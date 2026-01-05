Зеленски: Готвим се за две възможности

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че се подготвя за седмица на дипломатически усилия за слагане на край на войната с Русия, предаде ДПА.
Предвидени са срещи в Европа, за да се допринесе допълнително за защитата на Украйна и за прекратяване на войната, заяви той снощи във вечерното си видеообръщение, без да даде подробности за времето и мястото на разговорите.
Зеленски обобщи, че Украйна ще се подготви за две възможности: дипломация или по-нататъшна активна отбрана, ако натискът на партньорите върху Русия се окаже недостатъчен.
Очаква се началниците на генералните щабове на въоръжените сили на страните съюзници на Украйна да се срещнат днес в Киев, за да обсъдят бъдещето на страната, отбелязва ДПА. Утре Коалицията на желаещите, водена от Франция и Великобритания, ще има среща на високо равнище в Париж, за да обсъди резултатите от разговорите в украинската столица.
Съветниците по въпросите на националната сигурност от 14 държави от Европейски съюз и Канада вече се срещнаха в Киев завчера.
На този фон Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи, цитиран от Укринформ, за 154 сражения вчера.
Според сводката руската армия е била най-активна в района на градовете Покровск, в източната Донецка област, и Гуляйполе, в съседната Запорожка област.
Русия съобщи за над 40 свалени украински дрона снощи, предаде ТАСС.
Четиридесет и един безпилотни летателни апарата са били унищожени от 20 до 23 ч. московско време (между 21 ч. и полунощ българско време), обяви Министерството на отбраната на Руската федерация. То уточни, че над граничещата с Украйна Курска област са били свалени 14 дрона, а над Московска - седем, два от които са летели към руската столица.
Впоследствие кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за още един унищожен безпилотен летателен апарат, който е летял към града.
С това общият брой на украинските дронове, свалени вчера вечерта от руската противовъздушна отбрана, е достигнал 42.
Русия и Украйна се атакуват с безпилотни летателни апарати всяка нощ.
Вчера Собянин съобщи за над 25 свалени дрона, които са се били насочили към Москва.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
03:49 05.01.2026
2 Уса
Коментиран от #4
03:52 05.01.2026
3 ОТ ЖЕЛАЕТИТЕ САМОУБИЙЦИ
03:56 05.01.2026
4 КопейкиСлабоумни, пак ли
До коментар #2 от "Уса":гоСмучите биберона на Зеленски? 😂
03:57 05.01.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НЯКОЙ БРИТАНЕЦ ОТ ОХРАНАТА МУ ЩЕ ГО ГРЪМНЕ
ЗА ДА ГО НАПРАВИ ГЕРОЙ :)
03:59 05.01.2026
6 гръмовержец⛓️💥
04:09 05.01.2026