Зеленски: Готвим се за две възможности
Зеленски: Готвим се за две възможности

5 Януари, 2026 04:36, обновена 5 Януари, 2026 04:12 588 6

Това са дипломацията или по-нататъшна активна отбрана, ако натискът на партньорите върху Русия се окаже недостатъчен, заяви украинският президент

Зеленски: Готвим се за две възможности - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че се подготвя за седмица на дипломатически усилия за слагане на край на войната с Русия, предаде ДПА.

Предвидени са срещи в Европа, за да се допринесе допълнително за защитата на Украйна и за прекратяване на войната, заяви той снощи във вечерното си видеообръщение, без да даде подробности за времето и мястото на разговорите.

Зеленски обобщи, че Украйна ще се подготви за две възможности: дипломация или по-нататъшна активна отбрана, ако натискът на партньорите върху Русия се окаже недостатъчен.

Очаква се началниците на генералните щабове на въоръжените сили на страните съюзници на Украйна да се срещнат днес в Киев, за да обсъдят бъдещето на страната, отбелязва ДПА. Утре Коалицията на желаещите, водена от Франция и Великобритания, ще има среща на високо равнище в Париж, за да обсъди резултатите от разговорите в украинската столица.

Съветниците по въпросите на националната сигурност от 14 държави от Европейски съюз и Канада вече се срещнаха в Киев завчера.

На този фон Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи, цитиран от Укринформ, за 154 сражения вчера.

Според сводката руската армия е била най-активна в района на градовете Покровск, в източната Донецка област, и Гуляйполе, в съседната Запорожка област.

Русия съобщи за над 40 свалени украински дрона снощи, предаде ТАСС.

Четиридесет и един безпилотни летателни апарата са били унищожени от 20 до 23 ч. московско време (между 21 ч. и полунощ българско време), обяви Министерството на отбраната на Руската федерация. То уточни, че над граничещата с Украйна Курска област са били свалени 14 дрона, а над Московска - седем, два от които са летели към руската столица.

Впоследствие кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за още един унищожен безпилотен летателен апарат, който е летял към града.

С това общият брой на украинските дронове, свалени вчера вечерта от руската противовъздушна отбрана, е достигнал 42.

Русия и Украйна се атакуват с безпилотни летателни апарати всяка нощ.

Вчера Собянин съобщи за над 25 свалени дрона, които са се били насочили към Москва.










Украйна
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 3 Отговор
    СЛЕД ДЕНЯ НА ПРОГРАМИСТА В УКРАЙНА - 6ТИ ЯНУАРИ И РУСИЯ СЕ ГОТВИ ДА ПРАВИ ТИКВЕНИК С ОРЕХИ :)

    03:49 05.01.2026

  • 2 Уса

    4 3 Отговор
    Моля имайте милост към един нещастник на който дните са преброени и само неговите сънародници евреите могат да го спасят

    Коментиран от #4

    03:52 05.01.2026

  • 3 ОТ ЖЕЛАЕТИТЕ САМОУБИЙЦИ

    3 3 Отговор
    ВЪЖЕТО Е ЕДИНСТВЕНАТА ТИ ВЪЗМОЖНОСТ!! ТЕЯ ФАШИСТКИ КЛОШАРИ , ТЕ ЩЕ ТИ ГО СЛОЖАТ!!!

    03:56 05.01.2026

  • 4 КопейкиСлабоумни, пак ли

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Уса":

    гоСмучите биберона на Зеленски? 😂

    03:57 05.01.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ЗЕЛЯ НЯМА ДА БЪДЕ ЗАЛОВЕН ЖИВ.
    НЯКОЙ БРИТАНЕЦ ОТ ОХРАНАТА МУ ЩЕ ГО ГРЪМНЕ
    ЗА ДА ГО НАПРАВИ ГЕРОЙ :)

    03:59 05.01.2026

  • 6 гръмовержец⛓️‍💥

    3 0 Отговор
    Нито с дипломация , нито с отбрана ще се случат нещата , нещастник ! Само с Путин на масата за преговори може да се получи нещо , но и това не е много сигурно ....Зеленият има още много бой да яде ...

    04:09 05.01.2026

Новини по държави:
