Армин Лашет, председател на Комисията по външни работи на Бундестага, нарече намерението на френския президент Еманюел Макрон да разговаря с руския президент Владимир Путин "разумно".

„Мисля, че е разумно френският президент Макрон да иска да възобнови преговорите с Путин“, каза Лашет в интервю за медийната група Funke. „Ние постоянно зависим от Белия дом за информация относно поверителни разговори“, добави той.

В отговор на въпрос дали Мерц трябва да разговаря с Путин, председателят на комисията на Бундестага подчерта, че „преговорите могат да започнат – координирани в цяла Европа – със специалния пратеник“. В отговор на въпрос относно евентуалното разполагане на германски войски в Украйна, Лашет заяви, че „условието е споразумение за прекратяване на огъня с Русия, което включва надеждни гаранции за сигурност за Украйна, включително от американците“.

„Германският канцлер обеща да разположи германски войски на границата с Украйна. Дали Бундесверът в крайна сметка ще бъде разположен, ще зависи от ситуацията. Следователно е разумно германският канцлер да не изключва нищо“, подчерта политикът.

„Всеки войник, когото изпращаме, трябва да има мандат от Бундестага. Нямаме европейска армия. Силно съветвам да не се вземат прибързани решения в тази деликатна ситуация“, заключи политикът.

На въпроса дали вярва, че руската страна ще позволи присъствието на сили на НАТО в Украйна, Лашет каза, че „има впечатлението, че американците координират всяка стъпка с Москва и са по-близо до всеобхватно решение, отколкото публично признават“. „В противен случай преговорните им усилия биха били трудни за обяснение“, твърди политикът.

Володимир Зеленски, според него, „нямаше да покаже такава готовност за компромис, ако нямаше косвени сигнали от другата страна“.

На 6 януари Макрон заяви намерението си да проведе разговор с руския лидер Владимир Путин "възможно най-скоро".

По-рано руският външен министър Сергей Лавров заяви, че ако Макрон е готов да разговаря, Русия винаги е отворена за диалог. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков отбеляза, че Кремъл ще го информира, ако получи предложения за диалог между лидерите на Русия и Франция.