The Insider: Русия е загубила най-малко 19 генерали от началото на войната

От началото на войната в Украйна Русия е загубила най-малко 19 генерали, съобщи The Insider, позовавайки се на анализ на отворени данни и доклади от руски и украински източници.
Изданието отбелязва, че не всички смъртни случаи са официално потвърдени от руските власти.
The Insider съобщава, че руски генерали са загинали както на фронта, така и в тила (например в резултат на саботаж). Някои от тях са били вече пенсионирани по времето на смъртта им или са служили в доброволчески части и частни военни компании.
Първият генерал от руската армия, убит след началото на пълномащабната война, е Андрей Суховецки, заместник-командир на 41-ва комбинирана армия (той почина на 28 февруари 2022 г. в Черниговска област; вероятно е прострелян от снайперист).
Сред потвърдените жертви са генералите Олег Митяев, Владимир Фролов, Андрей Симонов, Канамат Боташев и Роман Кутузов, които починаха през 2022 г. В следващите години бяха убити Сергей Горячев, Олег Цоков и Владимир Завадски. Убити бяха също Игор Кирилов, началник на войските за ядрено-химическа защита; Ярослав Москалик, заместник-началник на Главното оперативно управление на Генералния щаб, и Михаил Гудков, заместник-главнокомандващ на ВМС.
Последният убит е Фанил Сарваров, началник на управлението за оперативна подготовка на Генералния щаб (убит при експлозия на кола бомба в Москва на 22 декември 2025 г.).
Военният анализатор Алексей Гетман заяви, че руските войски имат нов краен срок за превземане на Покровск, Мирноград и Гуляйполе.
Той отбеляза, че настоящото зимно време ще повлияе на ситуацията на фронтовата линия, но не е само времето. Изключително трудно е да се предприемат каквито и да било активни действия при минусови температури.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ицо
05:45 10.01.2026
2 това е всичко, което трябва да знаете
Коментиран от #7
05:49 10.01.2026
3 Квик
05:50 10.01.2026
4 И така
Сащ загубиха поредната си война
05:50 10.01.2026
5 Кооо
05:54 10.01.2026
6 19 генерали
Коментиран от #9
06:10 10.01.2026
7 Посмали малко
До коментар #2 от "това е всичко, което трябва да знаете":През 2008 официално са били 1107
06:12 10.01.2026
8 Джаската
06:30 10.01.2026
9 Хахахахаха
До коментар #6 от "19 генерали":А вие какво ще кажете за 2 млн украинци където оставиха завинаги близките им с мъка заради един наркоман, виж разликата с руснаците, руснаците отиват доброволно на фронта, а украинците ги карат насила, има хиляди клипове как отвличат украинците от улиците и ги пращат на фронта, 4 години мобилизация, милиони загинали украинци и за какво - няма върната територия, няма да има край на войната
06:33 10.01.2026
10 Йес
06:45 10.01.2026
11 Пенсионер 69 годишен
06:58 10.01.2026
12 Еми щото Путин е
07:03 10.01.2026