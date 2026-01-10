Съветът за сигурност на ООН ще проведе заседание за Украйна на 12 януари, съгласно публикувания актуализиран график на ведомството.

Срещата, която е посветена на „поддържане на мира и сигурността в Украйна“, ще се проведе в 15:00 ч. местно време.

Срещата на върха на Г-7 е отложена с един ден, за да може президентът на САЩ Доналд Тръмп да отпразнува рождения си ден, съобщава Politico, позовавайки се на двама информирани служители.

Отбелязва се, че Франция, която ще бъде домакин на срещата на върха тази година, първоначално е планирала тя да се проведе от 14 до 16 юни. 14 юни обаче е не само Ден на знамето в САЩ, но и рожден ден на Доналд Тръмп. Освен това, тази година се навършват 80 години от рождението на президента на САЩ.

През октомври Тръмп обяви, че Белият дом ще бъде домакин на „голяма битка в UFC“ – шампионат по смесени бойни изкуства – на 14 юни. Тази седмица изпълнителният директор на Ultimate Fighting Championship Дейна Уайт заяви пред репортери, че програмата на събитието е финализирана.

На този фон Париж обяви актуализиран график за срещата на върха на Г-7: тя вече е насрочена за 15-17 юни. Както отбелязва Politico, офисът на френския президент отказа да потвърди, че промяната се дължи на плановете на Тръмп да си спретне национално парти за рождения ден. Офисът на Макрон обаче призна, че новият график е „резултат от консултациите ни с нашите партньори от Г-7“.

Миналата година програмата за срещата на върха на НАТО на 24-25 юни в Хага беше частично адаптирана към Доналд Тръмп. Според западните медии организаторите са съкратили основната част от срещата на върха до една кратка сесия с продължителност приблизително два часа и половина, вместо обичайно по-дългите, многоетапни срещи. Това решение е взето предвид нетърпението и безпокойството на Тръмп от продължителните дипломатически дискусии.

Пресата нарече този формат „кратък и сладък“, отбелязвайки, че е направен специално, за да се угоди на Тръмп и да се избегнат конфликти в графика на срещата на върха.

Тази адаптация се отрази и в структурата на заключителния документ на срещата на върха – комюникето беше много кратко, само няколко параграфа, в сравнение с предишни дълги декларации на НАТО. В същото време значителна част от традиционните теми, като подробно осъждане на руската агресия и широки планове за разширяване на Алианса, бяха представени в по-неясен формат.