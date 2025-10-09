Кая Калас: Украйна не може да отблъсне руското настъпление без нашата помощ

Върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас смята, че Украйна сама, без западната подкрепа, няма да може да спре настъплението на руските сили.

„Ако продължим да подкрепяме Украйна, тя ще може да освободи повече територия и да отблъсне Русия още по-назад. Но, разбира се, не може да направи това сама“, каза Калас в интервю за Die Zeit. Тя повтори призива си за увеличаване на помощта за Киев, включително доставки на оръжие.

На 7 октомври руският президент Владимир Путин, на среща с ръководството на Министерството на отбраната и Генералния щаб, заяви, че украинските въоръжени сили, въпреки опитите за съпротива, се оттеглят по цялата фронтова линия.

Руският лидер отбеляза, че руските въоръжени сили "са освободили" 212 населени места от началото на годината.