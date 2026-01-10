Новини
В Бундестага се съгласиха с Макрон за нуждата от разговори с Путин

10 Януари, 2026 05:27, обновена 10 Януари, 2026 05:33 863 19

Американците сякаш координират всяка стъпка с Москва и са по-близо до всеобхватно решение, отколкото публично признават, смята Армин Лашет, председател на Комисията по външни работи

В Бундестага се съгласиха с Макрон за нуждата от разговори с Путин - 1
Армин Лашет, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Армин Лашет, председател на Комисията по външни работи на Бундестага, нарече намерението на френския президент Еманюел Макрон да разговаря с руския президент Владимир Путин "разумно".

„Мисля, че е разумно френският президент Макрон да иска да възобнови преговорите с Путин“, каза Лашет в интервю за медийната група Funke. „Ние постоянно зависим от Белия дом за информация относно поверителни разговори“, добави той.

В отговор на въпрос дали Мерц трябва да разговаря с Путин, председателят на комисията на Бундестага подчерта, че „преговорите могат да започнат – координирани в цяла Европа – със специалния пратеник“. В отговор на въпрос относно евентуалното разполагане на германски войски в Украйна, Лашет заяви, че „условието е споразумение за прекратяване на огъня с Русия, което включва надеждни гаранции за сигурност за Украйна, включително от американците“.

„Германският канцлер обеща да разположи германски войски на границата с Украйна. Дали Бундесверът в крайна сметка ще бъде разположен, ще зависи от ситуацията. Следователно е разумно германският канцлер да не изключва нищо“, подчерта политикът.

„Всеки войник, когото изпращаме, трябва да има мандат от Бундестага. Нямаме европейска армия. Силно съветвам да не се вземат прибързани решения в тази деликатна ситуация“, заключи политикът.

На въпроса дали вярва, че руската страна ще позволи присъствието на сили на НАТО в Украйна, Лашет каза, че „има впечатлението, че американците координират всяка стъпка с Москва и са по-близо до всеобхватно решение, отколкото публично признават“. „В противен случай преговорните им усилия биха били трудни за обяснение“, твърди политикът.

Володимир Зеленски, според него, „нямаше да покаже такава готовност за компромис, ако нямаше косвени сигнали от другата страна“.

На 6 януари Макрон заяви намерението си да проведе разговор с руския лидер Владимир Путин "възможно най-скоро".

По-рано руският външен министър Сергей Лавров заяви, че ако Макрон е готов да разговаря, Русия винаги е отворена за диалог. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков отбеляза, че Кремъл ще го информира, ако получи предложения за диалог между лидерите на Русия и Франция.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Т.КОЛЕВ

    6 0 Отговор
    ЩЕ ОТКРИЯТ ТОПЛАТА ВОДА.
    БЕЗ КРАЧМАРА НА ЗАПАДНЯЦИТЕ СМЕТКИТЕ И ПЛАНОВЕТЕ НЯМА ДА ИЗЛЯЗАТ ТОЧНИ.
    САМО СЕ РАЗТАКАВАТ И ХВЪРЛЯТ ЛУДИ ЕВРО ОТ ПАРИТЕ ЗА ДАНАКОПЛАТЦИТЕ.

    Коментиран от #11, #18

    05:40 10.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Георги

    7 0 Отговор
    и мерц ли стана копейка? До преди година думата преговори беше забранена. Сега след унгарците, американците, французите и италианците и тея станаха копейки.

    05:43 10.01.2026

  • 4 Клекнахте, фашисти!

    5 1 Отговор
    Вова ша са оправи...

    05:46 10.01.2026

  • 5 И така

    6 1 Отговор
    Русия направи Сащ и натю да изглеждат като детска градина

    Коментиран от #9

    05:48 10.01.2026

  • 6 ссср

    9 0 Отговор
    Рано или късно всичко си идва на мястото,но трябваше ли да загинат толкова млади хора, заради амбицийте на определени кръгове от хора.

    05:49 10.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Марш

    4 0 Отговор
    да се молите,просите и посипете главите си с пепел ,в краката на Путин!

    05:57 10.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тигона Хака

    1 0 Отговор
    Евролиберастията май най-после се събужда от дълбокия розов сън,в който беше изпаднала...

    06:19 10.01.2026

  • 11 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Т.КОЛЕВ":

    Сега очаквам урсулата да клекне и да се моли за столче на масата в Кремъл......

    06:28 10.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ВВП

    0 0 Отговор
    Говорете с Тромп ,а той ще говори с Путин.. ЕССР ,загуби диалога с РФ..Заради измислената държава .

    06:36 10.01.2026

  • 14 Специални пратенички от Европа

    1 0 Отговор
    Да пратят Кая и Урсула да преговарят в Русия. Да стоят прави, като ученички пред Димитриев, да подсмърчат и да слушат какво им се говори. Може и Бербок с тях. Че Каките "на върха" на Европа са по-бойни и по-зли от "първите мъже" на Европа.

    06:38 10.01.2026

  • 15 казах ли ви

    0 0 Отговор
    че всички ще идат на килимнчето пред ИПМЕРАТОРА ПУТИН?

    всички ще му се молите и ще паднете във краката му

    това е властелина на света, ИМПЕРАТОРА !!!

    06:43 10.01.2026

  • 16 голям смях

    1 0 Отговор
    АБЕ какво става със санкцийте, работят ли?

    някой нов пакет санкций защо не наложите на русия евроПЕДЕРАССИ

    06:44 10.01.2026

  • 17 Бензъл

    0 0 Отговор
    Евролиберасти взе да ви пари под краката.Бързо на влакчето и право в Москва.Докато е останало нещо от вас

    06:51 10.01.2026

  • 18 Нова ера

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Т.КОЛЕВ":

    Усетиха се, че чичо Дончо им издърпва килимчето из под краката. И сега какво? Същият 4уски газ, ама 5-рно по-скъп, руски нефт, по-скъп, и. т.н. Язък за горките войничета, жертви на европейската алчност.

    06:55 10.01.2026

  • 19 Май май

    0 0 Отговор
    Почват да пълнят памперса в ЕС 🙈😂😂😂

    06:56 10.01.2026

