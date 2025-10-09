Новини
Свят »
Кая Калас: Украйна не може да отблъсне руското настъпление без нашата помощ
  Тема: Украйна

Кая Калас: Украйна не може да отблъсне руското настъпление без нашата помощ

9 Октомври, 2025 06:31, обновена 9 Октомври, 2025 06:35 701 27

  • кая калас-
  • украйна-
  • оръжие-
  • русия

Върховният представител на ЕС по външните работи повтори призива си за увеличаване на помощта за Киев, включително доставки на оръжие

Кая Калас: Украйна не може да отблъсне руското настъпление без нашата помощ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас смята, че Украйна сама, без западната подкрепа, няма да може да спре настъплението на руските сили.

„Ако продължим да подкрепяме Украйна, тя ще може да освободи повече територия и да отблъсне Русия още по-назад. Но, разбира се, не може да направи това сама“, каза Калас в интервю за Die Zeit. Тя повтори призива си за увеличаване на помощта за Киев, включително доставки на оръжие.

Още новини от Украйна

На 7 октомври руският президент Владимир Путин, на среща с ръководството на Министерството на отбраната и Генералния щаб, заяви, че украинските въоръжени сили, въпреки опитите за съпротива, се оттеглят по цялата фронтова линия.

Руският лидер отбеляза, че руските въоръжени сили "са освободили" 212 населени места от началото на годината.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кая Калас

    24 1 Отговор
    Всички атлантици в България да се качват на влака за Украйна!

    Коментиран от #18

    06:36 09.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    21 0 Отговор
    За три години България е дала 3 000 000 снаряди за 13 млрд.Какво повече?Кръв ли?

    06:37 09.10.2025

  • 3 Факти

    27 0 Отговор
    Отново признание от запада, че е оргазатор на войната с чужди ръце. Сащ дават оръжието, ЕС го плаща и украинските мъже умират за чужди интереси.

    06:38 09.10.2025

  • 4 ООрана държава

    24 1 Отговор
    Ми ходи помагай ма, грабвай една каска и пушка и бегай, стига само ни харчили парите за изгубена кауза

    06:38 09.10.2025

  • 5 ТАЯ бр.мтия

    21 1 Отговор
    с какво ще помага на зеленото , със задните или с предните си атрибути . Аман от некомпетентни спасители.

    06:40 09.10.2025

  • 6 Вече друга песен запяха,

    13 1 Отговор
    загряха, че са в девета глуха!? Скоро ще си седнат на дъто, иначе ще има орешки!?

    06:40 09.10.2025

  • 7 Шопо

    19 1 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    06:41 09.10.2025

  • 8 Тя и с вашата помощ

    12 0 Отговор
    Не може. Единствено ще изчезне като държава.

    06:42 09.10.2025

  • 9 Гетлост

    15 0 Отговор
    Няма да говориш за наша помощ(ние хората нито сме те избрали нито имаме нещо общо с тебе и дори да е имало избори вие ги фалшифицирате) такива като тебе щом имате желание отивайте на фронта да ви оправят руснаците а и ние да се прочистим от паразити като тебе.

    06:42 09.10.2025

  • 10 Не мога да

    6 0 Отговор
    Това означава трета световна война проумяват ли го!

    Коментиран от #14

    06:48 09.10.2025

  • 11 Коста

    9 0 Отговор
    Германски, френски и от други националности жени на фронта значително ще помогнат украинските дезертьори!

    06:49 09.10.2025

  • 12 Как точно

    11 0 Отговор
    ще прати войска? Кой? Тя да ходи. Макрон Мерц Стармър.

    06:49 09.10.2025

  • 13 оох

    9 0 Отговор
    Кая окаяна, се има за ефрейтор, което ще рече, че се натяга за повишение.

    06:51 09.10.2025

  • 14 Коста

    13 0 Отговор

    До коментар #10 от "Не мога да":

    От тази и онази Урсула ти акъл ли очакваш? Това са кариеристи бюрократи. Като нашите, повечето, в Министерски съвет и Парламента.

