товapищ Путин и още дълги години ползотворно CВО.
    Хах.....🎅🎅🎅

    08:17 04.01.2026

  • 33 ТОВА СИГУРНО Е ПИСАНО ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 3 Отговор

    До коментар #25 от "Трагедия":

    Какво ли ще стане тук ако си поискаме златото и водата обратно.

    08:25 04.01.2026

  • 34 Хайо

    7 3 Отговор
    Доживях да чуя и от Европа ,че Тръмп е един професионален идиот и лъжец и ,че никакви наркотици не е проблема ,а Сащ просто искат да ограбят богатствата на Венецуела .Сега в този ред на мисли попитаха какво ще се случи ако утре Русия реши да извърши същото в балтийските държави и да съди защото така си е решил ,Путин ? Може би Русия трябва да помисли върху това и после да извършат размяна .

    Коментиран от #40

    08:26 04.01.2026

  • 35 Наблюдател

    1 3 Отговор

    До коментар #31 от "Мадуро":

    Режимът на Николас Мадуро във Венецуела често се описва като Авторитарен от редица международни наблюдатели, организации за права на човека и медии.
    Опозиционни лидери са били арестувани или дискредитирани.
    Много пъти избори са критикувани за липса на прозрачност и справедливост, като контрол върху избирателната администрация и медии.
    Правителството затваря или ограничава независими медии, цензурира съдържание и оказва натиск върху журналисти.
    Съдебната система и други държавни органи често са обвинявани, че обслужват управляващата партия, а не закона.
    Конституционни и законодателни органи са реформирани, за да увеличат властта на президента.
    Протести срещу правителството са били разпръсквани с сила, с арести и насилие срещу демонстранти.

    Коментиран от #42, #46

    08:26 04.01.2026

  • 36 Смотльо,

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пламен":

    Какъв ред те гони ,видя ли кой ще е новия президент ? Самия Тръмп си призна и то няколко пъти го повтори вчера ,че причината в петрола .

    08:28 04.01.2026

  • 37 Майк Алън Патън

    2 1 Отговор
    С нетърпение чакаме командосите на чичо Дони , да дойдат и да приберат двамата Шишковци ! Дори ще им помогнем , като ги насочваме !

    08:30 04.01.2026

  • 38 Смотльо,

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Народът на Венецуела Ликува":

    И в САЩ когато следващия летящ п... Удари този път рижавия където трябва .

    08:30 04.01.2026

  • 39 Тото 1 и Тото 2

    5 2 Отговор
    Къде е ЕВРОПА ? Каква е реакцията на ОФИЦИАЛНИТЕ псевдолидери на ЕС ?

    Коментиран от #43, #56

    08:32 04.01.2026

  • 40 Мнение

    2 4 Отговор

    До коментар #34 от "Хайо":

    Твърденията ти смесват мнение, конспирация и факти, което е важно да се разграничават. Проблемът с наркотиците във Венецуела е реален и сериозен, не просто извинение за външна намеса. Да обвиняваш САЩ единствено, че „искат да ограбят богатствата“ на страната, е опростяване на сложна ситуация – икономическата криза, корупцията и управлението на страната също играят огромна роля.
    Сравнението с Русия и балтийските държави е несъстоятелно – международното право ясно забранява насилствена окупация на независими държави, и подобен ход би предизвикал сериозна реакция от НАТО и ООН. Това не е просто „размяна“, а потенциален международен конфликт с тежки последствия.
    Политическите коментари са нормални, но е добре да се базират на проверими факти, а не само на емоции или хипотетични сценарии.

    Коментиран от #44

    08:32 04.01.2026

  • 41 свиреп ОХЛЮВ

    6 0 Отговор
    Сега Канада и Гренландия ли са наред ?

    Коментиран от #80

    08:33 04.01.2026

  • 42 Хмхмхмхмхм

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Наблюдател":

    Това не значи, че чужда държава може да си присвои народният и държавният суверенитет на Венецуела, Като се използват политически понятията / народен и държавен суверенитет/, без да се знае какво е тяхното юридическио значение. е признак на лоша култура и незачитане на международното и вътрешното право на всяка държава.Или искате да кажете, че и путлер има право да изпрати руски войски да заловят напр. нашия президент, защото не му изнася нито политическата обстановка в България, нито факта, че сме вече в еврозоната и това слага край на руската хегемония тук... Възраждане да вземат да си прочетат какво значи държавен и народен суверенитет, защото тези два е понятия са в основата на всяка правна система и в Европа, и в Америките,и да не мерят с двоен аршин, само защото тръмп е благосклонен към путлер. Отвращавам се от нашите политици и от наглостта им да подменят юридическите определяения с политически, само заото това отговаря на предателството им към България...

