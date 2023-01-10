Кой има имен ден днес, 10 януари 2026 г. Честито!

На 10 януари църквата почита Свети Евстатий Чудотворец. Преподобният Евстатий се родил в Тарсийска област от богати и благочестиви родители – Георги и Мегета. Получил добро възпитание от тях, като станал на двадесет години, той оставил родителите си отишъл в Авгаровата обител на планината Олимп.
На тази планина имало много обители, където вече се били прочули с добродетелния си живот като монаси двамата чичовци на майка му – Григорий и Василий, първият от които бил игумен на манастира. Те го приели Евстатий и така започнал трудният му монашески живот.
За своето смирение и кротост Евстатий бил обичан от всички. Нищо светско не го вълнувало, нямал нищо, освен една власеница и една овча кожа, на която спял.
Нямал даже собствена килия или място, което да нарече свое, защото обикновено спял където се случело, и то по малко. Когато преподобните отци Григорий и Василий починали, по настоятелните молби на братята блаженият Евстатий трябвало да поеме управлението на манастира.
Евстатий направил много чудеса, които свидетелствали по безспорен начин за богоугодността на живота му. А когато дошло време да напусне света, събрал братята и им казал:
“Настъпи времето на моето отшествие, затова умолявам ви, любими мои чеда, да пазите преданията, които получихте, като знаете, че благата на този живот отминават бързо. Те са временни, докато благата на бъдещия живот – вечни. Старайте се и вие да влезете в числото на спасяващите се”.
На 95 години, Евстатий преминал във вечния живот и бил причислен към лика на преподобните.
Празнуват Евстати, Евстатий, Евстатина!
Изночник: haskovo.live
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #2
06:06 10.01.2023
2 Любопитен
До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Твоят кога е приятелю, да ти купя подарък?
Коментиран от #3, #24
06:09 10.01.2023
3 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #2 от "Любопитен":БЛАГОДАРЯ ПОДАРИ ми РИЯТЕЛСТВО УВАЖЕНИЕ ПРИЯТЕН ДЕН
Коментиран от #25
06:18 10.01.2023
4 дядото
Коментиран от #5, #6, #7, #9
07:17 10.01.2023
5 Един
До коментар #4 от "дядото":Някои първо са били богати, а после са станали благочестиви. След като раздават имуществото си на църквата или на бедните.
07:52 10.01.2024
6 Евстатистика
До коментар #4 от "дядото":БПЦ отдавна си е изчерпала лимита за уважение, а пък и данните показват, че няма много попове в рая.
Коментиран от #21
08:22 10.01.2024
7 правило
До коментар #4 от "дядото":Всеки съди по себе си.
09:59 10.01.2024
8 Мъдрият
Стаятията отново е от миналата година, но по странното е следното:
днес според църковните източници - не се споменава такъв светец!
Ето всички светци, които се честват на днешния ден, според основните православни български сайтове и според православният календар на Българската Православна Църква:
1.Светия наш отец Григорий, епископ Нисийски
2. Свети Дометиан, епископ Мелитински
3. Преподобния Павел Комелски
4. Преподобния Маркиан
5. Св. Теофан Затворник
6. Блажена Теозви
Велики светци се честват на днешния ден, но особено удивително е житието на преподобни Маркиян: там има удивително чудо при случай на неговото необикновено милосърдие...Но няма да го разказвам, който желае - може да прочете житието му на сайта Православен храм.
По молитвите на днес честваните светци - Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!
Коментиран от #10, #13, #14, #19
11:10 10.01.2024
9 Мъдрият
До коментар #4 от "дядото":Коментарът е от миналата година, но ще отговоря, за пояснение на всички останали!
Това не са несъвместими думи. Авраам е бил такъв, Св.цар Давид, Св.цар Борис - и всички други царе и царици, князе и княгини, и хора от знатен род - светци, а такива има много!
А и това е било така, защото в древността главно от образованите и богати хора са произлязли най-ярките светци! Защото те са били учени и просветени, и са просвещавали и другите хора!
И освен това, по-голямата част от тях са били богати по произход, по наследство. Но никой светец, след като се е обърнал към Бога - не се е стремял да умножава материалнотто си богатство! - Напротив!
Повечето от тях, след като са повярвали, са раздали богатството си на бедните, и са се подвизавали като нямащи нищо материално.
Други като днес чествания преподобни Маркиан - са използвали богатството си за строежа и украсяването на църкви и манастири.
Други като Свети Василий Велики - са използвали богатството си за създаване на цели благотворителни комлекси - неговата прочута Василиада. Като не става въпрос само за тяхно лично богатство, а и за много дарения от благочестиви хора - нещо подобно има и при Свети Йоан Кронщадтски Чудотворец.
Това е същината на този въпрос!
Коментиран от #12, #15
11:27 10.01.2024
13 Гост666
До коментар #8 от "Мъдрият":Това е сайт за новини не е за църковно религиозна пропаганда илиюобучение . Не е важно от кога е статията важно е кой празнува . А това което добавяше важно за тези от неделното църковно училище . Ни е се интересуваме кой ще черпи.
Коментиран от #16
06:38 10.01.2025
16 Механик
До коментар #13 от "Гост666":Така, ние разбрахме, че ти си почерпенето и си много тарикат. Само не разбрахме КОЙ ЩЕ ЧЕРПИ?!
Ти, премъдрий, колко Евстиевци познаваш? А Евстатини?
Хайде, прагматика! Кажи кой ще те черпи тебе?
Коментиран от #18
08:05 10.01.2025
18 Гост666
До коментар #16 от "Механик":Важното че има някой имен ден и ще пием за негово здрава даже да не познаваме такъв .
09:00 10.01.2025
19 Мъдрец - Молар
До коментар #8 от "Мъдрият":Айде пак почна днес кой светец има празник. Те много бе нямат брой. Не че някой се интересува , но пишеш яко. Който се интересува може да намери да чете ако се интересува .
09:05 10.01.2025
21 Факт
До коментар #6 от "Евстатистика":Кога се върна от там
11:24 10.01.2025
23 Виц
-Минке, Минке отвори ми!
Минка:
- Престани бе ЕВСТАТИ, докторите знаят най-добре...!
20:47 10.01.2025
24 Нека да пиша
До коментар #2 от "Любопитен":Подарък, чемшир от към корените...
22:46 10.01.2025
25 Град Козлодуй
До коментар #3 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Едно диилдо,може ли чичко Вальо.
Коментиран от #27
05:54 10.01.2026
26 дядото
06:53 10.01.2026
27 Перо
До коментар #25 от "Град Козлодуй":Лапай кочано пейзан
06:57 10.01.2026