    Коментиран от #17

    06:51 09.10.2025

  • 15 Симпатизант

    7 0 Отговор
    Според милата Кая, най-добре ще е ЕС да обяви война на Русия и тогава: Давай Страна Огромна......я

    06:52 09.10.2025

  • 16 А где

    3 0 Отговор
    Никакая Калас ? А где она ?

    06:55 09.10.2025

  • 17 Анализатор

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Коста":

    Не, не. Не е толкова просто. Тук не става въпрос само за гнусен атлантически кариеризъм. Тук има натрупана омраза и жажда за милитаризиран мъст. Жажда за война. Умовете са окончателно превъртели, човешкият лик е освирепял. С такива хора, при достатъчно власт, 3-тата СВ е много близо.

    06:56 09.10.2025

  • 18 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кая Калас":

    Да всички крипто атлантици да тръгват към Украйна с пък всички Русофили да учат Русо Мандарин и да ходят на Сибир

    06:57 09.10.2025

  • 19 Уфф

    3 1 Отговор
    Тази инфантилна ненормалница заедно с Урсула трябва да бъдат съдени един ден.Тотален дебилизъм управлява Европа.

    06:57 09.10.2025

  • 20 имам чувството,

    2 0 Отговор
    че тая ,върховната,нарочно говори глупости,за да може да има повече коментари под публикациите на "факти "посветени на нея...

    06:58 09.10.2025

  • 21 Гръч

    3 1 Отговор
    Помоща за Украйна спомага за избиването на украинците

    06:59 09.10.2025

  • 22 айде де

    4 0 Отговор
    Калас да не говори провокационно, като знае, че
    единствено на Русия в Европа й беше отказана безопасност и сигурност през последните 30 г.

    Нато ли се приближава агресивно и провокативно до РФ или обратно.

    07:00 09.10.2025

  • 23 Георгиев

    3 0 Отговор
    Това изявление на Кая Калас показва все по откритото участие на ЕС във войната и на страната на Окраина. Тази проста патка и шефката й ще ни вкарат в този конфликт. За да стане пълноценна европейска война там, на територията само липсват войските на НАТО. Открито. Всичко друго го има: оръжие, боеприпаси, инфо от мрежи и спътници, аналитични центрове в Окраина и чужбина, чужди съветници в щабовете в Окраина. То и зеленият няма против да се увеличи притока на пари и оръжие. Определено всички печелят и си получават процента. Все пак в тази война има няколко парични потока, което не е за изпускане. Урсула го е играла това занятие.

    07:03 09.10.2025

  • 24 Докато натовско оръжие

    0 0 Отговор
    Влиза в Украйна, путинягата нема шанс.

    07:06 09.10.2025

  • 25 И с вашата помощ

    1 1 Отговор
    нищо няма да отблъснат, но ще помогнете Украйна да се смали още или да изчезне от картата!
    А до тогава Европа ще колапсира!
    И тази "помощ" ще я правите бъркайки още по-дълбоко в джобовете на данъкоплатците без да ги питате!
    Върховно дипломатично и представително!
    "Върховният представител на ЕС по външните работи повтори призива си"

    Коментиран от #27

    07:07 09.10.2025

  • 26 Учуден

    0 0 Отговор
    "Ако продължим да подкрепяме Украйна, тя ще може да освободи повече територия и да отблъсне Русия още по-назад"

    Ами като гледам как Украйна "освобождава" територии и "отблъсква Русия още по назад" с вашата досегашна помощ продължавайте в същия дух да я подкрепяте. Само че вече пушечното месо за фронта свърши и ловят ново все по-ожесточено по улиците на Украйна насила та трябва и ново пушечно месо да осигурите. Само че нещо няма кандидати - нашите козячета са много велики и громят Русия ама скрити зад компютрите и добре заплатени - нито едно до сега не се е записало доброволец във ВСУ.

    07:08 09.10.2025

  • 27 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "И с вашата помощ":

    То от четири години Украйна все изчезва от картата, ама нещо не са получава...що ли????

    07:08 09.10.2025