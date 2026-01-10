The Insider: Русия е загубила най-малко 19 генерали от началото на войната

От началото на войната в Украйна Русия е загубила най-малко 19 генерали, съобщи The Insider, позовавайки се на анализ на отворени данни и доклади от руски и украински източници.

Изданието отбелязва, че не всички смъртни случаи са официално потвърдени от руските власти.

The Insider съобщава, че руски генерали са загинали както на фронта, така и в тила (например в резултат на саботаж). Някои от тях са били вече пенсионирани по времето на смъртта им или са служили в доброволчески части и частни военни компании.

Първият генерал от руската армия, убит след началото на пълномащабната война, е Андрей Суховецки, заместник-командир на 41-ва комбинирана армия (той почина на 28 февруари 2022 г. в Черниговска област; вероятно е прострелян от снайперист).

Сред потвърдените жертви са генералите Олег Митяев, Владимир Фролов, Андрей Симонов, Канамат Боташев и Роман Кутузов, които починаха през 2022 г. В следващите години бяха убити Сергей Горячев, Олег Цоков и Владимир Завадски. Убити бяха също Игор Кирилов, началник на войските за ядрено-химическа защита; Ярослав Москалик, заместник-началник на Главното оперативно управление на Генералния щаб, и Михаил Гудков, заместник-главнокомандващ на ВМС.

Последният убит е Фанил Сарваров, началник на управлението за оперативна подготовка на Генералния щаб (убит при експлозия на кола бомба в Москва на 22 декември 2025 г.).

