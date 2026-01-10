Новини
The Insider: Русия е загубила най-малко 19 генерали от началото на войната
  Тема: Украйна

The Insider: Русия е загубила най-малко 19 генерали от началото на войната

10 Януари, 2026 05:36, обновена 10 Януари, 2026 05:41 627 12

Медията отбелязва, че не всички смъртни случаи са официално потвърдени от руските власти

The Insider: Русия е загубила най-малко 19 генерали от началото на войната - 1
Снимка: fontanka.ru
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

От началото на войната в Украйна Русия е загубила най-малко 19 генерали, съобщи The Insider, позовавайки се на анализ на отворени данни и доклади от руски и украински източници.

Изданието отбелязва, че не всички смъртни случаи са официално потвърдени от руските власти.

The Insider съобщава, че руски генерали са загинали както на фронта, така и в тила (например в резултат на саботаж). Някои от тях са били вече пенсионирани по времето на смъртта им или са служили в доброволчески части и частни военни компании.

Първият генерал от руската армия, убит след началото на пълномащабната война, е Андрей Суховецки, заместник-командир на 41-ва комбинирана армия (той почина на 28 февруари 2022 г. в Черниговска област; вероятно е прострелян от снайперист).

Сред потвърдените жертви са генералите Олег Митяев, Владимир Фролов, Андрей Симонов, Канамат Боташев и Роман Кутузов, които починаха през 2022 г. В следващите години бяха убити Сергей Горячев, Олег Цоков и Владимир Завадски. Убити бяха също Игор Кирилов, началник на войските за ядрено-химическа защита; Ярослав Москалик, заместник-началник на Главното оперативно управление на Генералния щаб, и Михаил Гудков, заместник-главнокомандващ на ВМС.

Последният убит е Фанил Сарваров, началник на управлението за оперативна подготовка на Генералния щаб (убит при експлозия на кола бомба в Москва на 22 декември 2025 г.).

Военният анализатор Алексей Гетман заяви, че руските войски имат нов краен срок за превземане на Покровск, Мирноград и Гуляйполе.

Той отбеляза, че настоящото зимно време ще повлияе на ситуацията на фронтовата линия, но не е само времето. Изключително трудно е да се предприемат каквито и да било активни действия при минусови температури.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ицо

    5 4 Отговор
    и нато генерали доста заминаха, на война е така

    05:45 10.01.2026

  • 2 това е всичко, което трябва да знаете

    6 6 Отговор
    В Руската армия има 14 000 генерала.

    Коментиран от #7

    05:49 10.01.2026

  • 3 Квик

    4 3 Отговор
    При 10000 генерали,повечето от които са за пенсия отдавна,това по-скоро е облекчение!

    05:50 10.01.2026

  • 4 И така

    7 4 Отговор
    Русия направи Сащ и нато да изглеждат като детска градина

    Сащ загубиха поредната си война

    05:50 10.01.2026

  • 5 Кооо

    3 3 Отговор
    От натовските генерали е останал само един празноглав чиновник Рюте.Затова и нато не прави повече събрания

    05:54 10.01.2026

  • 6 19 генерали

    5 0 Отговор
    И 350 000 редници, но тях по традиция за нищо не ги имат в Русия - важното е на батюшката да му е добре

    Коментиран от #9

    06:10 10.01.2026

  • 7 Посмали малко

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "това е всичко, което трябва да знаете":

    През 2008 официално са били 1107

    06:12 10.01.2026

  • 8 Джаската

    2 5 Отговор
    нормално, генералите са отпред, нормално е да загиват първи, защо няма един убит генерал от Украйна!!! -- защото са отзад, за това

    06:30 10.01.2026

  • 9 Хахахахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "19 генерали":

    А вие какво ще кажете за 2 млн украинци където оставиха завинаги близките им с мъка заради един наркоман, виж разликата с руснаците, руснаците отиват доброволно на фронта, а украинците ги карат насила, има хиляди клипове как отвличат украинците от улиците и ги пращат на фронта, 4 години мобилизация, милиони загинали украинци и за какво - няма върната територия, няма да има край на войната

    06:33 10.01.2026

  • 10 Йес

    4 1 Отговор
    Всички руснаци нашественици,навлезли на територията на Украйна подлежат на безмилостно унищожение.И повече няма да правят така...

    06:45 10.01.2026

  • 11 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор
    Всеки ден съществуване на Украйна приближава с един ден Апокалипсиса на третата световна атомна война.

    06:58 10.01.2026

  • 12 Еми щото Путин е

    1 0 Отговор
    Водка Путинка, 12 градуса. Ако беше някой друг, при тези оръжия, които имат, от укра нищо немаше да остане за една седмица война само. А западналите щяха да са се изпокрили по бункерите и метрата и да треперят. Ама този лабавия излага Русия пред цял свят.

    07:03 10.01.2026