    Коментиран от #45

    08:34 04.01.2026

  • 43 Разумен

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "Тото 1 и Тото 2":

    Европа има официални позиции, но те често са внимателно балансирани заради дипломацията и международните закони. ЕС обикновено реагира чрез декларации, санкции и призиви за мир, а не чрез военна намеса. Понякога това изглежда бавно или „неадекватно“, но зад тези решения стоят правила и процедури, които защитават държавите членки и международния ред. Политическата реторика понякога преувеличава „пасивността“ на ЕС, но фактите показват, че действията са повече в сферата на дипломацията и санкциите, отколкото на незабавната сила.

    08:34 04.01.2026

  • 44 сайко килър

    6 0 Отговор

    До коментар #40 от "Мнение":

    Венецуела ли е най-големия вносител на наркотици ?
    Колумбия и Мексико ще бъдат ли атакувани в скоро време , ако проблема е САМО В НАРКОТИЦИТЕ ?

    Коментиран от #47

    08:35 04.01.2026

  • 45 Наблюдател

    6 0 Отговор

    До коментар #42 от "Хмхмхмхмхм":

    Независимо от политическите симпатии, международното право е ясно: суверенитетът на една държава – както народният, така и държавният – не може да бъде нарушаван от чужди сили. Да се оправдава външна намеса с лични или геополитически интереси е опасно и показва двойни стандарти. Същото правило важи за всички държави – САЩ, Русия или друга държава. Политическите термини не могат да заменят юридическите им значения, защото именно те гарантират независимостта и сигурността на всяка нация.

    Коментиран от #50

    08:36 04.01.2026

  • 46 Ъъъъъъъъ

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Наблюдател":

    Няма да те цитирам, но същите неща се случват и в САЩ. Тръмп орева орталъка, че Байдън му е откраднал победа, че резултатите били манипулирани и т.н. Дори се разследваше руска намеса в изборите....В колко града изпрати националната гвардия заради протести? Колко човека уволни Тръмп, дори заради това, че не му харесват цифрите, които се предоставят? Атаки срещу медии, срещу съдии, срещу прокурори... Кое е различното между Тръмп и Мадуро? 🤣

    Коментиран от #49

    08:38 04.01.2026

  • 47 Мнение

    4 0 Отговор

    До коментар #44 от "сайко килър":

    Не, Венецуела не е най-големият вносител на наркотици в света – водещи са Колумбия и Мексико.
    Има и други фактори:
    Политическите интереси, икономическите ресурси и международните отношения играят огромна роля в решенията за външна намеса.

    08:39 04.01.2026

  • 48 Майна

    0 1 Отговор
    Пак - аз съм за Тръмп
    Пак скачате срещу него като емоционална" тълпа"
    Пак не сте наясно
    Защо скочиха демократите?
    Те отдавна искаха смяна на Мадуро и преврат
    Изкараха тяхната марионетка " нобелиска", която гласяха..
    Тръмп не допусна това?
    Златото на Венецуела беше и е блокирано в лондонсити
    Е, сега ще трябва да го освободят, защото Тръмп каза, че ще ..управлява..
    Нещата са много по- различни..
    И е в полза на гражданите на Венецуела..
    Тръмп не допусна доразграбването на Венецуела

    Коментиран от #51

    08:40 04.01.2026

  • 49 Наблюдател

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Ъъъъъъъъ":

    Да, в САЩ има проблеми и кризи – Тръмп оспорваше изборите и имаше конфликти с медии и съдилища. Но има една голяма разлика: институциите там остават независими и работят – изборите продължават да се провеждат, медиите продължават да критикуват, а съдебната система функционира. При Мадуро напротив – изборите са силно манипулирани, опозицията е потискана, медиите са цензурирани, а съдебната система обслужва управляващите. Тоест, кризата в САЩ е въпрос на политическа поляризация в рамките на демокрация, докато във Венецуела става въпрос за авторитарен контрол върху цялата държава.

