Кая Калас: Украйна не може да отблъсне руското настъпление без нашата помощ

Върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас смята, че Украйна сама, без западната подкрепа, няма да може да спре настъплението на руските сили.
„Ако продължим да подкрепяме Украйна, тя ще може да освободи повече територия и да отблъсне Русия още по-назад. Но, разбира се, не може да направи това сама“, каза Калас в интервю за Die Zeit. Тя повтори призива си за увеличаване на помощта за Киев, включително доставки на оръжие.
На 7 октомври руският президент Владимир Путин, на среща с ръководството на Министерството на отбраната и Генералния щаб, заяви, че украинските въоръжени сили, въпреки опитите за съпротива, се оттеглят по цялата фронтова линия.
Руският лидер отбеляза, че руските въоръжени сили "са освободили" 212 населени места от началото на годината.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
10 Не мога да
До коментар #10 от "Не мога да":От тази и онази Урсула ти акъл ли очакваш? Това са кариеристи бюрократи. Като нашите, повечето, в Министерски съвет и Парламента.
До коментар #14 от "Коста":Не, не. Не е толкова просто. Тук не става въпрос само за гнусен атлантически кариеризъм. Тук има натрупана омраза и жажда за милитаризиран мъст. Жажда за война. Умовете са окончателно превъртели, човешкият лик е освирепял. С такива хора, при достатъчно власт, 3-тата СВ е много близо.
До коментар #1 от "Кая Калас":Да всички крипто атлантици да тръгват към Украйна с пък всички Русофили да учат Русо Мандарин и да ходят на Сибир
единствено на Русия в Европа й беше отказана безопасност и сигурност през последните 30 г.
Нато ли се приближава агресивно и провокативно до РФ или обратно.
А до тогава Европа ще колапсира!
И тази "помощ" ще я правите бъркайки още по-дълбоко в джобовете на данъкоплатците без да ги питате!
Върховно дипломатично и представително!
"Върховният представител на ЕС по външните работи повтори призива си"
Ами като гледам как Украйна "освобождава" територии и "отблъсква Русия още по назад" с вашата досегашна помощ продължавайте в същия дух да я подкрепяте. Само че вече пушечното месо за фронта свърши и ловят ново все по-ожесточено по улиците на Украйна насила та трябва и ново пушечно месо да осигурите. Само че нещо няма кандидати - нашите козячета са много велики и громят Русия ама скрити зад компютрите и добре заплатени - нито едно до сега не се е записало доброволец във ВСУ.
До коментар #25 от "И с вашата помощ":То от четири години Украйна все изчезва от картата, ама нещо не са получава...що ли????
