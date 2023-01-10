Кой има имен ден днес, 10 януари 2026 г. Честито!

На 10 януари църквата почита Свети Евстатий Чудотворец. Преподобният Евстатий се родил в Тарсийска област от богати и благочестиви родители – Георги и Мегета. Получил добро възпитание от тях, като станал на двадесет години, той оставил родителите си отишъл в Авгаровата обител на планината Олимп.



На тази планина имало много обители, където вече се били прочули с добродетелния си живот като монаси двамата чичовци на майка му – Григорий и Василий, първият от които бил игумен на манастира. Те го приели Евстатий и така започнал трудният му монашески живот.



За своето смирение и кротост Евстатий бил обичан от всички. Нищо светско не го вълнувало, нямал нищо, освен една власеница и една овча кожа, на която спял.



Нямал даже собствена килия или място, което да нарече свое, защото обикновено спял където се случело, и то по малко. Когато преподобните отци Григорий и Василий починали, по настоятелните молби на братята блаженият Евстатий трябвало да поеме управлението на манастира.



Евстатий направил много чудеса, които свидетелствали по безспорен начин за богоугодността на живота му. А когато дошло време да напусне света, събрал братята и им казал:



“Настъпи времето на моето отшествие, затова умолявам ви, любими мои чеда, да пазите преданията, които получихте, като знаете, че благата на този живот отминават бързо. Те са временни, докато благата на бъдещия живот – вечни. Старайте се и вие да влезете в числото на спасяващите се”.



На 95 години, Евстатий преминал във вечния живот и бил причислен към лика на преподобните.



Празнуват Евстати, Евстатий, Евстатина!

Изночник: haskovo.live