    Коментиран от #54, #64

    08:40 04.01.2026

  • 50 Хмхмхмхмхм

    0 2 Отговор

    До коментар #45 от "Наблюдател":

    /...Да се оправдава външна намеса с лични или геополитически интереси е опасно и показва двойни стандарти.../ Изразявам пълно съгласие и стоя на 100 процента зад това твърдение. Ха сега, го кажете ясно и на членовете на проруските партии в България и на последователите им. които искат и са готови руската армия да дойде в България, да отнеме на България международно признатият държавен суверенитет, и да станем от независима държава, руски федерален субект. т.е официално руска държавна провинция, част от русия... А лидерът на възраждане твърди, че има диплома за правоспособен юрист, но незнайно защо не обяснява тези елементарни юридически неща на електората, който го подкрепя, защо ли...

    Коментиран от #53

    08:42 04.01.2026

  • 51 Авторитарният Мадуро

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "Майна":

    Истинската помощ за хората във Венецуела идва чрез стабилни институции, демократични реформи и уважение към суверенитета на страната.

    08:42 04.01.2026

  • 52 Свинар

    2 3 Отговор
    Защо свинете почитатели на "Киев за три дня", които си радваха на СВО, сега квичат като свине на Коледа?

    08:43 04.01.2026

  • 53 Наблюдател

    5 0 Отговор

    До коментар #50 от "Хмхмхмхмхм":

    Съгласен съм – никаква държава няма право да нарушава суверенитета на друга държава. Това е основен принцип на международното право и гарантира независимостта на всички държави, включително България. Важно е политиците и партиите да обясняват ясно на избирателите какво означава държавен и народен суверенитет, вместо да се оправдават с геополитически аргументи или лични интереси. Това е ключът към отговорно гражданско мислене и защита на националната ни независимост.

    Коментиран от #58, #61

    08:44 04.01.2026

  • 54 Ъъъъъъъ

    5 2 Отговор

    До коментар #49 от "Наблюдател":

    "При Мадуро напротив – изборите са силно манипулирани, опозицията е потискана, медиите са цензурирани, а съдебната система обслужва управляващите.

    Чудя се, дали ако Мадуро нямаше петрол, на някой щеше да му дреме какво се случва там? Щото и в Северна Корея е същото, ако не и по-зле, но не съм видял Тръмп да се трогне от това или да тръгне да арестува Ким.... Що така? 🤔

    Коментиран от #57

    08:44 04.01.2026

  • 55 Ддд

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Пламен":

    Ами,да ги поканим да приберат Бочко и "Д"-то. Няма да протестираме, даже всенародни тържества ще организираме.

    08:47 04.01.2026

  • 56 Европа

    1 3 Отговор

    До коментар #39 от "Тото 1 и Тото 2":

    Мерц призова Европа да защитава СВОЯ мир и просперитет, особено пред нарастващите заплахи от Русия и сложните отношения със САЩ, като постави акцент върху Европейска автономия и сигурност

    Коментиран от #73

    08:48 04.01.2026

  • 57 И ГЕОПОЛИТИКА...

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "Ъъъъъъъ":

    Причината е проста: Венецуела има огромни петролни ресурси и стратегическо значение. Северна Корея няма лесен достъп за външни интереси, затова реакцията е различна. Политическите решения за намеса почти никога не са само за „хората“, винаги са смесица от сигурност, икономика и ГЕОПОЛИТИКА..

    08:50 04.01.2026

  • 58 Хмхмхмхмхм

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Наблюдател":

    Колега, много ми е интересно какво ще отговори Общия съд на ЕС относно исковата молба на възраждане и като как така България може да се позове на нищожен правен акт- конституцията на ЕС, с цел законно позоваване на дерогация от задължението ни за приемане на еврото за национална валута... Или се чака прогласяването на нищожността на нконституцията на ЕС от Общия съд .За мен такава юридическа излагация говори много за нивото на нашата общност в България, но да не се забравя, че все пак въпросният иск е с вносител политическа партия, а не ФЛ...

    08:51 04.01.2026

  • 59 пробити центаджии

    2 0 Отговор
    Очаквах Гошо Тъпото от Подлец и Манол Глишев да реагират на това крещящо потъпкване на международното право ,и да са излели вече на няколко пъти кофите с червена боя по Посолтвото, както и да са поискали улица Козяк да се преименува на Свобода за Венецуела...

    те обачеса много принципни хора и си траят.

    08:51 04.01.2026

  • 60 Едно време за

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Тревожно":

    войната във Виетнам претекст беше разрастването на комунизма. Всъщност си беше полигон за тестване на нови оръжия и бойни отровни веюества. И за контрола на едни безкрайни макови полета около Виетнам, източник на едни голеееми пари. После овършаха проспериращи "недемократични" арабски държави - Либия, Сирия и ги "запролетиха" заради петрола. Сринаха Европа отвътре след ВСВ - бавно, почти незабележимо и методично, за да няма кой да им се противопостави. Сега е ред на Венецуела - там има и мнооого петрол, и мноого наркотици. А умнокрасивите в цял свят блеят ли, блеят...

    08:51 04.01.2026

  • 61 факт е

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Наблюдател":

    че международното право е взривено много отдавна. От десетилетия САЩ ходят по света и бомбят където им падне без никакви последици от страна на международната общност. Някой да е чул на САЩ да са наложени санкции за нарушаване на основния принцип на международното право за ненамеса във вътрешните работи на суверенни държави? Обратно - Венецуела реши да защити интересите си и вече две десетилетия търпи строги икономически санкции от САЩ и ЕС. А Венецуела не е нападнала никого и не се е намесила в работите на нито една държава. Очевидно е, че ООН стана ненужна организация при положение, че с право на вето в СС като постоянен член е световният хищник САЩ. Досегашният световен ред, доколкото изобщо го е имало, се разпада. В света отново ще има два полюса и е доказано, че само така може да има някакъв поне относителен мир. С доминация на една държава и нейните проксита светът се тресе от войни.

    08:54 04.01.2026

  • 62 Има зло

    4 1 Отговор
    Американците накрая разбраха, че ги управлява невероятно корумпирана гангстерска шайка! Която поставя личните си интереси и тези на израел над американските. Която смята, че международното право е подчинено на техните бандитски интервенции! Трамп загуби подкрепата на електоралната си база и не направи нищо за подобряване на живота им...

    08:54 04.01.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Има и руги фактори

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Наблюдател":

    Държавите действат според сигурността си, ресурсите и позицията си на международната сцена.
    Пример: Венецуела има огромни петролни залежи, Украйна е на ключов транзитен път за Европа. Това обяснява защо някои конфликти привличат повече внимание и намеса.
    Често „геополитика“ и икономика са свързани – контролирането на ресурси, търговията и пазари влияе на решенията за намеса.
    Проблемите с човешките права, гладът или насилието не винаги са основният мотив за действие, но могат да се използват като аргумент за дипломатическа, хуманитарна или военна намеса.
    Политиците понякога използват международни конфликти, за да засилят популярността си вътре в страната.

    08:54 04.01.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Ъъъъъъъ

    2 0 Отговор
    Независимо на коя страна сте, не може да се отрече, че Тръмп пусна духа от бутилката. Ако случайно сте пропуснали, в новогодишното си обръщение към китайците, Си го каза на чист китайски - 2026 ще е годината на обединението на Китай и Тайван и това обединение ще се случи по един или друг начин! И това преди Тръмп да отвлече Мадуро...Пък ако иска, Тръмп може да се опита да спре Си. 🤣

    08:56 04.01.2026

  • 67 както казах

    2 0 Отговор
    още вчера Мадуро ще си намери защитници и в САЩ. И тук гледаме добре отхранени писани яйца от системата - 100 процонтови ирландски наследници да подкрепят тоталитарния соц режим.
    Този ход на Тръмп ще покаже кой кой е в САЩ.

    08:58 04.01.2026

  • 68 Реалист

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "АНГЛОСАКСОНСКА ДЕМОКРАЦИЯ":

    Венецуела притежава най-големите доказани запаси на суров петрол в света – над 300 милиарда барела.
    Основните находища са тежък нефт (bitumen), който е много вискозен и труден за преработка.
    Много от рафинериите във Венецуела са старо оборудване и лошо поддържани.
    Има недостиг на модерна технология и химикали, нужни за обработката на тежкия нефт.
    Корупция, лошо управление и санкции срещу държавната петролна компания PDVSA също ограничават продукцията.
    Венецуела произвежда значително по-малко нефт, отколкото би могла.
    Тежкият нефт трябва да се смесва или преработва специално, за да стане годен за световните пазари.

    Коментиран от #78

    08:58 04.01.2026

  • 69 Фактите говорят:

    1 0 Отговор
    Венецуела има огромни петролни ресурси, но проблемите със старо оборудване, лошо управление, корупция и международни санкции правят преработката и износа трудни. Това е причината страната да не се възползва пълноценно от богатството си.

    08:59 04.01.2026

  • 70 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    рижия сега трябва да замлати куба и останалите блатни роби, само тогава ще вземе Нобел.

    09:00 04.01.2026

  • 71 Истината

    1 0 Отговор
    Венецуела е класически пример за това явление – богата на природни ресурси страна с население, което преживява тежка икономическа криза (мизерия).
    Венецуела има огромни залежи на петрол, газ, минерали и злато.
    Но лошото управление, корупцията и политическата нестабилност блокират ефективното използване на тези ресурси.
    Хиперинфлация, дефицит на стоки и колапс на услугите.
    Огромен брой хора живее в бедност, въпреки богатството на страната.

    Коментиран от #79

    09:01 04.01.2026

  • 72 Питам само?!

    1 0 Отговор
    Ако е много добро управлението на Мадуро, защо жители на Венецуела колкото цялото население на България, че и повече са избягали от страната си???
    7 милиона и отгоре венецуелци...

    09:03 04.01.2026

  • 73 И така

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Европа":

    Сащ и русофобска Европа превърна ха Международни я валутен фонд и Световната банка във финансови терористични организации, заробващи суверенни народи и превръщайки ги във васали на Големия бандит между двата океана.

    Коментиран от #77

    09:04 04.01.2026

  • 74 Приини и следствия

    1 0 Отговор
    Венецуела има най-големите доказани запаси на суров петрол в света, повече от Кувейт, Саудитска Арабия и други петролни държави.
    Ето точните факти:
    Венецуела: около 300+ милиарда барела доказани запаси.
    Саудитска Арабия: около 260 милиарда барела.
    Кувейт: около 100 милиарда барела.
    Причината, поради която Венецуела все още не е най-голям износител, е, че голяма част от петрола ѝ е тежък (viscous oil), труден за преработка, а инфраструктурата е стара и санкционирана.

    09:04 04.01.2026

  • 75 Ердоган

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Двоен Стандарт":

    Това е СВО, а не като на Путлер

    09:05 04.01.2026

  • 76 Само

    1 0 Отговор
    стотина клошара ли са събрали демократите? Излагат в, даже Копейкин събира повече от футболните агитки. Интересно от тези протестиращи дали има един венецуелец? Един поне венецуелски имигрант който е избягал от рая на Мадуро и сега протестира против залавянето му?

    09:06 04.01.2026

  • 77 Напротив!

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "И така":

    МВФ и Световната банка са Международни институции, създадени да подпомагат икономическата стабилност и развитие на страните. Да, понякога условията за кредити могат да бъдат строги и да изискват Реформи, но това е част от опита за финансово управление и устойчивост, а не за „заробване“. Истинският проблем идва, когато вътрешната Корупция или лошото Управление правят страните зависими – тогава критиката трябва да е към Националните Управленци, а не към Международните институции

    09:07 04.01.2026

  • 78 не е въпросът

    0 1 Отговор

    До коментар #68 от "Реалист":

    до производството. Проблемът е, че Венецуела изная много по-малко петрол отколкото би могла. Ето там е ключът от палатката. Сега износът им ще бъде каптиран и канализиран. Ще видим как ще се отази на цената още тази вечер.

    09:08 04.01.2026

  • 79 Не лъжи

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Истината":

    и не оправдавай тероризма на американските бандити. От 20 години сащ задушават страната с безкрайни санкции и блокади. Само защото отказваше да подари ресурсите си на Мобил Шеврон Ексон... Наглостта на дежурния идиот стигна дотам, че да счита петрола и земята на Венецуела за американска собственост. Кражбата няма да спаси бившата империя!

    09:13 04.01.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.